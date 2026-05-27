Cómo Knockri escaló la contratación estructurada con IBM watsonx

Knockri utiliza IBM® watsonx.ai, watsonx Orchestrate y watsonx.governance para poner en práctica entrevistas conductuales estructuradas con agentes modulares y flujos de trabajo gobernados y rastreables, lo que aumenta la velocidad de contratación hasta en un 60 % y reduce la carga de trabajo del reclutador hasta un día por ciclo de contratación.
Algunos equipos de contratación de empresas procesan hasta 3 millones de aplicaciones al año. A esa escala, la selección manual, las prácticas de entrevista incongruentes y los sistemas de contratación fragmentados pueden crear complejidad y retrasos para los reclutadores y experiencias desiguales para los candidatos.
El proveedor canadiense de soluciones de IA Knockri se propuso abordar este reto creando flujos de trabajo de contratación asistidos por IA para las empresas que necesitan formas estructuradas, coherentes y defendibles para evaluar a los candidatos. No se trata de que la “IA entreviste a personas”: Knockri utiliza el procesamiento de lenguaje natural y modelos de lenguaje grandes para automatizar partes de las entrevistas estructuradas, al tiempo que preserva la coherencia y la evaluación de candidatos basada en pruebas.
El trabajo de Knockri con IBM se centra en escalar procesos de contratación estructurados sin convertir las decisiones de alto riesgo en un modelo opaco. IBM watsonx.ai respalda las capacidades de IA en tiempo de ejecución de Knockri, mientras que IBM watsonx Orchestrate ayuda a coordinar los flujos de trabajo relacionados con ellas. La arquitectura utiliza la IA donde agrega valor y la gobierna donde la precisión y la coherencia son más importantes.
Con las entrevistas conductuales estructuradas, a cada candidato para el mismo puesto se le hacen las mismas preguntas relacionadas con el trabajo, se le evalúa con la misma rúbrica de puntuación y se le evalúa en función de ejemplos específicos de comportamiento pasado. Esta metodología logra un equilibrio entre la calidad predictiva, menos diferencias entre grupos protegidos y la alineación con el desempeño laboral real.
La limitación ha estado operativa. Los humanos pueden realizar entrevistas estructuradas, aplicar rúbricas y documentar pruebas, pero hacerlo de manera coherente en grandes grupos de solicitantes requiere tiempo, capacitación y coordinación.
La solución de Knockri reduce la carga de trabajo del reclutador, mejora la coherencia y brinda a los equipos de contratación evidencia más clara para respaldar las recomendaciones. Utiliza enfoques tradicionales de machine learning donde la precisión, la equidad y el determinismo tienen el mayor peso, como la puntuación y la clasificación. La IA generativa y los LLM respaldan tareas como el resumen, la interpretación, la orquestación y el apoyo a los candidatos, donde la flexibilidad del lenguaje crea valor sin hacer que la lógica de decisión central sea imposible de rastrear.
Ese equilibrio es donde importa la gobernanza: el flujo de trabajo puede moverse más rápido preservando la coherencia, la trazabilidad y la supervisión humana. El diseño mejora la experiencia de varios stakeholders a la vez. Los reclutadores dedican menos tiempo a mover a los candidatos a través de pasos repetitivos del proceso. Los equipos de contratación reciben evidencia más estandarizada. Los candidatos obtienen una experiencia más estructurada y una oportunidad atractiva para mostrar habilidades y experiencia relevantes. Las empresas reducen la fricción sin eliminar la supervisión de las personas responsables de las decisiones de contratación.
Un componente de la arquitectura general de Knockri es un “agente de evaluación” que se encarga de configurar y lanzar entrevistas estructuradas. Pero el sistema no es un agente de propósito general que intenta realizar todas las tareas. Es un conjunto de capas especializadas que manejan la configuración, el despliegue, la orquestación, el tiempo de ejecución, la gobernanza y la integración descendente. Todas estas capas están diseñadas para admitir lanzamientos de evaluaciones más rápidos, flujos de evaluación estandarizados, una experiencia mejorada para los candidatos y un cumplimiento y una auditabilidad más sólidos.
Repasemos el diagrama de arquitectura de izquierda a derecha.
