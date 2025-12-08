Novedades en Observabilidad: modernización, eficiencia de EKS y optimización de costos en la nube
Este año, Instana ha lanzado más de una docena de nuevas capacidades que abarcan IA, nativas de la nube, AWS y Kubernetes Observability.
En AWS re:Invent este año, Instana lanzó nuevas capacidades importantes. El año pasado, hablamos sobre los modelos LLM de AWS Bedrock y la capacidad de Instana para monitorear esas cargas de trabajo. Este año, las nuevas características de IA de Instana se centran en la IA Agentic en producción. Una diferencia es la atención más centrada en los costos generales de la nube, los costos de Kubernetes y los costos de IA.
En los últimos 12 meses, Instana ha lanzado más de una docena de nuevas capacidades que abarcan IA, nativas de la nube, AWS y Kubernetes Observability. Aquí hay una muestra de los mejores.
Amazon EKS está en el corazón de muchas plataformas modernas de aplicaciones e IA. A medida que los clústeres escalan, el costo se vuelve tan crítico como el rendimiento. Por eso Instana ofrece una visibilidad unificada tanto del rendimiento como del gasto de Kubernetes, con Kubernetes Cost Reporting impulsado por KubeCost, ayudando a los equipos a correlacionar directamente el comportamiento de las aplicaciones con los costes reales de infraestructura.
El costo también es un problema para muchos usuarios de CloudWatch, que también luchan con la ineficiencia del sondeo tradicional en la herramienta. Con Amazon CloudWatch Metric Streams, Instana Ingesta solo los cambios de métricas reales en lugar de sondear repetidamente los mismos datos. Esto reduce la latencia de datos de CloudWatch entre un 70 y un 80 %. Y lo que es más importante, reduce los costos de API e ingesta, lo que permite una supervisión de CloudWatch más escalable a través de Instana. Mejor aún, combine estos flujos de métricas con Amazon Data Firehose para una telemetría más rápida y rentable en grandes entornos de AWS con múltiples cuentas.
A medida que la IA agente se mueve a producción, los clientes están construyendo sistemas autónomos de varios pasos utilizando Amazon Bedrock AgentCore. Estos sistemas introducen complejidades que la observabilidad tradicional lucha por gestionar. Instana ahora proporciona una observación profunda para AgentCore mediante la ingesta de señales de OpenTelemetry (OTel) directamente de los agentes y la visualización de cadenas de razonamiento, llamadas de herramientas y comportamiento del modelo en contexto con la infraestructura de AWS.
La observabilidad de Instana también se está volviendo más conversacional. El servidor Instana MCP, disponible como una lista gratuita de AWS Marketplace, permite a los desarrolladores consultar Instana usando lenguaje natural directamente desde Amazon Kiro IDE y Kiro CLI. Esto permite la solución de problemas asistida por IA y un análisis más rápido de la causa principal. Los ingenieros pueden hacer preguntas como“¿qué ha cambiado hoy en mi clúster?” o“¿qué servicios tienen altas tasas de error?” y obtenga información en tiempo real, incorporando la Observabilidad asistida por IA directamente en los flujos de trabajo diarios de desarrollo y Operaciones.
Instana amplió el soporte para la observabilidad privada de extremo a extremo con AWS PrivateLink, permitiendo que la telemetría fluyera sin IPs públicas ni exposición a internet. Los datos se transmiten a través de la red troncal de baja latencia de AWS, que admite arquitecturas tanto dentro de la región como entre regiones para entornos regulados. Los primeros despliegues de clientes muestran reducciones del 70 al 90 % en los costos de salida de la red en comparación con las puertas de enlace NAT.
Para apoyar a los clientes globales y regulados, Instana también lanzó una nueva región SaaS de Singapur y un entorno SaaS de AWS GovCloud (EE. UU.) alineado con los requisitos de FedRAMP.
Instana amplió su presencia en el mercado de AWS para que los clientes puedan comenzar más rápido: con una lista SaaS de pago por uso con prueba de 14 días, una lista autoalojada con QuickLaunch, el Operador de Instana para el despliegue de EKS y el servidor MCP de Instana para la Observabilidad conversacional. Todas las ofertas están disponibles a través de flujos de trabajo de adquisiciones estándar de AWS.
En AWS re:Invent , una cosa está clara: la modernización de la IA no se trata solo de crear sistemas más inteligentes; se trata de operarlos con confianza. Durante el año pasado, IBM Instana y AWS trabajaron juntos para garantizar que los clientes que se modernizan con servicios como Amazon EKS y Amazon Bedrock tengan la base de observabilidad que necesitan para escalar, controlar los costos y llevar la IA agentiva a la producción con confianza.
Puede ver estas capacidades en acción en la repetición de este seminario web: Seminario web: 3 Clicks to Cloud Clarity Reinventing AWS Observabilidad with IBM Instana.