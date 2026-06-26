Cómo IBM ayuda a SupPlant a convertir miles de millones de señales de datos en decisiones de riego en tiempo real a escala global

SupPlant convierte los datos de sensores, satélites, meteorológicos y de cultivos en recomendaciones de riego en tiempo real que ayudan a los agricultores a mejorar las decisiones en 14 países y 33 cultivos mediante el uso de IBM watsonx.data para almacenar y recuperar los datos e IBM Confluent para ofrecer las recomendaciones.
Una ola de calor no espera a que un agricultor interprete un panel. Si el suelo se seca, el crecimiento de la fruta será lento y, cuando el clima cambie de la noche a la mañana, la decisión de regar debe tomarse con rapidez y confianza. La falta de agua puede estresar los cultivos y reducir el rendimiento, pero el exceso de agua puede suponer un desperdicio de dinero y energía.
SupPlant construyó su experiencia digital en torno a esos momentos. La empresa convierte los datos de sensores, satelitales, meteorológicos y de cultivos en recomendaciones claras de riego entregadas a través de WhatsApp. Estas recomendaciones ayudan a más de 100 000 agricultores de 14 países y más de 33 tipos de cultivos a actuar antes de que las condiciones cambiantes del campo se conviertan en problemas costosos.
Su ámbito de trabajo plantea un desafío de ingeniería conocido: ingerir datos diversos, procesarlos rápidamente, hacerlos útiles, atender a múltiples segmentos de usuarios y mantener una experiencia sencilla.
El despliegue de SupPlant sirve como una lección útil para los equipos que crean sistemas de IA. La parte más difícil no siempre es el modelo; es conectar las respuestas correctas al usuario correcto en el momento correcto y en el lugar correcto.
Esta publicación explica cómo SupPlant creó una solución en la nube en AWS con IBM Confluent, Astra DB en IBM watsonx.data, motores de analytics, modelos de IA que admiten la ingesta, el procesamiento y la entrega en tiempo real. Esta solución funciona junto con WhatsApp para generar y ofrecer recomendaciones de riego personalizadas y precisas a escala global.
SupPlant atiende a tres grupos principales de usuarios. Los pequeños productores, que suelen operar hasta 50 hectáreas, utilizan el producto “Plant” sin sensores. Los productores empresariales que gestionan cultivos de alto valor, como aguacates, cítricos, almendras y uvas, utilizan el producto SNS basado en sensores más sofisticado de SupPlant para el riego de precisión. Por último, los gobiernos y los grandes programas agrícolas utilizan un modelo híbrido que combina sensores físicos con datos satelitales para apoyar a muchos productores en grandes regiones.
En todos los segmentos, la necesidad del usuario sigue siendo constante: orientación de riego aplicable en la práctica. En este contexto, la agricultura de precisión significa utilizar datos sobre las plantas, el suelo, el clima y el comportamiento de los cultivos para decidir cuándo regar y cuánta agua aplicar.
El diseño de SupPlant partió de una observación práctica: muchos agricultores no tienen tiempo para analytics complejos o un equipo de agronomía dedicado (la agronomía es la ciencia de la gestión de cultivos y suelos). Así, la tecnología de SupPlant aplica el análisis y la agronomía en segundo plano, y luego ofrece una recomendación concisa a través de un canal conocido: WhatsApp.
El producto admite despliegues basados en sensores en los que se generan datos de campo de alta calidad. También admite despliegues sin sensores en los que los datos satelitales y meteorológicos hacen recomendaciones a las granjas sin equipamiento especializado. Los sensores proporcionan precisión y los modelos impulsados por satélites proporcionan el alcance. La arquitectura de experiencia digital de SupPlant admite ambos despliegues sin crear sistemas separados para cada mercado, cultivo o segmento de clientes.
El diagrama de arquitectura organiza el sistema de izquierda a derecha: ocurren eventos de datos en tiempo real, los datos se ingieren y sirven, se generan recomendaciones y luego los productores reciben esas recomendaciones en WhatsApp. Este simple flujo visual oculta varias decisiones importantes de ingeniería.
El lado izquierdo del diagrama muestra la capa de fuente de datos. Incluye sensores en tiempo real en el campo que capturan datos de árboles, frutas, suelos, presión del agua y troncos. También incluye imágenes satelitales, que SupPlant correlaciona con los datos del sensor de campo, por lo que puede aplicar lecciones de granjas instrumentadas a áreas más grandes donde los sensores no están instalados.
Los datos del sensor se complementan con datos meteorológicos de pronósticos, información sobre productores y cultivos, estado de la vegetación, estructura del dosel, humedad del suelo y datos de estrés hídrico y térmico. Los datos históricos completan la capa con datos de más de 2200 temporadas en más de 40 cultivos.
Estos datos no llegan todos de la misma manera. Los datos de los sensores pueden llegar casi en tiempo real, mientras que los datos meteorológicos, las imágenes satelitales, los registros de los productores y la información sobre cultivos pueden llegar en horarios más lentos. Por tanto, la arquitectura debe ingerir tanto datos de transmisión como por lotes, normalizar esas entradas y hacerlas utilizables juntas. La carga por lotes a través de API de proveedores mueve los datos a la capa de datos central, donde se pueden procesar, almacenar y recuperar para analytics.
El centro del diagrama muestra Astra DB en IBM watsonx.data. Astra DB, basada en Apache Cassandra, actúa como la base de datos NoSQL operativa diseñada para almacenar y recuperar datos que no encajan perfectamente en las filas y columnas tradicionales.
