Cómo ViClinic incorpora la IA agéntica a los flujos de trabajo de atención médica con la pila IBM watsonx

Descubra cómo este cliente de IBM creó una aplicación de IA que acelera la capacidad de atención, aumenta la eficiencia de los cuidadores y mejora la experiencia del paciente.
Muchos proyectos de IA para la atención médica fracasan por una sencilla razón: quedan fuera del proceso de atención que se supone que deben mejorar. Pueden resumir una nota o responder una pregunta, pero no llevan la misma información del paciente desde la admisión hasta el tratamiento, la documentación, la facturación y el seguimiento. Tampoco encajan bien en las herramientas que los médicos ya utilizan.
ViClinic creó su sistema operativo agéntico de atención médica, o AHOS, para resolver ese problema. La plataforma permite que múltiples agentes de IA trabajen dentro de flujos de trabajo reales de atención, compartan el contexto actualizado del paciente y permanezcan bajo supervisión clínica en lugar de decidir por sí mismos.
La idea es simple: recopilar información una vez, conectarla al caso del paciente y reutilizarla durante toda la atención. ViClinic dice que el sistema fue creado por médicos, para médicos. Tras trabajar como médico general y anestesiólogo, el fundador y director ejecutivo Boris Jinjolava pasó a ocupar un puesto de liderazgo en el sector de la atención médica y fundó ViClinic como una empresa de telemedicina. Más tarde lo amplió para abordar un problema más amplio: los flujos de trabajo clínicos desconectados.
ViClinic afirma que su sistema puede pasar de una sola clínica a una red de varios hospitales, gestionar miles de casos de pacientes a la vez y funcionar en entornos en la nube, híbridos u on premises. Para un equipo de 10 desarrolladores, esa escala es compatible con IBM® Watsonx Orchestrate, IBM Watsonx.data, IBM watsonx.governance, IBM Z e IBM Cloud.
ViClinic informa que los inicios de la atención son más rápidos, la admisión y la preparación previa a la autorización son más sólidas y hay menos trabajo administrativo, con ganancias de eficiencia de hasta el 20 %.
Los principales usuarios de ViClinic son hospitales, sistemas de salud, consultorios médicos, clínicas especializadas y los médicos y equipos de atención dentro de ellas. La plataforma también integra a las entidades pagadoras en el proceso, especialmente en las etapas de preautorización, tramitación de reclamaciones y revisión del uso, en las que el reembolso depende de que se tenga una idea clara de por qué se necesita la atención médica.
En el flujo de trabajo de la visita de principio a fin, el proceso comienza antes de la cita. Un agente de admisión previo a la visita recopila los síntomas y el historial, prepara el caso para el médico y muestra la información relacionada con el pagador antes de que comiencen los servicios.
Durante la atención, un escritor de IA captura la conversación. Un agente de documentación convierte el texto libre en los formatos requeridos y los agentes de coordinación rastrean los pedidos y los retrasos. Los agentes de programación y facturación ayudan a completar los registros necesarios para el pago. Después de la visita, otros agentes apoyan el seguimiento y la atención continua.
Esa continuidad es de donde proviene el valor. Los médicos comienzan con más contexto, los equipos de atención dedican menos tiempo a ingresar la misma información nuevamente y los equipos de facturación y coordinación trabajan a partir de registros más limpios.
ViClinic utiliza el mismo enfoque para los flujos de trabajo entre proveedores y pagadores. En lugar de tratar la autorización previa, la documentación y las reclamaciones como pasos separados, la plataforma los maneja como un proceso basado en un caso. Eso brinda a los proveedores y pagadores la misma información estructurada, lo que puede acelerar las aprobaciones, reducir la repetición del trabajo y hacer que el proceso general sea más predecible. En lugar de mejorar una tarea a la vez, el sistema reduce las transferencias y la entrada repetida de datos que ralentizan el cuidado y el pago.
La arquitectura de ViClinic se centra en un motor de contexto clínico compartido (el recuadro rosa “capa de ejecución de AHOS” en el diagrama que se presenta más adelante) que integra las fuentes de datos (el recuadro azul). Este proceso incluye datos de registros médicos electrónicos (EMR), laboratorios, imágenes y entradas de dispositivos en un contexto en vivo basado en casos que cada agente puede usar.
