Cómo IBM watsonx Orchestrate convierte la inteligencia de adquisiciones compleja en oportunidades para los pequeños contratistas de gobierno

Muchas herramientas de adquisiciones de IA pueden resumir documentos. Pero GovPulse.io apunta a un desafío más difícil e importante: identificar toda la gama de información relevante (cambios normativos y de financiamiento, prioridades de las agencias y señales competitivas) que pueden hacer crecer significativamente el negocio de un contratista del gobierno. GovPulse.io lo hace combinando la agregación de datos en tiempo real de fuentes federales y municipales con la priorización impulsada por IA, para que los usuarios no solo encuentren oportunidades, sino que comprendan cuáles vale la pena aprovechar.

La plataforma GovPulse.io, desarrollada por el IBM Partner Avid Solutions Inc., rastrea en tiempo real el rápido panorama de normativas federales, oportunidades de contratación y cambios en políticas, y los muestra a través de la interacción en lenguaje natural. También ayuda a los usuarios a evaluar lo que vale la pena buscar y admite la creación de borradores a partir de los propios documentos de la organización: declaraciones de capacidad, informes técnicos y más.

Este proceso es crítico para los usuarios principales (pequeños y medianos contratistas gubernamentales o GovCons) de GovPulse.io, consultores y organizaciones del sector público) que trabajan sin grandes equipos de desarrollo de negocios o analistas dedicados.

Con IBM watsonx Orchestrate y watsonx.ai, Avid estima que los usuarios identifican oportunidades antes y reducen el tiempo de investigación manual en aproximadamente un 70 %.