IA generativa lista para producción: lo que Frontkom aprendió al construir una plataforma escalable con IBM para el transporte público noruego

Frontkom creó una plataforma modular de IA generativa sobre tecnologías de IBM y herramientas de código abierto que reducen las consultas de los clientes hasta en un 55%, al tiempo que mantienen las respuestas fundamentadas, gobernadas y confiables.

Publicado el 19 de diciembre de 2025
Con la euforia inicial en torno a la IA generativa que se está asentando en una búsqueda más realista del retorno de la inversión (ROI), muchas empresas se enfrentan al reto de ir más allá de los prototipos. Una abrumadora mayoría (el 95%, según un estudio reciente del MIT) tiene dificultades para pasar de la fase piloto a la producción con IA generativa.

Para ayudar a sus clientes a ir contra la tendencia de alta adopción con poca o ninguna transformación del negocio significativa, Frontkom, una compañía noruega de innovación, construyó una plataforma modular y escalable de IA que ofrece asistentes conversacionales, interfaces de búsqueda y aplicaciones de recuperación para una variedad de clientes, cada uno con diferentes requisitos de datos, escala y gobernanza. 

Uno de esos clientes es Reis Nordland, el proveedor regional de transporte público del condado de Nordland en Noruega. La empresa opera servicios de autobús y ferry en una vasta región del norte, gestionando horarios, emisión de boletos e información de rutas para los viajeros.

Frontkom desarrolló y entregó un asistente de viaje de IA generativa que permite a los pasajeros hacer preguntas en lenguaje natural, como "¿Cuándo sale el próximo ferry desde Bodø?" o "¿La ruta 300 está retrasada?" y recibir respuestas precisas y actualizadas de un asistente conversacional en varios idiomas. Apenas unas semanas después del lanzamiento, la aplicación redujo las consultas a los representantes de atención al cliente de Reis Nordland en más de la mitad.  

El desafío: asistencia inteligente a los pasajeros

Reis Nordland estaba cargada con solicitudes repetitivas de atención al cliente y el requisito de proporcionar datos de viaje las 24 horas del día. El asistente de IA conversacional de Frontkom se conecta a fuentes de tránsito en tiempo real y datos internos estructurados, como horarios, actualizaciones de tráfico, preguntas frecuentes y políticas de servicio. El objetivo era proporcionar respuestas fácticas y contextuales, manteniendo a los operadores en pleno control de las respuestas que proporciona un modelo.

Este despliegue mejoró la experiencia del viajero para el proveedor de servicios de tránsito, pero también demostró una arquitectura de plantilla que Frontkom reutiliza en otros dominios, incluida la educación, la sustentabilidad y los servicios municipales.

Arquitectura técnica: basada en componentes, transparente y escalable

Para respaldar la iteración rápida y mantener al mismo tiempo el control y la observabilidad, Frontkom creó una arquitectura basada en componentes centrada en tecnologías de IBM y herramientas de código abierto.

En la interfaz, un widget de chat ligero e integrable, creado con JavaScript y React, se integra directamente en el sitio web y las aplicaciones móviles de Reis Nordland. Este widget se combina con una interfaz de panel segura creada en Supabase, lo que permite a los operadores de Reis Nordland gestionar sus agentes de IA, conjuntos de datos y bases de conocimiento desde una única consola fácil de usar.

La capa de orquestación está impulsada por Langflow, el entorno visual de código bajo de IBM para crear aplicaciones de agentes de IA. Langflow gestiona la lógica, el diseño de las instrucciones y la configuración de las respuestas detrás de cada agente de IA. Esto permite a Frontkom actualizar componentes, incluidos LLM, conectores de datos o flujos de trabajo, de forma independiente sin afectar la estabilidad de la producción.

Después de una investigación, el equipo de Frontkom se decidió por el modelo Gemini 2.5 Flash para el caso de uso de Reis Nordland. Si los modelos (o herramientas) nuevos o diferentes se vuelven más apropiados en los próximos seis meses, la actualización será una tarea sencilla, gracias a la modularidad de arrastrar y soltar de Langflow.

Langflow se ejecuta en Frontkom PaaS, una infraestructura basada en Kubernetes alojada en AWS. Utiliza el autoescalado horizontal de pod (HPA) y los presupuestos de interrupción de pod (PDB) para mantener la confiabilidad bajo cargas de tráfico variables. Una CDN de Fastly se encuentra frente al sistema para garantizar una entrega global rápida tanto para los usuarios finales como para las interfaces administrativas.

