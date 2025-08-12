Diseñar, construir, crear: Ingrese a la carrera que desbloquea su pasión

AI Academy Cloud Design and UX

13 de agosto de 2025

Tanto si eres un narrador visual, un estratega basado en datos o alguien que prospera creando Experiencias interactivas, hay un lugar para ti en el ámbito digital.​ La suite de certificados profesionales de IBM le ofrece múltiples puntos de entrada a este espacio dinámico:

  1. Certificado profesional de diseñador de interfaz de usuario (IU)/UX de IBM
  2. Certificado profesional de IBM Digital Marketing and Growth Hacking
  3. Certificado profesional de desarrollador front-end de IBM

Con cada programa, puede desarrollar las habilidades creativas y técnicas que los empleadores buscan activamente y estar listo para estos roles de alta demanda que dan forma al futuro. Cualquiera que sea el punto de entrada que elija, cada programa va más allá de la teoría, brindándole Experiencia, proyectos del mundo real y cartera que puede showcase a los empleadores con confianza.

Explore estas 3 opciones de carrera digital a continuación.

1. Certificado profesional de diseñador de interfaz de usuario (IU)/UX de IBM

Cree experiencias digitales intuitivas que pongan a los usuarios en primer lugar.

La demanda de diseñadores de interfaz de usuario (IU)/experiencia de usuario está creciendo rápidamente a medida que las compañías priorizan las experiencias digitales centradas en el usuario (Global Growth Insights). Este certificado profesional de IBM proporciona las habilidades de preparación para el trabajo y la experiencia práctica que los empleadores buscan activamente, preparándolo para crear diseños centrados en el usuario que atraigan y conviertan a las audiencias.

Este Certificado Profesional es ideal para:

  • Quienes cambian de carrera y buscan ingresar al diseño digital
  • Profesionales creativos que desean expandirse a UI/UX
  • Recién graduados que buscan habilidades prácticas y listas para el trabajo
  • Personas que regresan a la carrera reingresan a la fuerza laboral con un nuevo conjunto de habilidades
  • Profesionales tecnológicos que giran hacia el diseño centrado en el usuario

Aspectos destacados del programa:

  • Requisitos previos: No se requiere experiencia
  • Duración: 3 meses
  • Herramientas: Figma, Adobe XD, Miro
  • Habilidades: investigación de usuarios, wireframing, creación de prototipos, arquitectura de la información, pruebas de usabilidad, accesibilidad, conceptos básicos de escritura de UX y uso de IA generativa para flujos de trabajo de diseño más rápidos e inteligentes.
  • Resultado: una cartera integral de proyectos de diseño de interfaz de usuario (IU)/experiencia del usuario (UX) más un certificado profesional de IBM reconocido en la industria para fortalecer su currículum y demostrar su preparación para el trabajo. ​
  • Oportunidades de trabajo realistas: diseñador de UX, diseñador de interfaz de usuario (IU), diseñador de productos junior, diseñador visual
  • Rango salarial de nivel de entrada: los roles de diseñador de UX/interfaz de usuario (IU) de nivel de entrada comienzan en $87,546 por año, mientras que los trabajadores más experimentados ganan hasta $148,254 por año (talent.com).

Explore el certificado profesional de IBM UI/UX Designer. Por tiempo limitado, el primer mes de capacitación es gratis.

2. Certificado profesional de IBM Digital Marketing and Growth Hacking

Impulse campañas de marketing impactantes para nuestra era digital.

El marketing digital es un campo en rápida evolución con una gran demanda de profesionales calificados que puedan crear campañas basadas en datos que impulsan el compromiso y el crecimiento empresarial. Este certificado profesional de IBM le proporciona las habilidades prácticas y la experiencia práctica que los empleadores buscan para optimizar las estrategias digitales.

