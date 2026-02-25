Dentro del COE de integración de AXA Brasil: cómo la pila webMethods de IBM ayudó a esta aseguradora a exponer API a escala

AXA Group, una de las compañías de seguros más grandes del mundo, recurrió a IBM para ayudarla a orquestar un conjunto complejo de cientos de API y servicios de interfaz. Juntos, crearon una plataforma que ofrece una experiencia fluida y rápida al usuario final.
AXA Group, con sede en París, opera en casi 60 países con alrededor de 150,000 empleados. Su división de Brasil, AXA Brasil, presta servicios al país más poblado de Sudamérica. Su cartera abarca desde microseguros para teléfonos móviles y bienes de consumo hasta productos comerciales y de flotas complejos. El negocio cubre una amplia gama de riesgos en los modelos B2B y B2C.
Para orquestar los recorridos de los clientes que a menudo requieren asistencia en tiempo real y cumplir con los requisitos normativos financieros emergentes, AXA Brasil se embarcó en una transformación de su capa de integración. El equipo consolidó el trabajo de desarrollo fragmentado en un Centro de Excelencia (COE) dedicado y lo estandarizó en IBM webMethods Hybrid Integration para exponer de forma segura las API a socios y canales de distribución a escala.
La plataforma creció tanto por fuera como por dentro. Externamente, ahora maneja decenas de millones de transacciones con una disponibilidad cercana al 99.99%. Internamente, esta mejora refleja prácticas de ingeniería más sólidas. Con menos incidentes que gestionar, la satisfacción de los empleados ha aumentado en todo el equipo de integración.
La estructura COE habilitada por IBM permite una conectividad más rápida y sencilla entre las unidades de negocio, los ecosistemas de socios y los equipos de desarrollo de AXA Brasil.
AXA Brasil opera en un mercado en el que los seguros son cada vez más abiertos e inmediatos. La iniciativa Open Insurance de Brasil (OPIN) está presionando a los transportistas para que expongan API seguras y basadas en el consentimiento y devuelvan cotizaciones competitivas casi en tiempo real, mientras que las expectativas de los clientes están aumentando para que los servicios de alto contacto, como la asistencia en carretera, funcionen al instante, a menudo a través de múltiples socios. Juntas, estas presiones convierten la velocidad, la fiabilidad y la gobernanza en capacidades centrales del producto, no solo en preocupaciones de TI.
Lanzada en 2021, la iniciativa OPIN de Brasil trasladó el poder a los asegurados, que ahora pueden autorizar el intercambio de datos entre aseguradoras e instituciones financieras a cambio de ofertas más rápidas y competitivas. Ese cambio ha impuesto grandes exigencias técnicas a los proveedores de servicios financieros como AXA Brasil: exponer API bien gobernadas, integrarse estrechamente con reguladores y socios y responder en segundos en lugar de minutos.
OPIN estandariza el intercambio seguro y basado en el consentimiento de los datos de pólizas de seguro, reclamaciones y riesgos de los clientes a través de API. El objetivo es fomentar la innovación, un ecosistema competitivo y productos de seguros altamente personalizados mediante:
En este entorno, la velocidad de su infraestructura realmente importa. Si la cotización de una compañía aparece incluso decenas de segundos después que la de un competidor, la oportunidad podría estar ya perdida.
Más allá del cumplimiento normativo y las cotizaciones, AXA Brasil se centró en un caso de uso de alto riesgo: la asistencia en tiempo real cuando algo sale mal en la carretera.
El recorrido completo es más o menos así:
Desde la perspectiva del cliente, esta experiencia es perfecta: una sola conversación que da lugar a la recogida del coche y a la organización del traslado a casa. Internamente, se convierte en una coreografía de búsqueda de políticas, verificaciones de elegibilidad, selección de socios y emisión de vales en múltiples sistemas y empresas.
Para hacer que este tipo de recorridos complejos funcionen a escala, en productos de flotas B2B, microseguros B2C y sitios de comparación de seguros abiertos, AXA necesitaba:
El equipo se alineó con varios principios de diseño para la nueva plataforma de integración:
En el núcleo de la arquitectura se encuentra IBM webMethods Hybrid Integration, que proporciona capacidades de integración y gestión de API para exponer y gobernar API.
IBM webMethods Hybrid Integration proporciona un plano de control unificado para patrones de integración, incluidos API, aplicaciones, B2B y archivos, y está diseñado para admitir despliegues híbridos y multinube. AXA Brazil necesitaba una gestión de API sistemática, confiable y rentable que fomentara la seguridad, la gobernanza y la innovación, todo en una plataforma líder en el mercado.
