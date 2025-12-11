Inversión de IBM en QEDMA: acelerr el futuro cuántico

A pesar del rápido progreso en el hardware cuántico, los errores siguen siendo un desafío importante para la computación cuántica. Los qubits, los componentes básicos de las computadoras cuánticas, son muy sensibles al ruido y la decoherencia. Sin Estrategias sólidas de manejo de errores, no se puede aprovechar todo el potencial de quantum computing.

Aquí es donde entra QEDMA. Fundada en 2020 por los físicos cuánticos Dr. Asif Sinay, la profesora Dorit Aharonov y el profesor Netanel Lindner, QEDMA se centra en soluciones de resiliencia al ruido que hacen que la computación cuántica sea práctica hoy en día.

La misión de QEDMA es clara: impulsar al mundo hacia la ventaja cuántica algorítmica por medio del desarrollo de productos de software que mejoran el rendimiento de las computadoras cuánticas.