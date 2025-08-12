13 de agosto de 2025
Tanto si eres un narrador visual, un estratega basado en datos o alguien que prospera creando Experiencias interactivas, hay un lugar para ti en el ámbito digital. La suite de certificados profesionales de IBM le ofrece múltiples puntos de entrada a este espacio dinámico:
Con cada programa, puede desarrollar las habilidades creativas y técnicas que los empleadores buscan activamente y estar listo para estos roles de alta demanda que dan forma al futuro. Cualquiera que sea el punto de entrada que elija, cada programa va más allá de la teoría, brindándole Experiencia, proyectos del mundo real y cartera que puede showcase a los empleadores con confianza.
Explore estas 3 opciones de carrera digital a continuación.
Cree experiencias digitales intuitivas que pongan a los usuarios en primer lugar.
La demanda de diseñadores de interfaz de usuario (IU)/experiencia de usuario está creciendo rápidamente a medida que las compañías priorizan las experiencias digitales centradas en el usuario (Global Growth Insights). Este certificado profesional de IBM proporciona las habilidades de preparación para el trabajo y la experiencia práctica que los empleadores buscan activamente, preparándolo para crear diseños centrados en el usuario que atraigan y conviertan a las audiencias.
Este Certificado Profesional es ideal para:
Aspectos destacados del programa:
Explore el certificado profesional de IBM UI/UX Designer. Por tiempo limitado, el primer mes de capacitación es gratis.
Impulse campañas de marketing impactantes para nuestra era digital.
El marketing digital es un campo en rápida evolución con una gran demanda de profesionales calificados que puedan crear campañas basadas en datos que impulsan el compromiso y el crecimiento empresarial. Este certificado profesional de IBM le proporciona las habilidades prácticas y la experiencia práctica que los empleadores buscan para optimizar las estrategias digitales.
Este programa es ideal para:
Aspectos destacados del programa:
Explore el certificado profesional de IBM Digital Marketing and Growth Hacking. Por tiempo limitado, el primer mes de aprendizaje es gratis.
Cree interfaces de usuario atractivas para sitios web y aplicaciones.
Los desarrolladores front-end están en el centro de la creación de sitios web interactivos y receptivos. Con este certificado profesional de IBM, desarrollará las habilidades de programación y diseño necesarias para crear experiencias web dinámicas que sean funcionales y fáciles de usar, utilizando herramientas y marcos de infraestructura estándar de las industrias.
Este programa es ideal para:
Aspectos destacados del programa:
Explore el certificado profesional de desarrollador front-end de IBM
Ya sea un creativo que busca ingresar a la tecnología o un experto que explora trayectorias profesionales más creativas, un certificado profesional de IBM puede ofrecerle un puente hacia el mundo digital híbrido con credenciales, experiencia y oportunidades reales.
No solo obtendrá el conocimiento, sino también:
Los empleadores están contratando activamente para estos puestos. Los certificados de IBM son su vía rápida para estar listo para el trabajo: no se necesita experiencia previa, solo el impulso para construir, diseñar y crear un futuro mejor.
Inscríbase hoy para lanzar su nueva carrera creativa y tecnológica.
