Un nuevo informe de IDC: cómo la IA está remodelando las redes empresariales

Las cargas de trabajo de IA se comportan de forma diferente a las aplicaciones empresariales tradicionales.

IDC destaca que la IA depende del tráfico masivo este-oeste, la conmutación de alta velocidad (400–800 GbE) y las vías predecibles de baja latencia para admitir la comunicación estrechamente acoplada de GPU a GPU y de GPU a almacenamiento, requisitos que las arquitecturas existentes no pueden cumplir.

IDC cree que, a corto plazo, los centros de datos empresariales serán un modelo "híbrido" que operará una combinación de arquitecturas de red tradicionales de tres niveles (front end) y de hoja (back end de tejido de IA). Este modelo híbrido satisface las necesidades de rendimiento de la IA, pero también introduce complejidad operativa, ya que los equipos deben gestionar múltiples topologías de red, mayores demandas de potencia y refrigeración, y requisitos de cableado denso asociados a los sistemas de IA.

El comprador experimenta cuatro resultados:

Mejora del rendimiento de la IA y la velocidad de entrenamiento gracias a rutas de datos de baja latencia.

Reducción de los cuellos de botella de las capas de núcleo y agregación heredadas

Aceleración del tiempo de creación de valor para las iniciativas de IA al garantizar que la red siga el ritmo

Mayor fiabilidad durante el entrenamiento y la inferencia del modelo

IBM TLS ayuda a las organizaciones a modernizarse con metodologías estandarizadas, insights habilitados por IA y experiencia de múltiples proveedores para diseñar y desplegar arquitecturas de redes híbridas. TLS reduce el riesgo al permitir que las redes soporten cargas de trabajo de IA a escala y mitiga aún más las configuraciones erróneas y el tiempo de inactividad no planificado.

IBM TLS también trabaja en estrecha colaboración con los principales proveedores de redes, como Cisco y Juniper. Combina su estrategia integrada de soporte para centros de datos con la solidez de la cartera de infraestructura de IBM para garantizar una integración y un soporte perfectos en entornos de red heterogéneos. Este enfoque ayuda a los clientes a acelerar la modernización con tecnologías OEM confiables.