Casi la mitad de los usuarios de IA empresarial admiten que basaron las principales decisiones comerciales en resultados de la IA inexactos o alucinados, lo que generó pérdidas estimadas en 67.400 millones. La causa principal a menudo radica en bases de datos poco confiables o incompletas, y se espera que más del 60 % de los proyectos de IA sin una práctica de datos preparada para IA fracasen hasta 2026.

Se espera que las empresas modernas se muevan más rápido, ofrezcan una mayor productividad y tomen decisiones con confianza. La realidad es diferente: los empleados pasan horas en trabajo manual repetitivo, la información crítica está fragmentada en todos los sistemas y los proyectos de IA a menudo se ejecutan en silos, sin utilizar completamente los datos en todos los patrimonios de datos de la empresa.

El desafío no es la falta de herramientas; es la ausencia de un sistema cohesivo. Las empresas necesitan una base de datos preparada para la IA que conecte los datos, aplique la gobernanza y potencie una IA confiable.