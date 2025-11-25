Inteligencia artificial Automatización de TI

Cómo utiliza la UFC la gobernanza para profundizar la integridad de las narrativas generadas por IA

Al aplicar el SDK de watsonx.governance para luchar contra las narrativas, UFC pretende introducir nuevas capas de seguridad de contenido y responsabilidad editorial.

Publicado 25 noviembre 2025
Una mujer usa una tableta en una habitación oscura con un techo de rejilla ilustrado sobre ella
By Rogerio Gonçalves and Jordan Byrd and Sahiba Pahwa

En el mundo de alto octanaje de las artes marciales mixtas, la narración lo es todo. Para la UFC, ofrecer insights en tiempo real y narrativas convincentes en más de 40 eventos en vivo no es solo un desafío de contenido; es un imperativo empresarial.

Pero a medida que la organización adoptó la IA generativa y los sistemas de agencia para automatizar y escalar su narración, surgieron nuevos desafíos: ¿Podría la IA representar equivocadamente a los combatientes o introducir sesgos? ¿El contenido generado sería explicable y auditable? ¿Cómo podría la UFC garantizar el cumplimiento de las regulaciones emergentes de IA?

La IA agéntica, que permite la toma de decisiones y la ejecución de tareas autónomas, está transformando las industrias. Para 2028, Gartner predice que un tercio de las interacciones empresariales involucrarán sistemas de IA agéntica. Pero con la autonomía viene la complejidad. Los riesgos como alucinaciones, sesgos, acciones imposibles de rastrear y vulnerabilidades de seguridad ya no son teóricos, sino amenazas operacionales.

Al centrarse en la gobernanza de la IA de calidad, la UFC previene fallas y promueve la integridad a medida que escala el uso de la IA agéntica.

Detrás de escena: cómo impulsa la gobernanza la narración de IA en la UFC

Si bien UFC Insights Engine impresiona a las audiencias con narrativas en tiempo real y análisis de peleas animadas, su credibilidad depende de lo que sucede detrás de escena. IBM watsonx.governance ayuda a garantizar que cada insight sea preciso, justo y explicable.

Tomemos, por ejemplo, la capa de gestión y explicabilidad del modelo. Los modelos de lenguaje de gran tamaño, como Granite y Llama, potencian los insights de lucha de la UFC. Estos modelos generan contenido rápido y atractivo, pero la velocidad por sí sola no es suficiente. Para ayudar a promover una narración fiable, watsonx.governance revisa sus resultados para detectar sesgos, validar la calidad y garantizar la transparencia.

Más allá de la calidad del contenido, la gobernanza también permite el análisis de la influencia de las características. Cuando la IA predice el resultado de una pelea, watsonx.governance ayuda a explicar qué estadísticas (como la precisión de los golpes o la defensa contra derribos) inclinaron la balanza. Esto genera confianza en las predicciones y profundiza la participación de los fanáticos al mostrar la lógica detrás de los enfrentamientos.

Y aunque UFC no gestiona directamente la infraestructura de gobernanza, se beneficia de la implementación de IBM. La documentación automatizada y la captura de metadatos facilitan la preparación para las auditorías, lo que refuerza la integridad del sistema.

De cara al futuro, UFC está explorando formas de profundizar la integridad de sus narrativas generadas por IA. Lo hace extendiendo la gobernanza más allá de los resultados del modelo a la propia narración. Al aplicar el SDK de watsonx.governance para combatir las narrativas, la organización pretende introducir nuevas capas de seguridad del contenido y responsabilidad editorial. Este proceso ayuda a garantizar un estándar de credibilidad en la narración impulsada por IA de UFC.

Por qué la gobernanza es el nuevo MVP

El motor de información de UFC logró triplicar el volumen de insights y una reducir aproximadamente en un 40 % el tiempo de generación de consultas, pero estas ganancias no tendrían sentido sin la confianza. Con watsonx.governance, la UFC garantiza que cada historia generada por IA se alinee con sus valores de marca, estándares editoriales y obligaciones legales.

No se trata solo de deportes: es un proyecto técnico para cualquier organización que escale la IA agéntica.

Encuestas recientes muestran que el 82 % de los equipos de gobernanza están modernizando sus infraestructuras para seguirle el ritmo a la IA. Los modelos de supervisión heredados se están rompiendo ante la velocidad y la escala de los sistemas autónomos. El enfoque de UFC de incorporar la gobernanza desde el principio refleja un cambio más amplio de las industrias del gatekeeping a la habilitación.

A medida que la IA se vuelve más agéntica, la gobernanza debe volver más proactiva, automatizada e integrada.

Última llamada: la IA responsable es una ventaja competitiva

La historia de la UFC es un poderoso recordatorio de que escalar la IA no se trata solo del rendimiento; se trata de responsabilidad. Al integrar watsonx.governance en su pila de IA, la UFC protegió su narración automatizada.

Para los líderes tecnológicos que navegan por la era de la IA agéntica, la gobernanza no es una restricción, es su ventaja competitiva.

Genere confianza en los sistemas de IA agéntica con watsonx

Rogerio Gonçalves

AI/ML Ops Brand Content Strategist

Jordan Byrd

Senior Product Marketing Manager, watsonx.governance

IBM

Sahiba Pahwa

Product Marketing, watsonx.governance

IBM

Aprenda más Genere confianza en los sistemas de IA agéntica con watsonx