Cómo las empresas de servicios públicos pueden adelantarse al riesgo de incendios forestales con IBM Outage Prediction

IBM Outage Prediction ayuda a las empresas de servicios públicos a comprender la conexión entre el clima y las operaciones al predecir interrupciones a partir de las condiciones de pronóstico. Ya apoya a los centros de tormentas y a los equipos de capacitación y desarrollo mientras planifican las tripulaciones, los recursos y las comunicaciones antes de las condiciones meteorológicas adversas.

Hemos ampliado esa capacidad con un riesgo de incendio forestal dentro de IBM Outage Prediction. Esta capacidad proporciona una visión más granular del riesgo de incendios forestales que los indicadores disponibles a nivel nacional.

En IBM Outage Prediction, las empresas de servicios públicos pueden ver un indicador diario de riesgo de incendios forestales con una resolución de 375 m2. Mucho más granular que los índices nacionales tradicionales de 10 km2 o 1 km2. Ahora, en lugar de depender únicamente de los niveles regionales de peligro de incendio, las empresas de servicios públicos pueden ver el riesgo de incendios forestales superpuesto en su propio territorio y activos. Esta capacidad respalda la planificación de PSPS, el estado de los activos y la toma de decisiones del día de operaciones en todo Estados Unidos, con la expansión a Canadá prevista para 2026.

El riesgo de incendios forestales dentro de Outage Prediction encaja en el trabajo más amplio de gestión del ciclo de vida de los activos que ya realizan las empresas de servicios públicos. Desde los responsables de la vegetación que podan la maleza seca hasta los analistas de riesgos que identifican los postes con problemas de salud subyacentes, el riesgo de incendios forestales es una señal crítica para gestionar la exposición en todos los activos. Junto con las capacidades de gestión de activos y vegetación de IBM Maximo, ayuda a las empresas de servicios públicos a ver dónde son vulnerables los activos y actuar antes de que los pequeños problemas se conviertan en eventos importantes de incendios forestales.