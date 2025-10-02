Para garantizar que IBM Concert ofrezca valor en el mundo real, nuestras organizaciones de director de sistemas de información (CIO) y director de seguridad de la información (CISO) se asociaron como “Cliente Cero”. Esta colaboración estratégica nos permitió probar, validar y refinar la plataforma a la escala de una gran empresa, asegurando que IBM Concert esté listo para los clientes más grandes de IBM.

No se trataba solo de implementar una nueva herramienta a escala empresarial. También se trataba de reinventar la forma en que protegemos y operamos las aplicaciones empresariales con mayor velocidad, inteligencia y precisión.