Esto lo hace útil para datos de sensores, de satélites y de eventos de gran volumen. En la arquitectura de SupPlant, esta capa admite almacenamiento escalable, recuperación rápida y acceso en tiempo real para los motores de analytics y recomendaciones. Astra DB también ayuda a automatizar la ingesta y recuperación de datos de sensores y satélites para que puedan enriquecerse para su uso en IA.
La capa de datos sin procesar alimenta tanto recomendaciones inmediatas como mejoras a largo plazo del modelo. Por ejemplo, un sensor de aguacate puede capturar una instantánea del tamaño de la fruta cada media hora y luego las mediciones en bruto se pueden procesar en resúmenes diarios, detección de anomalías, transiciones de etapa de crecimiento, análisis de fin de temporada y comparaciones entre cultivos, estaciones y productores.
El motor de analytics procesa datos meteorológicos, de cultivos y de riego y los introduce en los modelos de machine learning (ML)/IA para detectar el estrés de los cultivos (por calor o falta de agua, por ejemplo), predecir las necesidades de riego y pronosticar el crecimiento o el rendimiento. El objetivo no es mostrarle al productor todas las variables. El objetivo es generar la siguiente mejor acción: regar hoy, agregar un riego nocturno antes de una ola de calor, investigar una alerta de baja humedad del suelo o ajustar un plan semanal.
Con el modelo de riego basado en el crecimiento de SupPlant, los sensores transmiten datos de plantas y climáticos a la nube. El sistema procesa esos datos y puede permitir el riego autónomo, donde la condición medida de la planta impulsa el comportamiento de riego. SupPlant utiliza estos sitios de referencia instrumentados como verdad fundamental: datos validados del mundo real utilizados para entrenar y probar modelos. Esos resultados refinan los modelos y los coeficientes de cultivos, que son números utilizados para estimar cuánta agua necesita un cultivo en una etapa de crecimiento específica.
El diagrama pasa entonces de recomendaciones a mensajes en tiempo real. Una cola de mensajería actúa como un búfer, lo que permite que una parte de un sistema publique el trabajo mientras otra parte lo consume al ritmo adecuado. Kafka se utiliza comúnmente como un bus de eventos, donde los productores publican eventos y los consumidores los leen. SupPlant utiliza IBM Confluent para su cola de mensajería de Kafka, que se encuentra entre la capa de analytics y la entrega de WhatsApp.
Ese desacoplamiento es crítico. Un productor podría querer recomendaciones semanales en un momento específico. Es posible que una alerta de clima extremo deba llegar a cientos de miles de productores durante un evento pico. La arquitectura no puede depender de una conexión directa y frágil entre un modelo y un mensaje. Mediante el uso de un bus de eventos, SupPlant puede absorber picos, enrutar eventos y mantener la entrega confiable cuando aumenta la demanda.
El lado derecho del diagrama muestra la capa de recomendaciones en tiempo real. Las recomendaciones, alertas y soporte se entregan a través de WhatsApp, brindando a los productores orientación semanal sobre riego, alertas ad hoc y ayuda sin necesidad de instalar otra aplicación o iniciar sesión en un portal.
IBM watsonx.data proporciona a SupPlant una base de datos para datos agrícolas de gran volumen y urgentes. Astra DB permite un acceso rápido al contexto histórico y operativo, que el motor de recomendación necesita cuando se deben analizar conjuntamente las condiciones actuales del campo, el comportamiento de cultivos previos, los datos satelitales y las señales meteorológicas. Astra DB en IBM watsonx.data ayuda a que esas entradas sean utilizables para analytics e IA, al tiempo que admite tanto la acción en tiempo real como la mejora del modelo a largo plazo.
IBM Confluent y Kafka admiten la capa basada en eventos que conecta las recomendaciones con la entrega orientada a los productores. Los modelos, algoritmos y servicios de analytics pueden publicar eventos de riego, alertas y llamadas a la acción sin estar estrechamente acoplados a la entrega de WhatsApp. La separación ayuda a SupPlant a manejar los picos de demanda, como enviar alertas de olas de calor a un gran número de productores sin sobrecargar el sistema.
El resultado es una experiencia más sencilla para los productores. Un mensaje semanal puede recomendar la cantidad de riego necesaria. Una alerta de ola de calor puede indicar a un productor que agregue riego por la noche antes de que aumente el estrés de los cultivos. Las imágenes satelitales también pueden ayudar a explicar las condiciones del campo, como la humedad desigual del suelo que apunta a un problema de válvula o cobertura de riego.
La arquitectura de SupPlant muestra una lección útil para los despliegues de IA: la inteligencia crea valor solo cuando llega al usuario a tiempo y en el flujo de trabajo adecuado. Una recomendación que llegue tarde o requiera que un productor interprete un panel complejo no mejorará una decisión de riego.
Con la ayuda de las soluciones de IBM, el diseño de SupPlant separa los datos, los modelos y la entrega. Esa base da a SupPlant espacio para escalar el riego sin sensores, ampliar la cobertura de cultivos y apoyar los programas de gobierno sin reconstruir el producto para cada mercado. Cada nueva temporada, cultivo y región pueden agregar más datos al sistema, mejorando los modelos y manteniendo la experiencia de los productores sencilla.
Al construir con la cartera de datos de IBM, SupPlant convierte las señales de plantas, meteorológicas y satelitales en decisiones agrícolas en tiempo real. Para los productores, eso significa mejores decisiones de riego, un uso más eficiente del agua y resultados de cultivos más sólidos. Para SupPlant, crea una ruta escalable para atender a más usuarios, admitir más modelos de negocio y hacer crecer la agricultura de precisión sin que el usuario final cargue con la complejidad.