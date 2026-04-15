¿Cómo pueden las organizaciones modernizar las operaciones de seguridad para obtener respuestas más rápidas y conectadas a los riesgos emergentes?
Durante años, las organizaciones han gestionado el riesgo centrándose en las fallas operativas, el error humano, la variabilidad de los procesos y el cumplimiento. Esas prioridades siguen siendo esenciales. Sin embargo, ahora el escenario de riesgos se extiende más allá de la empresa.
Hoy en día, los operadores también se enfrentan a un conjunto creciente de interrupciones externas que pueden ser rápidas y difíciles de contener. Estos eventos pueden afectar a múltiples activos o áreas operativas a la vez, ejerciendo presión sobre el tiempo de respuesta, la toma de decisiones y la coordinación multifuncional.
Este cambio es importante porque muchas organizaciones aún dependen de sistemas de seguridad y operaciones creados para un entorno de riesgo más estable. En ese contexto, el desafío ya no es documentar un incidente después de que ocurre. En cambio, el desafío es crear la visibilidad, la coordinación y la agilidad necesarias para responder mientras los eventos aún se desarrollan. IBM® Maximo Application Suite ayuda a las organizaciones a abordar este desafío conectando datos de seguridad, activos y operativos, como lo demuestra la experiencia de Transpower.
Muchos procesos ambientales, de salud y seguridad (EHS) se diseñaron principalmente para respaldar el cumplimiento, la investigación y los informes posteriores a los incidentes. Esas funciones siguen siendo importantes, pero pueden no ser suficientes cuando la disrupción es dinámica, distribuida y urgente.
En muchas organizaciones, los datos de seguridad y operaciones siguen residiendo en sistemas separados. Los equipos a menudo dependen de entradas manuales, entregas retrasadas o flujos de trabajo fragmentados. Durante una interrupción externa, esas brechas pueden ralentizar la clasificación y escalamiento y reducir la visibilidad de los activos afectados. Como resultado, se vuelve más difícil para los equipos de operaciones, seguridad y respuesta actuar a partir de una perspectiva compartida de la situación.
El resultado no es necesariamente una falta de capacidad. Más a menudo, es una falta de capacidad conectada.
Cada vez más, las organizaciones necesitan saber no solo que ocurrió un evento, sino también qué activos hay cerca y qué trabajos están en curso. También necesitan insight sobre las implicaciones ambientales que podrían derivarse, qué cambios operativos se requieren y cómo la restauración puede proceder de manera segura y eficiente. Eso requiere un modelo más adaptable para las operaciones de seguridad.
Un enfoque más resiliente de las operaciones de seguridad conecta los datos ambientales, de seguridad, de operaciones y de activos para que los equipos puedan responder con mayor velocidad y contexto. Cambia EHS de una función en gran medida reactiva a una que permite la preparación en toda la empresa.
En este contexto, la inteligencia de activos conectados, habilitada por plataformas como IBM Maximo Application Suite, se vuelve estratégicamente importante. En lugar de tratar los incidentes, los permisos, las inspecciones, la ejecución del trabajo y la gestión de cambios como procesos separados, las organizaciones pueden reunirlos en un modelo operativo más coordinado.
En el caso de las industrias de alto riesgo, ese modelo puede ayudar a mejorar varios aspectos a la vez:
Estas ganancias no se refieren solo a la eficiencia; son capacidades de resiliencia.
IBM Maximo Application Suite ayuda a las organizaciones a crear un enfoque más conectado y adaptable a la seguridad y el riesgo operativo. En entornos de alto riesgo, eso significa permitir que los equipos vayan más allá de la simple información estática y avancen hacia respuestas más coordinadas, concientización contextual y mejora continua.
Cuando las interrupciones afectan a una zona concreta o a un clúster de activos, la inteligencia de ubicación se vuelve esencial. Las vistas basadas en mapas pueden ayudar a los equipos a comprender dónde se producen los incidentes en relación con la infraestructura crítica, como transformadores, sistemas de almacenamiento o unidades de procesamiento. Ese contexto puede mejorar la priorización y respaldar decisiones operativas más rápidas y mejor informadas.
En situaciones que cambian rápidamente, los equipos de campo necesitan la capacidad de capturar información donde se realiza el trabajo. Los flujos de trabajo habilitados para dispositivos móviles pueden admitir informes de incidentes casi en tiempo real, inspecciones in situ, evaluaciones e iniciación de acciones. Este enfoque puede ayudar a reducir los retrasos, mejorar la calidad de los datos y fortalecer la coordinación entre el personal de campo y los equipos de control.
La respuesta y la recuperación dependen de una ejecución disciplinada. Las capacidades de control digital del trabajo pueden ayudar a los equipos a aislar de forma segura los sistemas afectados, gestionar los procedimientos de apagado y reinicio y coordinar las actividades de restauración con las medidas de seguridad adecuadas. Funciones como el permiso de trabajo, el bloqueo y etiquetado y la evaluación de riesgos resultan más eficaces cuando forman parte de un flujo de trabajo integrado, en lugar de ser pasos aislados.
La resiliencia no se construye en un solo evento. Se construye con el tiempo a través del aprendizaje. Las plataformas de seguridad modernas pueden ayudar a identificar patrones recurrentes, sacar a la luz clústeres de activos de mayor riesgo y conectar incidentes actuales con eventos históricos relevantes. Ese tipo de aprendizaje institucional favorece una planificación proactiva y una mayor preparación ante futuras interrupciones.
Transpower, que opera la red nacional de Nueva Zelanda, utilizó IBM Maximo Health, Safety and Environmental (HSE) para crear una visión más conectada de incidentes, peligros, evaluaciones de riesgos y localizaciones de activos.
Según Certus, la organización dependía anteriormente de múltiples sistemas heredados, lo que hacía que la elaboración de informes requiriera mucho trabajo y ralentizara la aplicación de medidas correctivas. Con IBM Maximo HSE, Transpower obtuvo una visibilidad más clara de los riesgos, un mejor monitoreo del progreso y un mayor soporte para la comunicación durante todo el proceso de escalamiento de riesgos. El enfoque de plataforma única simplificó las auditorías externas, mejoró la precisión de los informes y ayudó a la organización a tomar medidas correctivas de manera rápida y eficiente.
El ejemplo ilustra un punto más amplio: cuando la información de seguridad y de activos están conectadas, las organizaciones pueden mejorar la visibilidad, la coordinación y la velocidad de respuesta.
Para los operadores de infraestructuras críticas, la resiliencia ya no es un objetivo secundario. Se está convirtiendo en una capacidad operativa central, que depende de datos conectados, flujos de trabajo coordinados y la capacidad de adaptarse bajo presión.
A medida que evolucionan los riesgos externos, las organizaciones tienen la oportunidad de repensar el papel de los sistemas de seguridad en la empresa. El objetivo no es simplemente registrar lo que sucedió, sino crear la inteligencia operativa necesaria para responder de manera efectiva, recuperarse de manera segura y mejorar continuamente.
IBM Maximo respalda ese cambio ayudando a las organizaciones a conectar la seguridad, los activos y los procesos operativos de manera que fortalezcan la respuesta y la resiliencia a largo plazo.
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