En todas las industrias, la adopción de la IA se está acelerando, pero también los riesgos. En particular, las instituciones financieras operan en entornos de alto riesgo donde el costo del fracaso se mide en pérdida de confianza, sanciones regulatorias y daños a la reputación.



Según la investigación de IBM:

Al 73 % de los líderes de TI les preocupan los resultados con sesgo

les preocupan los resultados con sesgo El 79 % se preocupa por las vulnerabilidades de seguridad en los sistemas de IA

en los sistemas de IA Menos del 30 % de los CRO y CFO sienten que sus organizaciones están abordando adecuadamente los riesgos de cumplimiento

La complejidad inherente a la gestión de los sistemas de IA amplifica estas preocupaciones. Hoy en día, las organizaciones operan dentro de entornos multifacéticos de stakeholder que incluyen oficiales de cumplimiento, gerentes de riesgos, líderes de TI y científicos de datos. La ausencia de documentación estandarizada — combinada con la naturaleza manual de los procesos de supervisión — dificulta a escala las iniciativas de IA de manera eficiente.

Al mismo tiempo, las infraestructuras como la Ley de IA de la UE, ISO 42001 y NIST IA RMF están evolucionando rápidamente, lo que requiere una adaptación constante. Además, el comportamiento opaco de los modelos de IA subraya la necesidad de procesos y tecnologías optimizados que promuevan la explicabilidad y la auditabilidad, lo que ayuda a abordar las preocupaciones a nivel de dirección y evitar o mitigar costosas multas por incumplimiento.

Este contexto lo deja claro: la gobernanza es una necesidad estratégica.