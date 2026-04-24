Conectar sistemas empresariales sin interrupciones

Para implementar la IA en todas sus diversas líneas de negocio sin alterar los sistemas existentes, Wave Group implementó una arquitectura híbrida por capas que se integra en su entorno empresarial actual.

Los datos de 11 sistemas centrales, incluidos SAP, Oracle, Salesforce y plataformas específicas de dominio, se abstraen a través de API estandarizadas, lo que permite que la información fluya de forma segura sin cambiar ni reemplazar las aplicaciones subyacentes.

Esta mejora creó una visión empresarial compartida entre funciones como finanzas, ventas, recursos humanos y operaciones, al tiempo que preservó la estabilidad de las inversiones empresariales de larga data.

Establecer una base de datos confiable para toda la empresa

Los datos empresariales se rigen y activan a través de una base de datos centralizada que admite información estructurada y no estructurada. Combinando IBM® Cloud Object Storage, watsonx.data y procesamiento escalable, Wave Group estableció una capa de datos confiable que podía consultarse en tiempo real y utilizarse para el razonamiento avanzado, sin consolidar físicamente los sistemas. Esta base garantiza la coherencia de los datos, permite la búsqueda semántica en documentos y registros, y admite cargas de trabajo de analytics e IA a medida que evolucionan las necesidades empresariales.

Orquestar la inteligencia en todos los ámbitos empresariales

Además de esta base, Wave Group introdujo agentes de IA orquestados en todos los dominios del negocio mediante el uso de IBM® watsonx Orchestrate. Estos agentes trabajan juntos para enrutar consultas, razonar entre funciones y ofrecer respuestas coordinadas y contextuales a los usuarios a través de una interfaz segura basada en roles. En lugar de funcionar como automatizaciones aisladas, los agentes forman una capa de orquestación que transforma los datos de la empresa en inteligencia lista para la toma de decisiones, incorporando la IA directamente en el funcionamiento del negocio, y no como una herramienta independiente.