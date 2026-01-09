Domine el futuro: cómo IBM Digital Intelligence Suite for Defense ofrece ventaja en la toma de decisiones

Los líderes de defensa están transitando una era de extrema complejidad: operaciones multidominio, amenazas cibernéticas y sobrecarga de inteligencia y un ritmo cada vez más acelerado de desafíos de seguridad global. Los ciclos de decisión que antes tomaban días ahora deben suceder en minutos. Los sistemas tradicionales no pueden seguir el ritmo del volumen, la velocidad y la variedad de datos que llegan a los centros de mando.

Para hacer frente a estos desafíos, IBM está duplicando las capacidades de IA específicas de defensa con IBM Digital Intelligence Suite for Defense. Esta herramienta es un activo de IBM Consulting de próxima generación impulsado por IA generativa, creado en torno a agentes agénticos especialmente diseñados. Brinda a los clientes de defensa y gobierno una ventaja decisiva con insights rápidos, inteligencia aplicable en la práctica y una ventaja de decisión superior a través de una interfaz de usuario basada en lenguaje natural.