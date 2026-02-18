Un nuevo informe de IDC: cómo la IA está remodelando las redes empresariales

IBM ha publicado una nueva investigación de IDC que mapea los pasos de modernización de la red que las empresas están tomando para apoyar la IA en la producción
A medida que las organizaciones mueven las iniciativas de IA de las fases de prueba de nube pública a los despliegues de producción en centro de datos, se enfrentan a nuevas demandas de velocidad, escala, resiliencia y seguridad.
Sin embargo, las últimas investigaciones de IDC muestran que las redes actuales, a menudo basadas en diseños heredados de tres niveles, tienen dificultades para cumplir con estos requisitos. Esta situación deja a las organizaciones expuestas a la complejidad operativa, los cuellos de botella en el rendimiento, la escasez de habilidades y un mayor riesgo de seguridad.
Las organizaciones deben replantearse la arquitectura de red y las operaciones (y colaborar con un proveedor experimentado) para planificar, diseñar y construir una plataforma modernizada y segura que reduzca el tiempo de inactividad, acelere el despliegue y disminuya el riesgo operativo.
Las cargas de trabajo de IA se comportan de forma diferente a las aplicaciones empresariales tradicionales.
IDC destaca que la IA depende del tráfico masivo este-oeste, la conmutación de alta velocidad (400–800 GbE) y las vías predecibles de baja latencia para admitir la comunicación estrechamente acoplada de GPU a GPU y de GPU a almacenamiento, requisitos que las arquitecturas existentes no pueden cumplir.
IDC cree que, a corto plazo, los centros de datos empresariales serán un modelo "híbrido" que operará una combinación de arquitecturas de red tradicionales de tres niveles (front end) y de hoja (back end de tejido de IA). Este modelo híbrido satisface las necesidades de rendimiento de la IA, pero también introduce complejidad operativa, ya que los equipos deben gestionar múltiples topologías de red, mayores demandas de potencia y refrigeración, y requisitos de cableado denso asociados a los sistemas de IA.
El comprador experimenta cuatro resultados:
IBM TLS ayuda a las organizaciones a modernizarse con metodologías estandarizadas, insights habilitados por IA y experiencia de múltiples proveedores para diseñar y desplegar arquitecturas de redes híbridas. TLS reduce el riesgo al permitir que las redes soporten cargas de trabajo de IA a escala y mitiga aún más las configuraciones erróneas y el tiempo de inactividad no planificado.
IBM TLS también trabaja en estrecha colaboración con los principales proveedores de redes, como Cisco y Juniper. Combina su estrategia integrada de soporte para centros de datos con la solidez de la cartera de infraestructura de IBM para garantizar una integración y un soporte perfectos en entornos de red heterogéneos. Este enfoque ayuda a los clientes a acelerar la modernización con tecnologías OEM confiables.
IDC identifica la preparación operativa, la postura de seguridad y la escasez de habilidades como las principales barreras para la adopción de la IA en toda la red. A medida que aumentan las cargas de trabajo de IA, los datos se mueven por más entornos: centro de datos, Interconexiones, bordes y multinube, ampliando la superficie de ataque y aumentando la necesidad de un diseño de red que priorice la seguridad.
Al mismo tiempo, los equipos de NetOps deben operar entornos híbridos con nuevas herramientas, procesos y marcos de automatización, como AIOps o infraestructura como código. Sin esta preparación, las organizaciones corren el riesgo de errores de configuración, tiempos de resolución de incidentes más largos y una mayor carga operativa.
Cinco resultados de experiencia del comprador
IBM TLS proporciona:
Esta combinación de IA, automatización y experiencia humana permite a los clientes construir redes resilientes y seguras en entornos de centro de datos.
La adopción de la IA se está acelerando, lo que plantea nuevas exigencias a las redes empresariales. Las arquitecturas tradicionales no pueden soportar los requisitos de volumen, velocidad y seguridad de las cargas de trabajo de IA modernas.
Según el estudio de IDC: “Las organizaciones tendrán que repensar el diseño de la red del centro de datos para soportar cargas de trabajo de IA. Este cambio requerirá migrar de diseños tradicionales de tres niveles a desplegar arquitecturas de hoja y columna vertebrales modernizadas, que puedan soportar los altos volúmenes de datos necesarios para entrenamiento, ajuste fino e inferencia. Además, las organizaciones deben evaluar cuidadosamente los nuevos conmutadores de alta velocidad que ingresan al mercado (400–800 GbE)”.
IBM Technology Lifecycle Services está listo para ayudarle a navegar por esta transición de IA, ofreciendo un centro de datos resiliente habilitado por IA, automatización y experiencia humana. Este enfoque le permite centrarse en hacer crecer el negocio y lograr resultados medibles.
IBM obtiene un reconocimiento como líder en IDC MarketScape: Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment (#US53830325, octubre de 2025). Este logro subraya nuestras capacidades globales, escala y metodologías probadas para soportar infraestructuras complejas y de misión crítica.
Consulte la guía completa de IDC sobre cómo la IA está transformando el diseño, las operaciones y la seguridad de las redes.
Descargue el resumen ejecutivo de IDC: El impacto de las cargas de trabajo de IA en las redes y sus operaciones
Informe técnico de IDC, patrocinado por IBM Technology Lifecycle Services: El impacto de las cargas de trabajo de IA en las redes y las operaciones, noviembre 2025