Este programa es ideal para:

  • Quienes cambian de carrera y buscan ingresar al campo del marketing digital
  • Propietarios de pequeñas empresas o autónomos que desean mejorar sus esfuerzos de marketing
  • Recién graduados que buscan habilidades prácticas y listas para el trabajo
  • Profesionales de marketing que desean actualizar sus habilidades
  • Profesionales interesados en utilizar la IA generativa para optimizar campañas

Aspectos destacados del programa:

  • Requisitos previos: no se requiere experiencia
  • Duración: 3 meses
  • Herramientas: SEMrush, Meta Advertising, Google Analytics y herramientas de IA generativa
  • Habilidades: publicidad digital, SEO, gestión de redes sociales, creación de contenido, marketing por correo electrónico, analytics y uso de IA generativa para la personalización de contenido y la optimización de campañas.
  • Resultado: habilidades prácticas y proyectos que demuestren su capacidad para planificar e implementar campañas de marketing digital efectivas, además de un certificado profesional de IBM reconocido en la industria para demostrar su experiencia.
  • Oportunidades de trabajo realistas: especialista en marketing digital, gerente de redes sociales, especialista en SEM, analista de marketing
  • Rango salarial de nivel inicial: los puestos de nivel inicial comienzan en $52 533 por año, mientras que los trabajadores más experimentados ganan hasta $122 469 por año (talent.com).

Explore el certificado profesional de IBM Digital Marketing and Growth Hacking. Por tiempo limitado, el primer mes de aprendizaje es gratis.

3. Certificado profesional de desarrollador front-end de IBM

Cree interfaces de usuario atractivas para sitios web y aplicaciones.

Los desarrolladores front-end están en el centro de la creación de sitios web interactivos y receptivos. Con este certificado profesional de IBM, desarrollará las habilidades de programación y diseño necesarias para crear experiencias web dinámicas que sean funcionales y fáciles de usar, utilizando herramientas y marcos de infraestructura estándar de las industrias.

Este programa es ideal para:

  • Personas que cambian de carrera y desean dedicarse al desarrollo web
  • Profesionales creativos interesados en la codificación
  • Recién graduados que buscan habilidades prácticas y listas para el trabajo
  • Personas que regresan a la carrera con el objetivo de reincorporarse a la fuerza laboral con un conjunto de habilidades técnicas
  • Profesionales tecnológicos que buscan especializarse en desarrollo front-end

Aspectos destacados del programa:

  • Requisitos previos: no se requiere experiencia
  • Duración: 4 meses
  • Herramientas: HTML, CSS, JavaScript, React, Git, GitHub, Figma, Bootstrap
  • Habilidades: desarrollo web con HTML, CSS, JavaScript y React; principios de diseño de interfaz de usuario (IU)/UX; control de versiones con Git y GitHub; y la creación de aplicaciones web dinámicas.
  • Resultado: una sólida cartera que muestra proyectos de desarrollo web, incluida una aplicación web dinámica, además de un certificado profesional de IBM reconocido en la industria para mejorar su currículum y demostrar su preparación para el trabajo.
  • Oportunidades de trabajo realistas: desarrollador front-end, desarrollador web, desarrollador de interfaz de usuario, desarrollador junior de lote completo
  • Rango salarial de nivel inicial: los puestos de nivel inicial comienzan en $ 90 000 por año, mientras que los trabajadores más experimentados ganan hasta $ 146 774 por año (talent.com).

Explore el certificado profesional de desarrollador front-end de IBM

Su próximo paso comienza aquí

Ya sea un creativo que busca ingresar a la tecnología o un experto que explora trayectorias profesionales más creativas, un certificado profesional de IBM puede ofrecerle un puente hacia el mundo digital híbrido con credenciales, experiencia y oportunidades reales.

No solo obtendrá el conocimiento, sino también:

  • Una cartera de proyectos del mundo real que muestran a los empleadores lo que puede hacer
  • Habilidades prácticas en el uso de las herramientas y plataformas para las que están contratando
  • La confianza para participar en entrevistas con experiencia práctica de la que pueda hablar
  • Reconocimiento de una de las marcas tecnológicas más confiables del mundo

Los empleadores están contratando activamente para estos puestos. Los certificados de IBM son su vía rápida para estar listo para el trabajo: no se necesita experiencia previa, solo el impulso para construir, diseñar y crear un futuro mejor.

Inscríbase hoy para lanzar su nueva carrera creativa y tecnológica.

