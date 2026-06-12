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Cómo modulAIre e IBM están reduciendo la barrera para la adopción de la IA

IBM y su socio modulAlre están habilitando IA de nivel empresarial para organizaciones sin fines de lucro. 

Publicado el 12 de junio de 2026

El rápido ascenso de modulAIre como IBM Platinum Partner destaca cómo el sistema está acelerando el acceso a la IA para las organizaciones sin fines de lucro. A través de su plataforma segura e híbrida “AI‑in‑a-Box™”, impulsada por IBM Fusion, IBM® watsonx y las capacidades de IA patentadas de modulAIre, el socio ha diseñado una solución para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a adoptar IA de nivel empresarial en semanas en lugar de meses.

El desafío: las organizaciones sin fines de lucro quieren IA, pero sin la complejidad

Las organizaciones sin fines de lucro reconocen cada vez más que la IA puede transformar la manera en que operan, mejorando la participación de los donantes, acelerando el financiamiento de la investigación, agilizando las tareas administrativas y brindando mejores servicios a los beneficiarios.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro enfrentan los mismos desafíos fundamentales: datos fragmentados, recursos técnicos internos limitados y el alto costo y complejidad de levantar una infraestructura de IA segura.

Al mismo tiempo, las startups de IA y los proveedores de soluciones a menudo tienen dificultades para llevar al mercado ofertas de IA de nivel empresarial de manera rápida, efectiva y asequible. Las organizaciones sin fines de lucro necesitan una plataforma segura, escalable y lista para desplegar, sin meses de trabajo de ingeniería e integración. También necesitan acceso a tecnología confiable para garantizar que puedan cumplir de manera segura su misión de servir

modulAIre se propuso cerrar esta brecha con su solución llamada “IA-in-a-Box™”, una plataforma que las organizaciones sin fines de lucro podrían adoptar con confianza. Pero para lograrlo, necesitaban:

  • Una pila de software de IA flexible para construir soluciones tanto clásicas como de IA generativa.
  • Una forma de crear prototipos, probar y validar rápidamente soluciones con múltiples grupos sin fines de lucro a la vez.
  • Un ecosistema de socios capaz de acelerar la incorporación, la preparación técnica y el impulso de lanzamiento al mercado.

Al combinar los más de 15 años de experiencia real de modulAIre en ingeniería, desarrollo y despliegue de IA y machine learning (ML) con IBM Fusion e IBM watsonx, la solución AI-in-a-Box™ está llevando la IA de nivel empresarial a las organizaciones que más la necesitan: particularmente aquellas que históricamente han carecido de los recursos para comenzar.

Impacto empresarial: IA de nivel empresarial, entregada para organizaciones sin fines de lucro

Con IBM Fusion como base y watsonx como motor de IA, modulAIre agregó sus capacidades inigualables para construir una plataforma de IA completa capaz de admitir múltiples casos de uso para organizaciones sin fines de lucro, desde la participación de donantes hasta los servicios beneficiarios y la eficiencia operativa. Lo que normalmente las organizaciones tardan meses en montar puede desplegarse y estar listo para producción en cuestión de semanas, costando significativamente menos que los despliegues tradicionales de IA y eliminando los costos variables en la nube.

Las organizaciones sin fines de lucro obtienen una IA de nivel empresarial que es segura, gobernada y responsable

La solución de modulAIre brinda a las organizaciones sin fines de lucro acceso a IA avanzada: LLM, análisis predictivos, optimización y automatización entregados a través de un sistema diseñado con seguridad, gobernanza y cumplimiento incorporados. Para las organizaciones que manejan información confidencial de beneficiarios y donantes, este nivel de confianza y transparencia es crítico.

Rápido crecimiento de socios: de nuevo IBM Partner a Platinum en menos de cinco meses

Recién incorporado, modulAIre alcanzó el nivel Platinum en menos de 5 meses, demostrando cómo IBM Fusion e IBM watsonx, en manos de expertos en IA y ML con gran experiencia, pueden respaldar el desarrollo de ofertas de IA escalables y comerciales para organizaciones sin fines de lucro.

Sentar las bases para una historia de éxito sin fines de lucro

ModulAire ha lanzado una plataforma de la industria sin fines de lucro para ofrecer AI‑in‑a‑Box™ a escala, brindando capacidades de IA de nivel empresarial a miles de organizaciones sin fines de lucro.

La plataforma ofrece la participación de donantes impulsada por IA, flujos de trabajo automatizados de servicios, análisis predictivos y herramientas de IA generativa diseñadas específicamente para operaciones sin fines de lucro. Los clientes están logrando ahorros del 15 al 20 % en los costos de operaciones internas y aumentos de aproximadamente el 20 % en los ingresos de primera línea, lo que resulta en un retorno total de la inversión en meses, no en años.

El ecosistema de IBM lo hace posible

Arrow e IBM habilitaron conjuntamente modulAIre mediante una rápida incorporación, uso del entorno del centro de experiencia de Arrow, recursos de marketing, opciones creativas de financiamiento y soporte de ingeniería.

Al utilizar el centro de innovación OMA de IBM, modulAIre pudo reunir a múltiples organizaciones sin fines de lucro reconocidas a nivel nacional con ejecutivos clave de IBM para una demostración de la solución y un taller. Al mostrar sus capacidades para ofrecer IA y machine learning (ML) de clase mundial, modulAIre presentó su plataforma IBM Fusion y AI-in-a-Box™ impulsada por watsonx.

En conjunto, estas colaboraciones han posicionado a modulAIre para una visibilidad y crecimiento continuos de la industria, demostrando cómo el ecosistema de IBM puede ayudar a los socios a continuar la innovación y ampliar el acceso a la IA para el sector sin fines de lucro.

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Autor

Jason Paquette

Product Marketing Manager

IBM

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