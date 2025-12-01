Resolver el dilema del tiempo de inactividad para la mensajería de misión crítica con la instancia reservada de IBM MQ SaaS

En el ámbito actual de la nube híbrida, las empresas se están modernizando rápidamente, pero sus aplicaciones y datos no se mueven todos al mismo ritmo. Los sistemas de misión crítica suelen permanecer on premises, mientras que las nuevas cargas de trabajo se construyen en la nube. El resultado es una combinación compleja de entornos que deben comunicarse de manera perfecta, segura y confiable.

Las arquitecturas híbridas prosperan gracias a la integración. IBM MQ SaaS actúa como la columna vertebral confiable que conecta aplicaciones, sistemas y servicios en centros de datos privados y múltiples nubes. Ayuda a garantizar que los mensajes se entreguen una vez, y solo una vez, entre entornos, proporcionando la confiabilidad de la que dependen las empresas para transacciones, pagos y logística.

Al operar como un servicio gestionado, MQ SaaS ayuda a las organizaciones a modernizarse más rápido, al tiempo que reduce la complejidad del mantenimiento de la infraestructura de mensajería. Está diseñado para soportar conectividad híbrida, lo que facilita a los equipos mover cargas de trabajo a la nube sin interrumpir las operaciones existentes.

IBM MQ es reconocido como Líder por G2 (Invierno 2023) y Top Rated por TrustRadius (2024), con una puntuación general de 9/10 y más de 150 comentarios verificados destacando su confiabilidad y rendimiento.