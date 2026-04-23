El problema de visibilidad que FlexiVan se propuso resolver con IBM se agudiza en el traspaso entre el puerto y el almacén.

Cuando un contenedor se descarga en el puerto, un camionero recoge un chasis, el contenedor se monta y comienza el movimiento. A partir de ese momento, la visibilidad puede desvanecerse rápidamente. Los patios de camiones no rastrean de manera confiable el movimiento, las paradas intermedias crean ambigüedad y los clientes pueden perder de vista dónde se encuentra un contenedor entre la recolección del puerto y la llegada al almacén.

Esa brecha dificulta predecir los ETA, gestionar excepciones y evitar cargos por día que se acumulan cuando los activos permanecen demasiado tiempo en el lugar equivocado.

FlexiVan resolvió el problema de la falta de visibilidad al convertir el chasis en una fuente de datos. Su “chasis inteligente” incorpora telemetría IoT mediante GPS, sensores de montaje y sensores de peso, y los dispositivos envían actualizaciones cada cinco minutos mientras se mueven, almacenando los datos localmente cuando se pierde la conectividad. Ese diseño ofrece a los operadores la precisión necesaria para reconstruir los movimientos y la autonomía suficiente para que los dispositivos puedan utilizarse sobre el terreno durante años.

FlexiVan también tuvo que resolver el desafío planteado por un escenario de integración muy diverso. Los eventos portuarios, las reservas de clientes, las actualizaciones de camiones, los datos de las instalaciones y la telemetría IoT llegaron a través de diferentes canales y formatos, como el intercambio electrónico de datos (EDI), las transacciones B2B, las API, los archivos CSV y las transmisiones de sensores.

Si no está coordinado, ese entorno crea silos, calidad de datos incongruente y tiempos de respuesta más lentos cuando ocurren excepciones. IBM webMethods desempeña un papel central en la resolución de ese problema al actuar como la columna vertebral de integración unificada para la plataforma. Estandariza y orquesta los flujos de datos entre socios y sistemas internos, lo que ayuda a FlexiVan a convertir las señales operativas fragmentadas en una visión coherente y confiable del movimiento de carga a escala nacional.

Con este sistema, los usuarios finales ya no necesitan esperar el siguiente escaneo manual o evento ingresado manualmente; obtienen visibilidad en tiempo real en puertos, patios y almacenes. Pueden ver dónde se acumulan los retrasos, cuánto tiempo lleva un chasis o contenedor en un mismo lugar, qué activos permanecen inactivos y dónde se forman puntos de estrangulamiento en la red.

Eso cambia la experiencia del usuario de una comprobación reactiva del estado a una intervención proactiva. También cambia la economía. Incluso una reducción de un día en el tiempo de espera puede ahorrar millones a los clientes, y FlexiVan también redujo el tiempo de incorporación de socios en un 25 % y redujo las tasas de incidentes.