Cómo Knockri escaló la contratación estructurada con IBM watsonx

La pila IBM de Knockri aportó valor en tres áreas principales: orquestación, soporte en tiempo de ejecución y gobernanza.

La primera ventaja: facilidad de orquestación y despliegue. Con watsonx Orchestrate y el SDK Orchestrate, los equipos pueden diseñar flujos de trabajo estructurados, cargar una base de conocimientos, proporcionar instrucciones y poner en marcha un agente funcional de forma rápida y sencilla, pero sin perder el rigor científico. Para un caso de uso más sencillo, como crear un agente de soporte candidato, eso reduce el costo de la experimentación y facilita validar flujos de trabajo antes de que comience un trabajo de ingeniería más profundo.

La segunda ventaja fue la flexibilidad del desarrollador. Los flujos de trabajo de Knockri no son simples flujos de chatbot. Combinan modelos de machine learning personalizados, procesos empresariales estructurados y requisitos de gobernanza. Orchestrate en IBM Cloud proporcionó la base para el despliegue, mientras que watsonx.ai Runtime se encargó de la inferencia de modelos, la ejecución de herramientas, la automatización de lanzamientos y las transferencias posteriores. En conjunto, esos productos proporcionaron a los equipos técnicos acceso a la lógica de orquestación, las integraciones, los controles de modelos y opciones de configuración más avanzadas, lo que les permitió adaptar el flujo de trabajo en lugar de tener que sortear las limitaciones de la plataforma.

La tercera ventaja fue la gobernanza por diseño. En la tecnología de recursos humanos de alto riesgo, la gobernanza no puede llegar después de que el flujo de trabajo ya esté en producción. Knockri necesitaba explicabilidad, auditabilidad, licencias basadas en roles, trazabilidad y supervisión humana integradas en la arquitectura. Watsonx.governance proporcionó la base para que la gobernanza operara en todo el flujo de trabajo en lugar de fuera de él, lo que ayudó a Knockri a preservar la supervisión a medida que escalaba la contratación estructurada.

Esa combinación tiene implicaciones en el CTP. Los patrones de orquestación reutilizables en watsonx Orchestrate reducen la necesidad de reconstruir la infraestructura de flujo de trabajo para cada caso de uso. La gobernanza integrada a través de watsonx.governance reduce el costo, el riesgo y la carga operativa de unir herramientas de cumplimiento separadas más adelante. El soporte de despliegue y tiempo de ejecución ayuda al sistema a adaptarse a entornos empresariales que ya cuentan con plataformas ATS, requisitos de seguridad y procesos de revisión establecidos.