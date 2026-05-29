Cómo utilizó Fiducia AI IBM Watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage y IBM Cloud para convertir la Semana de la Moda en una experiencia de compra escalable

Fiducia AI confió en IBM para ayudar a la casa de modas Kate Barton a crear y lanzar una experiencia interactiva de prueba virtual de compras. Esta innovación transformó una interacción fugaz en un desfile de moda en una plataforma de comercio y una base para futuras experiencias minoristas impulsadas por IA.
Con su brillo y espectáculo, la pasarela del desfile de moda está diseñada para llamar la atención rápidamente. El desafío es cómo convertir ese momento en interacción del cliente, comprensión del producto y confianza de compra. Este reto es especialmente acuciante en el caso de las prendas muy estructuradas, en las que las fotografías estáticas del producto y las tablas de tallas rara vez muestran cómo queda una prenda, cómo se mueve o cómo se adapta al cuerpo.
Kate Barton, una diseñadora afincada en Nueva York conocida por sus prendas esculturales y de alta ingeniería, necesitaba una experiencia digital que pudiera mantener la integridad de sus diseños al tiempo que facilitara la exploración de la colección en línea.
Fiducia AI, con sede en Santo Ramon, California, trabajó con Kate Barton e IBM para desarrollar SpeedShotX, una experiencia de inteligencia artificial con lentes y smartphone conversacional que se estrenó en la Semana de la Moda de Nueva York en febrero de 2026. Los invitados podían identificar piezas de la colección, hacer preguntas en casi cualquier idioma a través de voz o texto y ver pruebas virtuales fotorrealistas a través de una experiencia creada con IBM® watsonx.ai en IBM Cloud.
El despliegue se movió rápido. La activación de Kate Barton para la Semana de la Moda de Nueva York y el comercio electrónico tardó unos cinco días en desarrollarse, y luego se necesitaron unos dos días más para integrarla en la tienda de Shopify de la marca. En menos de dos meses de uso del comercio electrónico, más de 2500 clientes interactuaron con la experiencia de prueba virtual.
El caso de uso comienza con una simple brecha en la experiencia de la moda. La audiencia de los desfiles puede ver la ropa, pero normalmente no puede identificar cada prenda en tiempo real, hacer preguntas detalladas ni saber cómo le quedaría cada una. Los compradores en línea se enfrentan a un problema relacionado: a menudo eligen entre imágenes estáticas que aplanan la estructura, la proporción y el movimiento de una prenda.
SpeedShotX abordó esa brecha al hacer que la colección fuera interactiva. Un usuario podía tomar una foto o subir una imagen de un vestido de Kate Barton y, a continuación, recibir una respuesta con información sobre el diseño, la inspiración, la confección y las posibilidades de combinación.
Los usuarios también pudieron obtener visualizaciones en tiempo real de cómo se verían en una prenda a través de una prueba virtual. La experiencia también admitió la interacción multilingüe, por lo que más usuarios pudieron interactuar con la colección sin depender de la asistencia en persona o de una aplicación especializada.
Para los clientes de Kate Barton, el valor era práctico e inmersivo. El sistema ayudó a los usuarios a identificar looks de pasarela, explorar los detalles del producto en su idioma preferido y visualizar las prendas antes de avanzar en el proceso de compra. Para la marca, amplió un momento de la Semana de la Moda a una capacidad de comercio electrónico que los clientes podrían continuar utilizando después del evento.
Fiducia desplegó la solución en IBM Cloud y la construyó en IBM watsonx.ai con una arquitectura multimodelo que combinaba IBM® Granite para flujos de trabajo estructurados, Llama para procesamiento visual y modelos OpenAI para interacción conversacional. Los servicios de Watsonx ® Model Gateway coordinaron la capa del modelo, mientras que IBM Cloud Object Storage brindó soporte para la gestión de activos y entrega de activos visuales en el evento en vivo y la tienda de Shopify.
El sistema separa los flujos de trabajo del lado administrativo de las interacciones con clientes en tiempo de ejecución. En cuanto a la administración, Granite y Llama admiten las herramientas SpeedShotX para la validación de datos de productos, la revisión de contenido, la mejora de metadatos y las sugerencias inteligentes. Dado que las colecciones de moda cambian cada temporada, la plataforma necesitaba una forma sencilla de actualizar el contenido de los productos y garantizar la precisión sin tener que rediseñar la experiencia cada vez.
En tiempo de ejecución, los modelos OpenAI GPT a los que se accede a través de watsonx Gateway procesarán imágenes tomadas o cargadas, interpretarán la intención del usuario y generarán respuestas formateadas para los consumidores. Esta selección de modelos basada en tareas permite a SpeedShotX utilizar el modelo correcto para cada flujo de trabajo en lugar de forzar cada interacción a través de un solo modelo. También garantiza que Fiducia tenga la flexibilidad de trabajar en IBM Cloud, watsonx, otros hiperescaladores, LLM y API impulsadas por IA a medida que cambia el escenario del modelo.
IBM Cloud Object Storage sirvió como columna vertebral de contenido. Allí se almacenaban imágenes de prendas, datos de colección, metadatos, contenido generado, resultados de validación y recursos de activación en tiempo de ejecución. Esta plataforma proporcionó al sistema un lugar escalable y seguro para gestionar los activos necesarios tanto para los flujos de trabajo administrativos como para las experiencias de los consumidores en vivo.
El diagrama de arquitectura muestra un diseño de IBM Cloud de nivel de producción. El tráfico público se mueve a través de DNS y controles perimetrales hacia una región de IBM Cloud y una nube privada virtual.
