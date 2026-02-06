Cómo Serre Chevalier escaló la experiencia del cliente con la orquestación de IA

Serre Chevalier recurrió a IBM watsonx Orchestrate para reinventar la forma en que los clientes seleccionan pases de esquí y resolver preguntas comunes.
Serre Chevalier es uno de los principales destinos de esquí operados por Compagnie des Alpes (CDA), junto con centros turísticos como Tignes, La Plagne y Méribel. Dado que estos destinos de montaña de gran renombre reciben a millones de visitantes cada año, ofrecer una experiencia de reserva fluida e intuitiva y una atención al cliente es crítico para el éxito, especialmente durante las temporadas altas, cuando la demanda, la complejidad y las expectativas de los clientes son más altas.
Serre Chevalier reconoció una realidad creciente que enfrenta todo el sector de viajes y hotelería: los modelos tradicionales de atención al cliente no pueden seguir el ritmo de la creciente complejidad, los repuntes estacionales y la demanda de experiencias digitales personalizadas. En lugar de superponer más chatbots o soluciones puntuales, necesitaban una base capaz de coordinar acciones, datos y toma de decisiones en toda la empresa.
Para abordar este desafío, Serre Chevalier recurrió a IBM® watsonx Orchestrate para reinventar la forma en que los clientes seleccionan pases de esquí y resuelven preguntas comunes. Lo que comenzó como una iniciativa específica de atención al cliente pronto se convirtió en un proyecto técnico para toda la empresa en lo que respecta a las operaciones impulsadas por IA.
La selección del pase de esquí parece simple, hasta que múltiples variables agravan la decisión. El pase correcto depende de lo siguiente:
Esta complejidad generaba miles de preguntas de los clientes cada temporada. Los equipos de servicio se vieron abrumados con consultas repetitivas, “¿Qué pase es el adecuado para mí?” y “¿Cuáles son las reglas para los boletos de varios días?”, lo que deja menos tiempo para resolver problemas sensibles o de mayor valor.
Para Serre Chevalier, el desafío era doble:
El equipo reconoció que este desafío era más que un problema de atención al cliente. Reflejó un desafío de orquestación más amplio en toda la organización: cómo coordinar de manera inteligente tareas, sistemas y conocimientos a través de IA de una manera escalable y gobernada.
Serre Chevalier desplegó watsonx Orchestrate para potenciar una nueva experiencia impulsada por IA integrada en su sitio web de Serre Chevalier. Mientras los visitantes interactúan con una interfaz de chat sencilla e intuitiva, en segundo plano, watsonx Orchestrate coordina una red de agentes especializados que trabajan juntos para ofrecer un soporte preciso y personalizado.
En ese momento, Serre Chevalier pasó de “un proyecto de chatbot” a una estrategia de orquestación.
El núcleo del sistema es un agente de orquestación de sitios web. Su función es:
En lugar de depender de un solo chatbot monolítico, Serre Chevalier usa una arquitectura modular multiagente, lo que facilita actualizar capacidades o agregar nuevas sin reconstruir todo el sistema.
Hay dos tipos de agentes que admiten la capa de orquestación:
Estos agentes interactúan tanto con la lógica estructurada (como las herramientas de Python para las reglas de pase) como con las fuentes de conocimiento curadas. Este enfoque permite que el sistema haga más que responder preguntas; puede ejecutar tareas reales, como guiar a los clientes a través de los pasos de compra.
Los resultados fueron inmediatos y significativos:
Alexandre Sode, que gestiona varios canales de ventas para Serre Chevalier, señaló: “Cuando los clientes obtienen respuestas del chatbot, nuestro equipo puede dedicar más tiempo a problemas complejos. Eso impacta la satisfacción general de una manera muy positiva”.
El feedback temprano destaca la sólida adopción por parte de los clientes, mientras que Serre Chevalier realiza una encuesta más profunda para evaluar el impacto total en las tasas de resolución y los recorridos de compra.
Quizás el insight más sorprendente para el equipo de Serre Chevalier fue la rapidez con la que evolucionó el sistema. Las iteraciones que antes requerían semanas ahora se pueden completar en días, lo que reduce drásticamente el costo de implementación y el tiempo de creación de valor.
Su consejo para las organizaciones que exploran iniciativas de IA similares:
La arquitectura de Serre Chevalier ilustra por qué la orquestación es más importante que cualquier caso de uso único.
Capa conversacional
Una interfaz de chat integrada en el sitio web del resort sirve como punto de entrada: accesible, intuitiva y familiar para los huéspedes.
Capa de gobernanza
Cada interacción pasa a través de una infraestructura de IA responsable y un marco de gobernanza, lo que garantiza la seguridad, la transparencia y el cumplimiento.
Capa de orquestación
En esta etapa, watsonx Orchestrate decide:
Capa de agentes colaboradores
Los agentes creados específicamente manejan dominios específicos, como pases de esquí, documentación u otras funciones operativas.
Capa de datos y herramientas
Incluye API personalizadas, herramientas de Python y un pipeline de RAG para la precisión del conocimiento.
Al separar la orquestación, la inteligencia de dominio y el acceso a los datos, Serre Chevalier creó una base que:
Esta arquitectura impulsa la siguiente fase de su estrategia.
Después de validar el éxito con su chatbot orientado al cliente, Serre Chevalier reconoció de inmediato oportunidades más amplias.
Pero lo más importante es que este enfoque no es una lista de casos de uso. Es un patrón escalable que Serre Chevalier ahora puede aplicar en cualquier lugar donde se necesite orquestación.
Pagos y facturación
Los asistentes pueden guiar a los huéspedes en preguntas comunes de facturación, identificar anomalías mediante datos integrados y agilizar la resolución de problemas.
Recursos humanos
Los agentes de IA pueden automatizar tareas repetitivas, como la incorporación, la programación de consultas y los procesos de empleados estacionales, lo que da a los equipos de RR. HH. más tiempo para apoyar a las personas.
Operaciones de telesquí y montaña
Los flujos de trabajo pueden ingerir datos de sensores, registros de mantenimiento y sistemas meteorológicos para apoyar decisiones operativas más proactivas.
En todas estas áreas, el patrón sigue siendo el mismo:
orquestar tareas → conectar sistemas → potenciar la experiencia humana
Serre Chevalier ha ido más allá de desplegar “un chatbot” para adoptar una capacidad de orquestación de IA en toda la empresa, una que ofrece valor hoy y permite la innovación futura.
La trayectoria de Serre Chevalier demuestra que la IA en el sector turístico y hotelero no se limita a automatizar las conversaciones. Se trata de orquestar acciones, conocimientos y flujos de trabajo en toda la empresa para ofrecer mejores experiencias y operaciones más resilientes.
Con watsonx Orchestrate, Serre Chevalier transformó un caso de uso en una base escalable para la IA empresarial, que ofrece beneficio a huéspedes, empleados y operadores por igual.
La transformación digital moderna no se trata de soluciones puntuales, sino de plataformas que ayudan a las organizaciones a trabajar de manera más inteligente, responder más rápido e innovar continuamente.