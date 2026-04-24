Wave Group, una empresa diversificada con intereses comerciales en bienes inmobiliarios, educación, entretenimiento y atención médica, se asoció con IBM y su socio de servicios, Gadiel Technologies, para diseñar e implementar una arquitectura híbrida de extremo a extremo basada en la plataforma IBM® watsonx, con watsonx Orchestrate como capa de coordinación de inteligencia.
Wave Group es uno de los principales conglomerados privados de la India, con una trayectoria de seis décadas en los sectores inmobiliarios, fabricación, de bebidas, del entretenimiento, agricultura y salud. Con sede en Noida, Uttar Pradesh, Wave Group opera a una escala significativa, gestionando negocios complejos respaldados por sistemas y procesos empresariales profundamente integrados.
Para Wave Group, el desafío no era adoptar la IA, sino permitir la acción inteligente en sistemas fragmentados. En colaboración con IBM y su socio de servicios, Gadiel Technologies, la organización se propuso resolver el problema de los datos aislados y las operaciones dispersas en toda su variada cartera.
Para abordar estos desafíos, Wave Group implementó un patrón de orquestación agéntico usando watsonx Orchestrate para superponer inteligencia en los sistemas existentes, permitiendo la toma de decisiones moderna con IA gobernada y escalable sin migración ni bloqueo.
Wave Group opera en un entorno empresarial complejo y muy disperso. Las funciones de actividad principal se ejecutan en una combinación de SAP S/4HANA, Oracle ERP, Salesforce CRM, Microsoft Project, SuccessFactors y varias plataformas específicas de dominio que admiten la gestión de terrenos, la construcción y las operaciones industriales. Cada sistema está profundamente integrado, es crítico para la misión y está optimizado para su propio contexto operativo.
El desafío surgió no de los sistemas individuales, sino de cómo interactuaban.
Los insights residían en silos, la toma de decisiones dependía en gran medida de la interpretación manual y los esfuerzos de automatización estaban dentro de los límites funcionales. Como resultado, la organización se enfrentó a:
Dada la magnitud y la madurez de sus operaciones, sustituir los sistemas existentes no era viable ni conveniente. Lo que Wave Group necesitaba, en cambio, era una forma de conectar estas plataformas de manera inteligente, gestionar el flujo de insights entre ellas y permitir una actuación oportuna, sin alterar los sistemas que ya sustentaban el negocio.
Wave Group colaboró con IBM y su socio de servicios, Gadiel Technologies, para diseñar e implementar una arquitectura híbrida de extremo a extremo. Esta arquitectura se construyó en la plataforma IBM watsonx con watsonx Orchestrate como capa de coordinación de inteligencia.
En su calidad de responsable del diseño y la implementación, Gadiel Technologies dirigió la estrategia de arquitectura, la ingeniería de datos y el desarrollo de agentes de IA específicos para cada dominio, integrando sistemas, datos e IA en una capa operativa unificada.
El enfoque fue deliberado: crear una capa de inteligencia unificada sobre los sistemas existentes en lugar de reemplazarlos. En esencia, la solución conecta 11 fuentes de datos empresariales a través de la integración basada en API, las consolida en una base de datos gobernada y las activa a través de agentes de IA orquestados en todos los dominios empresariales. No es un chatbot. Es un tejido de orquestación empresarial, uno que permite a los usuarios interactuar con las operaciones del negocio a través de agentes de IA coordinados y conscientes del dominio.
Para ofrecer este nivel de inteligencia en toda la empresa sin interrumpir los sistemas centrales, Wave Group necesitaba algo más que integración: una arquitectura unificadora. Una que pudiera mover datos de manera confiable desde la fuente hasta el insight y la acción. El resultado es una arquitectura híbrida y por capas diseñada para coordinar la inteligencia desde la fuente hasta la toma de decisiones.
Conectar sistemas empresariales sin interrupciones
Para implementar la IA en todas sus diversas líneas de negocio sin alterar los sistemas existentes, Wave Group implementó una arquitectura híbrida por capas que se integra en su entorno empresarial actual.
Los datos de 11 sistemas centrales, incluidos SAP, Oracle, Salesforce y plataformas específicas de dominio, se abstraen a través de API estandarizadas, lo que permite que la información fluya de forma segura sin cambiar ni reemplazar las aplicaciones subyacentes.
Esta mejora creó una visión empresarial compartida entre funciones como finanzas, ventas, recursos humanos y operaciones, al tiempo que preservó la estabilidad de las inversiones empresariales de larga data.
