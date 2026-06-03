Dentro de la arquitectura de IBM que impulsa la participación de los aficionados en el US Open

Los datos, la IA y la pila de nube híbrida de IBM ayudaron a la USTA a crear una plataforma de insight rápida y escalable para el evento más importante del tenis, proporcionando a los aficionados contexto, predicciones y narrativa en tiempo real.
En el US Open, el momento más importante en la cancha no siempre se refleja en el marcador. Un jugador puede ir perdiendo por dos sets y aun así empezar a tomar impulso. Un aficionado casual que abra la aplicación del US Open podría ver más de una docena de partidos a la vez y necesitar una respuesta rápida: ¿qué partido merece mi atención en este momento?
Este es el reto que plantea Live Likelihood to Win, un motor de predicción impulsado por IA en IBM® SlamTracker. Se actualiza después de cada punto y predice qué jugador tiene más probabilidades de ganar y cómo cambia esa probabilidad a medida que cambia el impulso.
La United States Tennis Association (USTA) organiza el US Open anual como su evento Grand Slam en Flushing Meadows, Nueva York. Durante el torneo, más de 14 millones de usuarios únicos participan en la aplicación y el sitio web del US Open. Detrás de esa experiencia, hay más de 7 millones de puntos de datos, y cada punto produce más de 150 variables, como la velocidad del servicio, la longitud del peloteo y la colocación del tiro.
El desafío era hacer que esos datos en vivo fueran útiles en tiempo real, a escala de torneo, sin convertir el producto en un panel de datos. Al construir con los productos de IA y datos de IBM, la USTA convirtió la predicción de partidos en una plataforma de insight escalable para juegos impredecibles, picos de tráfico globales y crecientes expectativas de los aficionados.
Los resultados en vivo informan a los aficionados quién ganó el último punto, juego o set. No siempre reflejan si un partido se está volviendo más reñido, si el impulso ha cambiado o si un partido rutinario se está convirtiendo en uno que vale la pena ver.
Live Likelihood to Win cubre esa carencia. En IBM SlamTracker, aparece como un gráfico punto por punto que brinda a los aficionados una vista actualizada continuamente de la dirección del partido.
Esa simplicidad es importante cuando los aficionados pueden tener hasta 20 partidos para elegir a la vez. Un usuario avanzado podría querer estadísticas detalladas de los jugadores. Un aficionado ocasional podría querer saber si debe abrir una transmisión. El mismo sistema debe servir a ambos comportamientos.
Los principios de diseño eran prácticos. La predicción tenía que reflejar el partido actual punto por punto porque el tenis no tiene una duración fija. La experiencia tenía que ser rápida, con solo una ventana de 5 a 10 segundos para ingerir datos, volver a calcular las probabilidades y publicar la actualización. El resultado también tenía que ser confiable: lo suficientemente receptivo como para capturar momentos decisivos, pero lo suficientemente estable como para no sentirse ruidoso.
Ese requisito de confianza determinó el diseño del modelo. El equipo creó métricas internas de narración para medir si la predicción se mantuvo estable durante el juego constante, reaccionó a los cambios de impulso reales e identificó al probable ganador de manera temprana sin reaccionar exageradamente al ruido.
La arquitectura técnica detrás de Live Likelihood to Win utiliza un diseño multicapa que separa la inteligencia previa al partido de la ejecución en vivo punto por punto. Combina datos históricos y en tiempo real para generar predicciones. El modelo se basa en más de 20 años de datos históricos y más de 7 millones de puntos de datos en tiempo real.
Una decisión clave de ingeniería fue la opción de usar los métodos computacionales adecuados para los momentos adecuados. La capa previa a la coincidencia contiene más datos y puede utilizar modelos más ricos de ingeniería de características y machine learning porque tiene más tiempo para computar. Sin embargo, los datos de la capa punto por punto requieren un enfoque más rápido basado en simulación para mantenerse al día con los puntos de datos entrantes una vez que comienza el juego.
Comenzando en el cuadro azul de "fuentes de datos" en el lado izquierdo del diagrama anterior, la capa previa al partido se utiliza para establecer la probabilidad de referencia antes de que comience un partido. Los datos proceden tanto de fuentes estructuradas como no estructuradas.
Estas fuentes incluyen clasificaciones de jugadores de la Association of Tennis Professionals (ATP) y la Women’s Tennis Association (WTA) y datos históricos de rendimiento cara a cara de Sportradar. También incluyen señales de expertos y medios de comunicación surgidas a través de IBM Discovery y predictores de tenis personalizados desarrollados específicamente para el torneo.
Luego, al comenzar el partido, los datos empiezan a fluir hacia la capa punto por punto. Aquí, la puntuación en vivo y la telemetría del juego se ingieren continuamente. Las estadísticas del partido, incluidas la velocidad del servicio, las estadísticas del partido, los aces, las dobles faltas, los errores no forzados, la duración del peloteo, la distancia recorrida, la volea y las estadísticas de devolución, también se ingieren en tiempo real.
Lo que lo hace especialmente poderoso es que la probabilidad de ganar no es estática. Se actualiza dinámicamente después de cada punto, recalculando continuamente la probabilidad de que cada jugador gane en función de lo que sucede en vivo en la cancha.
IBM watsonx.data es la base de datos unificada (el cuadro rosa "Datos unificados" del diagrama). Esta capa reúne datos históricos de tenis, transmisiones en vivo de Sportradar y datos de los partidos de la USTA en tiempo real. Los datos se gestionan a través de IBM® Db2, IBM Cloudant e IBM Cloud Object Storage, lo que proporciona al sistema una base tanto para el entrenamiento de modelos por lotes como para el analytics en vivo.
