Cómo utiliza la UFC la gobernanza para profundizar la integridad de las narrativas generadas por IA

Si bien UFC Insights Engine impresiona a las audiencias con narrativas en tiempo real y análisis de peleas animadas, su credibilidad depende de lo que sucede detrás de escena. IBM watsonx.governance ayuda a garantizar que cada insight sea preciso, justo y explicable.
Tomemos, por ejemplo, la capa de gestión y explicabilidad del modelo. Los modelos de lenguaje de gran tamaño, como Granite y Llama, potencian los insights de lucha de la UFC. Estos modelos generan contenido rápido y atractivo, pero la velocidad por sí sola no es suficiente. Para ayudar a promover una narración fiable, watsonx.governance revisa sus resultados para detectar sesgos, validar la calidad y garantizar la transparencia.
Más allá de la calidad del contenido, la gobernanza también permite el análisis de la influencia de las características. Cuando la IA predice el resultado de una pelea, watsonx.governance ayuda a explicar qué estadísticas (como la precisión de los golpes o la defensa contra derribos) inclinaron la balanza. Esto genera confianza en las predicciones y profundiza la participación de los fanáticos al mostrar la lógica detrás de los enfrentamientos.
Y aunque UFC no gestiona directamente la infraestructura de gobernanza, se beneficia de la implementación de IBM. La documentación automatizada y la captura de metadatos facilitan la preparación para las auditorías, lo que refuerza la integridad del sistema.
De cara al futuro, UFC está explorando formas de profundizar la integridad de sus narrativas generadas por IA. Lo hace extendiendo la gobernanza más allá de los resultados del modelo a la propia narración. Al aplicar el SDK de watsonx.governance para combatir las narrativas, la organización pretende introducir nuevas capas de seguridad del contenido y responsabilidad editorial. Este proceso ayuda a garantizar un estándar de credibilidad en la narración impulsada por IA de UFC.