Inteligencia artificial Automatización de TI

Domine el futuro: cómo IBM Digital Intelligence Suite for Defense ofrece ventaja en la toma de decisiones

IBM Digital Intelligence Suite brinda a los clientes de defensa y gobierno una ventaja decisiva con insights rápidos, inteligencia aplicable en la práctica y una ventaja de decisión superior a través de una interfaz de usuario basada en lenguaje natural.

Publicado el 9 de enero de 2026
Ilustración digital de la arquitectura de un pilar de un edificio gubernamental con puntos y planos a su alrededor

Los líderes de defensa están transitando una era de extrema complejidad: operaciones multidominio, amenazas cibernéticas y sobrecarga de inteligencia y un ritmo cada vez más acelerado de desafíos de seguridad global. Los ciclos de decisión que antes tomaban días ahora deben suceder en minutos. Los sistemas tradicionales no pueden seguir el ritmo del volumen, la velocidad y la variedad de datos que llegan a los centros de mando.

Para hacer frente a estos desafíos, IBM está duplicando las capacidades de IA específicas de defensa con IBM Digital Intelligence Suite for Defense. Esta herramienta es un activo de IBM Consulting de próxima generación impulsado por IA generativa, creado en torno a agentes agénticos especialmente diseñados. Brinda a los clientes de defensa y gobierno una ventaja decisiva con insights rápidos, inteligencia aplicable en la práctica y una ventaja de decisión superior a través de una interfaz de usuario basada en lenguaje natural.

Cinco formas en que IBM Digital Intelligence Suite for Defense se distingue

1. Arquitectura escalable y lista para el despliegue

IBM Digital Intelligence Suite (IDIS) se basa en una infraestructura abierta basada en API que se puede iniciar en cualquier plataforma en la nube, como IBM Cloud, AWS, Azure o Google nube. También puede desplegarse on premises y en el perímetro como una aplicación contenedora con Red Hat OpenShift o Kubernetes. Esta flexibilidad satisface los estrictos mandatos de seguridad y soberanía de datos de los entornos de defensa.

Descripción general de IDIS, que muestra cómo se gestiona y construye

2. Ingeniería rápida de vanguardia y generación aumentada por recuperación (RAG)

Impulsado por IBM watsonx, IDIS combina técnicas sofisticadas de ingeniería de instrucciones con recuperación de datos casi en tiempo real para producir resultados generativos que son tanto precisos como ampliamente contextuales. Su metodología patentada de “ingeniería de contexto” ayuda a garantizar que cada respuesta se base en la información más relevante.

3. Motor de modelos multilingüe que da prioridad a la IA

IBM Digital Intelligence Suite se integra perfectamente con los principales modelos de lenguaje grandes (LLM, por sus siglas en inglés) y modelos de lenguaje pequeños (SLM, por sus siglas en inglés) (IBM Granite, Llama, GPT‑OSS, Claude Sonnet y otros) a través de su diseño modular API‑first. Además, incorpora una avanzada coordinación e inteligencia al recién anunciado IBM Defense Model, desarrollado en colaboración con Janes, lo que proporciona una capacidad analítica sin precedentes.

4. Capacidades principales de IBM Digital Intelligence Suite for Defense

Juntas, estas capacidades convierten diversas fuentes de datos en insights aplicables en la práctica que mejoran continuamente:

  • Interfaz de usuario (IU) interactiva multilingüe: consulte y reciba respuestas en varios idiomas al instante.
  • Gestión dinámica de corpus: cargue documentos, cree una base de conocimiento específica para cada caso de uso y deje que el sistema los analice a demanda, obteniendo un “análisis de precisión”.
  • Base de conocimiento OSINT: utiliza inteligencia de código abierto para enriquecer cada respuesta.
  • Consultas sugeridas basadas en el contexto: las instrucciones inteligentes guían a los usuarios hacia insights más profundos.
  • Ciclo de feedback continuo: aprende de la entrada del usuario para mejorar la relevancia con el tiempo.
  • Arquitectura de adaptadores enchufables: integra fácilmente nuevas herramientas, aplicaciones y fuentes de datos.

5. Agentes agénticos personalizados para tareas de misión crítica

Los agentes agénticos de IDIS están optimizados para una amplia gama de escenarios de defensa, entre los que se incluyen:

  • Análisis multidominio
  • Planificación operativa conjunta
  • Evaluación de ciberamenazas
  • Evaluación de la disponibilidad de material y logística
  • Definición de cursos de acción (COA)
  • Planificación de campañas

Un marco confiable y gobernado

A medida que la IA generativa avanza rápidamente, IDIS se mantiene a la vanguardia integrando continuamente los últimos modelos especializados y de lenguaje grande, garantizando que la solución nunca se quede atrás de las capacidades emergentes.

Cada experimento, prototipo y despliegue se lleva a cabo dentro de un entorno rigurosamente gobernado que incorpora “human‑in‑the‑loop” para todas las decisiones de misión crítica, brindando la confiabilidad, la responsabilidad y el cumplimiento esenciales para las operaciones de defensa.

Una ventaja estratégica para los líderes de defensa

IDIS convierte los datos sin procesar en insight aplicable en la práctica, lo que permite a los líderes y legisladores actuar de manera más rápida, inteligente y con mayor confianza en el complejo escenario de seguridad actual.

Al asociarse con IBM Consulting y aprovechar el marco de design thinking probado IBM Garage, los clientes pueden experimentar, crear prototipos, implementar y optimizar continuamente soluciones de forma rápida. Este enfoque ayuda a lograr una ventaja de decisión mientras mantiene los más altos estándares de seguridad y excelencia operativa.

Cada despliegue se realiza en un entorno seguro y gobernado que garantiza el cumplimiento de normas, la responsabilidad y la confiabilidad para las decisiones de misión crítica. Visite IBM Consulting para ver cómo IDIS puede ayudarle a lograr una ventaja en la toma de decisiones.

Explore IBM Defense Model

Ver IDIS en acción

Cristina Caballé Fuguet

Vice President and Global Government Industry Leader at IBM Consulting