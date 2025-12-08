Novedades en Observabilidad: modernización, eficiencia de EKS y optimización de costos en la nube

Amazon EKS está en el corazón de muchas plataformas modernas de aplicaciones e IA. A medida que los clústeres escalan, el costo se vuelve tan crítico como el rendimiento. Por eso Instana ofrece una visibilidad unificada tanto del rendimiento como del gasto de Kubernetes, con Kubernetes Cost Reporting impulsado por KubeCost, ayudando a los equipos a correlacionar directamente el comportamiento de las aplicaciones con los costes reales de infraestructura.

El costo también es un problema para muchos usuarios de CloudWatch, que también luchan con la ineficiencia del sondeo tradicional en la herramienta. Con Amazon CloudWatch Metric Streams, Instana Ingesta solo los cambios de métricas reales en lugar de sondear repetidamente los mismos datos. Esto reduce la latencia de datos de CloudWatch entre un 70 y un 80 %. Y lo que es más importante, reduce los costos de API e ingesta, lo que permite una supervisión de CloudWatch más escalable a través de Instana. Mejor aún, combine estos flujos de métricas con Amazon Data Firehose para una telemetría más rápida y rentable en grandes entornos de AWS con múltiples cuentas.