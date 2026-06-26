Cómo IBM ayuda a SupPlant a convertir miles de millones de señales de datos en decisiones de riego en tiempo real a escala global

Una ola de calor no espera a que un agricultor interprete un panel. Si el suelo se seca, el crecimiento de la fruta será lento y, cuando el clima cambie de la noche a la mañana, la decisión de regar debe tomarse con rapidez y confianza. La falta de agua puede estresar los cultivos y reducir el rendimiento, pero el exceso de agua puede suponer un desperdicio de dinero y energía.

SupPlant construyó su experiencia digital en torno a esos momentos. La empresa convierte los datos de sensores, satelitales, meteorológicos y de cultivos en recomendaciones claras de riego entregadas a través de WhatsApp. Estas recomendaciones ayudan a más de 100 000 agricultores de 14 países y más de 33 tipos de cultivos a actuar antes de que las condiciones cambiantes del campo se conviertan en problemas costosos.

Su ámbito de trabajo plantea un desafío de ingeniería conocido: ingerir datos diversos, procesarlos rápidamente, hacerlos útiles, atender a múltiples segmentos de usuarios y mantener una experiencia sencilla.

El despliegue de SupPlant sirve como una lección útil para los equipos que crean sistemas de IA. La parte más difícil no siempre es el modelo; es conectar las respuestas correctas al usuario correcto en el momento correcto y en el lugar correcto.

Esta publicación explica cómo SupPlant creó una solución en la nube en AWS con IBM Confluent, Astra DB en IBM watsonx.data, motores de analytics, modelos de IA que admiten la ingesta, el procesamiento y la entrega en tiempo real. Esta solución funciona junto con WhatsApp para generar y ofrecer recomendaciones de riego personalizadas y precisas a escala global.