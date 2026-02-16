Inteligencia artificial Automatización de TI IA en acción

IBM Consulting impulsa la transformación empresarial con Dell AI Factory con NVIDIA como motor

La Dell AI Factory con NVIDIA transforma la IA en una capacidad empresarial escalable y repetible: efectivamente una línea de producción para inteligencia digital.

Publicado el 16 de febrero de 2026
By Dr. Priyanka Ray , Uman Ahmed Mohammed

Las compañías compiten por integrar capacidades de IA en las operaciones, desde el mantenimiento predictivo en entornos industriales hasta cadenas de suministro dinámicas, pasando por la interacción del cliente en tiempo real y la toma de decisiones autónomas en finanzas. El impulso es asombroso. Se prevé que el mercado mundial de infraestructuras de IA crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 38%. Se prevé que el mercado aumente de aproximadamente 147,000 millones de dólares en 2024 a más de 747,000 millones de dólares en 2029.

En este contexto, las organizaciones de todo el mundo están bajo una presión creciente no solo para pilotar IA, sino para impulsarla a producción de forma fiable y segura, para obtener rápidamente el beneficio competitivo.

Mientras tanto, las cargas de trabajo de IA ejercen una presión mucho mayor sobre la computación, la memoria, la interconexión y el almacenamiento que las cargas de trabajo tradicionales. Los modelos nube convencionales y los centro de datos heredados a menudo no cumplen con las expectativas empresariales de lograr operar la "IA a escala". Si bien las nubes brindan flexibilidad y facilidad de inicio, con frecuencia introducen variabilidad de rendimiento debido a los inquilinos múltiples, los costos de ráfaga al entrenar modelos grandes y los cuellos de botella de latencia para la inferencia en tiempo real.

La soberanía de los datos y las restricciones regulatorias en Europa (por ejemplo, el RGPD, la residencia de datos y las reglas específicas del sector) limitan aún más la libertad con la que las organizaciones pueden enviar datos a las nubes públicas. Los sistemas heredados, los silos de datos on premises y los flujos de trabajo empresariales altamente complejos suelen resistirse a las migraciones ingenuas a la nube; varias empresas informan de migraciones estancadas o parciales que obstaculizan la eficacia de la IA. 

IBM Consulting está trabajando estrechamente con nuestros socios NVIDIA y Dell para ayudar a las organizaciones y naciones a escalar con fábricas de IA especialmente diseñadas para aprovechar la oportunidad que se avecina en la era de la IA.

La fábrica de IA: infraestructura de IA a la medida

Dell IA Factory con NVIDIA, desarrollado por Dell Tecnología y NVIDIA, transforma la IA en una capacidad empresarial repetible y escalable, convirtiéndola efectivamente en una línea de producción para la inteligencia digital. Para los ejecutivos, acelera la transformación del negocio mediante la incorporación de IA en los procesos centrales, impulsando la eficiencia, la rentabilidad y nuevas fuentes de ingresos.

Para los líderes técnicos, proporciona una arquitectura validada que abarca computación densa en GPU, redes de alto rendimiento y almacenamiento de nivel empresarial. También ofrece una pila completa de software de IA que cubre todo el ciclo de vida, desde la ingesta de datos y el entrenamiento de modelos hasta el despliegue, el monitoreo y la gobernanza.

Dell AI Factory con NVIDIA sirve como columna vertebral de la infraestructura, ya que ofrece la base escalable, de alto rendimiento y energéticamente eficiente que es necesaria para impulsar la IA empresarial. Construido sobre los servidores optimizados de Dell con computación, almacenamiento y redes acelerados por NVIDIA, proporciona la plataforma segura y de alta densidad para la modernización intensiva en computación y las cargas de trabajo de IA.

4 casos de uso clave de la fábrica de IA de Dell con NVIDIA

Dell AI Factory con NVIDIA es una plataforma versátil capaz de impulsar un amplio espectro de iniciativas de IA, pero su mayor valor radica en impulsar resultados comerciales medibles donde más importa. Ya sea que permita una detección de fraude más rápida en la banca, acelere la atención precisa en el cuidado de la salud o mejore el tiempo de actividad de producción en la fabricación, Dell AI Factory con NVIDIA respalda la innovación empresarial. También ayuda a las organizaciones a ir de proyectos piloto a un impacto a escala empresarial.

