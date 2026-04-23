Descubra cómo tratar la integración del pipeline de datos como un sistema central ayudó a este líder de logística de envíos a proporcionar visibilidad en tiempo real de un segmento altamente fragmentado de la cadena de suministro estadounidense.
Para FlexiVan, líder en servicios de arrendamiento de remolques de contenedores, el desafío de los datos comienza con temas familiares: complejidad y escala. La empresa gestiona 120 000 de estos remolques especializados (llamados “chasis“) en más de 200 ubicaciones, apoyando el movimiento interior de contenedores a través de una de las partes más fragmentadas de la cadena de suministro estadounidense.
Cada día, esa red genera millones de eventos procedentes de puertos, camioneros, patios de maniobras, almacenes y chasis equipados con dispositivos IoT. Un solo punto de datos perdido puede provocar retrasos en las recolecciones, cargos por día, activos infrautilizados o costos de mantenimiento y reparación evitables.
El equipo de FlexiVan en Scottsdale, Arizona se propuso modernizar este entorno mediante la creación de una plataforma que combina telemetría de IoT, datos de socios y clientes, analytics geoespacial y generación de insights impulsados por IA sobre la plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration WebMethods redujo la expansión de la integración y aceleró la incorporación de socios en un 25 %, al tiempo que mejoró la coherencia y la escalabilidad y redujo las tasas de incidentes.
El resultado: un sistema que transforma el movimiento de los chasis en inteligencia de red en tiempo real, lo que ayuda a los clientes a reducir los retrasos, mejorar la utilización y tomar decisiones más rápidas a lo largo de todo el recorrido de la carga.
El problema de visibilidad que FlexiVan se propuso resolver con IBM se agudiza en el traspaso entre el puerto y el almacén.
Cuando un contenedor se descarga en el puerto, un camionero recoge un chasis, el contenedor se monta y comienza el movimiento. A partir de ese momento, la visibilidad puede desvanecerse rápidamente. Los patios de camiones no rastrean de manera confiable el movimiento, las paradas intermedias crean ambigüedad y los clientes pueden perder de vista dónde se encuentra un contenedor entre la recolección del puerto y la llegada al almacén.
Esa brecha dificulta predecir los ETA, gestionar excepciones y evitar cargos por día que se acumulan cuando los activos permanecen demasiado tiempo en el lugar equivocado.
FlexiVan resolvió el problema de la falta de visibilidad al convertir el chasis en una fuente de datos. Su “chasis inteligente” incorpora telemetría IoT mediante GPS, sensores de montaje y sensores de peso, y los dispositivos envían actualizaciones cada cinco minutos mientras se mueven, almacenando los datos localmente cuando se pierde la conectividad. Ese diseño ofrece a los operadores la precisión necesaria para reconstruir los movimientos y la autonomía suficiente para que los dispositivos puedan utilizarse sobre el terreno durante años.
FlexiVan también tuvo que resolver el desafío planteado por un escenario de integración muy diverso. Los eventos portuarios, las reservas de clientes, las actualizaciones de camiones, los datos de las instalaciones y la telemetría IoT llegaron a través de diferentes canales y formatos, como el intercambio electrónico de datos (EDI), las transacciones B2B, las API, los archivos CSV y las transmisiones de sensores.
Si no está coordinado, ese entorno crea silos, calidad de datos incongruente y tiempos de respuesta más lentos cuando ocurren excepciones. IBM webMethods desempeña un papel central en la resolución de ese problema al actuar como la columna vertebral de integración unificada para la plataforma. Estandariza y orquesta los flujos de datos entre socios y sistemas internos, lo que ayuda a FlexiVan a convertir las señales operativas fragmentadas en una visión coherente y confiable del movimiento de carga a escala nacional.
Con este sistema, los usuarios finales ya no necesitan esperar el siguiente escaneo manual o evento ingresado manualmente; obtienen visibilidad en tiempo real en puertos, patios y almacenes. Pueden ver dónde se acumulan los retrasos, cuánto tiempo lleva un chasis o contenedor en un mismo lugar, qué activos permanecen inactivos y dónde se forman puntos de estrangulamiento en la red.
Eso cambia la experiencia del usuario de una comprobación reactiva del estado a una intervención proactiva. También cambia la economía. Incluso una reducción de un día en el tiempo de espera puede ahorrar millones a los clientes, y FlexiVan también redujo el tiempo de incorporación de socios en un 25 % y redujo las tasas de incidentes.
La arquitectura considera la integración como un sistema central, no como una capa de apoyo. La pila comienza con las instalaciones, los sensores de IoT y los clientes como fuentes de datos principales. Por encima se encuentra un motor de integración IBM webMethods responsable de la orquestación entre API, flujos B2B y entradas de IoT. Una capa de datos da soporte a bases de datos operativas, análisis y cargas de trabajo de machine learning (ML) e inteligencia artificial (IA).
Las aplicaciones orientadas al cliente se encuentran en la parte superior, incluido el portal de clientes AIM360, un portal de proveedores y FlexiGPT (una interfaz de agente interna basada en datos empresariales). La observabilidad y las notificaciones se encuentran junto a la pila, con seguridad y cifrado integrados en el diseño.
FlexiVan utiliza webMethods como la capa de integración unificada que reúne una variedad de fuentes de datos en una plataforma estandarizada. Eso es importante en un entorno en el que la empresa debe ingerir datos no solo de sus propios dispositivos, sino también de puertos, empresas de transporte por carretera y clientes que utilizan EDI, API y otros formatos.
