Impulsar el futuro de las operaciones de TI autónomas: Infraestructura IBM lista para la IA agéntica

Los agentes de IA no son herramientas independientes; operan dentro de complejos ecosistemas empresariales híbridos, interactuando con datos, sistemas y personas. Su integración en los flujos de trabajo requiere un replanteamiento de los procesos de TI tradicionales y las integraciones de sistemas para respaldar la transformación en una empresa de agentes.

Para responder a esta demanda empresarial, IBM creó una guía pionera, Architecting Secure Enterprise agente de IA con MCP, que Anthropic verifica. Esta guía presenta una metodología estructurada y lista para la empresa para diseñar, desplegar y gestionar agentes de IA de forma segura y a escala.

Los agentes de IA interactúan con herramientas de IA que convierten los pensamientos de los modelos de lenguaje grandes (LLM) en acciones. Estas herramientas permiten a los agentes de IA integrarse en los sistemas y datos empresariales y externos para recuperar información o realizar una acción.

Un aspecto fundamental de esta metodología es la adopción de un enfoque estandarizado que conecte los sistemas de IA agéntica con el software, la infraestructura y las herramientas empresariales habilitados por el protocolo de contexto del modelo.

Los servidores MCP son la superficie de integración de nivel empresarial para sistemas de agentes. Exponen herramientas, recursos e instrucciones de una manera estandarizada que permite a los agentes actuar dentro de límites bien definidos y auditables.

Por ejemplo, los usuarios pueden obtener insights sobre el estado y la postura de seguridad a través de los despliegues híbridos. Esta integración se produce a través de conexiones con servidores MCP que abarcan tecnologías en todo el entorno. Los usuarios también pueden implementar cambios para abordar cualquier problema identificado o abrir un ticket de soporte para resolverlos.

Si bien la mayoría de las implementaciones aún se encuentran en etapas iniciales, MCP está ganando impulso. Su éxito en entornos de producción depende de qué tan bien las organizaciones aborden desafíos clave como la seguridad, la resiliencia, el no determinismo y la gobernanza. A medida que crece la adopción de MCP, se espera que el enfoque se mueva hacia la orquestación, la inteligencia que determina qué agente o herramienta activar, bajo qué condiciones y con qué salvaguardas.