Impulsar el futuro de las operaciones de TI autónomas: Infraestructura IBM lista para la IA agéntica

Las empresas han adoptado estrategias híbridas y multi-nube, al tiempo que han incorporado la IA generativa y los patrones agénticos emergentes. A medida que las compañías aceleran la adopción de la IA agéntica para permitir la toma de decisiones autónoma y la automatización inteligente en desarrollo, operaciones y seguridad, se está produciendo un cambio fundamental. Cuando los agentes de IA gestionan tareas rutinarias y complejas con autonomía consciente de las políticas, los equipos de TI pueden centrarse en la innovación y las iniciativas estratégicas.
La oportunidad es clara: reinventar las operaciones de TI para que los agentes de IA manejen tareas rutinarias y complejas con autonomía consciente de las políticas, lo que permite a los equipos de TI centrarse en la innovación y la estrategia.
Los agentes de IA no son herramientas independientes; operan dentro de complejos ecosistemas empresariales híbridos, interactuando con datos, sistemas y personas. Su integración en los flujos de trabajo requiere un replanteamiento de los procesos de TI tradicionales y las integraciones de sistemas para respaldar la transformación en una empresa de agentes.
Para responder a esta demanda empresarial, IBM creó una guía pionera, Architecting Secure Enterprise agente de IA con MCP, que Anthropic verifica. Esta guía presenta una metodología estructurada y lista para la empresa para diseñar, desplegar y gestionar agentes de IA de forma segura y a escala.
Los agentes de IA interactúan con herramientas de IA que convierten los pensamientos de los modelos de lenguaje grandes (LLM) en acciones. Estas herramientas permiten a los agentes de IA integrarse en los sistemas y datos empresariales y externos para recuperar información o realizar una acción.
Un aspecto fundamental de esta metodología es la adopción de un enfoque estandarizado que conecte los sistemas de IA agéntica con el software, la infraestructura y las herramientas empresariales habilitados por el protocolo de contexto del modelo.
Los servidores MCP son la superficie de integración de nivel empresarial para sistemas de agentes. Exponen herramientas, recursos e instrucciones de una manera estandarizada que permite a los agentes actuar dentro de límites bien definidos y auditables.
Por ejemplo, los usuarios pueden obtener insights sobre el estado y la postura de seguridad a través de los despliegues híbridos. Esta integración se produce a través de conexiones con servidores MCP que abarcan tecnologías en todo el entorno. Los usuarios también pueden implementar cambios para abordar cualquier problema identificado o abrir un ticket de soporte para resolverlos.
Si bien la mayoría de las implementaciones aún se encuentran en etapas iniciales, MCP está ganando impulso. Su éxito en entornos de producción depende de qué tan bien las organizaciones aborden desafíos clave como la seguridad, la resiliencia, el no determinismo y la gobernanza. A medida que crece la adopción de MCP, se espera que el enfoque se mueva hacia la orquestación, la inteligencia que determina qué agente o herramienta activar, bajo qué condiciones y con qué salvaguardas.
El futuro de las operaciones de TI es autónomo, orientado por políticas e híbrido por diseño. IBM está construyendo hacia un entorno donde los sistemas de IA agéntica puedan aprender, razonar y actuar de forma segura a través de diversas pilas tecnológicas, incluyendo la nube pública, infraestructura privada, on premises y edge.
Con el tiempo, se espera que estos sistemas adquieran una mayor agencia bajo medidas de protección explícitas, evolucionando de recomendaciones de asistencia a corrección gobernada de bucle cerrado y, en última instancia, a operaciones de autooptimización. Esta visión refleja el legado existente de IBM de priorizar la seguridad y el cumplimiento en industrias altamente reguladas.
Aprovechando esta oportunidad, estamos en un camino para habilitar capacidades listas para la IA agéntica en toda la cartera de IBM Infrastructure. Como parte integral de la estrategia de IBM en torno a la nube híbrida y la IA, IBM Infrastructure ofrece infraestructura de nube híbrida. Incluye IBM Cloud, IBM Z, IBM Power, IBM Storage y servicios técnicos de IBM Technology Lifecycle Services (TLS).
Para respaldar esta transformación, hemos introducido capacidades de IA agéntica, incluidos agentes y servidores MCP, en toda nuestra cartera. Estas mejoras posicionan a IBM Infrastructure para que esté completamente preparada para la IA agéntica, lo que permite la automatización inteligente y la integración perfecta en todos los entornos.
Los productos de IBM Infrastructure ahora pueden integrarse con aplicaciones de TI de agentes, flujos de trabajo habilitados para IA y soluciones de proveedores de software independientes (ISV) que admiten MCP. Las interfaces de gestión en las plataformas de IBM se están habilitando como servicios compatibles con MCP, que incluyen:
Los clientes de Enterprise pueden aprovechar estos servidores MCP en IBM Infrastructure para obtener una experiencia fluida en todos los despliegues de nube híbrida. Pueden integrar estos servidores IBM Infrastructure MCP en cualquiera de sus herramientas de IA preferidas. Los ejemplos incluyen IBM watsonx Orchestrate, Claude Desktop o un orquestador de IA personalizado que las empresas crean internamente, una herramienta proporcionada que admite MCP para llamadas de herramientas de IA.
Como se ilustra en el siguiente video de demostración, una empresa representativa, Acme Co. opera en un entorno de nube híbrida. Sus aplicaciones abarcan cargas de trabajo virtuales en IBM Cloud VPC, servicios nativos de la nube en Red Hat OpenShift e inferencia de IA impulsada por watsonx.ai. Estos componentes están estrechamente integrados con los sistemas de datos empresariales on premises soportados por IBM Storage.
Cuando los usuarios encuentran problemas, identificar la causa principal puede ser difícil debido a la naturaleza fragmentada de las API, los registros y las interfaces de gestión en los despliegues híbridos. Este desafío es donde Model Context Protocol y la IA agéntica transforman la experiencia, ofreciendo una interfaz unificada y conversacional que simplifica la resolución de problemas y acelera la resolución.
Con los servidores MCP desplegados en la nube híbrida, Acme Co. ahora puede aprovechar una experiencia integrada de la IA agéntica. Por ejemplo, una consulta sobre el estado de IBM Cloud se enruta al servidor IBM Cloud MCP, mientras que los diagnósticos relacionados con el almacenamiento se gestionan a través del servidor Storage Insights MCP. Los usuarios pueden incluso comprobar el estado del contrato de soporte para los activos de almacenamiento con la ayuda de IBM Support Insights, todo a través de una única interfaz de IA agéntica.
Este patrón de agencia empresarial, impulsado por MCP e IA agéntica, optimiza las operaciones y permite a los equipos resolver problemas de manera más rápida e inteligente
Las empresas están entrando en una nueva era de operaciones inteligentes, donde la IA agéntica y los servidores MCP convergen para ofrecer una experiencia unificada en todo el ámbito de TI. Los desarrolladores, ingenieros de plataformas, operadores y equipos de soporte ahora pueden interactuar con agentes de IA especialmente diseñados que se conectan perfectamente a través de servidores MCP en entornos IBM Cloud, IBM Storage, IBM Power, IBM Z y TLS.
Estos agentes orquestan acciones en todos los datos y aplicaciones empresariales, ya sea alojados en la nube u on premises, lo que permite operaciones más inteligentes, rápidas y seguras.
Nuestro objetivo es claro: crear un tejido de operaciones autónomo y confiable para empresas híbridas, impulsado por IA agéntica en el núcleo, conectado a través de MCP y diferenciado por la orquestación y la gobernanza de IBM.
Aproveche las capacidades listas para IA de IBM Infrastructure