En la capa de creación/configuración (el rectángulo morado en el lado izquierdo del diagrama), los SDK de IBM watsonx Orchestrate ayudan a estructurar el flujo de trabajo de evaluación. Esta capa define las entradas principales que impulsan el proceso: contenido de evaluación, rúbricas, reglas de lanzamiento, documentos de configuración de procesos y asignaciones de puntuación. Estos artefactos convierten la ciencia de contratación y las reglas de negocio en flujos de trabajo operables por máquina
En la capa de despliegue, watsonx Orchestrate en IBM Cloud admite la configuración del entorno, la configuración endpoint, la gestión de secretos, la integración del sistema de seguimiento de candidatos y la configuración del despliegue empresarial. La integración del sistema de seguimiento de solicitantes (ATS) es especialmente importante. Los equipos de contratación ya ejecutan flujos de trabajo críticos en los sistemas existentes, por lo que la capa de IA debe encajar en ese modelo operativo en lugar de obligar a los clientes a adoptar una nueva herramienta.
En la capa de orquestación/lanzamiento, watsonx Orchestrate coordina el flujo de trabajo de evaluación. Puede lanzar entrevistas, gestionar interacciones con candidatos, manejar recordatorios y programación, enrutar evaluaciones, rastrear el estado de finalización y gestionar excepciones. Esta capa coordina el proceso; no actúa como un ente que toma decisiones de contratación sin restricciones.
En la capa de tiempo de ejecución, IBM watsonx.ai Runtime admite la ejecución de herramientas, la inferencia de modelos, la automatización del lanzamiento, la preparación del servicio de puntuación y las entregas descendentes. La capa de orquestación determina lo que debe suceder, mientras que los servicios de tiempo de ejecución ejecutan las tareas de IA e infraestructura necesarias para completar el flujo de trabajo.
La gobernanza es una capa fundamental que abarca toda la arquitectura. Watsonx.governance permite un requisito más amplio de supervisión, controles de riesgos, trazabilidad y auditabilidad a lo largo del flujo de trabajo. En un contexto de contratación, el sistema debe mostrar qué competencias se evaluaron, qué evidencia se utilizó, cómo se produjo la puntuación, verificar la imparcialidad y el sesgo y cómo se generaron las recomendaciones.
Knockri rediseñó el flujo de trabajo para garantizar que las responsabilidades estén alineadas con la forma en que las empresas toman realmente las decisiones de contratación. El cambio reforzó una regla práctica para los equipos de productos de IA: la automatización funciona mejor cuando respeta el modelo de gobernanza existente. Un flujo de trabajo puede ser técnicamente impecable y, aun así, fallar si otorga la autoridad incorrecta a la persona equivocada.
Una de las lecciones de ingeniería más sólidas en el despliegue de Knockri (y en toda la IA generativa en general) es que una ventana de contexto más grande no siempre es mejor. Los primeros diseños de IA solían partir del supuesto de que un único agente de gran tamaño podía gestionar todo un flujo de trabajo de principio a fin. Knockri se movió en otra dirección.
La plataforma descompone el flujo de trabajo en agentes especializados y responsabilidades con un alcance estrecho que reflejen cómo ya operan los flujos de trabajo de psicología organizacional. Esta descomposición funcional mejora la confiabilidad y la capacidad de mantenimiento. Cada agente opera dentro de un límite de razonamiento más estrecho, lo que ayuda a reducir las alucinaciones, simplificar la depuración y facilitar la inspección de los resultados. También crea interfaces más limpias entre los componentes del sistema. Las entradas y salidas se pueden revisar, registrar y pasar en sentido descendente como artefactos estructurados.
El enfoque también le da a Knockri espacio para expandirse sin desestabilizar el sistema central. Se puede agregar un nuevo agente, rúbrica, flujo de trabajo o capacidad de informes con menos riesgo porque la arquitectura más amplia ya espera que los componentes especializados trabajen juntos a través de la orquestación.
La pila IBM de Knockri aportó valor en tres áreas principales: orquestación, soporte en tiempo de ejecución y gobernanza.
La primera ventaja: facilidad de orquestación y despliegue. Con watsonx Orchestrate y el SDK Orchestrate, los equipos pueden diseñar flujos de trabajo estructurados, cargar una base de conocimientos, proporcionar instrucciones y poner en marcha un agente funcional de forma rápida y sencilla, pero sin perder el rigor científico. Para un caso de uso más sencillo, como crear un agente de soporte candidato, eso reduce el costo de la experimentación y facilita validar flujos de trabajo antes de que comience un trabajo de ingeniería más profundo.