La capa de ejecución de AHOS coordina a los agentes en la admisión, la documentación, la autorización previa, la coordinación de la atención, la programación, la gestión del ciclo de ingresos y el seguimiento. Estos agentes cuentan con contexto del paciente en tiempo real procedente de un motor de contexto clínico que aprovecha los conocimientos de los médicos y se basa en Watsonx® Discovery, una integración de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) con Elasticsearch. Esta estructura deja clara la intención del diseño: cada agente del flujo de trabajo opera a partir del mismo estado del caso, que va evolucionando, en lugar de hacerlo a partir de instrucciones aisladas o sesiones de aplicaciones inconexas.
Los resultados del flujo de trabajo aparecen en los canales de usuario y otros sistemas conectados, como el portal del paciente, WhatsApp y dispositivos móviles. También aparecieron en portales de médicos y administradores y en canales de pago (el recuadro negro a la derecha en la figura que se presenta más adelante).
En la parte inferior del diagrama de arquitectura hay una capa de gobernanza y control siempre activa. Gestiona quién puede usar cada agente, a qué datos puede acceder, qué aprobaciones se requieren y cómo se registra cada acción. También admite la aplicación de políticas y consentimiento, registros de auditoría, gestión del ciclo de vida de modelos y agentes y controles de seguridad, privacidad y cumplimiento alineados con la HIPAA. Esto ayuda a mantener los flujos de trabajo asistidos por IA responsables mientras los médicos mantienen el control.
IBM proporciona la base que hace que la arquitectura de ViClinic sea práctica para desplegar y gobernar a escala. ViClinic confía en watsonx Orchestrate para la orquestación de agentes y las operaciones de IA, y en las capacidades de datos e integración de IBM para la capa de contexto unificado.
Watsonx.governance ayuda a ViClinic a evaluar y monitorear los sistemas de IA mientras aplica controles de riesgo en todo el ciclo de vida de la IA. El entorno se ejecuta en IBM Cloud, despliegues híbridos e IBM Z. Este aspecto depende del grado de control que los clientes requieran sobre la ubicación de los datos y la postura operativa.
En la práctica, el modelo de despliegue es híbrido. Los agentes de ViClinic se ejecutan principalmente en IBM Cloud, mientras que algunos componentes de contexto y de interfaz de usuario (IU) patentados se ejecutan en Azure y pueden pasar a IBM Cloud cuando sea necesario.
El motor de contexto clínico abarca ambos entornos, con watsonx.data que proporciona contexto a los agentes. Esa postura híbrida es importante porque los hospitales rara vez reemplazan los sistemas existentes por completo. Necesitan una forma de integrar una nueva lógica de flujo de trabajo en los sistemas de historias clínicas electrónicas, los laboratorios, los sistemas de imágenes y la infraestructura de los pagadores externos sin tener que reiniciar por completo la plataforma.
El equipo también utiliza IBM watsonx Orchestrate Agent Development Kit en lugar de depender únicamente de conectores de interfaz de usuario (IU) de código bajo, ya que es una forma más flexible de conectarse con datos externos.
ViClinic no permite que la IA tome decisiones clínicas por sí sola. Los humanos inician el trabajo de los agentes y revisan los resultados antes de que fluyan hacia registros o sistemas externos. Ese modelo de intervención humana es un requisito arquitectónico central para la adopción en la atención médica, donde la confianza, la responsabilidad y la auditabilidad son tan importantes como la velocidad.
Una disciplina similar aparece en el manejo de datos. Los agentes de ViClinic trabajan a partir de los identificadores internos de casos y pacientes en lugar de la PII del paciente, con flujos de trabajo basados en el consentimiento y controles de acceso basados en roles que rigen quién puede interactuar con el sistema. En el flujo de trabajo previo a la visita, los pacientes pueden interactuar a través de un portal o WhatsApp, pero el sistema los identifica a través de las credenciales proporcionadas por el hospital. Luego, vincula la conversación a un caso interno en lugar de exponer la PII a la capa del agente.
Esta elección de diseño permite a los equipos compartir suficiente contexto para que el flujo de trabajo sea útil sin permitir la interacción de cada agente con acceso sin restricciones a la identidad sin procesar del paciente.
