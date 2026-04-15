Durante años, las organizaciones han gestionado el riesgo centrándose en las fallas operativas, el error humano, la variabilidad de los procesos y el cumplimiento. Esas prioridades siguen siendo esenciales. Sin embargo, ahora el escenario de riesgos se extiende más allá de la empresa.

Hoy en día, los operadores también se enfrentan a un conjunto creciente de interrupciones externas que pueden ser rápidas y difíciles de contener. Estos eventos pueden afectar a múltiples activos o áreas operativas a la vez, ejerciendo presión sobre el tiempo de respuesta, la toma de decisiones y la coordinación multifuncional.

Este cambio es importante porque muchas organizaciones aún dependen de sistemas de seguridad y operaciones creados para un entorno de riesgo más estable. En ese contexto, el desafío ya no es documentar un incidente después de que ocurre. En cambio, el desafío es crear la visibilidad, la coordinación y la agilidad necesarias para responder mientras los eventos aún se desarrollan. IBM® Maximo Application Suite ayuda a las organizaciones a abordar este desafío conectando datos de seguridad, activos y operativos, como lo demuestra la experiencia de Transpower.