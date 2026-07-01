De la expansión de las hojas de cálculo a la inteligencia de cartera: cómo RBH reconstruyó la planificación hotelera con IBM

RBH Hospitality Management utiliza IBM® Planning Analytics e IBM Cognos Analytics para consolidar datos hoteleros, financieros y de mercado en pronósticos gobernados, paneles e informes de propietarios en una cartera diversa del Reino Unido.
Las operaciones hoteleras generan muchas señales pequeñas que rápidamente se vuelven difíciles de gestionar a escala. La tarifa de una habitación puede variar. Un restaurante tiene un rendimiento diferente al previsto. La puntuación de una reseña se mueve. Un feed de nóminas o de finanzas llega tarde. En un solo hotel, esas señales podrían ser manejables en hojas de cálculo. En docenas de propiedades, se convierten en un problema de control de versiones, un problema de seguridad y un problema de toma de decisiones.
RBH Hospitality Management, una de las principales empresas de gestión del Reino Unido, se enfrentó a ese desafío en una cartera de más de 55 propiedades. La cartera abarca hoteles de servicio limitado, donde el recorrido del huésped se centra en el registro, el sueño y la partida, así como propiedades de lujo con spas, golf, restaurantes y operaciones de esparcimiento.
Antes de IBM Planning Analytics, el proceso de forecasting de RBH dependía en gran medida de las hojas de cálculo de Excel. La gestión de pronósticos individuales en toda su amplia cartera de hoteles dificultaba el bloqueo de datos confidenciales, el control de cambios y la garantía de que los equipos de finanzas, hotelería e informes analizaran las mismas cifras. El objetivo no era eliminar Excel del negocio, sino evitar que las hojas de cálculo desconectadas sirvan como el sistema central de registro para pronósticos, vistas de finanzas e informes de propietarios en todas las propiedades.
RBH creó una arquitectura de analytics con IBM Planning Analytics, la base de datos TM1®, Planning Analytics Workspace, Planning Analytics for Microsoft Excel, TM1 Web e IBM Cognos Analytics. La pila proporciona a los usuarios acceso gobernado a pronósticos, modelos, paneles e informes, mientras que conserva formas familiares de trabajar para equipos financieros y usuarios avanzados.
Esta publicación describe cómo RBH pasó del forecasting basado en hojas de cálculo a una arquitectura de analytics autohospedada, cómo fluyen los datos de hoteles y mercados a los cubos de Planning Analytics y cómo los productos de IBM ayudan a RBH a escalar la planificación sin perder el control de los datos, el acceso o los estándares de informes.
El caso de uso principal de RBH es elaborar presupuestos, mantener pronósticos en vivo, comparar las expectativas actuales con versiones de pronósticos anteriores y dar a cada usuario acceso a la porción adecuada de datos para su rol, hotel o contexto de propiedad.
Pero los datos de los hoteles rara vez provienen de una fuente empresarial limpia. Cada propiedad puede usar su propio sistema de gestión de propiedades (PMS) para manejar reservas, habitaciones, tarifas, ocupación y flujos de trabajo de registro. Los hoteles también utilizan sistemas de punto de venta para registrar los ingresos de restaurantes, bares, spas y otros servicios. En toda la cartera de RBH, estos sistemas exponen los datos de diferentes maneras, incluyendo API, informes programados, archivos SFTP, archivos adjuntos de correo electrónico y, en algunos casos, extracciones manuales.
RBH también integra datos externos para convertir el forecasting en insights operativos aplicables en la práctica. Los datos de evaluación comparativa de STR muestran el rendimiento de cada hotel frente a su conjunto competitivo, mientras que el Índice de generación de ingresos (RGI) compara los ingresos por habitación disponible directamente con ese punto de referencia del mercado.
El sentimiento de los huéspedes proporciona una capa adicional de datos e insights. ReviewPro agrega comentarios de plataformas de reservas y viajes, generando una puntuación del Global Review Index (GRI) sobre 100 e identificando temas recurrentes en áreas como habitaciones, restaurantes, bares y espacios públicos.
Juyo Analytics fortalece aún más este ecosistema al agregar insights de demanda prospectivos e impulsados por IA. Reúne tendencias del mercado, dinámicas de precios y patrones de reservación para destacar riesgos y oportunidades próximas. Esta característica permite a RBH pasar de los informes reactivos a la toma de decisiones proactiva basada en datos.
La combinación de datos financieros, de nómina y operativos, mejorados por los insights prospectivos de la demanda de Juyo, permite a RBH conectar la posición en el mercado, la experiencia del huésped, las señales de demanda futura y los resultados financieros dentro de un único modelo de planificación dinámico.
