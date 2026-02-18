Escalar las operaciones de las instalaciones con IBM Maximo: cómo Mitie maneja 3 millones de tickets mensuales y SLA de 30 minutos

La gestión de las instalaciones es un problema de ingeniería de gran volumen y alta varianza: millones de solicitudes de servicio, activos heterogéneos, acuerdos de nivel de servicio (SLA) estrictos y presión constante para mejorar la utilización sin aumentar el riesgo.

Para Mitie Group plc, con sede en Londres, la principal empresa de gestión de las instalaciones del Reino Unido, ofrecer servicios en el lugar de trabajo y en edificios de forma segura, rápida y a escala equivale a un pipeline siempre activo. La organización genera hasta 3 millones de tickets al mes, con IBM Maximo Application Suite en el centro, manejando materiales y la asignación de la fuerza laboral en múltiples instancias con SLA ajustados.

Para los escenarios más exigentes, los SLA pueden ser tan rápidos como de 30 minutos. Es un objetivo agresivo en entornos urbanos densos donde enviar al técnico adecuado rápidamente suele ser la diferencia entre un impacto contenido y una interrupción en cascada.