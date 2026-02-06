Cómo Serre Chevalier escaló la experiencia del cliente con la orquestación de IA

Serre Chevalier es uno de los principales destinos de esquí operados por Compagnie des Alpes (CDA), junto con centros turísticos como Tignes, La Plagne y Méribel. Dado que estos destinos de montaña de gran renombre reciben a millones de visitantes cada año, ofrecer una experiencia de reserva fluida e intuitiva y una atención al cliente es crítico para el éxito, especialmente durante las temporadas altas, cuando la demanda, la complejidad y las expectativas de los clientes son más altas.

Serre Chevalier reconoció una realidad creciente que enfrenta todo el sector de viajes y hotelería: los modelos tradicionales de atención al cliente no pueden seguir el ritmo de la creciente complejidad, los repuntes estacionales y la demanda de experiencias digitales personalizadas. En lugar de superponer más chatbots o soluciones puntuales, necesitaban una base capaz de coordinar acciones, datos y toma de decisiones en toda la empresa.

Para abordar este desafío, Serre Chevalier recurrió a IBM® watsonx Orchestrate para reinventar la forma en que los clientes seleccionan pases de esquí y resuelven preguntas comunes. Lo que comenzó como una iniciativa específica de atención al cliente pronto se convirtió en un proyecto técnico para toda la empresa en lo que respecta a las operaciones impulsadas por IA.