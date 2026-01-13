Cómo las empresas de servicios públicos pueden adelantarse al riesgo de incendios forestales con IBM Outage Prediction

IBM Outage Prediction ayuda a las empresas de servicios públicos a equilibrar la seguridad y el servicio al predecir el riesgo de incendios forestales con insights hiperlocales. Estos insights llevan a una planificación de interrupciones más inteligente, menos cortes innecesarios y decisiones tomadas a nivel comunitario, no a nivel nacional.
La red eléctrica actual no fue diseñada para la realidad actual de los incendios forestales. Los incendios forestales se han convertido en un riesgo operativo durante todo el año para las empresas de servicios públicos. El cambio climático está provocando condiciones más cálidas, secas y ventosas, y los incendios provocados por los servicios públicos están atrayendo un intenso escrutinio público y regulatorio.
Los eventos desde Hawái hasta Texas han demostrado lo rápido que los fuertes vientos, la sequía y el calor pueden estresar la infraestructura y convertirse en incendios devastadores cuando no se corta la energía a tiempo. Aunque las empresas de servicios públicos están reforzando la infraestructura, soterrando las líneas y mejorando los sistemas de protección, estos proyectos son lentos y requieren una gran inversión de capital. Los equipos de operaciones aún enfrentan la pregunta diaria: ¿cuándo y dónde debemos cortar o limitar la energía para reducir el riesgo de incendios forestales, sin crear interrupciones innecesarias para los clientes?
Muchas empresas de servicios públicos comienzan con amplios índices nacionales de incendios forestales, como los publicados por el United States Geological Survey (USGS) o Environment Canada. Aunque esos mapas son útiles, corren el riesgo de tener una muy mala calidad para tomar decisiones a nivel vecinal, y preparar la planificación de PSPS y las evaluaciones detalladas de riesgos de activos.
En nuestro trabajo con las empresas de servicios públicos, hay dos preocupaciones que surgen una y otra vez:
En ambos casos, las empresas de servicios públicos deben pasar de decisiones reactivas basadas en advertencias nacionales amplias a acciones proactivas, localizadas y explicables.
IBM Outage Prediction ayuda a las empresas de servicios públicos a comprender la conexión entre el clima y las operaciones al predecir interrupciones a partir de las condiciones de pronóstico. Ya apoya a los centros de tormentas y a los equipos de capacitación y desarrollo mientras planifican las tripulaciones, los recursos y las comunicaciones antes de las condiciones meteorológicas adversas.
Hemos ampliado esa capacidad con un riesgo de incendio forestal dentro de IBM Outage Prediction. Esta capacidad proporciona una visión más granular del riesgo de incendios forestales que los indicadores disponibles a nivel nacional.
En IBM Outage Prediction, las empresas de servicios públicos pueden ver un indicador diario de riesgo de incendios forestales con una resolución de 375 m2. Mucho más granular que los índices nacionales tradicionales de 10 km2 o 1 km2. Ahora, en lugar de depender únicamente de los niveles regionales de peligro de incendio, las empresas de servicios públicos pueden ver el riesgo de incendios forestales superpuesto en su propio territorio y activos. Esta capacidad respalda la planificación de PSPS, el estado de los activos y la toma de decisiones del día de operaciones en todo Estados Unidos, con la expansión a Canadá prevista para 2026.
El riesgo de incendios forestales dentro de Outage Prediction encaja en el trabajo más amplio de gestión del ciclo de vida de los activos que ya realizan las empresas de servicios públicos. Desde los responsables de la vegetación que podan la maleza seca hasta los analistas de riesgos que identifican los postes con problemas de salud subyacentes, el riesgo de incendios forestales es una señal crítica para gestionar la exposición en todos los activos. Junto con las capacidades de gestión de activos y vegetación de IBM Maximo, ayuda a las empresas de servicios públicos a ver dónde son vulnerables los activos y actuar antes de que los pequeños problemas se conviertan en eventos importantes de incendios forestales.
Con el riesgo de incendios forestales integrado en IBM Outage Prediction, las empresas de servicios públicos pueden decidir mejor dónde, cuándo y cómo cortar o limitar la energía para reducir el riesgo de incendios forestales, al tiempo que minimizan el impacto innecesario para los clientes.
Si está replanteándose cómo gestionar el riesgo de incendios forestales en sus operaciones de energía y utilidad, agende una demostración y comprenda cómo ser más proactivo con IBM Outage Prediction.