Todos los datos conversacionales, la telemetría de agentes y los metadatos de configuración persisten en IBM Cloud Databases for PostgreSQL. Esta elección proporciona tanto escalabilidad como gobernanza, con control de versiones que rastrea cada flujo y conjunto de datos empleado en producción

Descripción general de la arquitectura del sistema del widget de chat y panel de control de Reis Nordland Descripción general de la arquitectura del sistema: cómo la plataforma de Frontkom conecta el widget de chat y el panel de Reis Nordland (Vercel + Supabase) con Langflow que se ejecuta en Frontkom PaaS, respaldado por IBM Cloud Databases for PostgreSQL

Flujo de agentes y herramientas

Dentro de Langflow, cada agente sigue un flujo definido:

  1. Recibe entradas y obtiene instrucciones actuales de la base de datos.
  2. Selecciona el modelo a través de middleware como OpenRouter o Vercel AI Gateway.
  3. Invoca herramientas para recuperar datos estructurados o en tiempo real.
  4. Forma y devuelve la respuesta a la interfaz del chat.
Flujo de trabajo de Agent Context Flow Flujo de contexto del agente: cómo se combinan las instrucciones, los metadatos y las instrucciones del sistema en contexto para el LLM (Gemini), que llama a API en vivo como EnTur, Reis Nordland Disruption y Google Places para generar respuestas fundamentadas

Las herramientas clave incluyen:

  • PlanTrip (EnTur): combina datos sobre rutas, salidas y alteraciones; genera una carga útil TripCard que elimina las alucinaciones de formato.
  • FindPlace / SearchPlace (EnTur + Google Places): resuelve paradas conocidas y descubre nuevos puntos de interés, proporcionando un contexto localizado para las consultas de los viajeros.

Esta arquitectura garantiza que las respuestas del modelo sean tanto fundamentadas en hechos como visualmente coincidentes, ya que la carga útil de la interfaz de usuario (IU) se genera mediante herramientas deterministas en lugar de por resultados de forma libre.

Flujo de la capa de integración de herramientas Capa de integración de herramientas: el agente interactúa con API como EnTur, Reis Nordland Disruption y Google Places a través de herramientas personalizadas (plan_trip, find_place, get_line_status, etc.), proporcionando datos objetivos y estructurados para cada consulta

Consideraciones de ingeniería

Las prioridades de diseño de Frontkom fueron moldeadas por lecciones aprendidas con esfuerzo de los primeros proyectos de IA generativa:

  • Minimizar el contexto: las ventanas de entrada más pequeñas producen respuestas más nítidas y confiables.
  • Mantener los módulos intercambiables: cada LLM o componente puede evolucionar sin refactorizar todo el sistema.
  • Registrar todo: cada token, llamada a herramienta y evento de metadatos se registra para su depuración y auditoría.
  • Versionar todo: las bases de conocimiento, las instrucciones y los flujos se rastrean en repositorios de estilo Git.
  • Mantener la supervisión humana: los operadores mantienen el control de los datos y la validación.

Innovación e implementación

El equipo de ingeniería comenzó a crear prototipos del asistente Reis Nordland en Langflow, mapeando visualmente y probando el ciclo de vida completo, desde la entrada hasta la generación de respuestas, antes de pasar a la producción en Frontkom PaaS. Una vez validados, los flujos se desplegaron con configuraciones controladas por versión respaldadas por IBM Cloud Databases for PostgreSQL.

Los ingenieros de IBM colaboraron estrechamente en el despliegue de Langflow, la optimización del esquema de la base de datos y el ajuste de la escalabilidad, asegurando que el sistema pudiera manejar cargas de trabajo del sector público en vivo con latencia y confiabilidad constantes.

Lecciones aprendidas

El proceso de creación del asistente de IA de Reis Nordland destacó una serie de principios prácticos y repetibles de diseño y funcionamiento que hicieron que el sistema fuera más preciso, adaptable y confiable en la producción:

    • La estructura impulsa la precisión: los esquemas de datos precisos y los flujos modulares evitan comportamientos impredecibles.
    • Iteración continua: los bucles de retroalimentación del mundo real son esenciales para refinar las instrucciones y los resultados.
    • La transparencia genera confianza: la observabilidad integral simplifica la depuración y el cumplimiento.
    • La arquitectura importa: el aislamiento de componentes hace posible actualizar la capa LLM sin tiempo de inactividad.

    Impacto: IA confiable para el sector público

    El asistente de Reis Nordland ahora maneja miles de interacciones diarias, brindando a los viajeros respuestas rápidas y multilingües. Actualizar la aplicación es un proceso mucho más simple; el equipo puede implementar nuevas características o conjuntos de datos en horas en lugar de semanas. 

    Los tickets de soporte han disminuido significativamente: solo en la primera semana, el nuevo sistema resolvió más de 1300 tickets de soporte, lo que llevó a Reis Norland a describir a su asistente de IA como un "empleado muy valioso".  Y los resultados siguen mejorando. 

    Cuatro semanas después del lanzamiento, el número de consultas al centro de atención al cliente disminuyó en un 37% en comparación con el año pasado. Después de seis semanas, esa estadística mejoró al 55%. Al mismo tiempo, los tiempos de respuesta del centro de clientes se redujeron casi a la mitad (a aproximadamente un día), a pesar de tener menos recursos para la respuesta manual. Esto es el resultado de menos consultas, ya que el chatbot asume la carga de responder muchas preguntas.

    Más importante aún, la misma arquitectura se está reutilizando para otros clientes de Frontkom, lo que demuestra que la IA generativa de nivel de producción es repetible cuando la base es modular, observable y gobernada.

