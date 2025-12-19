IA generativa lista para producción: lo que Frontkom aprendió al construir una plataforma escalable con IBM para el transporte público noruego

Con la euforia inicial en torno a la IA generativa que se está asentando en una búsqueda más realista del retorno de la inversión (ROI), muchas empresas se enfrentan al reto de ir más allá de los prototipos. Una abrumadora mayoría (el 95%, según un estudio reciente del MIT) tiene dificultades para pasar de la fase piloto a la producción con IA generativa.

Para ayudar a sus clientes a ir contra la tendencia de alta adopción con poca o ninguna transformación del negocio significativa, Frontkom, una compañía noruega de innovación, construyó una plataforma modular y escalable de IA que ofrece asistentes conversacionales, interfaces de búsqueda y aplicaciones de recuperación para una variedad de clientes, cada uno con diferentes requisitos de datos, escala y gobernanza.

Uno de esos clientes es Reis Nordland, el proveedor regional de transporte público del condado de Nordland en Noruega. La empresa opera servicios de autobús y ferry en una vasta región del norte, gestionando horarios, emisión de boletos e información de rutas para los viajeros.

Frontkom desarrolló y entregó un asistente de viaje de IA generativa que permite a los pasajeros hacer preguntas en lenguaje natural, como "¿Cuándo sale el próximo ferry desde Bodø?" o "¿La ruta 300 está retrasada?" y recibir respuestas precisas y actualizadas de un asistente conversacional en varios idiomas. Apenas unas semanas después del lanzamiento, la aplicación redujo las consultas a los representantes de atención al cliente de Reis Nordland en más de la mitad.