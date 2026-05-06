Desde la limpieza del código base hasta la entrega de productos: cómo Novadoc creó una solución FileNet con IBM Bob

IBM Bob ayudó a la consultora de TI Novadoc a completar un complejo proyecto de modernización de FileNet en un fin de semana en lugar de semanas.
Novadoc, una consultora con sede en los Países Bajos e IBM Partner, se enfrentaba a un problema recurrente relacionado con el flujo de trabajo operativo necesario para configurar FileNet en sus proyectos. Sus equipos tenían la experiencia en el dominio para optimizar el flujo de trabajo y aplicarlo en todos los proyectos. Lo que no tenía, como muchas empresas de consultoría, era capacidad de ingeniería adicional para automatizar y producir la solución.
Eso cambió cuando Novadoc comenzó a usar IBM Bob. El equipo utilizó el entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en IA para analizar la arquitectura y el código de las aplicaciones construidas alrededor de una versión anterior de IBM FileNet. El proceso incluyó la creación de nueva documentación y su conversión en una aplicación moderna de gestión de configuración para IBM FileNet P8.
Una de las señales más convincentes: mediante el uso de IBM Bob, una infraestructura parcialmente formada que se entregó a un ingeniero un viernes se convirtió en una aplicación de trabajo el lunes por la mañana.
En comparación, incluso una demostración aproximada normalmente tomaría al equipo de Novadoc al menos dos semanas. El valor de esta aceleración no radicaba únicamente en la eficiencia de los desarrolladores. Poder crear una aplicación escalable, probada y desplegable durante un fin de semana cambia la rapidez con la que una consultora puede pasar de una idea de proyecto puntual a un recurso reutilizable.
Novadoc ganó una licitación europea (un proceso formal de adquisición utilizado por instituciones y agencias de la UE) que incluyó la actualización de un sistema principal antiguo basado en IBM FileNet combinado con aplicaciones personalizadas. El objetivo: una forma más segura y repetible de mover los cambios de configuración a través del desarrollo, las pruebas y la producción. En muchos patrimonios de FileNet, ese proceso sigue siendo manual. Los equipos recrean las configuraciones en distintos entornos, comparan las diferencias manualmente y asumen el riesgo constante de que se produzcan desviaciones en la configuración o errores en la producción.
Si bien existen soluciones para ayudar a gestionar las configuraciones en todos los entornos, carecen de soporte para un enfoque totalmente automatizado, que admita comparaciones entre versiones, puertas de aprobación, reversiones automáticas e interfaces que los flujos de trabajo de automatización modernos puedan aprovechar.
IBM Bob ayudó a Novadoc a hacer mucho más que acelerar la generación de código. Ayudó al equipo a comprender el código heredado con documentación limitada; generó documentación de trabajo; y actualizó y amplió la implementación original para convertirla en una aplicación orientada al cliente.
Para el cliente de Novadoc, este proceso equivalía a una ruta automatizada desde la extracción hasta la comparación, la aprobación y el despliegue, eliminando el error manual y aumentando la confiabilidad al mover cambios de FileNet críticos para el negocio entre entornos. Para organizaciones con un gran volumen de documentación, como organismos gubernamentales, bancos y aseguradoras, esto se traduce directamente en menos imprevistos operativos y una entrega más confiable.
La solución se organiza en torno a dos componentes complementarios. La primera es FileNet Admin Liberty, una API REST ligera basada en IBM Liberty y Jakarta EE 10. Su función es proporcionar acceso administrativo de API a FileNet para operaciones como la validación de usuarios y grupos, la gestión de permisos y la consulta de almacenes de objetos. Utiliza Java Authentication and Authorization Service (JAAS) para autenticar y autorizar sesiones en FileNet Content Engine.
El segundo componente es FileNet Configuration Manager, una capa de ciclo de vida basada en Spring Boot 3.2. Aquí es donde reside la lógica de extracción, comparación, planificación del despliegue, aprobación y ejecución.
Los servicios principales para la gestión de la configuración hacen referencia a un componente FileNet Adapter, que sirve como puente entre la configuración y las diferentes versiones de Content Engine. Las instantáneas, los resultados de las comparaciones y los registros de despliegue se almacenan en MongoDB, que se adapta mejor a la estructura jerárquica y variable de los metadatos de FileNet que un esquema relacional rígido.