El motor de integración funciona como el sistema nervioso del ecosistema, ya que hace mucho más que mover mensajes. También ayuda a reforzar la integridad de los datos, el manejo de excepciones, la observabilidad y la seguridad en un sistema donde los eventos incompletos o inexactos pueden convertirse rápidamente en decisiones operacionales deficientes.
El resto de la pila refleja las mismas decisiones de diseño pragmáticas. Toda la plataforma se ejecuta en AWS. Amazon RDS for PostgreSQL se emplea en la capa de datos como almacén de datos debido a sus capacidades geoespaciales a través de la extensión PostGIS. Con casi 10 000 ubicaciones geocercadas que abarcan las instalaciones de los clientes, puertos, patios y depósitos, FlexiVan puede reconstruir los recorridos de chasis y contenedores de extremo a extremo a través de la red con alta precisión.
La plataforma utiliza Amazon Redshift como almacén de datos para analytics a gran escala y Qlik Sense para business intelligence, informes y paneles. Complementando esta pila, FlexiVan ha desarrollado una plataforma interna de ML/IA basada en la infraestructura Shakudo Agentic, que admite analytics y flujos de trabajo con agentes escalables.
En el frontend, la plataforma adopta una arquitectura de micro frontend que utiliza Angular y React, con las API de Google Maps que impulsan la visualización geoespacial.
Este diseño resuelve bien un problema técnico específico: los movimientos de cadena de suministro no llegan como un flujo continuo y ordenado de eventos. Llegan como una combinación de transacciones registradas por humanos, mensajes de socios, telemetría de dispositivos y evidencia visual del campo. La plataforma de FlexiVan correlaciona esas fuentes en lo que describe como una base de datos de viajes, un registro de extremo a extremo del viaje que puede respaldar el seguimiento, el análisis de utilización, el manejo de excepciones y el mantenimiento predictivo.
Una de las partes más interesantes de la arquitectura es cómo cierra la brecha entre un chasis en movimiento y el contenedor que se encuentra sobre él. El GPS puede decirle a un operador dónde está un chasis, pero no necesariamente qué contenedor está montado en él en ese momento.
FlexiVan usa visión por IA con imágenes de cámaras en los puertos para identificar el ID del contenedor, el ID del chasis y la matrícula del camión, creando un registro físico vinculado que hace que el resto de las analytics sean más confiables.
Esa base hace que la capa de IA sea algo más que un simple chatbot sobre datos operativos. El motor principal de analytics de la plataforma ya gestiona el procesamiento geoespacial, el análisis de utilización y la detección de ineficiencias. La capa de IA se basa en ese trabajo para resumir problemas, interpretar patrones y obtener insights aplicables en la práctica. En efecto, el motor de analytics produce la inteligencia y la capa de IA ayuda a los usuarios a consumirla más rápido.
Para los usuarios finales, eso significa menos clics, respuestas más rápidas y un camino hacia experiencias en lenguaje natural que puedan responder preguntas como dónde están los recursos, dónde se están formando los problemas y qué excepciones requieren acción primero.
FlexiVan aplica la misma base de datos al mantenimiento y la reparación. Debido a que el mantenimiento y la reparación del chasis son los principales factores de costos, el sistema utiliza el kilometraje, los patrones de ruta y el comportamiento histórico para predecir las necesidades de mantenimiento y reducir las fallas.
Eso tiene obvias implicaciones de costos internos, pero también mejora la experiencia del usuario final al reducir el tiempo de inactividad y hacer que la disponibilidad del equipamiento sea más predecible. Los mismos datos pueden respaldar las decisiones de ruta y proveedor, ayudando a los equipos a dirigir el chasis hacia opciones de servicio de menor costo y mejorar la eficiencia general de la red.
El resultado inmediato de FlexiVan es una mejor visibilidad de última milla. Los clientes pueden seguir los movimientos en tiempo real, validar la actividad de transporte por carretera, mejorar la planificación, reducir la exposición por día e identificar activos sin usar antes de que se conviertan en capacidad desperdiciada. Pero el resultado técnico más amplio es la modularidad que simplifica la incorporación de nuevos canales, nuevos socios y nuevos flujos de trabajo impulsados por IA.
La capa de integración ya estandariza las entradas desordenadas. Las capas geoespacial y de analytics ya convierten el movimiento en contexto. La capa de aplicación ya pone ese contexto a disposición de los usuarios en las herramientas operativas.
El siguiente paso cambia naturalmente de la visibilidad a la predicción y la optimización autónoma. La hoja de ruta de FlexiVan incluye flujos de trabajo con agentes para rellenar datos de movimiento faltantes, herramientas de inteligencia empresarial para equipos internos y experiencias del cliente más dinámicas impulsadas por consultas en lenguaje natural y generación automática de insights. Esas ambiciones solo funcionan si la integración, observabilidad y confiabilidad de los datos ya están establecidas.
Al basarse en IBM webMethods como columna vertebral de la integración, FlexiVan convirtió un problema limitado de visibilidad del puerto al almacén en una plataforma de inteligencia logística escalable. Puede agregar más canales asociados, más fuentes de telemetría y más flujos de trabajo impulsados por IA sin reconstruir el núcleo cada vez. Para FlexiVan, eso reduce el costo de escalar la innovación. Para los usuarios finales, significa menos incertidumbres, una intervención más rápida y una cadena de suministro que se comporta menos como una caja negra y más como un sistema observable.