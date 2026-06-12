Cómo modulAIre e IBM están reduciendo la barrera para la adopción de la IA

Las organizaciones sin fines de lucro reconocen cada vez más que la IA puede transformar la manera en que operan, mejorando la participación de los donantes, acelerando el financiamiento de la investigación, agilizando las tareas administrativas y brindando mejores servicios a los beneficiarios.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro enfrentan los mismos desafíos fundamentales: datos fragmentados, recursos técnicos internos limitados y el alto costo y complejidad de levantar una infraestructura de IA segura.

Al mismo tiempo, las startups de IA y los proveedores de soluciones a menudo tienen dificultades para llevar al mercado ofertas de IA de nivel empresarial de manera rápida, efectiva y asequible. Las organizaciones sin fines de lucro necesitan una plataforma segura, escalable y lista para desplegar, sin meses de trabajo de ingeniería e integración. También necesitan acceso a tecnología confiable para garantizar que puedan cumplir de manera segura su misión de servir

modulAIre se propuso cerrar esta brecha con su solución llamada “IA-in-a-Box™”, una plataforma que las organizaciones sin fines de lucro podrían adoptar con confianza. Pero para lograrlo, necesitaban:

Una pila de software de IA flexible para construir soluciones tanto clásicas como de IA generativa.

Una forma de crear prototipos, probar y validar rápidamente soluciones con múltiples grupos sin fines de lucro a la vez.

Un ecosistema de socios capaz de acelerar la incorporación, la preparación técnica y el impulso de lanzamiento al mercado.

Al combinar los más de 15 años de experiencia real de modulAIre en ingeniería, desarrollo y despliegue de IA y machine learning (ML) con IBM Fusion e IBM watsonx, la solución AI-in-a-Box™ está llevando la IA de nivel empresarial a las organizaciones que más la necesitan: particularmente aquellas que históricamente han carecido de los recursos para comenzar.