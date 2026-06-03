Dentro de la arquitectura de IBM que impulsa la participación de los aficionados en el US Open

En el US Open, el momento más importante en la cancha no siempre se refleja en el marcador. Un jugador puede ir perdiendo por dos sets y aun así empezar a tomar impulso. Un aficionado casual que abra la aplicación del US Open podría ver más de una docena de partidos a la vez y necesitar una respuesta rápida: ¿qué partido merece mi atención en este momento?

Este es el reto que plantea Live Likelihood to Win, un motor de predicción impulsado por IA en IBM® SlamTracker. Se actualiza después de cada punto y predice qué jugador tiene más probabilidades de ganar y cómo cambia esa probabilidad a medida que cambia el impulso.

La United States Tennis Association (USTA) organiza el US Open anual como su evento Grand Slam en Flushing Meadows, Nueva York. Durante el torneo, más de 14 millones de usuarios únicos participan en la aplicación y el sitio web del US Open. Detrás de esa experiencia, hay más de 7 millones de puntos de datos, y cada punto produce más de 150 variables, como la velocidad del servicio, la longitud del peloteo y la colocación del tiro.

El desafío era hacer que esos datos en vivo fueran útiles en tiempo real, a escala de torneo, sin convertir el producto en un panel de datos. Al construir con los productos de IA y datos de IBM, la USTA convirtió la predicción de partidos en una plataforma de insight escalable para juegos impredecibles, picos de tráfico globales y crecientes expectativas de los aficionados.