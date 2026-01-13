Convertir datos de confianza en un motor de productividad

En todas las industrias, los líderes se están dando cuenta de que lo que importa no es la cantidad de datos que tiene, sino cuánto pueden confiar en esos datos. En la era de la IA, la verdadera ventaja competitiva radica en pipelines de datos confiables, transparentes y bien gobernados que puedan seguir el ritmo del negocio. Sin embargo, muchas organizaciones se enfrentan a pipelines frágiles, paneles retrasados y resolución manual de problemas que consumen un valioso tiempo de ingeniería y analytics.

Esa era la realidad para una organización de medios líder en APAC hasta que Tech Mahindra, en estrecha colaboración con IBM, ayudó a reinventar sus operaciones de datos mediante el uso de IBM Databand.