El tráfico de las aplicaciones pasa por el equilibrio de carga y entra en un clúster de Kubernetes, mientras que los servicios de datos permanecen en rutas de red privadas. Los servicios gestionados incluyen watsonx.ai, watsonx Gateway para el enrutamiento de solicitudes a OpenAI y otros proveedores de modelos de lenguaje grande (LLM), HashiCorp® Vault® para la gestión de secretos y PostgreSQL con pgvector para una RAG escalable. La arquitectura también emplea MySQL para los datos de configuración, Redis para el almacenamiento en caché de metadatos de alto rendimiento y Cloud Object Storage para videos, imágenes, modelos 3D y documentos.
Los endpoints están protegidos por Cloudflare, que también ayuda a ofrecer contenido a nivel global. En conjunto, el almacenamiento en caché de Cloudflare y Redis ayudan a la plataforma a escalar para manejar un alto tráfico, al tiempo que ofrece una experiencia fluida y coherente a una base de clientes masiva.
Fiducia también está trabajando en la ampliación de la arquitectura. Se está llevando a cabo una integración con OpenCLAW para mejorar la orquestación, la automatización de los flujos de trabajo y la interoperabilidad entre los servicios de IA. También está en proceso la integración de NVIDIA Video Search and Summarization (VSS) para admitir búsqueda visual, comprensión acelerada de imágenes e inferencia optimizada para GPU para experiencias multimodales más enriquecedoras.
El principal desafío técnico del proyecto no era simplemente elegir un modelo. Consistía en hacer que múltiples modelos, activos visuales, flujos de comercio y requisitos de eventos en tiempo real funcionaran juntos de una manera que respondiera a los usuarios. El trabajo más complicado fue la orquestación, no el ajuste de modelos, que coincide con la estructura del sistema desplegado: la selección de modelos, la entrega de recursos, la conectividad segura del servicio y el rendimiento en tiempo de ejecución tenían que coincidir para que la experiencia funcionara frente a una audiencia en directo.
IBM watsonx.ai y watsonx Model Gateway ayudaron a Fiducia a coordinar esa capa de modelo mientras mantenían la arquitectura flexible. IBM Cloud proporcionó la base de despliegue para el tráfico de eventos en vivo y el uso continuo del comercio electrónico. IBM Cloud Object Storage proporcionó una capa de contenido escalable para imágenes de productos, metadatos y activos generados. En conjunto, esos componentes ayudaron a mover SpeedShotX de la activación de eventos a la integración en el punto de venta con un mínimo de ajustes.
Esta característica permitió a los invitados a la Semana de la Moda identificar prendas en tiempo real, hacer preguntas sobre la colección a través de texto o voz y probarse looks virtualmente. Los compradores de Shopify pueden acceder a la prueba virtual directamente desde páginas de productos seleccionados desde su navegador. La experiencia hizo que el lenguaje de diseño de Kate Barton fuera más legible en línea al ayudar a los clientes a comprender la silueta, la proporción y el movimiento antes de la compra.
El proyecto también aclaró una lección clave para la IA en la venta minorista: la calidad visual es parte de la experiencia del usuario. Durante el desarrollo, el equipo de Fiducia aprendió que los detalles finos de la tela, la caída, la textura, la iluminación y los reflejos tenían que ser creíbles para una experiencia de moda de lujo. El almacenamiento en caché en el perímetro también cobró importancia porque la plataforma se basa en imágenes de alta calidad, videos y flujos de activación en tiempo real que deben ofrecer una experiencia ágil en todos los dispositivos y regiones.
SpeedShotX proporcionó a Kate Barton un patrón repetible para la interacción minorista impulsada por IA. La arquitectura apoyó una presentación en la Semana de la Moda de Nueva York y luego se trasladó a una tienda Shopify basada en la web en solo dos días. Ese cambio convirtió la experiencia de una función de evento temporal a una capa de comercio a la que los clientes pueden seguir accediendo mientras exploran la colección en línea.
El despliegue de SpeedShotX permitió a Kate Barton ampliar el mercado total direccionable para los desfiles de moda de la casa de diseño. Estos eventos son donde los clientes comerciales (cadenas minoristas, por ejemplo) acuden a comprar nuevas líneas de diseño. Gracias al trabajo de Fiducia, las personas ahora pueden convertir su experiencia de desfile de moda en una compra instantánea.
La arquitectura también está diseñada para escalar más allá de una sola colección. Las líneas de trabajo futuras pueden incluir la indexación a escala de terabytes para la contextualización y la recuperación de información, el almacenamiento en caché avanzado, mejoras en la coordinación y la indexación de videos, de modo que los modelos puedan comprender las escenas, las prendas, el movimiento y el contexto de interacción a partir del contenido de vídeo. Esa hoja de ruta es clave para los minoristas con grandes catálogos, actualizaciones estacionales y activos mediáticos más enriquecidos.
Al crear SpeedShotX en IBM watsonx.ai y Cloud Object Storage y desplegar en IBM Cloud, Fiducia creó una base que puede admitir el descubrimiento visual en tiempo real, la conversación multilingüe y la prueba virtual basada en navegador. Esta base se puede configurar fácilmente para cada nueva activación. Para Kate Barton, el resultado es una experiencia de compra digital más útil. Para Fiducia, es un patrón de comercio de IA escalable que puede seguir a las marcas desde eventos en vivo hasta la interacción del cliente.
Para los consumidores, comprar moda se vuelve más visual, accesible y útil: pueden descubrir prendas en contexto, hacer preguntas en su idioma preferido y probarse virtualmente las prendas antes de decidir qué comprar.