Inteligencia artificial Automatización de TI

Crear agentes de IA confiables con watsonx: convertir datos fragmentados en decisiones confiables

Con el enfoque de IBM, watsonx.data y watsonx Orchestrate trabajan juntos para ofrecer una respuesta precisa y explicable a través de un flujo de trabajo gobernado e impulsado por IA.

Publicado 10/29/2025
Ilustración digital de una mujer que trabaja en un escritorio con dos hologramas a la derecha que la ayudan virtualmente

Autor

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM

Casi la mitad de los usuarios de IA empresarial admiten que basaron las principales decisiones comerciales en resultados de la IA inexactos o alucinados, lo que generó pérdidas estimadas en 67.400 millones. La causa principal a menudo radica en bases de datos poco confiables o incompletas, y se espera que más del 60 % de los proyectos de IA sin una práctica de datos preparada para IA fracasen hasta 2026.

Se espera que las empresas modernas se muevan más rápido, ofrezcan una mayor productividad y tomen decisiones con confianza. La realidad es diferente: los empleados pasan horas en trabajo manual repetitivo, la información crítica está fragmentada en todos los sistemas y los proyectos de IA a menudo se ejecutan en silos, sin utilizar completamente los datos en todos los patrimonios de datos de la empresa.

El desafío no es la falta de herramientas; es la ausencia de un sistema cohesivo. Las empresas necesitan una base de datos preparada para la IA que conecte los datos, aplique la gobernanza y potencie una IA confiable.

Resolver la fragmentación de datos para obtener resultados confiables

Considere un escenario en el que un ejecutivo de una empresa global necesita comprender el crecimiento de fin de año en los contratos firmados por región e identificar qué contratos conllevan riesgos de cumplimiento.

Suena simple, pero detrás de ese escenario se encuentra un complejo desafío de datos: gran parte de la información reside en formatos no estructurados, como archivos PDF, dispersos en sistemas que no se conectan naturalmente.

Con el enfoque de IBM, watsonx.data y watsonx Orchestrate trabajan juntos para ofrecer una respuesta precisa y explicable a través de un flujo de trabajo gobernado de 4 pasos impulsado por IA:

  1. watsonx.data enriquece documentos no estructurados (como contratos) en datos estructurados y gobernados.
  2. watsonx Orchestrate traduce una solicitud de lenguaje natural a SQL y la ejecuta como la capa agéntica que une el razonamiento y los datos gobernados.
  3. La consulta se ejecuta en datos confiables y de alta calidad almacenados en watsonx.data.
  4. El resultado es auditable, explicable y verificable, con enlaces a documentos de origen y comprobaciones de las normas de cumplimiento.

El resultado es un número listo para tomar decisiones que los líderes pueden presentar con confianza a los auditores, los reguladores y la junta directiva.

Resultados comprobados con watsonx.data y watsonx Orchestrate

Al combinar watsonx.data y watsonx Orchestrate, las empresas pueden crear una base para agentes de IA confiables y explicables:

  • Aumente la productividad con hasta un 80 % menos de esfuerzo manual en flujos de trabajo de varios pasos mediante watsonx Orchestrate y su automatización inteligente.
  • Aumente la precisión con resultados de IA un 40 % más confiables que los métodos de recuperación convencionales a través de un fundamento de datos de watsonx.data gobernado y de alta calidad.
  • Acelere la innovación con acceso unificado y gobernado a los datos en entornos híbridos y multinube impulsados por watsonx.data.

Prueba en acción

Los ejemplos del mundo real muestran cómo las organizaciones ya están utilizando watsonx.data y watsonx Orchestrate juntos para convertir datos complejos en resultados confiables y explicables.

En IBM, la plataforma interna AskIBM demuestra el poder de estas tecnologías en acción. El asistente impulsado por IA gestiona más de 300 000 interacciones mensuales, lo que ahorra a los empleados más de 16 000 horas y logra una adopción del 73 % por parte de los empleados en toda la fuerza laboral.

Creado con watsonx.ai, impulsado por watsonx Orchestrate y gobernado a través de watsonx.data, AskIBM conecta usuarios, datos y herramientas en toda la empresa para automatizar tareas y ofrecer resultados confiables y explicables.

El Ultimate Fighting Championship (UFC) Insights Engine proporciona otro claro ejemplo de este impacto. Al combinar watsonx Orchestrate y watsonx.data, la organización tiene 3 veces más insights generados por evento, logrando una reducción estimada del 40 % en el tiempo de generación de insights. Esta plataforma unificada impulsada por IA integra datos estructurados y no estructurados para ofrecer insights explicables en tiempo real que aceleran la entrega y profundizan la participación de los aficionados en todos los canales.

Impulse la productividad y la confianza

IBM ayuda a las organizaciones a moverse más allá de los datos desconectados y los procesos aislados para crear sistemas inteligentes, agentes que impulsen la productividad y la confianza. Al unir watsonx.data y watsonx Orchestrate, las empresas pueden crear una base gobernada para la IA que conecta datos, automatiza decisiones y ofrece resultados precisos, explicables y listos para el mundo real.

Ver el resumen de una página

Programe una reunión personalizada con nuestros expertos

Ver el seminario web a demanda

Explore la demostración interactiva

Aprenda más Ver el resumen de una página Programe una reunión personalizada con nuestros expertos Vea el seminario web a demanda