También hay una lección práctica aquí sobre el comportamiento del modelo. El ciclo de ingresos y el flujo de trabajo de programación de ViClinic no dependen de que un modelo fundacional sea genéricamente perfecto desde el primer momento. Las grandes instituciones siguen prefiriendo modelos ajustados a sus propios datos históricos y convenciones de programación. La gobernanza integrada ayuda a evaluar, versionar, monitorear y revisar los sistemas de IA antes de que pasen del prototipo a la producción.
Las organizaciones de atención médica están cada vez más interesadas en la IA agéntica, pero muchas siguen siendo cautelosas a la hora de desplegar agentes autónomos directamente en flujos de trabajo clínicos y operativos sensibles.
El enfoque AHOS de ViClinic está diseñado en torno a esa realidad. En lugar de pedir a los sistemas de salud que adopten agentes de IA fijos, la plataforma proporciona un marco operativo gobernado. Este enfoque permite a las organizaciones definir límites de flujo de trabajo, umbrales de aprobación, supervisión humana y procesos de evaluación continua en torno a cada caso de uso.
Este método permite a los hospitales y a los pagadores comenzar con pilotos estrechamente delimitados, aprender y ajustar modelos de forma segura dentro de su propio entorno operativo y expandirse progresivamente hacia un modelo operativo de IA de atención médica más amplio.
El éxito de ViClinic apunta a los tipos de ganancias que les importan a los operadores de atención médica: admisión más rápida y preparación para la autorización previa, menos carga de documentación para los médicos, mejora de la integridad de la programación, menos denegaciones, mejor coordinación y seguimiento más oportuno. La mejora estimada de la eficiencia del 20 % para los proveedores de atención proviene de coordinar y optimizar el flujo de trabajo de principio a fin para que la documentación, el reembolso y las operaciones de atención mejoren juntas.
En el caso de uso del flujo de trabajo de visita de principio a fin, ese efecto acumulativo se concreta. La admisión, la documentación, los pedidos y el seguimiento se realizan dentro de un flujo de trabajo coordinado, y los datos capturados una vez se reutilizan en pasos posteriores. Esa estrategia reduce el trabajo manual, disminuye las probabilidades de omitir elementos requeridos y facilita la atención al paciente durante la visita.
El caso de uso del flujo de trabajo proveedor-pagador también muestra un patrón similar en el ámbito del reembolso. En este caso, los datos estructurados de los casos sustituyen los lentos intercambios de mensajes y ayudan a agilizar las aprobaciones y las reclamaciones con menos idas y venidas.
El valor se muestra en la visita de un paciente: menos preguntas repetidas, mejor contexto para los médicos, documentación más limpia para los equipos administrativos y menos interrupciones de facturación posteriores.
Para las organizaciones proveedoras, esto supone una mejor oportunidad de transformar operaciones fragmentadas en un sistema de ejecución más confiable. Y para los equipos de ingeniería, es un recordatorio de que la IA nativa del flujo de trabajo puede crear un valor más duradero que los asistentes independientes: cambia la forma de todo el proceso, no solo la velocidad de un paso dentro de él. Para los pacientes, experimentan la atención médica como un sistema fluido y coordinado desde el registro previo hasta la facturación.
El enfoque AHOS de ViClinic aborda las realidades de la atención médica empresarial, donde la integración con EMR, sistemas externos y procesos de pago sigue siendo un desafío. La adopción también es un problema porque depende de la confianza entre proveedores, administradores y partes interesadas en el reembolso. Las propias lecciones aprendidas de ViClinic reflejan ese cambio: las herramientas de IA aisladas tuvieron un impacto limitado, mientras que los flujos de trabajo coordinados y el contexto compartido resultaron más valiosos.
Al confiar en las capacidades de orquestación de IA, gobernanza y nube híbrida de IBM, ViClinic ha convertido un conjunto de tareas de atención médica desconectadas en una capa de coordinación escalable. Esta capa permite a los proveedores adaptarse a nuevos flujos de trabajo, nuevas integraciones y modelos de reembolso más complejos sin tener que rediseñar la arquitectura central cada vez.
El resultado: una experiencia más clara para los clínicos, un avance más rápido en los procesos de atención y reembolso, y una mejor oportunidad para que los pacientes experimenten la atención médica como un sistema coordinado en lugar de una cadena de traspasos administrativos.
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