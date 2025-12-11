El equipo de IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) emplea un marco de aseguramiento de la calidad para estandarizar el desarrollo y ejecución de casos de prueba, gestionar resultados y gestionar el seguimiento y la triaje de incidencias de manera eficiente.
Todos los días, el equipo ejecuta más de 77,000 suites de prueba en múltiples entornos, incluidas todas las regiones de producción. Para soportar esta escala de operaciones, tanto los desarrolladores como los probadores requieren una infraestructura sólida y confiable capaz de ejecutar pruebas continuas. Estos resultados de las pruebas deben conservarse con fines de cumplimiento y ser fácilmente accesibles a través de paneles, lo que permite una evaluación rápida y eficaz de la calidad general del sistema.
Después de evaluar varias soluciones on premises y alojadas en la nube, el equipo decidió perseguir una transformación nativa de la nube, aprovechando servicios en la nube de IBM. Este cambio estratégico no solo simplificó la infraestructura subyacente y redujo los esfuerzos de mantenimiento, sino que también alivió la carga de trabajo operativo del equipo de control de calidad. Como resultado, la transformación reveló oportunidades para la optimización de recursos y el ahorro de costos.
El equipo de control de calidad de IBM Cloud VPC se basó originalmente en una infraestructura grande y compleja compuesta por muchas herramientas especializadas, servidores y componentes de red. Apoyar este entorno requería muchos expertos en múltiples dominios técnicos, lo que lo hacía costoso y difícil de mantener.
Este entorno completo de Aseguramiento de Calidad (QA) se alojó en instancias de Virtual Servers de IBM Cloud VPC, como se ilustra en el diagrama:
Para modernizar y simplificar las operaciones, el equipo migró sus sistemas de QA a los servicios de IBM en la nube. Reemplazaron su servidor de archivos con IBM Cloud Object Storage, trasladaron las bases de datos a los servicios gestionados de PostgreSQL y Elasticsearch y reemplazaron su sistema de orquestación personalizado con pipelines de automatización basados en Tekton. Este cambio permitió más de 77,000 ejecuciones automatizadas diarias sin mantener su propia infraestructura. También refactorizaron su infraestructura de QA en microservicios contenedores que funcionan en un clúster resiliente.
En general, la transformación redujo la complejidad, disminuyó las necesidades de mantenimiento y proporcionó una arquitectura de control de calidad escalable y nativa de la nube.
Esta es la nueva arquitectura:
Como resultado de esta transformación, el equipo de infraestructura de control de calidad (QA) se ha liberado de la importante carga operativa asociada con la gestión de un entorno grande y complejo. Este cambio ha permitido al equipo reenfocar sus esfuerzos en mejorar y evolucionar la infraestructura de pruebas interna.
El cambio a un modelo nativo de la nube también reveló ineficiencias en el diseño y la ejecución de las pruebas, lo que condujo a una mejor utilización de los recursos y optimización de costos. Anteriormente, debido a la visibilidad limitada del consumo de recursos, algunos equipos creaban múltiples activos redundantes, que a menudo no se desmantelaban adecuadamente tras la ejecución de las pruebas.
Al aprovechar las capacidades de facturación y generación de informes de uso de IBM Cloud, cada equipo ahora tiene una visibilidad clara de su consumo de recursos y los costos asociados, lo que fomenta una cultura de responsabilidad y gestión eficiente de los recursos.
Esta transformación redujo la infraestructura general y los costos de pruebas auxiliares en casi un tercio.
El equipo de infraestructura de control de calidad de 6 miembros ahora gestiona aproximadamente 80 pipelines, al tiempo que apoya a otros equipos pilares que operan 90 pipelines. La necesidad de personal dedicado exclusivamente al mantenimiento de la infraestructura se eliminó de manera efectiva. Además, las habilidades técnicas necesarias para gestionar y operar el sistema han cambiado significativamente, y ahora se asemejan más a las de un desarrollador típico de VPC. Ya no es necesario contar con conocimientos avanzados en redes, sistemas operativos y administración de bases de datos.
Al adoptar activamente los servicios de IBM en la nube internamente, la organización no solo valida la solidez y confiabilidad de sus propias tecnologías, sino que también acelera su madurez y preparación para un uso empresarial más amplio.
Esta adopción interna proporciona retroalimentación valiosa del mundo real que impulsa la mejora continua, aumenta la resiliencia y garantiza que las soluciones estén realmente listas para la empresa, lo que permite a IBM satisfacer mejor las necesidades cambiantes de sus clientes.
