Por qué ahora es el momento perfecto para profundizar en la ciberseguridad

Según el Informe de habilidades laborales 2025 de Coursera, la demanda de habilidades como la gestión de amenazas, la respuesta a incidentes y la seguridad de la red está aumentando, impulsada por un aumento interanual del 71 % en los ataques cibernéticos y una asombrosa escasez de 5 millones de profesionales calificados en ciberseguridad. Esta es una oportunidad profesional de enorme escala y urgencia.

Con un puesto en ciberseguridad, puede ayudar a defender el mundo digital y recibir un buen pago por ello. La mediana de los salarios en Estados Unidos rondan los 112 000 USD tanto para analistas como para hackers éticos, y los profesionales experimentados suelen ganar más de 120 000 USD (Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).