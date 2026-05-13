Dos días, un ingeniero, cero conjeturas: simplificación de una modernización compleja con IBM Bob

En el otoño de 2025, la consultora de TI Novacomp asumió una actualización desafiante para sus operaciones internas: modernizar una API REST de Java crítica para el negocio sin interrumpir la lógica comercial existente. Es el tipo de proyecto que un equipo de Novacomp de tres a cinco personas tardaría un par de meses en completar: buscar dependencias obsoletas, realizar manualmente actualizaciones complejas, todo mientras se gestiona la exposición de seguridad y se preservan todos los comportamientos y contratos subyacentes.

Como IBM Partner, Novacomp formó parte de la vista previa de IBM Bob, el entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en IA de IBM. La empresa decidió probar IBM Bob como parte de su iniciativa interna de modernización.

Los resultados fueron impresionantes. Mediante el uso de IBM Bob, un arquitecto sénior de soluciones y defensor de IBM 2026 (Jorge De Trinidad de Novacomp) completó la compleja actualización en dos días. El resultado fue aproximadamente un 98 % más rápido de lo que normalmente se requeriría con un equipo más grande. Novacomp informa que IBM Bob es mucho más que un generador de código. Ofrece un análisis contextual y detallado del código fuente, sugiere de forma proactiva mejoras y actualizaciones estructurales, e incluso traza hojas de ruta para futuras opciones de actualización.

En esta publicación, analizaremos el caso de uso principal, los detalles de la arquitectura que IBM Bob modernizó y los beneficios que IBM Bob aportó a Novacomp y a su cliente.