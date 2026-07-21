Cursor, Devin, Copilot, Claude Code. ¿Y si la IA de código que todos aman no resuelve el problema?

La pregunta equivocada sobre la IA para software es “quién escribe mejor código”.
En los últimos meses, casi todas las conversaciones sobre inteligencia artificial para el desarrollo de software terminan en la misma comparación: qué herramienta escribe código más limpio, más rápido y con menos errores. Es una pregunta válida, pero se ha quedado corta frente al problema real que enfrentan hoy las empresas.
Quienes trabajan en bancos, organismos públicos u operaciones con décadas de sistemas acumulados saben que escribir una línea de código nunca fue el cuello de botella. El verdadero reto está en todo lo que lo rodea: entender la lógica heredada, mantener el estándar de arquitectura, pasar controles de seguridad, demostrar a los reguladores qué se hizo y por qué, y hacerlo sin introducir riesgos en el resto del sistema.
Ahí es donde la nueva generación de plataformas de IA para software empieza a diferenciarse. Y por eso, comparar IBM Bob con Devin —o con cualquier otra herramienta— requiere primero entender qué tipo de problema se está resolviendo.
Conviene separar dos categorías que suelen agruparse.
La primera es el asistente dentro del editor de código. Herramientas como Cursor, GitHub Copilot y Claude Code destacan en este entorno. Escribe y ellas completan, sugieren y explican. La interacción es línea por línea, o como mucho archivo por archivo. El foco está en la productividad individual del desarrollador.
Un pedido típico sería:
“¿Cómo valido un CPF en Java sin usar una biblioteca externa?”
La segunda categoría trabaja por objetivo, no por línea. Usted describe un resultado y la plataforma coordina múltiples pasos para alcanzarlo. En lugar de pedir un fragmento de código, el desarrollador delega algo como:
“Migre el módulo de facturación de RPG a Java siguiendo nuestra arquitectura de referencia. Genere pruebas, actualice la documentación y abra un pull request. Deténgase para aprobación humana antes del merge.”
La diferencia es clara. En el primer caso, el humano dirige y la IA apoya. En el segundo, la IA ejecuta un plan y el humano valida en puntos clave. Esta segunda forma es lo que el mercado denomina IA agéntica: agentes que planifican, actúan y verifican en múltiples etapas.
El Devin, de Cognition, es uno de los ejemplos más conocidos de este enfoque. Un caso destacado es el del Nubank, que lo utilizó para refactorizar un monolito de ETL con más de seis millones de líneas, distribuyendo tareas repetitivas entre agentes en paralelo y validando resultados mediante pull requests. Los resultados reportados incluyen mejoras de ocho a doce veces en eficiencia y más de 20 veces en costos en el alcance delegado.
IBM Bob forma parte de esta misma categoría agéntica, pero con una diferencia clave: su enfoque. Devin se posiciona como un ingeniero autónomo. Bob, en cambio, se presenta como un socio que cubre todo el ciclo de desarrollo, desde la planificación hasta la operación, con gobernanza y seguridad integradas.
En la práctica, Bob no tiene un único punto de comparación. Aparece en distintos escenarios:
Aquí compite con Devin o Kiro (AWS). La pregunta es cuántas tareas puede ejecutar en paralelo y con qué calidad. Bob agrega un diferenciador clave: control y auditabilidad. Cada acción se registra como un proceso reproducible y verificable.
No basta con ejecutar; es necesario demostrar cómo se ejecutó.
Este es un punto cada vez más relevante. Alternativas como Tabnine o Copilot Enterprise ya abordan este tema.
Bob lo integra directamente en el flujo. Las políticas de seguridad se aplican en tiempo real: detección de datos sensibles, bloqueo de envíos externos, aprobaciones obligatorias y registros auditables.
Para sectores regulados, esto pesa más que la velocidad.
Aquí Bob destaca con claridad. Soporta entornos como Java legacy, COBOL, RPG y mainframe.
El valor no está en generar código nuevo, sino en interpretar sistemas antiguos sin documentación y modernizarlos sin romper la lógica existente.
Un pedido típico sería:
“Analice este programa RPG, explique su lógica de negocio, identifique dependencias y proponga su equivalente en Java. Indique los puntos que requieren validación humana.”
Casos reales muestran reducciones de 30 días a 3 días en proyectos de modernización.
Aquí la competencia incluye plataformas como GitHub Copilot Agent HQ.
La discusión pasa a ser quién organiza los agentes, define roles y mantiene al humano en control. Bob responde con modos especializados: planificación, implementación, pruebas y seguridad, cada uno con validaciones específicas.
Muchos desarrolladores prefieren herramientas como Cursor o Copilot.
Bob no compite directamente con ellas, sino que complementa. Mientras esas herramientas optimizan el código en el editor, Bob organiza todo el ciclo con gobernanza.
La mayoría de herramientas se basa en un único modelo. Bob introduce enrutamiento multimodelo.
Tareas simples usan modelos más económicos. Tareas complejas, modelos más avanzados como Claude. También integra modelos abiertos como Mistral y modelos propios como IBM Granite.
Esto reduce costos, mejora calidad y evita dependencia de un solo proveedor.
Si un modelo cambia condiciones, la operación continúa.
La soberanía implica saber dónde están los datos, quién accede a ellos y si la operación depende de terceros.
Regulaciones como la LGPD en Brasil han elevado este tema. Cada solicitud a un modelo puede implicar la salida de datos sensibles.
Por eso, operar en infraestructura propia o con modelos controlados deja de ser un detalle técnico y se vuelve un criterio de decisión.
Para bancos, aseguradoras y gobiernos, la combinación de gobernanza, auditabilidad e independencia pesa más que cualquier benchmark de velocidad.
La comparación entre herramientas no se resuelve con “quién escribe mejor código”.
La pregunta correcta es:
¿qué plataforma permite ir más rápido sin perder control, trazabilidad ni soberanía?
La velocidad sin confianza es riesgo.
La confianza se construye con gobernanza, neutralidad de modelos y control sobre los datos.
Si su organización está evaluando IA agéntica, involucre desde el inicio a los equipos de seguridad y compliance. Es en esa conversación donde realmente se define la decisión.
¿Cómo están abordando la soberanía de datos en su estrategia de IA? Es un tema sin respuesta única, pero clave para escalar con confianza.