En la imagen de la arquitectura de alto nivel de AXA, las fuentes de datos están a la derecha y los consumidores de datos a la izquierda. Los canales de distribución van desde portales de AXA hasta proveedores de servicios de terceros. La capa de integración y la capa de API incluyen:
Los sistemas principales incluyen administración de políticas, facturación, reclamos y sistemas de datos de clientes y una capa de datos consolidada que actúa como la “única fuente de verdad” para las verificaciones de pólizas y cobertura. Por último, la capa de operaciones y gobierno incluye:
Actualmente, la pila de integración y gestión de API se ejecuta on premises, una elección estratégica impulsada por:
Al mismo tiempo, AXA Brasil interactúa diariamente con los componentes de SaaS y está evaluando las ofertas híbridas basadas en la nube líderes en marketing de IBM para webMethods, a medida que la plataforma evoluciona hacia microservicios y despliegues basados en contenedores.
Gran parte del éxito de este proyecto se debió a factores organizativos y culturales, más que puramente técnicos. En lugar de permitir que el trabajo de integración permaneciera fragmentado en equipos individuales, la pila de IBM webMethods ayudó a AXA Brasil a establecer un COE formal con un mandato claro y una propiedad centralizada.
Anteriormente, los silos, las prácticas inconsistentes y la gobernanza limitada fragmentaban los esfuerzos de integración. Los arquitectos y desarrolladores estaban distribuidos en equipos, con poca alineación con los estándares o la dirección de la plataforma a largo plazo. El COE reunió estos roles bajo un liderazgo unificado, combinando nuevas capacidades arquitectónicas con los desarrolladores existentes. También creó una responsabilidad compartida para el diseño de la integración, la calidad de la entrega y la evolución de la plataforma.
El COE introdujo estándares uniformes para el diseño, la seguridad y el registro de API, respaldados por cadencias de gobernanza regulares pero ligeras. Las comentarios semanales y mensuales, los estándares de código compartidos y los patrones de reutilización definidos mejoraron la previsibilidad sin sobrecargar a los equipos de entrega. Las herramientas coordinaron el trabajo y aumentaron la transparencia, lo que permitió a los directivos apoyar a los desarrolladores en lugar de introducir procesos innecesarios.
Esta estructura enfatizaba la habilitación sobre el control. Al centralizar la experiencia y fomentar la reutilización de lecciones y patrones compartidos, el COE creó un entorno en el que los equipos podían aprender y mejorar juntos. Durante casi tres años, este enfoque elevó la madurez de la plataforma de integración del nivel 1 ("inicial") al nivel 3 en la escala interna de AXA, donde 5 representa "optimizado". También introdujo una gobernanza formalizada y procesos documentados que ahora se comparten entre los equipos.
El COE ya está entregando resultados mensurables, incluyendo menos incidentes y una mayor eficiencia operativa, con tendencias que indican reducciones continuas en los tickets de soporte hasta 2025.
La modernización de la integración arrojó varios resultados concretos:
Para los clientes finales y los corredores, el trabajo técnico se traduce en mejoras tangibles:
Este modelo operativo centrado en API respalda los objetivos generales de los seguros abiertos: mayor transparencia, control de los datos por parte del cliente y productos más personalizados.
AXA Brasil ha convertido los desafíos operativos en una oportunidad para estandarizar su ámbito de integración y fortalecer su núcleo de tecnología. Al consolidar las integraciones dentro de un COE dedicado y adoptar IBM webMethods Hybrid Integration, la organización ahora opera una plataforma de alta disponibilidad y baja latencia. Esta plataforma admite decenas de millones de transacciones y organiza recorridos de clientes complejos, con múltiples socios.
Las elecciones arquitectónicas realizadas (despliegue on premises para un SLA estricto y control de costos, patrones API-first, gobernanza sólida y un equipo de integración unificado) posicionan a la plataforma para evolucionar hacia la hiperautomatización. A medida que IBM amplía webMethods y las ofertas relacionadas con su cartera de datos e IA, las aseguradoras como AXA Brasil ganan un camino para incorporar la orquestación impulsada por IA, el monitoreo avanzado y la automatización basada en agentes. Pueden hacerlo sin necesidad de reconstruir los cimientos.
Al aprovechar la integración y la pila de gestión de API de IBM, AXA Brasil ahora puede ampliar su plataforma a nuevos productos, socios y escenarios de automatización. Este enfoque permite a la compañía seguir a los clientes en nuevos viajes sin volver a implementar el núcleo cada vez, al tiempo que brinda experiencias más resilientes cuando más importan.