Establecer una base de datos confiable para toda la empresa
Los datos empresariales se rigen y activan a través de una base de datos centralizada que admite información estructurada y no estructurada. Combinando IBM® Cloud Object Storage, watsonx.data y procesamiento escalable, Wave Group estableció una capa de datos confiable que podía consultarse en tiempo real y utilizarse para el razonamiento avanzado, sin consolidar físicamente los sistemas. Esta base garantiza la coherencia de los datos, permite la búsqueda semántica en documentos y registros, y admite cargas de trabajo de analytics e IA a medida que evolucionan las necesidades empresariales.
Orquestar la inteligencia en todos los ámbitos empresariales
Además de esta base, Wave Group introdujo agentes de IA orquestados en todos los dominios del negocio mediante el uso de IBM® watsonx Orchestrate. Estos agentes trabajan juntos para enrutar consultas, razonar entre funciones y ofrecer respuestas coordinadas y contextuales a los usuarios a través de una interfaz segura basada en roles. En lugar de funcionar como automatizaciones aisladas, los agentes forman una capa de orquestación que transforma los datos de la empresa en inteligencia lista para la toma de decisiones, incorporando la IA directamente en el funcionamiento del negocio, y no como una herramienta independiente.
Lo que distingue a este enfoque es que la arquitectura se diseñó desde el principio para la ejecución híbrida:
Estas características permiten que Wave Group se modernice sin introducir riesgos ni interrupciones operacionales.
La IA responsable está integrada directamente en la arquitectura y los flujos de trabajo empresariales:
Esto transforma la IA responsable de un requisito de cumplimiento de normas en un factor de confianza, velocidad y escalabilidad.
La implementación de Wave Group no solo mejoró el acceso a los datos, sino que transformó la manera en que se toman las decisiones en toda la empresa, acelerando la velocidad, mejorando la alineación e incorporación de inteligencia directamente en las operaciones diarias.
1. Productividad de la IA
Wave Group redujo significativamente el tiempo necesario para pasar de la pregunta al insight aplicable en la práctica. Los usuarios empresariales ahora pueden interactuar con los datos de la empresa mediante el uso de lenguaje natural y recibir respuestas multifuncionales en segundos en lugar de depender de ciclos de informes manuales. Este cambio ha eliminado la dependencia de solicitudes de datos fragmentadas y ha permitido a los equipos de finanzas, ventas y operaciones tomar decisiones más rápidas y autónomas.
2. Integración de aplicaciones y resiliencia
Al unificar los sistemas empresariales en una única arquitectura basada en API, Wave Group eliminó los silos de datos y creó una columna vertebral digital resiliente. Esta mejora ha permitido una coordinación fluida entre las distintas funciones de la empresa, al tiempo que ha facilitado la incorporación de nuevos casos de uso y fuentes de datos sin interrupciones. El resultado es un entorno más ágil y escalable que puede adaptarse a las necesidades del negocio, sin necesidad de cambiar de plataforma.
3. Seguridad y gobernanza
La gobernanza ahora está integrada en cada interacción. Con acceso basado en roles, pipelines de datos gobernados y resultados rastreables impulsados por IA, Wave Group garantiza que los insights sean seguros, cumplan con las normas y sean auditables en todas las unidades de negocio. Esta base de confianza aceleró la adopción, mientras que redujo el riesgo operativo y de cumplimiento.
Esta implementación refleja el enfoque diferenciado de IBM:
Estos principios permiten a las empresas escalar la IA con confianza y control.
El recorrido de Wave Group subraya un cambio crítico: la ventaja empresarial ya no proviene de agregar más sistemas, sino de hacer que los sistemas existentes funcionen juntos de manera inteligente.
En lugar de buscar una transformación a gran escala o la sustitución de sistemas, Wave Group se centró en orquestar lo que ya tenía: conectar múltiples plataformas específicas de dominio en una capa unificada de inteligencia. Este proceso permitió que el negocio desbloqueara el valor inmediato de las inversiones existentes mientras creaba una base para escalar la IA en todas las funciones sin introducir riesgos.
El resultado no es solo mejores insights, sino un modelo operativo fundamentalmente diferente. En este modelo operativo, las decisiones se informan en tiempo real, los flujos de trabajo abarcan los sistemas perfectamente y la IA se integra en el funcionamiento del negocio, no se superpone a ella.
Las empresas no necesitan transformar todo a la vez. Comience con un único caso de uso de orquestación. Conecte sistemas a través de API. Implemente agentes de IA en aquellos ámbitos en los que puedan aportar un valor inmediato.
Porque la verdadera ventaja no es adoptar la IA, sino hacer que la IA funcione en toda su empresa.
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