Cómo ViClinic incorpora la IA agéntica a los flujos de trabajo de atención médica con la pila IBM watsonx

Muchos proyectos de IA para la atención médica fracasan por una sencilla razón: quedan fuera del proceso de atención que se supone que deben mejorar. Pueden resumir una nota o responder una pregunta, pero no llevan la misma información del paciente desde la admisión hasta el tratamiento, la documentación, la facturación y el seguimiento. Tampoco encajan bien en las herramientas que los médicos ya utilizan.

ViClinic creó su sistema operativo agéntico de atención médica, o AHOS, para resolver ese problema. La plataforma permite que múltiples agentes de IA trabajen dentro de flujos de trabajo reales de atención, compartan el contexto actualizado del paciente y permanezcan bajo supervisión clínica en lugar de decidir por sí mismos.

La idea es simple: recopilar información una vez, conectarla al caso del paciente y reutilizarla durante toda la atención. ViClinic dice que el sistema fue creado por médicos, para médicos. Tras trabajar como médico general y anestesiólogo, el fundador y director ejecutivo Boris Jinjolava pasó a ocupar un puesto de liderazgo en el sector de la atención médica y fundó ViClinic como una empresa de telemedicina. Más tarde lo amplió para abordar un problema más amplio: los flujos de trabajo clínicos desconectados.

ViClinic afirma que su sistema puede pasar de una sola clínica a una red de varios hospitales, gestionar miles de casos de pacientes a la vez y funcionar en entornos en la nube, híbridos u on premises. Para un equipo de 10 desarrolladores, esa escala es compatible con IBM® Watsonx Orchestrate, IBM Watsonx.data, IBM watsonx.governance, IBM Z e IBM Cloud.

ViClinic informa que los inicios de la atención son más rápidos, la admisión y la preparación previa a la autorización son más sólidas y hay menos trabajo administrativo, con ganancias de eficiencia de hasta el 20 %.