De la expansión de las hojas de cálculo a la inteligencia de cartera: cómo RBH reconstruyó la planificación hotelera con IBM

Un punto de diseño importante: RBH no asume que todas las fuentes puedan comportarse como una API moderna.

Algunos sistemas proporcionan acceso directo a la API. Algunos generan archivos programados. Algunos envían informes a las bandejas de entrada de correo electrónico. Algunos entregan datos a través de SFTP. Algunos aún requieren extracción manual porque el sistema ascendente no expone una mejor opción. RBH maneja esas diferencias en la capa de ingesta antes de que los datos lleguen al modelo de planificación.

La capa de ingesta realiza cargas programadas, validación, conciliación, monitoreo, registro y gestión de incidentes. Esta capa es donde la arquitectura demuestra su confiabilidad. El proceso de carga no solo mueve archivos. Comprueba si llegaron los feeds, valida la estructura, concilia los valores donde sea necesario y permite la incorporación incremental de nuevas áreas temáticas. Eso permite a RBH agregar nuevos conjuntos de datos sin convertir cada nueva propiedad o fuente en un proyecto de integración único.

IBM Planning Analytics utiliza procesos de TurboIntegrator para el movimiento y la transformación de datos. En el entorno de RBH, la herramienta ayuda a cargar datos en cubos de Planning Analytics, que son estructuras de datos multidimensionales que permiten a los usuarios analizar medidas en dimensiones como hotel, periodo, cuenta, departamento, versión de pronóstico y escenario. En lugar de mantener una lógica de hoja de cálculo separada para cada propiedad, RBH puede modelar estructuras comunes una vez y reutilizarlas en toda la cartera.

La capa de modelado (en el cuadro rosa central del diagrama) muestra IBM Planning Analytics como el entorno central de planificación y modelado. Planning Analytics Workspace (PAW) proporciona una interfaz basada en la web para planificar, crear y analizar contenido. Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece a los usuarios avanzados una experiencia de Excel conectada a datos gobernados de Planning Analytics, en lugar de archivos de hojas de cálculo aislados. TM1 Web admite la interacción basada en navegador con el contenido de TM1. En conjunto, esas interfaces permiten que RBH se encuentre con diferentes usuarios donde ya trabajan mientras mantienen los datos gobernados.

La capa de preparación y transformación prepara los datos para obtener insights coherentes de la cartera. Esta capa incluye preprocesamiento, datos de referencia, datos maestros y estandarización en todas las propiedades. Los datos maestros y de referencia son las definiciones compartidas que mantienen el modelo alineado, como listas de propiedades, estructuras de cuentas, códigos de departamento, jerarquías de informes y vistas de propiedad. El plan de cuentas común de RBH desempeña un papel importante aquí porque brinda a los hoteles una estructura financiera congruente para los informes de ganancias y pérdidas.

La estructura compartida funciona como una capa de definición del negocio. En lugar de permitir que cada propiedad defina las métricas financieras de manera diferente, RBH asigna los datos a una estructura de cuenta y un modelo de informes comunes. Esto crea coherencia en todos los hoteles y, al mismo tiempo, permite que la arquitectura absorba diferentes sistemas de origen y formatos operativos.

La capa de salida proporciona a los usuarios varias rutas hacia los datos. Los usuarios financieros y empresariales acceden a modelos e informes a través de TM1 Web, PAW y Cognos Analytics. Los libros PAW mejoran la disponibilidad de informes para los empleados de empresas hoteleras y de gestión. Los paneles de Cognos Analytics admiten informes de propietarios y análisis visuales más amplios. La interacción basada en Excel sigue estando disponible para los usuarios avanzados que necesitan una experiencia familiar basada en cuadrículas.

La seguridad y la gobernanza se encuentran en toda la arquitectura. Los usuarios solo ven los datos relevantes para su rol o propiedad. La auditabilidad y la gestión controlada de cambios ayudan a proteger los ciclos de planificación. Las definiciones de métricas gobernadas reducen el riesgo de que dos informes respondan a la misma pregunta de manera diferente.

RBH también tomó una decisión de despliegue notable: ejecuta el entorno como infraestructura autohospedada en un centro de datos del Reino Unido en lugar de como un despliegue de SaaS en la nube. La razón era el costo y el control. Una vez que el hardware llegó al fin de la vida útil y su rendimiento comenzó a degradarse, RBH evaluó las opciones de nube frente a la infraestructura autohospedada actualizada.

La ruta autohospedada proporcionó un perfil de costos sustancialmente más bajo mientras brindaba a RBH acceso a las operaciones del centro de datos y al soporte de recuperación. El compromiso arquitectónico es explícito: RBH prioriza el control de costos y el ajuste operativo por encima del perfil de disponibilidad de un despliegue SaaS, aceptando la posibilidad de un tiempo de inactividad limitado cuando la empresa pueda tolerarlo.