La capa previa al partido realiza un trabajo analítico significativo antes de que comience el partido. Los modelos de machine learning ingieren señales, incluidos informes de medios sobre el rendimiento anterior de los jugadores y datos de enfrentamientos previos entre los oponentes. Estas señales se combinan en predictores como el Watson Power Index, que proporciona una visión estructurada de la fuerza del jugador y el contexto del partido.
El sistema también tiene en cuenta los casos en los que la atención de los medios o las señales narrativas podrían sesgar una visión puramente estadística del ganador previsto. Un módulo de predicción de picos identifica esas anomalías y ajusta su influencia, por lo que el modelo puede incluir señales contextuales sin permitir que abrumen la predicción central.
Al comenzar el partido, los eventos en vivo se transmiten a través de un marco de publicación/suscripción basado en el protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) y se procesan punto por punto en más de 20 pods de Red Hat® OpenShift®. Además, la salida procesada se consolida a partir de la información en tiempo real y previa al partido, y se cura antes de enviarse al motor de predicción en vivo a través de Apache Kafka.
La carga útil de Kafka puede incluir quién ganó el punto, si fue un as, la duración del peloteo, el tipo de tiro, la posición de la pelota y la posición del jugador. El modelo de capa en vivo utiliza técnicas de simulación determinista y estadística del estado actual del partido, combinando el momento actual, el rendimiento en la cancha y la capacidad histórica para actualizar la predicción después de cada punto.
La separación entre el contexto previo al partido y la simulación de partidos en vivo hace que el objetivo de latencia sea alcanzable. El sistema no intenta hacer todos los cálculos después de cada punto. Realiza los cálculos más complejos por adelantado y, a continuación, mantiene la capa en tiempo real centrada en actualizaciones rápidas que pueden ejecutarse dentro del intervalo requerido de entre 5 y 10 segundos.
Los resultados se empaquetan como fuentes de coincidencias JSON, se conservan en IBM Cloud Object Storage y se distribuyen globalmente a través de la red de entrega de contenido (CDN) de IBM. Ese feed impulsa las aplicaciones web y móviles del US Open. Se eligió IBM CDN porque respaldó los requisitos de latencia y, al mismo tiempo, pudo escalar durante los picos de tráfico global durante las finales masculinas y femeninas.
La distribución de datos es una capacidad crítica para esta aplicación. El US Open crea un patrón de actividad intenso: un evento anual relativamente corto con enormes picos de tráfico. La distribución global requiere alta disponibilidad. Los requisitos exigían manejar picos de tráfico de hasta el 5000 % y mantener un tiempo de actividad del 99.999 %.
El uso de Red Hat OpenShift, el despliegue automatizado, la observabilidad, las máquinas tolerantes a fallas en AWS e IBM Cloud y la entrega basada en CDN le dan a la USTA un modelo operativo más escalable que el que proporcionaría un servicio de predicción único.
El resultado es una experiencia de IA que puede entretener y ayudar a dirigir la atención de los aficionados a los momentos más importantes durante el juego en vivo. Comprender cuándo ocurren los cambios de impulso en un partido también crea señales útiles para otros equipos de la USTA. Los cambios de impulso pueden ayudar a los equipos editoriales a comprender dónde cambió el impulso del partido.
Por ejemplo, esta información puede informar los flujos de trabajo para crear videos destacados. Con el tiempo, podrán ofrecer alertas proactivas a los aficionados, como por ejemplo, detectar cuándo se está gestando una sorpresa o cuándo un jugador ha tomado el control del partido.
La plataforma se ejecuta en Red Hat OpenShift (como se indica en el recuadro verde en la parte inferior del diagrama), con los componentes desplegados como microservicios en contenedores. Red Hat OpenShift proporciona orquestación, resiliencia y escalabilidad flexible. IBM® Terraform admite infraestructura como código, lo que ayuda a automatizar el aprovisionamiento y el despliegue del entorno. IBM® Instana proporciona observabilidad en todos los pod, servicios y dependencias de Red Hat OpenShift, lo cual es esencial cuando un sistema de microservicios en tiempo real debe funcionar de manera confiable durante una ventana de evento corta y de alta visibilidad.
IBM® Consulting diseñó e integró la solución de principio a fin, unificando la base de datos, los modelos de IA, el procesamiento en tiempo real, la capa de entrega y la experiencia del usuario en un único sistema de producción.
Live Likelihood to Win debutó como una característica orientada a los aficionados, pero su mayor valor proviene de convertirse en la base de cómo el US Open convierte los datos de tenis en vivo en insights útiles.
Para los aficionados, el beneficio es inmediato. En lugar de analizar los resultados y adivinar qué partido se está intensificando, pueden usar una señal de predicción en tiempo real para entender el estado actual del juego. En lugar de ver solo datos de partidos sin procesar, obtienen contexto, impulso y narrativa.
Para la USTA, el sistema crea una capa reutilizable para futuras experiencias digitales. Las mismas señales subyacentes pueden respaldar IBM SlamTracker, experiencias de aplicaciones, flujos de trabajo editoriales, resúmenes, alertas de partidos y recorridos de aficionados más personalizados. A medida que los modelos y las explicaciones mejoran, la experiencia puede ir más allá de mostrar que una predicción cambió para explicar por qué cambió.
Para los ingenieros y los equipos de productos, la lección es clara: la IA de producción tiene éxito cuando está integrada en un flujo de trabajo real, respaldada por una infraestructura de datos confiable y ajustada para la experiencia a la que sirve.
En el US Open, la IA no es una característica independiente integrada en un marcador. Forma parte de un sistema en tiempo real, basado en la pila de datos, IA y nube híbrida de IBM, diseñado para ayudar a millones de aficionados a entender lo que ocurre en la cancha, tal como sucede.
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