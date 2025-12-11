Inversión de IBM en QEDMA: acelerr el futuro cuántico
A pesar del rápido progreso en el hardware cuántico, los errores siguen siendo un desafío importante para la computación cuántica. Los qubits, los componentes básicos de las computadoras cuánticas, son muy sensibles al ruido y la decoherencia. Sin Estrategias sólidas de manejo de errores, no se puede aprovechar todo el potencial de quantum computing.
Aquí es donde entra QEDMA. Fundada en 2020 por los físicos cuánticos Dr. Asif Sinay, la profesora Dorit Aharonov y el profesor Netanel Lindner, QEDMA se centra en soluciones de resiliencia al ruido que hacen que la computación cuántica sea práctica hoy en día.
La misión de QEDMA es clara: impulsar al mundo hacia la ventaja cuántica algorítmica por medio del desarrollo de productos de software que mejoran el rendimiento de las computadoras cuánticas.
La misión de IBM es llevar la computación cuántica útil al mundo. Vemos la computación quantum como una tecnología transformadora que desbloqueará enormes oportunidades científicas y remodelará las industrias.
IBM puso la primera computadora cuántica en la nube en 2016. Desde entonces, IBM se ha enfocado en ofrecer los mejores kits de desarrollo de hardware y software quantum para que los desarrolladores puedan crear algoritmos y aplicaciones que generen un valor comercial real.
IBM Ventures desempeña un papel clave en esta visión al invertir en empresas emergentes que desarrollan software, aplicaciones y algoritmos quantum. Estas inversiones aceleran la innovación y aportan los beneficios de quantum a los clientes de IBM y al ecosistema en general.
Los métodos tradicionales de corrección de errores requieren una enorme cantidad de qubits, algo que el hardware actual simplemente no tiene. La solución insignia de QEDMA, QESEM, funciona con los sistemas de cúbits limitados actuales. Se aprovecha de dos técnicas clave:
Al combinar estos enfoques, QEDMA permite a los desarrolladores de aplicaciones y algoritmos cuánticos lograr ganancias significativas de rendimiento hoy, sin esperar futuros avances de hardware. Es un paso crítico hacia la ventaja cuántica. La supremacía cuántica es el punto en el que una computadora cuántica puede realizar un cálculo con mayor precisión, menor costo o mayor eficiencia que una computadora clásica.
Los objetivos de QEDMA son desarrollar métodos de próxima generación que combinen la mitigación de errores con la corrección de errores. Este proceso reducirá significativamente los requisitos de qubits y aumentará la complejidad y el tamaño del circuito a medida que la industria continúe realizando mejoras en la corrección de errores.
La participación de IBM en la ronda de Series A de QEDMA de 26 millones de dólares, liderada por Glilot Capital Partners, subraya el compromiso de la compañía con acelerar el futuro quantum.
Esta inversión refleja:
La resiliencia al ruido no es solo un desafío técnico: es un factor clave para desbloquear aplicaciones cuánticas en distintas industrias. Al apoyar a innovadores como QEDMA, IBM está construyendo un ecosistema cuántico sólido que acerca la promesa de una ventaja cuántica a la realidad.