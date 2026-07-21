Cursor, Devin, Copilot, Claude Code. ¿Y si la IA de código que todos aman no resuelve el problema?

Conviene separar dos categorías que suelen agruparse.

La primera es el asistente dentro del editor de código. Herramientas como Cursor, GitHub Copilot y Claude Code destacan en este entorno. Escribe y ellas completan, sugieren y explican. La interacción es línea por línea, o como mucho archivo por archivo. El foco está en la productividad individual del desarrollador.

Un pedido típico sería:

“¿Cómo valido un CPF en Java sin usar una biblioteca externa?”

La segunda categoría trabaja por objetivo, no por línea. Usted describe un resultado y la plataforma coordina múltiples pasos para alcanzarlo. En lugar de pedir un fragmento de código, el desarrollador delega algo como:

“Migre el módulo de facturación de RPG a Java siguiendo nuestra arquitectura de referencia. Genere pruebas, actualice la documentación y abra un pull request. Deténgase para aprobación humana antes del merge.”

La diferencia es clara. En el primer caso, el humano dirige y la IA apoya. En el segundo, la IA ejecuta un plan y el humano valida en puntos clave. Esta segunda forma es lo que el mercado denomina IA agéntica: agentes que planifican, actúan y verifican en múltiples etapas.

El Devin, de Cognition, es uno de los ejemplos más conocidos de este enfoque. Un caso destacado es el del Nubank, que lo utilizó para refactorizar un monolito de ETL con más de seis millones de líneas, distribuyendo tareas repetitivas entre agentes en paralelo y validando resultados mediante pull requests. Los resultados reportados incluyen mejoras de ocho a doce veces en eficiencia y más de 20 veces en costos en el alcance delegado.

IBM Bob forma parte de esta misma categoría agéntica, pero con una diferencia clave: su enfoque. Devin se posiciona como un ingeniero autónomo. Bob, en cambio, se presenta como un socio que cubre todo el ciclo de desarrollo, desde la planificación hasta la operación, con gobernanza y seguridad integradas.