Cómo IBM Instana está haciendo que la observabilidad sea más inteligente, rápida y predictiva

Todo el mundo quiere construir más rápido, lanzar de forma más inteligente, reaccionar antes y escalar al instante para satisfacer las necesidades de sus clientes y usuarios.

Las tecnologías nativas de la nube, como los microservicios, los contenedores y Kubernetes, ayudan a los equipos de aplicaciones a ser más receptivos mientras operan de manera más eficiente. Desafortunadamente, también crean una complejidad masiva que puede generar brechas de visibilidad, y cada nueva actualización o lanzamiento amplifica esas brechas.

Es por eso que los stakeholders en las aplicaciones, desde arquitectos y desarrolladores hasta administradores, DevOps e ingenieros de confiabilidad del sitio (SRE), pueden sentir que mantener las aplicaciones resilientes, en buen estado y con un rendimiento adecuado es una persecución interminable.

El enfoque de Instana hacia la observabilidad

El enfoque de Instana para la observabilidad es único en 3 formas distintas:

  • Automatización ubicua en todo el ciclo de vida del monitoreo.
  • Contexto siempre preciso en tiempo real, entendiendo siempre cómo interactúan los servicios y la pila tecnológica.
  • Acciones inteligentes para ayudar a crear insights a partir de los datos y actuar adecuadamente para solucionar problemas o incluso evitarlos en primer lugar.

De hecho, la automatización, el contexto y las acciones inteligentes han sido sinónimos de Instana desde el principio, junto con el machine learning integrado.

Ampliación de la observabilidad para la era de la IA

Este año, IBM ha llevado esas capacidades centrales a nuevos niveles al agregar características diseñadas para el negocio actual impulsado por IA, mejorando la forma en que los equipos observan, entienden y optimizan las cargas de trabajo tradicionales y basadas en IA.

Investigación inteligente de incidentes con IA agéntica

Instana Intelligent Investigation utiliza IA agéntica para investigar automáticamente incidentes, correlacionar síntomas y guiar a los usuarios hacia la resolución.

Más allá de simplemente resumir lo que salió mal, Instana actúa como un SRE calificado, guiándolo a través de relaciones de causa y efecto y recomendando los siguientes pasos. El resultado son aplicaciones más sólidas, menos problemas, un tiempo de resolución más rápido (MTTR reducido) y menos trabajo manual, todo con respuestas explicables basadas en datos que aumentan la confianza en cada arreglo.

Al convertir los datos de observabilidad en narrativas aplicables en la práctica, Instana ayuda a los equipos de operaciones de aplicaciones a centrarse menos en la extinción de incendios y a dedicar su tiempo a ofrecer más valor.

2. Monitoreo y gestión de cargas de trabajo de IA con observabilidad de IA generativa

La visibilidad de Instana sobre la IA generativa y las entidades agénticas dentro de las aplicaciones captura el rendimiento, el uso de recursos y la telemetría a nivel de modelo para ayudar a los equipos a comprender no solo cómo funciona la IA, sino también cómo se comporta (y por qué).

Al mismo tiempo, Instana utiliza la IA para observar su entorno más amplio. Con la base adaptativa, las alertas contextuales y la detección proactiva de anomalías, aprende el estado normal de su sistema y señala las desviaciones antes de que se conviertan en incidentes. El resultado es una mayor eficiencia operativa, menos ruido y aplicaciones impulsadas por IA más confiables.

3. Observabilidad de CI/CD con monitoreo sintético incorporado

La funcionalidad de monitoreo sintético de Instana permite a los usuarios de DevOps y de SRE de Instana cambiar a la izquierda y aumentar la calidad general mediante la ejecución de pruebas sintéticas de nivel de producción en entornos de preproducción.

Mediante sencillas llamadas OpenAPI o herramientas de línea de comandos, los equipos pueden activar estas pruebas dentro de Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI o pipelines Azure DevOps. El resultado es la capacidad de utilizar una única definición de prueba en todos los entornos (desarrollo, pruebas, puesta en marcha y producción) para ayudar a aplicar los estándares de rendimiento y disponibilidad incluso antes de que el código entre en funcionamiento. Esto significa menos regresiones, feedback más rápido y mayor confianza en el lanzamiento. Y como las pruebas se basan en el sólido fundamento de observabilidad de Instana, los resultados de las pruebas sintéticas se enriquecen con el contexto de la aplicación, la infraestructura y la supervisión del usuario final.

La observabilidad de CI/CD ayuda a los equipos a entregar con velocidad y disciplina, para que puedan detectar problemas temprano, no después de la puesta en marcha.

Evolución de la observabilidad en acción inteligente

A medida que las organizaciones escalan su uso de la IA y la automatización, la observabilidad debe evolucionar desde el monitoreo pasivo hasta la acción proactiva e inteligente. Instana lidera esa evolución al unir la observabilidad tradicional con insights y toma de decisiones impulsados por IA.

Las últimas innovaciones de Instana (investigaciones de IA agéntica, observabilidad de la carga de trabajo de IA y automatización de CI/CD) representan el siguiente paso en el camino hacia sistemas de autocorrección y autooptimizados.

Con la automatización, el contexto y la inteligencia en su núcleo, Instana ayuda a los equipos a moverse más rápido, realizar arreglos más inteligentes y construir con confianza.

Chris Farrell

Group Product Manager, Instana Observability

IBM

