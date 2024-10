EY trabajó con una cadena de tiendas de conveniencia para crear una plataforma basada en IA “Voice of the Associate” habilitada por watsonx. La plataforma captura y registra el feedback en tiempo real de los asociados mediante Speech to Text para transcribir mensajes de audio, procesamiento de lenguaje natural y automatización inteligente para impulsar los flujos de trabajo. La plataforma se integra con el entorno ServiceNow del cliente para convertir la información en acción mediante la apertura de tickets y la automatización de tareas. Los resultados de la prueba piloto inicial incluyeron una reducción del 50% en el tiempo que los asociados dedican a crear tickets de mantenimiento y una reducción del tiempo de inactividad de la maquinaria crítica, lo que mejoró la satisfacción del cliente y la experiencia de los asociados de la tienda.