Cómo los atletas de élite de España encontraron su ventaja competitiva al reinventar sus datos

RFEA obtuvo un lakehouse flexible que reunía tecnologías abiertas, gobernanza empresarial y almacenamiento rentable.
En los deportes de alto rendimiento, las pequeñas diferencias importan. Una fracción de segundo. Un pequeño cambio de paso. Un cambio sutil en los patrones de recuperación. La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) sabía que los datos que rodeaban a sus atletas ocultaban insights valiosos. Si los datos estuvieran unificados y fueran accesibles, esos insights podrían transformar y elevar el rendimiento.
Para abordar este desafío, la RFEA lanzó IA-THLETICS, una iniciativa estratégica diseñada para aportar estructura, significado y valor práctico al creciente volumen de datos de rendimiento generados entre disciplinas.
Como explica Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo: “IA-THLETICS es una plataforma que reúne todas las soluciones tecnológicas a disposición de nuestros deportistas. Nos permite convertir los datos en conocimiento y el conocimiento en rendimiento”.
Antes de watsonx.data, su mundo se parecía a la realidad que enfrentan muchas organizaciones hoy en día. Los datos se almacenaban en todas partes y era difícil acceder a los insights.
Los registros históricos de los atletas se almacenaban en Salesforce. Los proyectos de innovación generaban nuevas formas de datos de sensores a partir de calzado, wearables y relojes inteligentes. Estos conjuntos de datos llegaron en formatos que van desde archivos sin procesar hasta videos y hojas de cálculo. Los resultados de la competencia y las notas de entrenamiento se guardaban en otro lugar. Todo estaba desconectado y era difícil de analizar de forma significativa.
Las deficiencias eran claras. Necesitaban una forma de reunir toda su información sin frenar el ritmo de la innovación ni aumentar los costos. Las organizaciones que gestionan datos heredados, la rápida expansión de la información no estructurada y la creciente presión para innovar a menudo se enfrentan a los mismos desafíos fundamentales:
La RFEA se asoció con HabberTec e IBM para construir una base que pudiera unificar esta información y hacerla utilizable para el análisis de rendimiento y la IA.
A medida que el volumen y la diversidad de datos continuaron creciendo, la RFEA reconoció la necesidad de una base de datos escalable y gobernada que pudiera respaldar tanto el análisis de rendimiento actual como la innovación futura. El objetivo no era simplemente centralizar la información, sino crear un entorno en el que los datos históricos y los nuevos datos experimentales pudieran explorarse juntos, sin agregar complejidad operativa.
Cuando HabberTec se reunió con la RFEA, un tema apareció repetidamente. Los equipos estaban cansados de unir sistemas. Necesitaban un entorno en el que todo funcionara como uno solo y en el que los datos históricos y los datos de los nuevos sensores pudieran analizarse en paralelo.
Watsonx.data ofreció exactamente eso. En lugar de elegir entre costosas bases de datos o crear una plataforma de datos completa desde cero, la RFEA obtuvo un lakehouse flexible que reunía tecnologías abiertas, gobernanza empresarial y almacenamiento rentable.
Con watsonx.data, la RFEA podría almacenar grandes volúmenes de datos históricos en Cloud Object Storage. Podían conectar los datos de Salesforce directamente a watsonx.data mediante Presto. Podían traer archivos sin procesar de proyectos de innovación y procesarlos con Apache Spark. Podían estandarizar su información en tablas Iceberg que siguieran siendo totalmente consultables en todos los motores. Lo más importante es que podían conectar todo sin crear integraciones personalizadas para cada nuevo proyecto.
Según explicó Daniel Expósito García de HabberTec, “watsonx.data nos dejó conectar datos históricos con nuestros proyectos de innovación de una manera limpia y escalable. No tuvimos que construir todo nosotros mismos. Simplemente funcionó”.
En conjunto, la RFEA, HabberTec e IBM crearon una arquitectura de lakehouse que ahora da soporte a toda la federación.
El nuevo data lakehouse se ha convertido en la estructura del rendimiento de la RFEA. Los entrenadores pueden ver los historiales completos de los atletas. Los analistas pueden explorar juntos los patrones de competencia y la biomecánica. Los equipos de innovación pueden experimentar libremente sin preocuparse por los costos de almacenamiento o las integraciones frágiles.
Una vez que la RFEA consolidó todo en watsonx.data, los resultados aparecieron rápidamente. Todos los sistemas de datos comenzaron a funcionar de manera coordinada. El análisis se volvió más rápido y perspicaz. Los equipos de rendimiento podrían explorar datos de competencias, información biomecánica e historias de atletas a largo plazo en un solo entorno. Los insights que antes requerían horas de esfuerzo manual ahora aparecían en segundos.
Según lo describió Daniel de HabberTec, “Conectar los datos cambió todo. Nuestro análisis es más profundo, más inteligente y mucho más útil para los atletas”.
Así es como se ve la IA confiable. Permite a los humanos tomar mejores decisiones al brindarles la base adecuada para la exploración y el descubrimiento.
La RFEA ahora se fundamenta en una base de datos escalable y moderna que respalda el análisis de rendimiento, la innovación y las futuras iniciativas de IA en todos sus programas deportivos. Al unificar registros históricos, datos de sensores en vivo e insights de los atletas en un único entorno gobernado, la federación ha fortalecido su capacidad para apoyar a entrenadores, atletas y equipos de rendimiento con insights confiables y basados en evidencia.
Esta base está diseñada para evolucionar junto con las necesidades del atletismo español, permitiendo a la RFEA integrar nuevas disciplinas, fuentes de datos y capacidades analíticas mientras mantiene el control, la gobernanza y la sustentabilidad a largo plazo. La RFEA ahora cuenta con una infraestructura de datos moderna y escalable. Apoya el análisis de rendimiento, la innovación y las futuras iniciativas de IA.