Para el Banco do Brasil, una de las instituciones financieras más grandes y respetadas de América Latina, escalar la IA significaba más que desplegar modelos. Significaba demostrar que cada decisión tomada por esos modelos era justa, explicable y compatible.
Con más de 80 millones de clientes y cientos de casos de uso de IA en producción, había mucho en juego. El banco necesitaba asegurarse de que sus sistemas de IA se alinearan con los estándares éticos, las infraestructuras regulatorias y las expectativas del público.
En todas las industrias, la adopción de la IA se está acelerando, pero también los riesgos. En particular, las instituciones financieras operan en entornos de alto riesgo donde el costo del fracaso se mide en pérdida de confianza, sanciones regulatorias y daños a la reputación.
Según la investigación de IBM:
La complejidad inherente a la gestión de los sistemas de IA amplifica estas preocupaciones. Hoy en día, las organizaciones operan dentro de entornos multifacéticos de stakeholder que incluyen oficiales de cumplimiento, gerentes de riesgos, líderes de TI y científicos de datos. La ausencia de documentación estandarizada — combinada con la naturaleza manual de los procesos de supervisión — dificulta a escala las iniciativas de IA de manera eficiente.
Al mismo tiempo, las infraestructuras como la Ley de IA de la UE, ISO 42001 y NIST IA RMF están evolucionando rápidamente, lo que requiere una adaptación constante. Además, el comportamiento opaco de los modelos de IA subraya la necesidad de procesos y tecnologías optimizados que promuevan la explicabilidad y la auditabilidad, lo que ayuda a abordar las preocupaciones a nivel de dirección y evitar o mitigar costosas multas por incumplimiento.
Este contexto lo deja claro: la gobernanza es una necesidad estratégica.
Para dar dirección a estos desafíos, Banco do Brasil colaboró con EY y IBM para co-desarrollar una estrategia de IA con prioridad de gobernanza diseñada para escalar con confianza.
EY incorporó su ciclo de vida de IA generativa y la infraestructura de monitoreo continuo de IA, que están diseñados para definir roles claros, responsabilidades y puntos de control de evaluación a lo largo del ciclo de vida de la IA. Estos marcos introdujeron procesos rigurosos para la evaluación de modelos, la mitigación de sesgos y las evaluaciones de vulnerabilidad.
IBM implementó esta estrategia a través de watsonx.governance, una plataforma diseñada específicamente para:
Juntas, estas capacidades formaron un sistema unificado de control y confianza, lo que permitió al Banco do Brasil escalar la IA de manera responsable mientras mantenía la confianza institucional.
Con watsonx.governance, Banco do Brasil logró más que solo el cumplimiento: redefinió cómo se gobierna y escala la innovación en toda la empresa. La plataforma sirvió como una capa unificadora que aportó coherencia a las prácticas de gobernanza en los sistemas de IA tradicionales y generativos. Independientemente del tipo de modelo o del entorno de despliegue, la supervisión se estandarizó y optimizó.
Mediante la automatización de los flujos de trabajo de gobernanza, Banco do Brasil redujo la intervención manual y los esfuerzos de supervisión. Esto aceleró las aprobaciones de modelos y acortó el tiempo de despliegue, manteniendo el rigor del cumplimiento.
Lo más importante es que watsonx.governance ayudó a integrar la transparencia y la responsabilidad en cada etapa del ciclo de vida de la IA. Este cambio no fue solo una mejora técnica, sino que marcó un cambio cultural. La gobernanza evolucionó de ser una protección reactiva a convertirse en un habilitador proactivo de la innovación, lo que permite a los equipos moverse más rápido, con mayor confianza y sin comprometer la integridad.
Los paneles integrados y las evaluaciones de riesgos automatizadas ahora brindan visibilidad continua de las exposiciones potenciales. Cuando las métricas del modelo superan los umbrales, las alertas se activan al instante. Este enfoque permite a los equipos detectar riesgos de forma temprana, tomar medidas correctivas y garantizar el cumplimiento en tiempo real.
La captura automatizada de los metadatos del modelo garantiza una trazabilidad completa en todo el ecosistema de IA, lo que mejora la responsabilidad y simplifica las auditorías.
La visibilidad del comportamiento del modelo ayudó a facilitar la evaluación. Las partes interesadas, desde científicos de datos hasta responsables de riesgos, obtuvieron la capacidad de rastrear los resultados de la IA hasta su origen, validarlos con respecto a los estándares éticos y normativos y defender los valores institucionales. Este nivel de transparencia fue crítico para generar confianza tanto interna como externamente.
Con la vigilancia continua del comportamiento del modelo, los equipos pueden identificar rápidamente la desviación del rendimiento e implementar correcciones oportunas. Esto respalda la agilidad, la resiliencia y la confianza sostenida en el modelo.
La transformación en el Banco do Brasil arrojó resultados reales y medibles que redefinieron la forma en que la institución aborda la IA a escala.
Al incorporar la gobernanza en el núcleo de su Estrategia de IA, el banco aceleró la incorporación de nuevos casos de uso. Este cambio permitió una innovación más rápida sin comprometer la supervisión.
La colaboración entre departamentos también mejoró significativamente. Los equipos de riesgos, auditoría y datos, a menudo aislados en flujos de trabajo tradicionales, comenzaron a trabajar desde una infraestructura compartida. Esta alineación fomentó una comunicación más clara, redujo las redundancias y creó una respuesta más ágil a las demandas regulatorias.
La transparencia se convirtió en una característica definitoria de las operaciones de IA del banco. Los stakeholders internos obtuvieron una mayor visibilidad de cómo funcionaban los modelos y por qué tomaban ciertas decisiones, mientras que los reguladores externos se encontraron con documentación clara y auditable que demostraba responsabilidad y rigor ético.
Lo más importante es que Banco do Brasil ahora tiene un sistema que no solo es escalable sino también adaptable. A medida que surgen nuevas regulaciones y evolucionan las capacidades, el banco ahora está equipado con una base Resilient® que respalda el crecimiento sostenible y posiciona la gobernanza como una ventaja estratégica a largo plazo.
La gobernanza ya no es una casilla de verificación, es un diferenciador competitivo. Las organizaciones que integran la gobernanza en su estrategia de IA están mejor posicionadas para:
IBM watsonx.governance ayuda a los líderes a mover de la ansiedad por el cumplimiento a la confianza en los resultados de la IA, convirtiendo la supervisión en una fuente de ventaja estratégica.
El recorrido del Banco do Brasil muestra lo que es posible cuando la gobernanza se trata como un activo, impulsando y acelerando aún más el retorno de la inversión de las iniciativas de IA. Con watsonx.governance, el banco no solo gestionó el riesgo, sino que generó confianza, impulsó la eficiencia y estableció un nuevo estándar para la IA ética en las finanzas.
Para los líderes tecnológicos que enfrentan desafíos similares, el mensaje es claro: la gobernanza no se trata solo de control, sino que es la palanca estratégica para el desarrollo sostenible, el crecimiento a largo plazo y la innovación.
Descubra cómo watsonx.governance puede ayudar a su organización a escalar la IA de manera responsable