Estas soluciones permiten a los líderes desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento, reducir el riesgo e impulsar la eficiencia operativa, haciendo de la IA no solo una inversión en tecnología, sino también una ventaja comercial estratégica.

1. Servicios financieros: detección de riesgos y detección de fraude a escala

Los bancos estadounidenses y europeos se enfrentan a crecientes volúmenes de transacciones, esquemas de pago instantáneo y escrutinio regulatorio. Los modelos de IA para la detección de fraude y la lucha contra el lavado de dinero necesitan inferencias en tiempo real con baja latencia.

  • Por qué la nube tiene problemas: la detección de fraudes requiere una inferencia de menos de milisegundos a escala, pero las nubes públicas a menudo introducen variabilidad de latencia debido al uso compartido de GPU de múltiples inquilinos. Las normas de cumplimiento en EE. UU. (OCC, SEC) y Europa (PSD2, GDPR) complican aún más la ejecución de datos financieros confidenciales fuera de las instalaciones.
  • Por qué la infraestructura dedicada es óptima: la Dell IA Factory con NVIDIA garantiza capacidad de GPU predecible y segura, residencia de datos regional y despliegues listos para el cumplimiento, que no son posibles con configuraciones estándar en la nube.

2. Atención médica: medicina de precisión y apoyo a la toma de decisiones clínicas

En Europa, la Ley de IA y el RGPD exigen una estricta residencia de datos para los datos de los pacientes, lo que complica las soluciones puramente en la nube.

  • Por qué la nube tiene dificultades: el entrenamiento de la genómica o la IA de imágenes requiere petabytes de datos confidenciales de pacientes, que no se pueden mover libremente a los hiperescaladores debido al RGPD y la Ley de IA de Europa. Incluso cuando se permiten, los costos de entrada o salida de tales volúmenes de datos son enormes.
  • Por qué la infraestructura dedicada es óptima: una fábrica on premises de IA Dell dedicada con NVIDIA permite el cumplimiento de HIPAA y GDPR, computación de alto rendimiento y almacenamiento, mientras se emplean clústeres de GPU optimizados y adaptados para cargas de trabajo sanitarias. La infraestructura heredada generalmente carece de la densidad de potencia, refrigeración e interconexiones requeridas para estos modelos.

3. Fabricación: mantenimiento predictivo y gemelos digitales

Los fabricantes europeos y estadounidenses están desplegando gemelos digitales impulsados por IA para simular las operaciones de la planta y permitir el mantenimiento predictivo para equipos industriales. El entrenamiento y la actualización de estos modelos requieren interconexiones de gran ancho de banda e infraestructura de baja latencia.

  • Por qué la nube tiene dificultades: el IoT industrial genera enormes flujos de datos en tiempo real a partir de sensores y maquinaria, donde la latencia de la nube es inaceptable. La infraestructura heredada a menudo no puede soportar las simulaciones de alta fidelidad y el modelado 3D que requieren los gemelos digitales.
  • Por qué la infraestructura dedicada es óptima: la Dell IA Factory con NVIDIA puede soportar fácilmente la integración de borde a núcleo con una infraestructura de computación acelerada fiable situada cerca de la planta, permitiendo insights siempre activos. Este enfoque es algo que la nube o los centros de datos obsoletos no pueden mantener de manera eficiente. La ejecución de esta configuración dentro de una fábrica de IA de Dell con la configuración de NVIDIA proporciona clústeres de GPU/CPU estables y dedicados. IBM Consulting ayuda a integrar entre plataformas ERP, MES y IoT existentes, reduciendo el tiempo de inactividad y ahorrando millones anualmente en gastos operativos (OpEx).

4. Recursos Humanos: inteligencia del talento y productividad de la fuerza laboral

En todas las industrias, los líderes de RR. HH. están experimentando con la IA generativa para el reclutamiento, la coincidencia de habilidades y la planificación de la fuerza laboral.

  • Por qué la nube tiene dificultades: la capacitación o el ajuste de LLM sobre datos confidenciales de empleados en la nube pública aumenta los riesgos de privacidad, cumplimiento y fugas de IP, especialmente bajo las leyes laborales y de privacidad europeas. La infraestructura heredada no puede ejecutar eficientemente el ajuste fino del modelo a gran escala ni servir LLM centradas en Recursos Humanos.
  • Por qué la infra dedicada es óptima: con la Dell IA Factory con NVIDIA, las empresas obtienen un entorno controlado y seguro para la personalización de LLM, lo que garantiza la equidad, la transparencia y las prácticas de IA responsable. IBM Consulting proporciona marcos de gobernanza para abordar cuestiones normativas, garantizando la equidad y la transparencia en la contratación.

