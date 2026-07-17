De la proliferación de documentos a la inteligencia confiable: cómo aprovechar la arquitectura híbrida de Migrato para obtener insight de IA que cumple con las normas

El diagrama de arquitectura muestra un despliegue híbrido que separa contenido controlado por el cliente, ingestión, procesamiento on premises, servicios en la nube seleccionados de IBM y resultados del sistema. El diseño se mueve de izquierda a derecha:

Los repositorios empresariales alimentan una capa de ingesta La capa de ingestión lleva el contenido a la plataforma MICC on premises MICC organiza servicios de gobernanza e inteligencia de documentos Las cargas de trabajo seleccionadas se conectan de forma segura a IBM Cloud La plataforma devuelve documentos clasificados, resúmenes, metadatos, alertas de datos sensibles, reportes duplicados, recomendaciones de retención, colas de revisión humana y resultados de cumplimiento normativo.

La primera capa es donde MICC se conecta a las fuentes de contenido de una organización. Vale la pena destacar la diversidad de fuentes aquí, ya que la gobernanza documental rara vez comienza en un sistema limpio. La mayoría de las organizaciones necesitan comprender el contenido distribuido en archivos compartidos antiguos, sistemas de línea de negocio y herramientas de colaboración antes de poder decidir qué migrar, conservar o eliminar.

La segunda capa es la capa de ingesta, que el diagrama actualizado hace más explícita. MICC puede incorporar contenido a través de API, acceso compartido de red SMB, conexiones directas a bases de datos y Microsoft Graph API.

La capa de ingesta también incluye MICC Import con conectores integrados para importación y transferencia. La transferencia segura utiliza el patrón de acceso a la fuente adecuado: API, SMB o Graph API sobre TLS, según corresponda. Eso mantiene la ingestión ligada a las restricciones del sistema de origen del cliente en lugar de forzar a cada repositorio a un único modelo de conector.

La tercera capa es la plataforma MICC, desplegada on premises para inteligencia y gobernanza de contenido. Dentro de MICC, un orquestador de procesamiento coordina servicios especializados en lugar de tratar el análisis de documentos como una gran tarea. El flujo de trabajo puede comenzar con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para extraer texto de imágenes o documentos. A continuación, puede llamar al servicio de clasificación para agregar una etiqueta de tipo de documento, como factura, formulario W7 o informe.

Un servicio de detección del RGPD identifica elementos confidenciales, como números de Seguro Social, direcciones de correo electrónico, nombres personales y otros datos regulados. Un servicio de enriquecimiento de metadatos y contenido agrega resúmenes, temas, palabras clave e información de identificación personal (PII) o información de salud protegida (PHI). Luego, un servicio de detección de duplicados identifica duplicados exactos y casi duplicados.

La capa MICC on premises también incluye una base de datos de repositorio de metadatos que utiliza MySQL Community Edition, instalada localmente o en Azure o IBM Cloud, según el modelo de despliegue. El portal web de MICC ofrece a los usuarios un lugar para buscar, revisar clasificaciones, ejecutar informes y administrar flujos de trabajo. El componente de revisión humana y flujo de trabajo permite a los revisores aprobar o rechazar hallazgos y acciones de retención antes de que los documentos se eliminen o avancen en el proceso de gobernanza.

El diagrama muestra conexiones TLS seguras entre MICC y los servicios de IBM Cloud. watsonx.ai se utiliza para la clasificación, específicamente para agregar etiquetas de clasificación de documentos. El OCR de IBM extrae texto de imágenes o imágenes PDF. Los servicios de IA de IBM admiten la detección del RGPD y PII mediante la identificación de datos confidenciales, como información relacionada con el RGPD, PII y PHI. Esa división mantiene el entorno de procesamiento MICC principal on premises, al tiempo que le da a Migrato una forma de utilizar los servicios de IBM para funciones específicas de IA y OCR.

En la parte inferior del diagrama está la base de despliegue. MICC puede ejecutarse en máquinas virtuales, Kubernetes o contenedores, con aplicaciones de soporte creadas como aplicaciones Java en una plataforma local de Windows. La capa de base de datos utiliza MySQL Community Edition, el almacenamiento utiliza almacenamiento basado en disco y la línea de base de hardware enumerada incluye 64 GB de memoria, una SSD de 1 TB y varios núcleos de CPU.

La seguridad, la gobernanza y las operaciones abarcan toda la arquitectura. MICC puede automatizar la clasificación y las recomendaciones a escala, pero no elimina el control del cliente sobre el contenido confidencial o las decisiones finales de gobernanza.