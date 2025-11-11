Cómo IBM Instana está haciendo que la observabilidad sea más inteligente, rápida y predictiva

La funcionalidad de monitoreo sintético de Instana permite a los usuarios de DevOps y de SRE de Instana cambiar a la izquierda y aumentar la calidad general mediante la ejecución de pruebas sintéticas de nivel de producción en entornos de preproducción.

Mediante sencillas llamadas OpenAPI o herramientas de línea de comandos, los equipos pueden activar estas pruebas dentro de Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI o pipelines Azure DevOps. El resultado es la capacidad de utilizar una única definición de prueba en todos los entornos (desarrollo, pruebas, puesta en marcha y producción) para ayudar a aplicar los estándares de rendimiento y disponibilidad incluso antes de que el código entre en funcionamiento. Esto significa menos regresiones, feedback más rápido y mayor confianza en el lanzamiento. Y como las pruebas se basan en el sólido fundamento de observabilidad de Instana, los resultados de las pruebas sintéticas se enriquecen con el contexto de la aplicación, la infraestructura y la supervisión del usuario final.

La observabilidad de CI/CD ayuda a los equipos a entregar con velocidad y disciplina, para que puedan detectar problemas temprano, no después de la puesta en marcha.