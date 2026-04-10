Cómo los atletas de élite de España encontraron su ventaja competitiva al reinventar sus datos

A medida que el volumen y la diversidad de datos continuaron creciendo, la RFEA reconoció la necesidad de una base de datos escalable y gobernada que pudiera respaldar tanto el análisis de rendimiento actual como la innovación futura. El objetivo no era simplemente centralizar la información, sino crear un entorno en el que los datos históricos y los nuevos datos experimentales pudieran explorarse juntos, sin agregar complejidad operativa.

Cuando HabberTec se reunió con la RFEA, un tema apareció repetidamente. Los equipos estaban cansados de unir sistemas. Necesitaban un entorno en el que todo funcionara como uno solo y en el que los datos históricos y los datos de los nuevos sensores pudieran analizarse en paralelo.

Watsonx.data ofreció exactamente eso. En lugar de elegir entre costosas bases de datos o crear una plataforma de datos completa desde cero, la RFEA obtuvo un lakehouse flexible que reunía tecnologías abiertas, gobernanza empresarial y almacenamiento rentable.

Con watsonx.data, la RFEA podría almacenar grandes volúmenes de datos históricos en Cloud Object Storage. Podían conectar los datos de Salesforce directamente a watsonx.data mediante Presto. Podían traer archivos sin procesar de proyectos de innovación y procesarlos con Apache Spark. Podían estandarizar su información en tablas Iceberg que siguieran siendo totalmente consultables en todos los motores. Lo más importante es que podían conectar todo sin crear integraciones personalizadas para cada nuevo proyecto.

Según explicó Daniel Expósito García de HabberTec, “watsonx.data nos dejó conectar datos históricos con nuestros proyectos de innovación de una manera limpia y escalable. No tuvimos que construir todo nosotros mismos. Simplemente funcionó”.