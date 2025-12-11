El equipo de IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) emplea un marco de aseguramiento de la calidad para estandarizar el desarrollo y ejecución de casos de prueba, gestionar resultados y gestionar el seguimiento y la triaje de incidencias de manera eficiente.

Todos los días, el equipo ejecuta más de 77,000 suites de prueba en múltiples entornos, incluidas todas las regiones de producción. Para soportar esta escala de operaciones, tanto los desarrolladores como los probadores requieren una infraestructura sólida y confiable capaz de ejecutar pruebas continuas. Estos resultados de las pruebas deben conservarse con fines de cumplimiento y ser fácilmente accesibles a través de paneles, lo que permite una evaluación rápida y eficaz de la calidad general del sistema.

Después de evaluar varias soluciones on premises y alojadas en la nube, el equipo decidió perseguir una transformación nativa de la nube, aprovechando servicios en la nube de IBM. Este cambio estratégico no solo simplificó la infraestructura subyacente y redujo los esfuerzos de mantenimiento, sino que también alivió la carga de trabajo operativo del equipo de control de calidad. Como resultado, la transformación reveló oportunidades para la optimización de recursos y el ahorro de costos.