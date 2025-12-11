Nuestro enfoque se basa en 3 principios pragmáticos:

Diseño centrado en el ser humano: la IA debe empoderar a las personas, no reemplazarlas. Innovación responsable: la ética y la transparencia no son opcionales; están integrados. Ecosistemas colaborativos para impulsar los resultados empresariales: al combinar plataformas como Salesforce Agentforce con IBM Consulting, creamos entornos en los que los trabajadores digitales y humanos se complementan entre sí para ofrecer beneficios empresariales.

¿El resultado? Los equipos de adquisiciones ganan velocidad sin sacrificar la confianza: reducen los tiempos de ciclo, mejoran la diversidad de proveedores y reducen la exposición al riesgo, lo que da como resultado más tiempo para que los especialistas se centren en asociaciones estratégicas.

La innovación responsable ocurre cuando las organizaciones trabajan juntas. Es por eso que las asociaciones como IBM y Salesforce son importantes, no por los logotipos, sino porque la colaboración aporta confianza, transparencia y responsabilidad compartida.

"Junto con IBM, estamos capacitando a los equipos de adquisiciones para desbloquear el potencial transformador de la IA, pasando de procesos reactivos a asociaciones proactivas y impulsadas por insights a través de toda la empresa", dice Zahra Bahrololoumi, directora ejecutiva (CEO) de UKI Salesforce. "Con los datos confiables y las capacidades de IA de Salesforce, además de la profunda experiencia en la industria de IBM, las organizaciones pueden construir cadenas de suministro más resiliente, impulsar una toma de decisiones más inteligente y crear valor sostenible a largo plazo".