Sin una arquitectura gobernada, estas múltiples señales pueden generar versiones contradictorias del rendimiento, ciclos de forecasting más lentos e informes de propietarios menos sólidos. RBH aborda este problema estandarizando la ingesta de datos, alineándola dentro de las estructuras compartidas de Planning Analytics y proporcionando a los usuarios acceso controlado a informes, paneles y pronósticos coherentes.
El diagrama de arquitectura comienza donde lo hacen la mayoría de las arquitecturas de analytics: los datos de origen de la empresa. La capa de fuentes empresariales de RBH incluye datos de hoteles y empresas de gestión de PMS y sistemas de punto de venta (POS), nómina, finanzas, recursos humanos, cargas controladas de archivos y conjuntos de datos externos seleccionados.
Un punto de diseño importante: RBH no asume que todas las fuentes puedan comportarse como una API moderna.
Algunos sistemas proporcionan acceso directo a la API. Algunos generan archivos programados. Algunos envían informes a las bandejas de entrada de correo electrónico. Algunos entregan datos a través de SFTP. Algunos aún requieren extracción manual porque el sistema ascendente no expone una mejor opción. RBH maneja esas diferencias en la capa de ingesta antes de que los datos lleguen al modelo de planificación.
La capa de ingesta realiza cargas programadas, validación, conciliación, monitoreo, registro y gestión de incidentes. Esta capa es donde la arquitectura demuestra su confiabilidad. El proceso de carga no solo mueve archivos. Comprueba si llegaron los feeds, valida la estructura, concilia los valores donde sea necesario y permite la incorporación incremental de nuevas áreas temáticas. Eso permite a RBH agregar nuevos conjuntos de datos sin convertir cada nueva propiedad o fuente en un proyecto de integración único.
IBM Planning Analytics utiliza procesos de TurboIntegrator para el movimiento y la transformación de datos. En el entorno de RBH, la herramienta ayuda a cargar datos en cubos de Planning Analytics, que son estructuras de datos multidimensionales que permiten a los usuarios analizar medidas en dimensiones como hotel, periodo, cuenta, departamento, versión de pronóstico y escenario. En lugar de mantener una lógica de hoja de cálculo separada para cada propiedad, RBH puede modelar estructuras comunes una vez y reutilizarlas en toda la cartera.
La capa de modelado (en el cuadro rosa central del diagrama) muestra IBM Planning Analytics como el entorno central de planificación y modelado. Planning Analytics Workspace (PAW) proporciona una interfaz basada en la web para planificar, crear y analizar contenido. Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece a los usuarios avanzados una experiencia de Excel conectada a datos gobernados de Planning Analytics, en lugar de archivos de hojas de cálculo aislados. TM1 Web admite la interacción basada en navegador con el contenido de TM1. En conjunto, esas interfaces permiten que RBH se encuentre con diferentes usuarios donde ya trabajan mientras mantienen los datos gobernados.
La capa de preparación y transformación prepara los datos para obtener insights coherentes de la cartera. Esta capa incluye preprocesamiento, datos de referencia, datos maestros y estandarización en todas las propiedades. Los datos maestros y de referencia son las definiciones compartidas que mantienen el modelo alineado, como listas de propiedades, estructuras de cuentas, códigos de departamento, jerarquías de informes y vistas de propiedad. El plan de cuentas común de RBH desempeña un papel importante aquí porque brinda a los hoteles una estructura financiera congruente para los informes de ganancias y pérdidas.
La estructura compartida funciona como una capa de definición del negocio. En lugar de permitir que cada propiedad defina las métricas financieras de manera diferente, RBH asigna los datos a una estructura de cuenta y un modelo de informes comunes. Esto crea coherencia en todos los hoteles y, al mismo tiempo, permite que la arquitectura absorba diferentes sistemas de origen y formatos operativos.
La capa de salida proporciona a los usuarios varias rutas hacia los datos. Los usuarios financieros y empresariales acceden a modelos e informes a través de TM1 Web, PAW y Cognos Analytics. Los libros PAW mejoran la disponibilidad de informes para los empleados de empresas hoteleras y de gestión. Los paneles de Cognos Analytics admiten informes de propietarios y análisis visuales más amplios. La interacción basada en Excel sigue estando disponible para los usuarios avanzados que necesitan una experiencia familiar basada en cuadrículas.
La seguridad y la gobernanza se encuentran en toda la arquitectura. Los usuarios solo ven los datos relevantes para su rol o propiedad. La auditabilidad y la gestión controlada de cambios ayudan a proteger los ciclos de planificación. Las definiciones de métricas gobernadas reducen el riesgo de que dos informes respondan a la misma pregunta de manera diferente.
RBH también tomó una decisión de despliegue notable: ejecuta el entorno como infraestructura autohospedada en un centro de datos del Reino Unido en lugar de como un despliegue de SaaS en la nube. La razón era el costo y el control. Una vez que el hardware llegó al fin de la vida útil y su rendimiento comenzó a degradarse, RBH evaluó las opciones de nube frente a la infraestructura autohospedada actualizada.
