Proteja cada base de datos desde el primer día: Guardium y Terraform para una protección escalable y automatizada

La auditoría de bases de datos, el escaneo de vulnerabilidades y la incorporación de cumplimiento ahora están integradas directamente en el flujo de trabajo de aprovisionamiento del almacén de datos.
En la carrera por innovar, los equipos de desarrollo requieren una variedad cada vez mayor de almacenes de datos, desde bases de datos vectoriales (DB) hasta servicios nativos de la nube. Esto pone a los equipos de seguridad de datos bajo una intensa presión: el negocio exige velocidad, pero asegurar y demostrar manualmente el cumplimiento de cada nuevo almacén de datos crea cuellos de botella y aumenta los costos operativos.
Este enfoque manual simplemente no puede seguir el ritmo de los flujos de trabajo modernos de CI/CD. La seguridad debe convertirse en un “principio básico” integrado directamente en los flujos de trabajo diarios, no en un paso final que requiere mucho tiempo.
Al automatizar la configuración de la supervisión sin agente y la evaluación de vulnerabilidades de Guardium Data Protection con Terraform, hemos optimizado este proceso. La auditoría de bases de datos, el escaneo de vulnerabilidades y la incorporación de cumplimiento ahora están integradas directamente en el flujo de trabajo de aprovisionamiento del almacén de datos. El resultado: almacenes de datos que se monitorean, escanean y protegen desde el primer día.
Históricamente, la incorporación de una nueva base de datos a Guardium Data Protection (GDP) ya era un proceso bien establecido y confiable. GDP proporciona capacidades sólidas e integradas para habilitar rápidamente la auditoría, configurar políticas, conectar registros y validar la preparación para el cumplimiento. Incluso sin automatización, los equipos pueden desplegar GDP de manera eficiente y coherente en todos los entornos.
Terraform amplía esta base sólida al integrar el flujo de trabajo de incorporación de GDP en la infraestructura como código, eliminando los pasos manuales y acelerando el despliegue a escala. Con esta mejora, cada base de datos, ya sea on premises o en la nube, automáticamente:
GDP ofrece una seguridad sólida desde el primer momento y Terraform simplemente lo hace aún más rápido, más congruente y totalmente automatizado.
El impacto de esta automatización es más claro en un escenario del mundo real: una gran empresa de servicios financieros que gestiona más de 2000 bases de datos que trabajan con IBM informó retrasos significativos y altos costos operativos por la incorporación manual de seguridad.
Con base en un proceso manual de 35 minutos por base de datos, la incorporación de los 2000 almacenes de datos representaría más de 1166 horas de esfuerzo manual. Al integrar la automatización de Guardium Terraform en su pipeline de CI/CD, transformaron esa tarea de 1166 horas en un flujo de trabajo automatizado que tardó menos de 70 horas para las 2000 bases de datos. Esta automatización ofrece:
Esta automatización les permitió escalar la protección en todo su entorno sin aumentar el personal, al tiempo que incorporaba la seguridad directamente en su pipeline de CI/CD.
Este enfoque automatizado no solo tiene beneficio para un grupo; alinea a los equipos resolviendo problemas clave para cada persona:
La automatización de Terraform permite despliegues coherentes, repetibles y sin errores en entornos heterogéneos, ya sea que esté ejecutando Oracle, SQL Server, PostgreSQL o varias bases de datos nativas de la nube.
Más allá de la velocidad, esta automatización garantiza que las infraestructuras de cumplimiento se garanticen desde el principio. La auditoría continua y la gestión de vulnerabilidades de Guardium facilitan a las empresas mantener la visibilidad, el control y la garantía, sin ralentizar la innovación.
Esta integración dota a los equipos de seguridad de datos con un soporte sólido a través de la plataforma líder de infraestructura como código (IaC) de IBM HashiCorp. Basándose en los flujos de trabajo de Terraform ya adoptados por las operaciones, orquesta Guardium Data Protection en entornos de nube híbrida, al tiempo que alinea naturalmente a los equipos en torno a las prácticas de automatización compartidas.
Para empezar, no es necesario realizar una revisión completa. Comience por aplicar esta automatización a su próximo proyecto de desarrollo.
Al automatizar la incorporación de seguridad para un solo nuevo almacén de datos, puede demostrar inmediatamente el valor, reduciendo esa tarea manual de 35 minutos a solo unos minutos. Es una victoria a corto plazo que ofrece un camino claro y repetible para escalar la seguridad y el cumplimiento en toda su empresa.
Puede encontrar todo lo que necesita para comenzar en el registro de Terraform:
Módulo Terraform para auditoría y cumplimiento de bases de datos