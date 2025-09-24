Por qué ahora es el momento perfecto para profundizar en la ciberseguridad

Desde proteger el código y los despliegues en la nube hasta detener los ataques de phishing y el ransomware, la ciberseguridad es una de las carreras tecnológicas más esenciales en la actualidad.
Según el Informe de habilidades laborales 2025 de Coursera, la demanda de habilidades como la gestión de amenazas, la respuesta a incidentes y la seguridad de la red está aumentando, impulsada por un aumento interanual del 71 % en los ataques cibernéticos y una asombrosa escasez de 5 millones de profesionales calificados en ciberseguridad. Esta es una oportunidad profesional de enorme escala y urgencia.
Con un puesto en ciberseguridad, puede ayudar a defender el mundo digital y recibir un buen pago por ello. La mediana de los salarios en Estados Unidos rondan los 112 000 USD tanto para analistas como para hackers éticos, y los profesionales experimentados suelen ganar más de 120 000 USD (Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).
Los profesionales de la ciberseguridad son la primera línea de defensa contra los delitos cibernéticos. No son solo expertos en tecnología, sino que resuelven problemas y piensan como hackers para anticiparse a las amenazas y detenerlas antes de que se produzcan daños. Algunas de las funciones de ciberseguridad más demandadas son:
A medida que aumenta la demanda global y millones de puestos siguen sin cubrirse, la ciberseguridad sigue siendo una carrera profesional bien remunerada y preparada para el futuro.
IBM tiene 3 interesantes programas disponibles en Coursera para ayudarle con la ciberseguridad. Estas son algunas recomendaciones:
Exploremos estos programas para que pueda aprender más sobre cómo cada uno podría ayudarle a prepararse para una nueva o próxima carrera.
Desde la gestión de vulnerabilidades de bases de datos hasta la realización de análisis forenses y respuesta a incidentes, el Certificado profesional de analista de ciberseguridad de IBM cubre todos los aspectos esenciales, sin necesidad de experiencia. Obtendrá experiencia real en lo siguiente:
Inscríbase hoy mismo en el Certificado profesional de analista de ciberseguridad de IBM y comience su carrera como analista de ciberseguridad en tan solo 4 meses.
El Certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2 es una forma rápida y práctica de obtener las habilidades necesarias para el trabajo que buscan los empleadores. En menos de 4 meses, puede construir una base sólida en seguridad de la información y lanzar su carrera como especialista en ciberseguridad, sin necesidad de experiencia previa. Esto es lo que aprenderá:
Ya sea que esté cambiando de carrera o recién comenzando, este programa lo equipa con habilidades prácticas y credenciales en demanda para destacarse en el mercado laboral de ciberseguridad.
Inscríbase hoy mismo en el Certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2 para dar el primer paso hacia una gratificante carrera en ciberseguridad.
Obtenga experiencia con las herramientas y técnicas del mundo real que utilizan los hackers éticos para descubrir y realizar arreglos de vulnerabilidades. El certificado profesional de nivel intermedio de hacking ético con herramientas de código abierto de IBM es su vía rápida al mundo de las pruebas de penetración y las operaciones de ciberseguridad. Esto es lo que aprenderá:
Comience su recorrido de hacking ético hoy mismo con el Certificado profesional de hacking ético con herramientas de código abierto de IBM y dé el siguiente paso en su carrera de ciberseguridad.
Ya sea que recién esté comenzando su recorrido o esté buscando subir de nivel con herramientas avanzadas y credenciales respaldadas por la industria, IBM tiene un programa que se ajusta a sus objetivos. Cada certificado profesional está diseñado para equiparlo con habilidades prácticas, herramientas y confianza para ingresar a una de las carreras tecnológicas más demandadas de la actualidad.
Explore el programa que se adapta a su camino y comience a aprender hoy mismo en Coursera:
Certificado profesional de analista de ciberseguridad de IBM
Certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2
Certificado profesional de hacking ético con herramientas de código abierto de IBM