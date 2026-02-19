IBM MQ AI Agents: mensajería para la era autónoma

IBM MQ es una plataforma de mensajería de confianza que sustenta muchas de las aplicaciones más críticas del mundo. Los procesos de pago, pedidos, logística y fabricación dependen de MQ todos los días para ofrecer un flujo de mensajes predecible y confiable a escala, incluso en los entornos más exigentes.

IBM MQ Agents complementan esa base confiable al ayudar a los administradores a comprender rápidamente lo que sucede en sus entornos, diagnosticar problemas y determinar los siguientes pasos, sin una investigación prolongada ni una derivación a especialistas.

El resultado práctico es una administración diaria más sencilla, una resolución de problemas más rápida y un acceso más amplio a la experiencia de MQ.