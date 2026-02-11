Cómo MyLÚA Health construyó una plataforma agéntica de atención perinatal con IBM watsonx Orchestrate y watsonx.ai

Los resultados de salud relacionados con el embarazo dependen del momento. Muchas de las complicaciones más graves surgen antes de que los flujos de trabajo de atención médica tradicionales las detecten, especialmente durante el embarazo y el posparto. Apoyar a los padres en estos momentos vulnerables requiere sistemas que sean proactivos, que preserven la privacidad y estén disponibles en el momento de la necesidad, no semanas después en una visita clínica.

MyLÚA Health opera en esta intersección entre la prestación de servicios de salud, la IA y la experiencia del usuario. La organización se centra en el apoyo al embarazo y el posparto, creando herramientas de IA agéntica que brindan a los padres apoyo inmediato mientras se coordinan con sistemas financieros y de atención más amplios. Estos sistemas incluyen doulas, equipos de atención, empleadores y planes de salud.

La plataforma MyLÚA Health está diseñada para brindar a los padres que dan a luz apoyo emocional, físico, educativo y social. La plataforma permite a los cuidadores obtener una perspectiva más clara de las posibles áreas de necesidad, ya que captura señales emocionales, físicas y sociales que a menudo pasan desapercibidas en los modelos de atención convencionales.

Una motivación clave detrás de la plataforma es la naturaleza prevenible de muchos resultados de salud perinatales y posnatales. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), “más del 80 % de las muertes relacionadas con el embarazo se pueden prevenir”. Abordar esta brecha a escala impone estrictas demandas de privacidad de datos, confiabilidad del sistema y gobernanza de la IA, restricciones que dan forma en gran medida al diseño técnico de la plataforma.

MyLÚA Health construyó su plataforma sobre IBM® Cloud Code Engine para lograr escalabilidad y simplicidad, watsonx Orchestrate para la ejecución de agentes y la invocación de herramientas y watsonx.ai para respuestas fundamentadas.