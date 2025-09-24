Operaciones de negocio

Por qué ahora es el momento perfecto para profundizar en la ciberseguridad

Autor

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

Desde proteger el código y los despliegues en la nube hasta detener los ataques de phishing y el ransomware, la ciberseguridad es una de las carreras tecnológicas más esenciales en la actualidad.

Según el Informe de habilidades laborales 2025 de Coursera, la demanda de habilidades como la gestión de amenazas, la respuesta a incidentes y la seguridad de la red está aumentando, impulsada por un aumento interanual del 71 % en los ataques cibernéticos y una asombrosa escasez de 5 millones de profesionales calificados en ciberseguridad. Esta es una oportunidad profesional de enorme escala y urgencia.

Con un puesto en ciberseguridad, puede ayudar a defender el mundo digital y recibir un buen pago por ello. La mediana de los salarios en Estados Unidos rondan los 112 000 USD tanto para analistas como para hackers éticos, y los profesionales experimentados suelen ganar más de 120 000 USD (Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).

¿Qué hacen los profesionales de la ciberseguridad?

Los profesionales de la ciberseguridad son la primera línea de defensa contra los delitos cibernéticos. No son solo expertos en tecnología, sino que resuelven problemas y piensan como hackers para anticiparse a las amenazas y detenerlas antes de que se produzcan daños. Algunas de las funciones de ciberseguridad más demandadas son:

  • Los analistas de ciberseguridad monitorean, detectan, investigan y responden a eventos de seguridad. Ayudan a proteger los recursos digitales de una organización analizando los datos de seguridad, gestionando vulnerabilidades y recomendando medidas de seguridad para reducir el riesgo.
  • Los especialistas en ciberseguridad van más allá del análisis para implementar y gestionar soluciones de seguridad. Trabajan con infraestructura de seguridad, diseñan estrategias de defensa y, a menudo, lideran los esfuerzos para proteger redes, sistemas y datos contra amenazas en evolución.
  • Los hackers éticos/evaluadores de penetración prueban proactivamente los sistemas en busca de debilidades mediante la simulación de ciberataques. Utilizan herramientas de código abierto para descubrir vulnerabilidades, informar hallazgos y ayudar a las organizaciones a fortalecer sus defensas antes de que los atacantes reales puedan explotarlas.

A medida que aumenta la demanda global y millones de puestos siguen sin cubrirse, la ciberseguridad sigue siendo una carrera profesional bien remunerada y preparada para el futuro.

Inicie su carrera en ciberseguridad con estos 3 programas de IBM

IBM tiene 3 interesantes programas disponibles en Coursera para ayudarle con la ciberseguridad. Estas son algunas recomendaciones:

Exploremos estos programas para que pueda aprender más sobre cómo cada uno podría ayudarle a prepararse para una nueva o próxima carrera.

Comience a trabajar en ciberseguridad con el Certificado profesional de analista de ciberseguridad de IBM

Desde la gestión de vulnerabilidades de bases de datos hasta la realización de análisis forenses y respuesta a incidentes, el Certificado profesional de analista de ciberseguridad de IBM cubre todos los aspectos esenciales, sin necesidad de experiencia. Obtendrá experiencia real en lo siguiente:

  • Detectar y evaluar debilidades de seguridad con pruebas de penetración y análisis de amenazas.
  • Cómo los sistemas se mantienen seguros y en cumplimiento mediante infraestructura y arquitectura de seguridad.
  • Comprender los fundamentos de los sistemas de TI seguros con los conceptos básicos de seguridad de redes y sistemas operativos.
  • Utilizar las mismas herramientas de ciberseguridad en las que confían los profesionales de la industria.
  • Impulsar la eficiencia con técnicas impulsadas por IA generativa adaptadas para analistas de ciberseguridad.

Inscríbase hoy mismo en el Certificado profesional de analista de ciberseguridad de IBM y comience su carrera como analista de ciberseguridad en tan solo 4 meses.

Obtenga conocimientos de ciberseguridad respaldados por certificaciones con el Certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2

El Certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2 es una forma rápida y práctica de obtener las habilidades necesarias para el trabajo que buscan los empleadores. En menos de 4 meses, puede construir una base sólida en seguridad de la información y lanzar su carrera como especialista en ciberseguridad, sin necesidad de experiencia previa. Esto es lo que aprenderá:

  • Habilidades básicas de ciberseguridad para prepararse para su primer puesto, además de preparación para el examen ISC2 Certified in Cybersecurity (CC) reconocido por la industria.
  • Fundamentos de TI, incluida la infraestructura, los sistemas operativos, las redes, las aplicaciones, los datos y el hardware.
  • Comprender las amenazas comunes, incluido el malware, las filtraciones, el phishing y la ingeniería social, y cómo prevenirlas.
  • Capacitación práctica con herramientas y técnicas utilizadas por especialistas en ciberseguridad del mundo real en la actualidad.

Ya sea que esté cambiando de carrera o recién comenzando, este programa lo equipa con habilidades prácticas y credenciales en demanda para destacarse en el mercado laboral de ciberseguridad.

Inscríbase hoy mismo en el Certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2 para dar el primer paso hacia una gratificante carrera en ciberseguridad.

Conviértase en un defensor cibernético con el Certificado profesional de hacking ético con herramientas de código abierto de IBM

Obtenga experiencia con las herramientas y técnicas del mundo real que utilizan los hackers éticos para descubrir y realizar arreglos de vulnerabilidades. El certificado profesional de nivel intermedio de hacking ético con herramientas de código abierto de IBM es su vía rápida al mundo de las pruebas de penetración y las operaciones de ciberseguridad. Esto es lo que aprenderá:

  • Desarrollar habilidades del mundo real con herramientas de código abierto como Kali Linux, Wireshark, Metasploit y OpenVAS.
  • Practicar técnicas de hacking ético en entornos seguros y controlados.
  • Simular ciberataques para identificar debilidades y desarrollar estrategias de mitigación.
  • Aprender prácticas de divulgación responsable para informar vulnerabilidades de la manera correcta.
  • Complete el programa en solo 1 mes: ideal para profesionales de tecnología con conocimientos básicos de TI o experiencia previa en ciberseguridad,

Comience su recorrido de hacking ético hoy mismo con el Certificado profesional de hacking ético con herramientas de código abierto de IBM y dé el siguiente paso en su carrera de ciberseguridad.

¿Listo para construir su futuro en ciberseguridad?

Ya sea que recién esté comenzando su recorrido o esté buscando subir de nivel con herramientas avanzadas y credenciales respaldadas por la industria, IBM tiene un programa que se ajusta a sus objetivos. Cada certificado profesional está diseñado para equiparlo con habilidades prácticas, herramientas y confianza para ingresar a una de las carreras tecnológicas más demandadas de la actualidad.

Explore el programa que se adapta a su camino y comience a aprender hoy mismo en Coursera:

Certificado profesional de analista de ciberseguridad de IBM

Certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2

Certificado profesional de hacking ético con herramientas de código abierto de IBM

Aprenda más Certificado profesional de analista de ciberseguridad de IBM Certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2 Certificado profesional de hacking ético con herramientas de código abierto de IBM