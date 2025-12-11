Inteligencia artificial Automatización de TI

Dando forma a su empresa ágil: cómo la IA está reescribiendo el playbook de adquisiciones

Los equipos de adquisiciones se enfrentan a una realidad difícil: procesos complejos de abastecimiento, largos ciclos de RFP y crecientes demandas de cumplimiento de normas. Estos desafíos ralentizan la toma de decisiones y agotan la energía de los empleados. Pero la IA está cambiando esa historia.

Publicado el 11 de diciembre de 2025
By Justin Ablett

Según el informe del IBM Institute for Business Value, las organizaciones que utilizan IA en adquisiciones han reducido los costos hasta en un 70%. Además, incorporaron proveedores 10 veces más rápido y redujeron el análisis de precios de 2 días a solo 10 minutos. Estas victorias no son pequeñas. Son factores que cambian las reglas del juego y devolven tiempo a las personas para lo que más importa: construir relaciones e impulsar estrategias. 

Nuestro enfoque no es solo en la tecnología; se trata de resolver desafíos comerciales reales con IA responsable. La adquisición afecta a todas las partes de una organización. Sin embargo, a menudo se ralentiza en tareas manuales y verificaciones de cumplimiento. Ayudamos a los equipos a mover más allá de ese problema combinando una profunda experiencia en la industria con una IA que es explicable, escalable y segura.

Nuestro enfoque de tres niveles

Nuestro enfoque se basa en 3 principios pragmáticos:

  1. Diseño centrado en el ser humano: la IA debe empoderar a las personas, no reemplazarlas.
  2. Innovación responsable: la ética y la transparencia no son opcionales; están integrados.
  3. Ecosistemas colaborativos para impulsar los resultados empresariales: al combinar plataformas como Salesforce Agentforce con IBM Consulting, creamos entornos en los que los trabajadores digitales y humanos se complementan entre sí para ofrecer beneficios empresariales. 

¿El resultado? Los equipos de adquisiciones ganan velocidad sin sacrificar la confianza: reducen los tiempos de ciclo, mejoran la diversidad de proveedores y reducen la exposición al riesgo, lo que da como resultado más tiempo para que los especialistas se centren en asociaciones estratégicas.

La innovación responsable ocurre cuando las organizaciones trabajan juntas. Es por eso que las asociaciones como IBM y Salesforce son importantes, no por los logotipos, sino porque la colaboración aporta confianza, transparencia y responsabilidad compartida. 

"Junto con IBM, estamos capacitando a los equipos de adquisiciones para desbloquear el potencial transformador de la IA, pasando de procesos reactivos a asociaciones proactivas y impulsadas por insights a través de toda la empresa", dice Zahra Bahrololoumi, directora ejecutiva (CEO) de UKI Salesforce. "Con los datos confiables y las capacidades de IA de Salesforce, además de la profunda experiencia en la industria de IBM, las organizaciones pueden construir cadenas de suministro más resiliente, impulsar una toma de decisiones más inteligente y crear valor sostenible a largo plazo".

Utilización de Agentforce e IA como socio

Las adquisiciones no se tratan solo de procesos, sino de personas que intentan hacer su mejor trabajo bajo presión. Aquí es donde entran Agentforce e IA, no como reemplazo, sino como socio:

  • Agente de asistencia de abastecimiento: este agente es su compañero de planificación. Ayuda a organizar eventos de aprovisionamiento, recopilar requisitos y redactar RFPs. De esta manera, podrás enfocarte en la estrategia en lugar de en la administración.
  • Agente de evaluación de RFP: no más ahogamientos en hoja de cálculo. Este agente evalúa las respuestas de los proveedores al instante, gestiona las comunicaciones y proporciona feedback.
  • Agente de riesgo y cumplimiento: como una red de seguridad, este agente revisa los contratos y las declaraciones de trabajo en busca de riesgos financieros y regulatorios, señala las inquietudes con anticipación y sugiere arreglos antes de que se conviertan en problemas.
  • Agente de asistencia de contratos: este agente se encarga de las tareas repetitivas para que pueda priorizar las negociaciones de alto valor y las relaciones con los proveedores.

Estos agentes no reemplazan el juicio humano; lo amplifican. Liberan a los especialistas de las tareas mundanas, devolviendo tiempo para la colaboración, la creatividad y el pensamiento estratégico. 

"La colaboración y la IA confiable están redefiniendo la función de adquisiciones más allá de la automatización transaccional en una palanca transformadora para la toma de decisiones estratégicas y la creación de valor a largo plazo", dice Rahul Kalia, socio gerente, UKI, IBM Consulting.

Las adquisiciones están cambiando rápidamente. La pregunta no es si la IA transformará el trabajo; es la forma responsable y colaborativa en que lo hacemos posible. IBM y Salesforce no son nuevos en esta conversación. Nuestra colaboración abarca más de dos décadas, basada en la confianza y la innovación y fortalecida por un compromiso compartido con la IA responsable.

Trabajando juntos para reinventar cómo se hace el trabajo

Desde la integración de IBM Watson y Salesforce Einstein en 2017 hasta las soluciones de IA generativa actuales, hemos trabajado juntos constantemente para ayudar a las organizaciones a reimaginar cómo se hace el trabajo. Cuando dos líderes combinan experiencia y plataformas, el resultado no es solo eficiencia, sino resiliencia, agilidad e impacto en toda la cadena de valor.

¿Listo para explorar lo que es posible? Comencemos la conversación sobre cómo dar forma a su empresa de agentes.

Justin Ablett

IBM Consulting Partner

IBM Consulting