La ruta autohospedada proporcionó un perfil de costos sustancialmente más bajo mientras brindaba a RBH acceso a las operaciones del centro de datos y al soporte de recuperación. El compromiso arquitectónico es explícito: RBH prioriza el control de costos y el ajuste operativo por encima del perfil de disponibilidad de un despliegue SaaS, aceptando la posibilidad de un tiempo de inactividad limitado cuando la empresa pueda tolerarlo.
La arquitectura de RBH conecta datos operativos, financieros, de puntos referencia del mercado, de sentimiento de los huéspedes y de demanda prospectiva dentro de un único entorno de planificación gobernado. Esta conexión es especialmente valiosa en una cartera tan diversa, desde propiedades de lujo y de alta gama hasta hoteles de servicio limitado, donde un modelo de informes coherente apoya ambos extremos y preserva el detalle a nivel de propiedad.
Esta vista conectada permite a los equipos pasar de los informes a la priorización. Los datos de STR muestran el rendimiento frente al conjunto competitivo, mientras que Juyo destaca las tendencias emergentes de la demanda, la dinámica de precios y los riesgos y oportunidades prospectivos. ReviewPro indica si los problemas de sentimiento de los huéspedes se relacionan con habitaciones, espacios públicos, restaurantes u otras zonas, y los datos financieros muestran cómo estos factores se reflejan en las pérdidas y ganancias.
En conjunto, estas señales proporcionan una base clara y prospectiva para la toma de decisiones, lo que ayuda a los líderes empresariales a priorizar si invertir en una renovación de habitaciones, una mejora de espacios públicos, un ajuste de la estrategia de precios o una mejora del servicio.
El sistema no toma esas decisiones, sino que dota a los equipos para que las tomen con evidencia más sólida. Los equipos financieros trabajan a partir de versiones de pronóstico controladas, lo que mejora la coherencia y aumenta la precisión de los pronósticos en toda la cartera. Los equipos del hotel acceden a informes específicos de roles, mientras que los usuarios avanzados conservan la flexibilidad de Excel a través de Planning Analytics for Microsoft Excel sin comprometer la gobernanza.
Como resultado, RBH redujo el esfuerzo de conciliación manual y optimizó la producción de informes, y los informes de los propietarios ahora se entregan a través de los paneles de Cognos Analytics en un formato más coherente y auditable. La precisión de los pronósticos ha mejorado gracias a una mejor alineación de los datos operativos, de mercado y financieros, lo que ayuda a reducir la variación de los datos reales y permite tomar decisiones más seguras y basadas en datos. Esto también ha acortado los plazos de los informes, minimizado los ajustes fuera de línea y fortalecido la confianza en una única versión de la verdad.
La gestión de versiones agrega otro beneficio práctico. RBH mantiene una versión de pronóstico de trabajo durante los ciclos de planificación, luego bloquea y copia las versiones acordadas cuando se finalizan los presupuestos o pronósticos. Las instantáneas mensuales permiten a los equipos comparar las expectativas actuales con las vistas anteriores, lo que brinda al negocio un historial más claro de cómo cambiaron los pronósticos a lo largo del tiempo.
La arquitectura de RBH demuestra por qué los sistemas de planificación necesitan más que una base de datos central. El valor proviene de la estructura en torno a los datos: definiciones de cuenta comunes, ingesta confiable, versiones de pronóstico controladas, acceso basado en roles y rutas de informes que se adaptan a las diferentes necesidades de los usuarios.
IBM Planning Analytics proporciona la capa de modelado para la elaboración de presupuestos, forecasting, planificación de escenarios y análisis basados en cubos. Planning Analytics Workspace, Planning Analytics for Microsoft Excel y TM1 Web proporcionan múltiples formas de trabajar con los mismos datos gobernados. IBM Cognos Analytics admite paneles e informes de propietarios.
La base también cubre el costo total de propiedad. RBH puede incorporar nuevas áreas temáticas de forma incremental, reutilizar estructuras de cubos, estandarizar patrones de informes y ejecutar el entorno en un modelo autohospedado que se alinea con su economía. Pero también puede mantener Excel donde ayuda a los usuarios a trabajar rápidamente sin permitir que las hojas de cálculo desconectadas impulsen el proceso de planificación.
Al basarse en IBM Planning Analytics e IBM Cognos Analytics, RBH ha convertido un problema fragmentado de forecasting hotelero en una arquitectura de planificación escalable, que puede admitir diferentes tipos de hoteles, sistemas de origen cambiantes, datos de mercado, sentimientos de los huéspedes e informes de propietarios sin reconstruir la base cada vez.