Como Fusion Middleware 12c (versión 12.2.1.4/12.2.1.19) se acerca a los hitos clave de soporte (con el soporte Premier que finaliza en diciembre de 2026 y el soporte extendido en diciembre de 2027), Oracle ha esbozado sus planes. La empresa tiene la intención de introducir un programa de soporte impulsado por el mercado más allá de 2027.

Se espera que este programa amplíe el soporte para las versiones 12.2.1.4 y 12.2.1.19 anualmente hasta 2030, lo que proporciona a las organizaciones más tiempo para planificar y ejecutar su transición a versiones más recientes.

Para muchos equipos, este plazo más amplio permite adoptar un enfoque más reflexivo hacia la modernización, lo que facilita que las actualizaciones se alineen con:

Planificación del ciclo de vida de la infraestructura

Dependencias de aplicaciones

Plazos de transformación impulsados por el negocio

En lugar de acelerar las decisiones con plazos limitados, las organizaciones pueden estructurar su transición de una manera que refleje las prioridades técnicas y comerciales.