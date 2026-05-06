Desde la limpieza del código base hasta la entrega de productos: cómo Novadoc creó una solución FileNet con IBM Bob

Novadoc, una consultora con sede en los Países Bajos e IBM Partner, se enfrentaba a un problema recurrente relacionado con el flujo de trabajo operativo necesario para configurar FileNet en sus proyectos. Sus equipos tenían la experiencia en el dominio para optimizar el flujo de trabajo y aplicarlo en todos los proyectos. Lo que no tenía, como muchas empresas de consultoría, era capacidad de ingeniería adicional para automatizar y producir la solución.

Eso cambió cuando Novadoc comenzó a usar IBM Bob. El equipo utilizó el entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en IA para analizar la arquitectura y el código de las aplicaciones construidas alrededor de una versión anterior de IBM FileNet. El proceso incluyó la creación de nueva documentación y su conversión en una aplicación moderna de gestión de configuración para IBM FileNet P8.

Una de las señales más convincentes: mediante el uso de IBM Bob, una infraestructura parcialmente formada que se entregó a un ingeniero un viernes se convirtió en una aplicación de trabajo el lunes por la mañana.

En comparación, incluso una demostración aproximada normalmente tomaría al equipo de Novadoc al menos dos semanas. El valor de esta aceleración no radicaba únicamente en la eficiencia de los desarrolladores. Poder crear una aplicación escalable, probada y desplegable durante un fin de semana cambia la rapidez con la que una consultora puede pasar de una idea de proyecto puntual a un recurso reutilizable.