Fábrica de IA como servicio: puesta en marcha de los aceleradores de IBM Consulting

El modelo AI Factory as-a-Service transforma la infraestructura tradicional y los programas de modernización en un modelo operativo continuo basado en una plataforma tipo SaaS. Simplifica la complejidad de los ecosistemas híbridos y multinube, lo que permite a las empresas consumir la modernización, la habilitación de la IA y la innovación de plataformas como capacidades gestionadas, en lugar de proyectos puntuales.

Este enfoque hace que la fábrica de inteligencia artificial sea autosuficiente: se convierte en un servicio vivo y en evolución que ofrece continuamente automatización, cumplimiento e inteligencia impulsada por IA a escala empresarial.

IBM Consulting proporciona una amplia cartera de aceleradores y métodos infundidos con IA que hacen posible el modelo AI Factory (entregado como modelo de servicio). Estos aceleradores, incluidos ICA4CT, ICCA, ICA4AA y herramientas relacionadas, proporcionan la base principal de automatización y gobierno para AI Factory. También estandarizan las zonas de aterrizaje en la nube, automatizan la modernización, permiten la incorporación de cargas de trabajo de IA e incorporan el cumplimiento y la observabilidad, garantizando un modelo de entrega coherente, repetible y escalable para AI Factory como Servicio.

Eleve la modernización de las aplicaciones y las plataformas con IA Factory

IBM también utiliza ampliamente Dell AI Factory con NVIDIA para impulsar la modernización en iniciativas clave de transformación empresarial, como:

  • Habilitación rápida de cargas de trabajo de IA: Dell AI Factory con la infraestructura de IA computacional acelerada de NVIDIA admite watsonx, IA generativa y cargas de trabajo de machine learning (ML) personalizadas dentro de un entorno seguro y compatible. IBM Consulting aplica sus ICCA (IBM Consulting Cloud Accelerator), IC4CT (Consulting Advantage for Cloud Transformation), ICCA-ARC (Analysis Renovation Catalyst), SDLC agéntica y FinOps para marcos de IA para habilitar la IA a escala. Esta estrategia impulsa un desarrollo de modelos más rápido, una menor latencia de inferencia y un retorno de la inversión (ROI) medible.
  • Optimizaciones del centro de datos: Dell IA Factory con NVIDIA proporciona un entorno híbrido optimizado para IA listo para desplegar que acelera iniciativas como la migración de centros de datos a la nube o la modernización de plataformas de virtualización completas. IBM puede realojar y modernizar cargas de trabajo en infraestructura modular de computación, almacenamiento de información y redes, reemplazando los hipervisores heredados con plataformas en contenedores o bare metal construidas en Red Hat® OpenShift®. Este enfoque reduce el riesgo de migración, acelera los plazos y elimina la dependencia de un proveedor específico.
  • Adopción de Red Hat: con soporte validado para Red Hat OpenShift, Dell AI Factory con NVIDIA proporciona una base nativa de Kubernetes para operaciones de nube híbrida, lo que permite la gobernanza empresarial, los controles de seguridad y los flujos de trabajo de automatización alineados con las prácticas de DevSecOps. IBM Consulting acelera el despliegue del clúster, la automatización y la gestión del ciclo de vida al tiempo que se integra con IBM Cloud Pak for Data, watsonx y AIOps para permitir la innovación continua.
  • Racionalización de la cartera de aplicaciones: al actuar como capa de ejecución para la infraestructura de racionalización de IBM, Dell IA Factory con NVIDIA permite la evaluación basada en datos y la refactorización de aplicaciones existentes. Las herramientas de analytics e IA de IBM ayudan a clasificar y modernizar las cargas de trabajo en microservicios en contenedores, lo que reduce la deuda técnica y mejora la eficiencia operativa.

¿Qué sigue para Dell IA Factory?

Desde la adopción temprana de la IA hasta la escala empresarial, Dell AI Factory con plataformas NVIDIA guiadas por la experiencia en transformación y modernización de aplicaciones de IBM Consulting proporciona un camino claro y seguro a seguir.

Dr. Priyanka Ray

Global Leader for IBM Cloud Migration and Modernization services

Uman Ahmed Mohammed

Technical Architect - Cloud Platforms, Hybrid Cloud, Migration & Modernization