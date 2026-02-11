Cómo MyLÚA Health construyó una plataforma agéntica de atención perinatal con IBM watsonx Orchestrate y watsonx.ai

Las soluciones componibles y ricas en seguridad ayudan a MyLÚA a ofrecer una gama de agentes de IA diseñados para ayudar a los padres biológicos antes, durante y después del embarazo.
Los resultados de salud relacionados con el embarazo dependen del momento. Muchas de las complicaciones más graves surgen antes de que los flujos de trabajo de atención médica tradicionales las detecten, especialmente durante el embarazo y el posparto. Apoyar a los padres en estos momentos vulnerables requiere sistemas que sean proactivos, que preserven la privacidad y estén disponibles en el momento de la necesidad, no semanas después en una visita clínica.
MyLÚA Health opera en esta intersección entre la prestación de servicios de salud, la IA y la experiencia del usuario. La organización se centra en el apoyo al embarazo y el posparto, creando herramientas de IA agéntica que brindan a los padres apoyo inmediato mientras se coordinan con sistemas financieros y de atención más amplios. Estos sistemas incluyen doulas, equipos de atención, empleadores y planes de salud.
La plataforma MyLÚA Health está diseñada para brindar a los padres que dan a luz apoyo emocional, físico, educativo y social. La plataforma permite a los cuidadores obtener una perspectiva más clara de las posibles áreas de necesidad, ya que captura señales emocionales, físicas y sociales que a menudo pasan desapercibidas en los modelos de atención convencionales.
Una motivación clave detrás de la plataforma es la naturaleza prevenible de muchos resultados de salud perinatales y posnatales. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), “más del 80 % de las muertes relacionadas con el embarazo se pueden prevenir”. Abordar esta brecha a escala impone estrictas demandas de privacidad de datos, confiabilidad del sistema y gobernanza de la IA, restricciones que dan forma en gran medida al diseño técnico de la plataforma.
MyLÚA Health construyó su plataforma sobre IBM® Cloud Code Engine para lograr escalabilidad y simplicidad, watsonx Orchestrate para la ejecución de agentes y la invocación de herramientas y watsonx.ai para respuestas fundamentadas.
El caso de uso principal es sencillo: brindar un soporte oportuno y que preserve la privacidad que llene las brechas entre los encuentros clínicos antes de que los riesgos aumenten o las necesidades queden insatisfechas.
La plataforma presta servicio a múltiples grupos:
La imagen que se presenta a continuación muestra un ejemplo de la interfaz de usuario. El estilo transmite una sensación de calma y apoyo. Los usuarios interactúan a través de una interfaz de chat con el agente de MyLÚA Health.
Para los usuarios, el valor se entrega a través de la inmediatez y la relevancia. Por ejemplo, una madre que tiene dificultades para amamantar a las 4:00 a. m. puede recibir orientación basada en evidencia sin esperar una cita. Una visita posparto perdida debido a la falta de opciones de transporte puede revelar beneficios previamente desconocidos en tiempo real. Estas interacciones cambian la atención de reactiva a preventiva, al tiempo que reducen la fricción en todo el sistema.
El sistema se basa en un modelo de IA agéntica en el que los usuarios eligen explícitamente con qué agente interactuar, en lugar de depender de una coordinación totalmente autónoma. Esta elección de diseño mantiene la toma de decisiones en manos del usuario y, al mismo tiempo, permite la automatización estructurada entre bastidores.
Las aplicaciones abarcan entornos móviles y de escritorio, lo que permite que la plataforma se integre en los flujos de trabajo existentes u opere como una aplicación independiente. En el backend, un servicio FastAPI se ejecuta en IBM Cloud Code Engine, una plataforma totalmente gestionada que ejecuta cargas de trabajo en contenedores y proporciona un entorno de ejecución sin servidor para admitir la escalabilidad y la simplicidad operativa.
La persistencia de datos se basa en PostgreSQL y Redis, con un estricto consentimiento basado en roles y tokenización. La información de salud protegida y de identificación personal nunca se envía a modelos de lenguaje grandes. Este límite garantiza que, incluso si los sistemas posteriores se ven comprometidos, los datos sensibles permanecen protegidos.
Los flujos de trabajo de IA se ejecutan con IBM watsonx Orchestrate, que gestiona la ejecución de agentes y la invocación de herramientas. El razonamiento y la generación de lenguaje ocurren dentro de IBM watsonx.ai. La plataforma utiliza generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) respaldada por contenido curado y basado en evidencia en cinco dominios: embarazo, atención posparto, lactancia, salud mental y nutrición. Las herramientas incluyen capacidades de búsqueda en la web, tareas programadas en segundo plano para recordatorios y verificaciones, y detección automática del idioma para facilitar las interacciones multilingües.
El modelado de riesgos se maneja por separado a través de modelos de machine learning que identifican indicadores tempranos de problemas como la depresión. Estas señales de riesgo ayudan a los clientes a ajustar las estrategias de soporte sin ser expuestos directamente a los usuarios o equipos de atención, manteniendo la transparencia y evitando la interpretación clínica no deseada.
Las cargas de trabajo de atención médica amplifican el costo de los errores arquitectónicos. El cumplimiento de normas, la auditabilidad y el aislamiento de datos no son características opcionales. Los servicios de datos, IA y orquestación de IBM se ajustan a estas restricciones desde el primer momento.
Watsonx Orchestrate permite la automatización controlada sin forzar un comportamiento opaco del agente. Watsonx.ai promueve la generación fundamentada a través de la recuperación en lugar de respuestas abiertas, lo cual es crítico en contextos de bienestar y atención médica. IBM Code Engine reduce la sobrecarga operativa, al tiempo que preserva la capacidad de escalar entre inquilinos y stakeholders.
Para los usuarios, estas opciones se traducen en confianza y disponibilidad: MyLÚA informa que el 79 % de los usuarios señalaron sentirse cómodos compartiendo información confidencial.
Para las organizaciones que despliegan la plataforma, reducen el costo total de propiedad al minimizar el trabajo de cumplimiento personalizado, limitar la rearquitectura a medida que crece el uso y simplificar la integración en los sistemas existentes.
Al aprovechar la pila de datos, IA y orquestación de IBM, MyLÚA Health transformó un desafío de salud profundamente humano en una plataforma digital escalable y preventiva. La arquitectura apoya el crecimiento entre nuevos socios, nuevos flujos de trabajo y nuevas poblaciones sin replantear los supuestos básicos de seguridad o gobernanza.
Para los padres que dan a luz, el impacto es un apoyo oportuno y empático cuando más importa. Para los equipos de atención y las organizaciones, ofrece insights más temprano, una carga manual reducida y señales más claras sobre lo que está funcionando. Para la propia plataforma, los productos de IBM proporcionan la estabilidad, la postura de cumplimiento y la flexibilidad necesarias para escalar la atención preventiva sin sacrificar la confianza ni el control.
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