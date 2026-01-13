Convertir datos de confianza en un motor de productividad

Lo que hizo que este compromiso fuera exitoso no fue solo la pila de tecnología, sino el modelo de asociación que había detrás. Tech Mahindra e IBM operaron como un equipo integrado, combinando la experiencia de dominio y entrega de Tech Mahindra con el liderazgo arquitectónico y de productos de IBM.
Para la organización de medios, el camino continúa: desde estabilizar las operaciones de datos actuales hasta construir la plataforma de datos impulsada por IA y gobernada del futuro. Pero la dirección es clara: los datos confiables, observables y bien integrados se están convirtiendo en el nuevo motor de la productividad de la fuerza laboral y el crecimiento del negocio.
Si su organización se pregunta cómo obtener más valor de sus datos, de forma segura, confiable y rápida, la historia de esta colaboración ofrece un poderoso proyecto técnico. Comience con confianza, diseñe pensando en la observabilidad y elija socios que se comprometan a innovar conjuntamente para obtener resultados, no solo despliegues.
Construya y gestione pipelines inteligentes