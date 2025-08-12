Tanto si eres un narrador visual, un estratega basado en datos o alguien que prospera creando Experiencias interactivas, hay un lugar para ti en el ámbito digital.​ La suite de certificados profesionales de IBM le ofrece múltiples puntos de entrada a este espacio dinámico:

Certificado profesional de diseñador de interfaz de usuario (IU)/UX de IBM Certificado profesional de IBM Digital Marketing and Growth Hacking Certificado profesional de desarrollador front-end de IBM

Con cada programa, puede desarrollar las habilidades creativas y técnicas que los empleadores buscan activamente y estar listo para estos roles de alta demanda que dan forma al futuro. Cualquiera que sea el punto de entrada que elija, cada programa va más allá de la teoría, brindándole Experiencia, proyectos del mundo real y cartera que puede showcase a los empleadores con confianza.

Explore estas 3 opciones de carrera digital a continuación.