Inteligencia artificial Automatización de TI

Resolver el dilema del tiempo de inactividad para la mensajería de misión crítica con la instancia reservada de IBM MQ SaaS

Diseñado para ayudar a las empresas a modernizarse más rápido, operar de manera más eficiente y mantener la confianza en cada intercambio de mensajes.

Publicado 01 diciembre 2025
A medida que las empresas se expanden hacia entornos híbridos y de multinube, es probable que los líderes se enfrenten a desafíos con múltiples nubes, plataformas en la nube y orquestaciones. Esta perspectiva puede generar dificultades para garantizar un intercambio de datos fluido, mantener la integridad de los datos y evitar pérdidas por tiempo de inactividad o violaciones de seguridad. En última instancia, este enfoque puede afectar la satisfacción de sus clientes y el crecimiento de los ingresos.

Para muchas organizaciones, la pregunta no es si modernizarse, sino cómo hacerlo sin interrumpir las cargas de trabajo de misión crítica.

La solución: conectividad de nube híbrida con IBM MQ SaaS

IBM MQ SaaS (SaaS) aborda estas presiones de frente proporcionando instancias MQ totalmente gestionadas y de alta disponibilidad entregadas como servicio, disponibles tanto en IBM Cloud como ahora en Amazon Web Services (AWS).

IBM MQ SaaS ofrece una red troncal de mensajería gestionada basada en la misma tecnología en la que las empresas han confiado durante décadas. Está diseñado para ayudar a las empresas a modernizarse más rápido, operar de manera más eficiente y mantener la confianza en cada intercambio de mensajes.

Puede transformar su negocio aprovechando IBM MQ SaaS para impulsar la conectividad de nube híbrida. Una interfaz de programación de aplicaciones (API) única y estándar a través de una nube híbrida y multinúbe que simplifica la conectividad y permite un movimiento más fácil de las cargas de trabajo entre plataformas. El resultado: mayor agilidad, reducción de los gastos generales operativos y fiabilidad constante. Con la ayuda de IBM MQ SaaS, puede responder rápidamente a las necesidades cambiantes del negocio, mejorar las experiencias del cliente y obtener una ventaja competitiva en el mercado.

La importancia de MQ SaaS en un sistema de nube híbrida

En el ámbito actual de la nube híbrida, las empresas se están modernizando rápidamente, pero sus aplicaciones y datos no se mueven todos al mismo ritmo. Los sistemas de misión crítica suelen permanecer on premises, mientras que las nuevas cargas de trabajo se construyen en la nube. El resultado es una combinación compleja de entornos que deben comunicarse de manera perfecta, segura y confiable.

Las arquitecturas híbridas prosperan gracias a la integración. IBM MQ SaaS actúa como la columna vertebral confiable que conecta aplicaciones, sistemas y servicios en centros de datos privados y múltiples nubes. Ayuda a garantizar que los mensajes se entreguen una vez, y solo una vez, entre entornos, proporcionando la confiabilidad de la que dependen las empresas para transacciones, pagos y logística.

Al operar como un servicio gestionado, MQ SaaS ayuda a las organizaciones a modernizarse más rápido, al tiempo que reduce la complejidad del mantenimiento de la infraestructura de mensajería. Está diseñado para soportar conectividad híbrida, lo que facilita a los equipos mover cargas de trabajo a la nube sin interrumpir las operaciones existentes.

IBM MQ es reconocido como Líder por G2 (Invierno 2023) y Top Rated por TrustRadius (2024), con una puntuación general de 9/10 y más de 150 comentarios verificados destacando su confiabilidad y rendimiento.

Eliminación de barreras: reducción del riesgo y la carga operativa

Las empresas suelen citar las operaciones, la disponibilidad y el mantenimiento como barreras para la modernización. Con MQ SaaS, IBM gestiona el estado, las actualizaciones y el escalado de la plataforma, lo que permite a los equipos centrarse en ofrecer nuevas capacidades en lugar de mantener el tiempo de actividad.

Este cambio a un modelo administrado puede ayudar a reducir los costos operativos y mejorar la coherencia entre los distintos entornos.

Permitir una integración rica en seguridad y potenciar la agilidad nativa de la nube

En un mundo distribuido, cada conexión importa. MQ SaaS ofrece cifrado para datos en tránsito y conectividad privada a través de endpoints de nube privada (VPC), lo que ayuda a las organizaciones a proteger los datos confidenciales a medida que se mueven entre los sistemas on premises y en la nube.

Las aplicaciones modernas exigen agilidad. MQ SaaS proporciona API y soporte de infraestructura como código, lo que permite a los equipos automatizar los despliegues e integrar la mensajería en pipelines de entrega. Este proceso facilita la construcción y escalabilidad de arquitecturas nativas de la nube y orientadas a eventos sin comprometer la fiabilidad.

Al adoptar IBM MQ SaaS, las empresas pueden:

  • Acelerar la modernización mientras mantienen la confiabilidad.
  • Reducir los costos operativos asociados con la gestión de sistemas de mensajería on premises.
  • Fortalecer la protección y la gobernanza de datos en entornos híbridos.
  • Mejorar la agilidad con operaciones automatizadas nativas de la nube.

IBM MQ SaaS ayuda a las empresas a moverse más rápido e integrarse de manera más inteligente para construir en la era de la nube híbrida.

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

