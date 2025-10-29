Considere un escenario en el que un ejecutivo de una empresa global necesita comprender el crecimiento de fin de año en los contratos firmados por región e identificar qué contratos conllevan riesgos de cumplimiento.
Suena simple, pero detrás de ese escenario se encuentra un complejo desafío de datos: gran parte de la información reside en formatos no estructurados, como archivos PDF, dispersos en sistemas que no se conectan naturalmente.
Con el enfoque de IBM, watsonx.data y watsonx Orchestrate trabajan juntos para ofrecer una respuesta precisa y explicable a través de un flujo de trabajo gobernado de 4 pasos impulsado por IA:
- watsonx.data enriquece documentos no estructurados (como contratos) en datos estructurados y gobernados.
- watsonx Orchestrate traduce una solicitud de lenguaje natural a SQL y la ejecuta como la capa agéntica que une el razonamiento y los datos gobernados.
- La consulta se ejecuta en datos confiables y de alta calidad almacenados en watsonx.data.
- El resultado es auditable, explicable y verificable, con enlaces a documentos de origen y comprobaciones de las normas de cumplimiento.
El resultado es un número listo para tomar decisiones que los líderes pueden presentar con confianza a los auditores, los reguladores y la junta directiva.