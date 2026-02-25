Dentro del COE de integración de AXA Brasil: cómo la pila webMethods de IBM ayudó a esta aseguradora a exponer API a escala

AXA Group, con sede en París, opera en casi 60 países con alrededor de 150,000 empleados. Su división de Brasil, AXA Brasil, presta servicios al país más poblado de Sudamérica. Su cartera abarca desde microseguros para teléfonos móviles y bienes de consumo hasta productos comerciales y de flotas complejos. El negocio cubre una amplia gama de riesgos en los modelos B2B y B2C.

Para orquestar los recorridos de los clientes que a menudo requieren asistencia en tiempo real y cumplir con los requisitos normativos financieros emergentes, AXA Brasil se embarcó en una transformación de su capa de integración. El equipo consolidó el trabajo de desarrollo fragmentado en un Centro de Excelencia (COE) dedicado y lo estandarizó en IBM webMethods Hybrid Integration para exponer de forma segura las API a socios y canales de distribución a escala.

La plataforma creció tanto por fuera como por dentro. Externamente, ahora maneja decenas de millones de transacciones con una disponibilidad cercana al 99.99%. Internamente, esta mejora refleja prácticas de ingeniería más sólidas. Con menos incidentes que gestionar, la satisfacción de los empleados ha aumentado en todo el equipo de integración.

La estructura COE habilitada por IBM permite una conectividad más rápida y sencilla entre las unidades de negocio, los ecosistemas de socios y los equipos de desarrollo de AXA Brasil.