Gestionar la ciberseguridad y las operaciones de TI es más complejo y crítico que nunca. Los director de sistemas de información (CIO) y CISOs están bajo presión para asegurar entornos híbridos extensos mientras mantienen el ritmo de la rápida innovación. En IBM, abordamos este desafío convirtiéndonos en nuestro primer cliente.
Para garantizar que IBM Concert ofrezca valor en el mundo real, nuestras organizaciones de director de sistemas de información (CIO) y director de seguridad de la información (CISO) se asociaron como “Cliente Cero”. Esta colaboración estratégica nos permitió probar, validar y refinar la plataforma a la escala de una gran empresa, asegurando que IBM Concert esté listo para los clientes más grandes de IBM.
No se trataba solo de implementar una nueva herramienta a escala empresarial. También se trataba de reinventar la forma en que protegemos y operamos las aplicaciones empresariales con mayor velocidad, inteligencia y precisión.
IBM Concert, impulsado por watsonx, es más que un simple panel de control. Es la capa de inteligencia detrás de las operaciones de seguridad más inteligentes. Reúne datos en tiempo real, priorización impulsada por IA y flujos de trabajo de desarrolladores para ayudar a los equipos a reducir el ruido, centrarse en lo que importa y tomar medidas más rápido. Desde la gestión de vulnerabilidades hasta los insights operativos, Concert ayuda a convertir la complejidad en claridad.
IBM Concert ayudó a identificar posibles riesgos de seguridad en 874 aplicaciones internas en 24 horas, identificando un 32 % más de vulnerabilidades que la herramienta tradicional basada en CVSS que IBM utilizaba anteriormente. ¿Aún más impresionante? Priorizó aproximadamente 70 CVE de menor gravedad que representaban un riesgo real, pero que de otro modo podrían no haber sido priorizados si se evaluara únicamente en función del puntaje CVSS.
IBM Concert ayudó a abordar la fatiga alerta al optimizar el enfoque de seguridad—reduciendo las alertas de baja prioridad en un 67 % en comparación con las herramientas tradicionales basadas en CVSS que IBM usaba anteriormente y ayudando a los equipos a concentrarse en las vulnerabilidades de alto riesgo que se explotan activamente en la naturaleza.
Al cambiar de una priorización puramente basada en la gravedad a una basada en la explotabilidad, Concert permitió a IBM mover de la extinción de incendios reactiva a la gestión proactiva de amenazas.
IBM Concert no solo detecta vulnerabilidades; está diseñado para impulsar la acción. Al integrarse directamente en los espacios de trabajo de los desarrolladores, tiene el potencial de acelerar la corrección y cerrar el ciclo entre la detección y la resolución.
A medida que finalizamos nuestras prioridades de seguridad, ahora estamos cambiando el enfoque para aprovechar las capacidades de integración de Concert para integrar la seguridad más profundamente en el ciclo de vida del desarrollo. Esta dirección apoya una cultura de seguridad por diseño, donde la seguridad no es una idea secundaria sino un elemento fundamental desde el principio.
A medida que continuamos ampliando las capacidades de IBM Concert, estamos explorando nuevas fuentes de datos y aplicaciones más amplias en todas las operaciones de TI. Al validar primero Concert dentro de IBM, una empresa global que opera en más de 170 países, con decenas de miles de aplicaciones, entornos complejos de nube híbrida y grandes volúmenes de datos operativos, nos aseguramos de que pueda funcionar a una verdadera escala empresarial.
Este despliegue interno no solo demuestra la capacidad de Concert para manejar la complejidad y la escala, sino que también sienta las bases para ofrecer operaciones sólidas e inteligentes a nuestros clientes. ¿El objetivo? Para construir una empresa más inteligente y Resilient; una que sea proactiva, predictiva y segura.
IBM Concert no es solo otra herramienta de seguridad; es un catalizador para el cambio.
Al usarlo internamente, hemos visto de primera mano cómo agudiza la visibilidad de los riesgos y permite a los equipos actuar más rápido con insights impulsados por IA. Si está listo para mover de la seguridad reactiva a la proactiva, IBM Concert está diseñado para ayudarle a liderar esa Transformación.
