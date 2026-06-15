Una guía práctica para las organizaciones que utilizan middleware de Oracle en AIX.
La más reciente declaración de orientación de Oracle, compartida en junio de 2026, refleja la colaboración de larga data entre IBM y Oracle. Con el paso del tiempo, ambas organizaciones han brindado apoyo a los clientes que ejecutan cargas de trabajo de misión crítica en hardware IBM® Power y en el sistema operativo AIX.
Para entornos empresariales que ejecutan plataformas de middleware, esta colaboración incluye soporte planificado para futuras versiones de Oracle WebLogic Server y Oracle Fusion Middleware en IBM AIX.
Este anuncio ofrece a los líderes empresariales de TI una valiosa claridad sobre cómo avanzar. Permite a las organizaciones evaluar las rutas de actualización mientras alinean las decisiones de la plataforma con los objetivos empresariales a largo plazo. Este enfoque proporciona una ruta de modernización estructurada que se puede planificar en etapas y adaptar a las prioridades comerciales, los plazos y la arquitectura general.
El soporte planificado para futuras versiones de WebLogic y Fusion Middleware en AIX permite a las organizaciones evaluar las opciones de actualización mientras continúan operando dentro de su entorno de plataforma actual.
Para los equipos que utilizan la versión 12.2.1.4/12.2.1.19, esta guía sirve como punto de referencia para evaluar cómo las próximas versiones pueden integrarse en las estrategias de infraestructura existentes. Apoya un enfoque por etapas en lugar de exigir una única transición de gran envergadura.
Como Fusion Middleware 12c (versión 12.2.1.4/12.2.1.19) se acerca a los hitos clave de soporte (con el soporte Premier que finaliza en diciembre de 2026 y el soporte extendido en diciembre de 2027), Oracle ha esbozado sus planes. La empresa tiene la intención de introducir un programa de soporte impulsado por el mercado más allá de 2027.
Se espera que este programa amplíe el soporte para las versiones 12.2.1.4 y 12.2.1.19 anualmente hasta 2030, lo que proporciona a las organizaciones más tiempo para planificar y ejecutar su transición a versiones más recientes.
Para muchos equipos, este plazo más amplio permite adoptar un enfoque más reflexivo hacia la modernización, lo que facilita que las actualizaciones se alineen con:
En lugar de acelerar las decisiones con plazos limitados, las organizaciones pueden estructurar su transición de una manera que refleje las prioridades técnicas y comerciales.
Si bien AIX sigue siendo parte del escenario de soporte planificado de Oracle, las organizaciones continúan teniendo flexibilidad en la forma en que abordan sus entornos de middleware. Dependiendo de su estrategia, los equipos pueden:
Por ejemplo, las organizaciones que evalúan estrategias híbridas pueden considerar migrar cargas de trabajo de middleware específicas a Oracle Fusion Middleware 14c en Linux, mientras continúan operando otros sistemas en AIX.
Esta flexibilidad refleja la forma en que, por lo general, se modernizan los entornos empresariales: mediante una serie de decisiones coordinadas y graduales, en lugar de un único cambio de plataforma.
WebLogic Server y Fusion Middleware se utilizan a menudo en entornos que admiten operaciones críticas para el negocio de gran volumen. En estos contextos, consideraciones como la estabilidad, la coherencia y los procesos de cambio controlados siguen siendo fundamentales para la forma en que se toman las decisiones sobre infraestructura y middleware.
A medida que las organizaciones evalúan las opciones de actualización o las estrategias de modernización, estos requisitos siguen determinando tanto el ritmo como la estructura de esas iniciativas.
En IBM, seguimos comprometidos a apoyar a las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo de Oracle en AIX. Continuamos colaborando con Oracle e interactuando con nuestros clientes para ayudarlos en:
A medida que los entornos empresariales evolucionan hacia cargas de trabajo más integradas, basadas en datos y habilitadas por IA, nuestro enfoque sigue siendo ayudar a las organizaciones a moverse con claridad, manteniendo la estabilidad operativa de la que dependen sus negocios.
La declaración de orientación de Oracle destaca una dirección que muchas organizaciones ya están gestionando: “La modernización no se trata de reemplazar todos los sistemas de una vez, sino de hacerlos evolucionar de una manera que se alinee con las prioridades técnicas y del negocio”.
Para las organizaciones que ejecutan WebLogic y Fusion Middleware en AIX, este contexto proporciona más insight sobre cómo las plataformas actuales pueden continuar considerándose parte de esa evolución.
Explore más recursos sobre IBM AIX
Aprenda más sobre las cargas de trabajo de Oracle en IBM Power