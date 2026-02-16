IBM Consulting impulsa la transformación empresarial con Dell AI Factory con NVIDIA como motor

Las compañías compiten por integrar capacidades de IA en las operaciones, desde el mantenimiento predictivo en entornos industriales hasta cadenas de suministro dinámicas, pasando por la interacción del cliente en tiempo real y la toma de decisiones autónomas en finanzas. El impulso es asombroso. Se prevé que el mercado mundial de infraestructuras de IA crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 38%. Se prevé que el mercado aumente de aproximadamente 147,000 millones de dólares en 2024 a más de 747,000 millones de dólares en 2029.

En este contexto, las organizaciones de todo el mundo están bajo una presión creciente no solo para pilotar IA, sino para impulsarla a producción de forma fiable y segura, para obtener rápidamente el beneficio competitivo.

Mientras tanto, las cargas de trabajo de IA ejercen una presión mucho mayor sobre la computación, la memoria, la interconexión y el almacenamiento que las cargas de trabajo tradicionales. Los modelos nube convencionales y los centro de datos heredados a menudo no cumplen con las expectativas empresariales de lograr operar la "IA a escala". Si bien las nubes brindan flexibilidad y facilidad de inicio, con frecuencia introducen variabilidad de rendimiento debido a los inquilinos múltiples, los costos de ráfaga al entrenar modelos grandes y los cuellos de botella de latencia para la inferencia en tiempo real.

La soberanía de los datos y las restricciones regulatorias en Europa (por ejemplo, el RGPD, la residencia de datos y las reglas específicas del sector) limitan aún más la libertad con la que las organizaciones pueden enviar datos a las nubes públicas. Los sistemas heredados, los silos de datos on premises y los flujos de trabajo empresariales altamente complejos suelen resistirse a las migraciones ingenuas a la nube; varias empresas informan de migraciones estancadas o parciales que obstaculizan la eficacia de la IA.

IBM Consulting está trabajando estrechamente con nuestros socios NVIDIA y Dell para ayudar a las organizaciones y naciones a escalar con fábricas de IA especialmente diseñadas para aprovechar la oportunidad que se avecina en la era de la IA.