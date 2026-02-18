Escalar las operaciones de las instalaciones con IBM Maximo: cómo Mitie maneja 3 millones de tickets mensuales y SLA de 30 minutos

El grupo líder en gestión de las instalaciones del Reino Unido confía en IBM Maximo como motor de flujo de trabajo flexible y moderno para gestionar la asignación de trabajo en miles de sitios y entre decenas de miles de personas.
La gestión de las instalaciones es un problema de ingeniería de gran volumen y alta varianza: millones de solicitudes de servicio, activos heterogéneos, acuerdos de nivel de servicio (SLA) estrictos y presión constante para mejorar la utilización sin aumentar el riesgo.
Para Mitie Group plc, con sede en Londres, la principal empresa de gestión de las instalaciones del Reino Unido, ofrecer servicios en el lugar de trabajo y en edificios de forma segura, rápida y a escala equivale a un pipeline siempre activo. La organización genera hasta 3 millones de tickets al mes, con IBM Maximo Application Suite en el centro, manejando materiales y la asignación de la fuerza laboral en múltiples instancias con SLA ajustados.
Para los escenarios más exigentes, los SLA pueden ser tan rápidos como de 30 minutos. Es un objetivo agresivo en entornos urbanos densos donde enviar al técnico adecuado rápidamente suele ser la diferencia entre un impacto contenido y una interrupción en cascada.
Los usuarios finales de Mitie son las personas que ocupan, viajan, trabajan y dependen de entornos construidos todos los días: oficinas, centros de transporte, hospitales y otros sitios complejos. Si vive o trabaja en el Reino Unido, es posible que sea un usuario final de Mitie y ni siquiera lo sepa. El objetivo de la experiencia del usuario es sencillo: permitir que los gerentes de las instalaciones mantengan y resuelvan los problemas con la suficiente rapidez para que los usuarios finales no noten la intervención.
¿El desafío? “Instalaciones” no es una carga de trabajo. Un único flujo de entradas incluye todo, desde problemas de comodidad de menor prioridad hasta eventos de seguridad y continuidad de alta prioridad, como fugas o fallas críticas de equipos.
Cumplir con un SLA de 30 minutos bajo esa variabilidad requiere que tres cosas sean siempre ciertas:
El valor que se entrega a los usuarios finales se mide en tiempo de contención y tiempo de resolución. La asistencia remota es un buen ejemplo: se puede guiar a un trabajador en el sitio para que dé el primer paso estabilizador (por ejemplo, cerrar una válvula para detener una fuga) a fin de eliminar rápidamente la interrupción para el usuario, mientras que la reparación permanente se puede programar posteriormente.
La arquitectura de Mitie se organiza en torno a Maximo como sistema de registro y motor de flujo de trabajo, con sistemas circundantes que proporcionan programación, movilidad, analytics y acceso de usuarios.
Esta arquitectura de estado final puede describirse como un modelo "satélite" en torno al núcleo de Maximo, junto con un cambio deliberado hacia la consolidación de "primero la suite", moviendo las capacidades que antes eran externas a la footprint de Maximo Application Suite.
IBM Maximo sirve como plataforma central donde el trabajo "comienza y termina", incluidos los SLA, los materiales, la dotación de personal y la asignación de trabajo.
Para la programación y la asistencia se emplean dos herramientas satellite, Clik y “MiJobs” (una aplicación móvil desarrollada internamente); están conectadas a través de una capa de middleware a Maximo.
El equipo de Mitie está explorando Maximo Remote Assist (llamado Maximo Collaborate en la versión 9.1) para mejorar su capacidad de cumplir con SLA ajustados y reducir la dependencia del traslado físico de expertos a los sitios.
Maximo Collaborate emplea IA y realidad aumentada para ayudar a los técnicos a solucionar y reparar problemas de equipamiento de manera más eficiente. El asistente remoto también ayuda a conectar a los técnicos veteranos con los trabajadores más nuevos para transmitir su experiencia. Este asistente es clave para enriquecer a la próxima generación de técnicos a medida que la fuerza laboral se mueve hacia la jubilación.
En las operaciones de activos e instalaciones, los portales y los puntos de entrada de chat suelen estar dirigidos por controles de acceso basados en roles y mediación de API. Esta posición es necesaria para separar la visibilidad del cliente de las operaciones internas, mejorando la postura de seguridad y manteniendo los recorridos del usuario simples.
Mitie desarrolló un área dedicada llamada ESME (“enable and support me” / "habilitarme y apoyarme") que permite la capacidad de chatbot y los flujos de trabajo de reserva de habitaciones. Un portal de clientes separado expone los datos operativos a los clientes de Mitie para que los stakeholders puedan ver la información de servicio relevante.
Un data lake permite los analytics, y Power BI se utiliza para generar informes.
Las opciones de despliegue de Mitie fueron impulsadas por los requisitos de gobernanza y la necesidad de control operativo:
Maximo Application Suite se basa en Red Hat OpenShift para portabilidad en la nube híbrida, incluyendo opciones de despliegue multinube y on premises.
Dos decisiones de ingeniería se destacaron como formas críticas de simplificar y mejorar la arquitectura de Mitie:
La flexibilidad de Maximo Application Suite (incluidas sus aplicaciones integradas y capacidades de nube híbrida) ha aportado una serie de beneficios prácticos a los ingenieros y gerentes técnicos de productos de Mitie. En términos generales, el equipo de Mitie informa que el mayor impulsor de la disminución del costo total de propiedad (TCO) proviene de las capacidades de integración y la carga operativa más ligera.
Mitie actualizó recientemente todas sus instancias de Maximo a Maximo Application Suite 9.1, proporcionando una plataforma coherente y moderna que admite automatización, IA y analytics a escala, sin el lastre de versiones mixtas o restricciones heredadas. En comparación con las versiones anteriores, 9.1 proporciona a Mitie un rendimiento significativamente mejor y pocas o ninguna falla, como se muestra en los gráficos de rendimiento.
La arquitectura Maximo de Mitie muestra cómo se ve la escala en las operaciones de las instalaciones reales: millones de entradas mensuales, SLA agresivos y un modelo de fuerza laboral que debe evolucionar a medida que los técnicos experimentados se jubilan.
Poder agregar capacidad es una palanca importante de la escalabilidad. Al mismo tiempo, reducir el costo marginal de cada nuevo flujo de trabajo (nuevos sitios, nuevos requisitos de los clientes y nuevos canales) sin reconstruir la base cada vez es igualmente crítico.
Al construir sobre la plataforma IBM Maximo con una mentalidad de consolidación de suite, Mitie está convirtiendo el ticketing de instalaciones de alto volumen en un modelo operativo más modular y portátil. Un modelo que puede absorber nuevos sitios, nuevas líneas de servicio y nuevas limitaciones de fuerza laboral mientras continúa mejorando la experiencia diaria de las personas que dependen de los edificios y la infraestructura que ayuda a mantener.