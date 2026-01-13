Convertir datos de confianza en un motor de productividad

Inteligencia artificial Automatización de TI

Publicado el 13 de enero de 2026
By Amit Jha

En todas las industrias, los líderes se están dando cuenta de que lo que importa no es la cantidad de datos que tiene, sino cuánto pueden confiar en esos datos. En la era de la IA, la verdadera ventaja competitiva radica en pipelines de datos confiables, transparentes y bien gobernados que puedan seguir el ritmo del negocio. Sin embargo, muchas organizaciones se enfrentan a pipelines frágiles, paneles retrasados y resolución manual de problemas que consumen un valioso tiempo de ingeniería y analytics.

Esa era la realidad para una organización de medios líder en APAC hasta que Tech Mahindra, en estrecha colaboración con IBM, ayudó a reinventar sus operaciones de datos mediante el uso de IBM Databand.

Cuando los pipelines de datos se convierten en un cuello de botella

Esta organización global de medios dependía de los datos para entender a las audiencias, optimizar el contenido y gestionar los ingresos, pero se enfrentaba a desafíos en operaciones de datos y analytics. Los usuarios empresariales esperaban interminablemente los informes, los equipos de operaciones pasaban noches y fines de semana depurando, y las decisiones estratégicas se tomaban con información incompleta o retrasada. Cada fracaso tenía el potencial de causar efectos dominó.

La organización se dio cuenta de que debe abordar estos desafíos tomando medidas críticas para:

  • Prevenir fallas en el pipeline de datos
  • Minimizar el riesgo de paneles retrasados o obsoletos
  • Mejorar la confiabilidad de los datos en todas las unidades de negocio
  • Reducir el esfuerzo manual para rastrear problemas e identificar las causas principales

La organización no solo necesitaba más herramientas; necesitaba un enfoque inteligente y proactivo para gestionar la confiabilidad de los datos a escala.

De reactivo a proactivo, con observabilidad de los datos

Tech Mahindra trabajó mano a mano con el equipo de datos e IA de IBM para diseñar y desplegar una infraestructura de observabilidad de los datos impulsada por IA. La infraestructura se centró en las capacidades proactivas de observabilidad de los datos de IBM Databand, ahora disponibles en IBM watsonx.data integration.

La solución brindó:

  • Monitoreo continuo de flujos de datos en entornos híbridos
  • Detección de anomalías en tiempo real para identificar problemas a medida que surgen
  • Análisis de impacto automatizado para comprender rápidamente qué trabajos y paneles descendentes se ven afectados
  • Visibilidad unificada de pipelines, DAG, tareas y registros de errores

La tecnología de observabilidad de los datos de IBM proporcionó una vista unificada de todos los compositores, DAGs y tareas, junto con registros de errores precisos y gráficos de dependencia. Este enfoque permitió al equipo de operaciones pasar de la conjetura a la acción dirigida. En lugar de revisar registros en diferentes herramientas y entornos, pudieron ver rápidamente dónde había comenzado el problema y a qué había afectado. 

El resultado fue un cambio de mentalidad: de reaccionar ante los fallas a anticiparlas y prevenirlas antes de que afecten al negocio.

Ampliar la visión: modernización de datos para el futuro

Sobre la base de este éxito, la asociación ahora está evolucionando hacia la modernización de la pila de integración de datos del cliente con IBM watsonx.data integration y gobernanza avanzada. Esta evolución unifica los datos estructurados y no estructurados bajo una infraestructura de lakehouse de próxima generación, al tiempo que permite la observabilidad y el seguimiento del linaje en plataformas nativas de la nube, como Google BigQuery.

Al integrar las capacidades automatizadas de análisis de linaje y gobernanza de IBM, el marco ayudará a garantizar el cumplimiento y la trazabilidad. También establecerá una base para los sistemas de datos listos para la IA. Esta evolución subraya un compromiso compartido de ayudar a las empresas a aprovechar la IA y la automatización para impulsar la productividad, simplificar la complejidad y escalar la innovación de manera responsable.

Impacto medible para la organización de medios

La transformación ya ha proporcionado beneficios tangibles y medibles para el cliente de medios:

  • Los tiempos de detección de incidentes se redujeron de días a minutos: la detección de anomalías en tiempo real y las alertas automatizadas sacan a la luz los problemas a medida que ocurren, no después de que los usuarios se quejan.
  • Los ciclos de resolución se redujeron significativamente: con IBM Databand que proporciona una visión unificada e integral de los pipelines y las tareas, el equipo de operaciones está ahorrando hasta un 20 % de su tiempo de resolución de problemas, liberando capacidad para un trabajo de mayor valor.
  • Mejora de la eficiencia del monitoreo: las alertas configurables y las métricas enriquecidas significan que los equipos dedican hasta un 30 % menos de tiempo al monitoreo manual. Invierten este tiempo ahorrado en nuevos pipelines, controles de calidad de datos e innovaciones.
  • Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) empresariales están cerca del 100 %: con comprobaciones sólidas de la calidad de los datos, mecanismos de alerta y monitoreo unificado, el cliente ahora puede cumplir los SLA empresariales con mucha mayor coherencia y confianza.
  • Los paneles se actualizan casi en tiempo real: los stakeholders del negocio obtienen acceso a insights más actualizados, lo que permite una toma de decisiones más rápida en contenido, marketing y operaciones.

Más allá de las métricas, quizás el resultado más importante sea cultural: los equipos pasan menos tiempo apagando incendios y más tiempo innovando. Los ingenieros y analistas de datos ahora tienen la capacidad de centrarse en la estrategia, no solo en la estabilidad.

Proyecto técnico para maximizar el valor de sus datos

Lo que hizo que este compromiso fuera exitoso no fue solo la pila de tecnología, sino el modelo de asociación que había detrás. Tech Mahindra e IBM operaron como un equipo integrado, combinando la experiencia de dominio y entrega de Tech Mahindra con el liderazgo arquitectónico y de productos de IBM.

Para la organización de medios, el camino continúa: desde estabilizar las operaciones de datos actuales hasta construir la plataforma de datos impulsada por IA y gobernada del futuro. Pero la dirección es clara: los datos confiables, observables y bien integrados se están convirtiendo en el nuevo motor de la productividad de la fuerza laboral y el crecimiento del negocio.

Si su organización se pregunta cómo obtener más valor de sus datos, de forma segura, confiable y rápida, la historia de esta colaboración ofrece un poderoso proyecto técnico. Comience con confianza, diseñe pensando en la observabilidad y elija socios que se comprometan a innovar conjuntamente para obtener resultados, no solo despliegues.