La segunda ventaja fue la flexibilidad del desarrollador. Los flujos de trabajo de Knockri no son simples flujos de chatbot. Combinan modelos de machine learning personalizados, procesos empresariales estructurados y requisitos de gobernanza. Orchestrate en IBM Cloud proporcionó la base para el despliegue, mientras que watsonx.ai Runtime se encargó de la inferencia de modelos, la ejecución de herramientas, la automatización de lanzamientos y las transferencias posteriores. En conjunto, esos productos proporcionaron a los equipos técnicos acceso a la lógica de orquestación, las integraciones, los controles de modelos y opciones de configuración más avanzadas, lo que les permitió adaptar el flujo de trabajo en lugar de tener que sortear las limitaciones de la plataforma.
La tercera ventaja fue la gobernanza por diseño. En la tecnología de recursos humanos de alto riesgo, la gobernanza no puede llegar después de que el flujo de trabajo ya esté en producción. Knockri necesitaba explicabilidad, auditabilidad, licencias basadas en roles, trazabilidad y supervisión humana integradas en la arquitectura. Watsonx.governance proporcionó la base para que la gobernanza operara en todo el flujo de trabajo en lugar de fuera de él, lo que ayudó a Knockri a preservar la supervisión a medida que escalaba la contratación estructurada.
Esa combinación tiene implicaciones en el CTP. Los patrones de orquestación reutilizables en watsonx Orchestrate reducen la necesidad de reconstruir la infraestructura de flujo de trabajo para cada caso de uso. La gobernanza integrada a través de watsonx.governance reduce el costo, el riesgo y la carga operativa de unir herramientas de cumplimiento separadas más adelante. El soporte de despliegue y tiempo de ejecución ayuda al sistema a adaptarse a entornos empresariales que ya cuentan con plataformas ATS, requisitos de seguridad y procesos de revisión establecidos.
Los resultados más claros aparecen en la velocidad de contratación y la capacidad del reclutador. En un despliegue empresarial, el tiempo de contratación se redujo en más del 60 %.
Menos tiempo dedicado por el reclutador a la gestión de procesos repetitivos significa más tiempo para trabajos de mayor valor, como involucrar a los candidatos, apoyar a los gerentes de contratación y mejorar la calidad del proceso. Los tiempos de ciclo más rápidos también reducen el riesgo de perder candidatos calificados debido a una coordinación más lenta, siguientes pasos poco claros o una comunicación incongruente.
El producto de evaluación más amplio de Knockri también ha ofrecido resultados impresionantes a los candidatos y al negocio, incluida una calificación de satisfacción de candidatos de 4.7 de 5, un costo reducido por candidato seleccionado y métricas de rendimiento posteriores a la contratación más sólidas.
La arquitectura de Knockri basada en IBM proporciona a la empresa una base para más de un flujo de trabajo de contratación. El reclutamiento y la selección son el enfoque actual, pero el mismo patrón puede extenderse a la incorporación, la capacitación, el desarrollo, la gestión del rendimiento y la movilidad interna.
Esa expansión es posible porque la arquitectura depende de la orquestación reutilizable, los servicios de tiempo de ejecución gobernados, las entradas estructuradas, los flujos de trabajo con reconocimiento de roles y los puntos de integración en los sistemas empresariales. Los nuevos casos de uso pueden heredar la misma base en lugar de requerir una nueva plataforma cada vez.
Al basarse en watsonx.ai, watsonx Orchestrate y watsonx.governance, Knockri ha convertido un desafío de contratación de alto volumen en una arquitectura de flujo de trabajo de IA escalable. El sistema ayuda a las empresas a moverse más rápido mientras mantiene el proceso estructurado, explicable y alineado con la forma en que se toman las decisiones de contratación.
Para los candidatos, eso significa una experiencia más justa y coherente. Para los reclutadores y los equipos de contratación, significa menos carga administrativa. Para las empresas, significa un camino gobernado hacia un menor costo, un rendimiento más rápido, evidencia más clara y flujos de trabajo de contratación más defendibles.
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