Además, se encuentra un frontend React, creado con Vite, que permite a los administradores revisar visualmente las diferencias antes de aprobar un despliegue. La misma lógica central también admite una ruta CLI, lo que hace que el diseño sea útil tanto para administradores interactivos como para equipos que desean integrar el flujo de trabajo en la automatización de estilo CI/CD.
IBM Bob ayudó a transformar el modelo de cliente grueso heredado en una interfaz de usuario web de React, adaptar un fundamento de API basado en Swagger en interacciones de trabajo entre el frontend y el backend, refinar la extracción y comparar el pipeline. También ayudó a mejorar la experiencia de comparación en paralelo para que los administradores pudieran revisar los entornos de origen y destino sin pasar por alto las diferencias clave.
Bob también sugirió una mejora de diseño que el equipo adoptó: instantáneas persistentes en una base de datos para que los operadores pudieran recuperar estados anteriores y trabajar con una historia de reversión más confiable.
Igual de importante, Bob investigó y propuso opciones para el contexto de seguridad necesario para acceder al motor de contenido de FileNet a través de la API REST, que resultó ser menos sencillo de lo esperado.
El resultado es un flujo de trabajo basado en salvaguardas operativas. Los cambios siguen un proceso estructurado. Los equipos pueden extraer el estado actual, compararlo con un objetivo, previsualizar un ensayo, obtener la aprobación y luego desplegar.
Si algo falla, la reversión es parte del diseño. El motor de comparación reconoce elementos de FileNet como clases de documentos, plantillas de propiedades y listas de opciones, y luego clasifica los cambios como agregados, modificados, eliminados o idénticos. Esto hace que la herramienta resulte más práctica para los administradores, cuyo trabajo consiste en evaluar el riesgo, no en filtrar información irrelevante.
Al utilizar IBM Bob, Novadoc creó una aplicación utilizable, comenzando solo con un marco aproximado, en un fin de semana, algo que de otro modo habría implicado un esfuerzo de varias semanas incluso para una demostración parcial. Bob procesó y actualizó el código y los documentos obsoletos, generó diagramas arquitectónicos, investigó y recomendó opciones de seguridad y sugirió mejoras de diseño que ahorran tiempo.
Bob también permitió a un experto de FileNet combinar un profundo conocimiento de la plataforma con un asistente de programación de IA. Esta herramienta se comportó menos como un motor genérico de autocompletado y más como un colaborador que podría investigar, sugerir rutas prácticas de implementación y acelerar el trabajo entre la instrucción y el código revisado. Para Ngcobo, el proceso de solicitar ideas, revisar sugerencias y validar las opciones de implementación le permitió descubrir enfoques que tal vez habría pasado por alto.
El proyecto de Novadoc se ha desplegado con éxito con su cliente de la UE, con varios beneficios que se obtuvieron con la ayuda de Bob. Una ruta de promoción más segura reduce la probabilidad de errores de producción. Los controles de aprobación y la auditabilidad mejoran la gobernanza. Una combinación de interfaz de usuario (IU) y CLI admite tanto la revisión interactiva como la automatización.
Y debido a que la solución es modular y tiene en cuenta las versiones, puede adaptarse a varios patrimonios de FileNet que no están perfectamente estandarizados. En parte por eso, Novadoc planea desplegar la misma solución con varios otros clientes en los próximos meses.
Un flujo de trabajo de FileNet flexible más fácil de gestionar fue un resultado importante para Novadoc y su cliente. Pero hay un beneficio más amplio que ayuda a resolver un antiguo desafío que afecta a las consultorías: los equipos resuelven el mismo problema repetidamente para diferentes clientes, pero rara vez tienen tiempo para convertir ese conocimiento en software reutilizable.
En lugar de escalar solo agregando más personas, las eficiencias creadas al usar Bob permiten escalar mediante recursos reutilizables construidos a partir de la propia experiencia de una consultora.
El administrador de configuración de FileNet Novadoc creado con IBM Bob es un ejemplo concreto de cómo se ve la productización en la práctica. Lo que comenzó como una solución para el desafío de despliegue y gobernanza de un cliente se convirtió en un acelerador reutilizable que se aplicará a entornos similares en algunos otros clientes de Novodoc, sin empezar de cero.
Cuando los conocimientos especializados se pueden integrar en el software en lugar de tener que volver a crearlos en cada proyecto, los equipos pueden entregar los resultados más rápido, reducir los riesgos de entrega y ofrecer resultados más congruentes a los clientes. Bob hizo mucho más que ayudar a completar un solo proyecto. Ayudó a convertir el conocimiento de implementación ganado con esfuerzo en un activo escalable.