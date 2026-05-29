Cómo utilizó Fiducia AI IBM Watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage y IBM Cloud para convertir la Semana de la Moda en una experiencia de compra escalable

Con su brillo y espectáculo, la pasarela del desfile de moda está diseñada para llamar la atención rápidamente. El desafío es cómo convertir ese momento en interacción del cliente, comprensión del producto y confianza de compra. Este reto es especialmente acuciante en el caso de las prendas muy estructuradas, en las que las fotografías estáticas del producto y las tablas de tallas rara vez muestran cómo queda una prenda, cómo se mueve o cómo se adapta al cuerpo.

Kate Barton, una diseñadora afincada en Nueva York conocida por sus prendas esculturales y de alta ingeniería, necesitaba una experiencia digital que pudiera mantener la integridad de sus diseños al tiempo que facilitara la exploración de la colección en línea.

Fiducia AI, con sede en Santo Ramon, California, trabajó con Kate Barton e IBM para desarrollar SpeedShotX, una experiencia de inteligencia artificial con lentes y smartphone conversacional que se estrenó en la Semana de la Moda de Nueva York en febrero de 2026. Los invitados podían identificar piezas de la colección, hacer preguntas en casi cualquier idioma a través de voz o texto y ver pruebas virtuales fotorrealistas a través de una experiencia creada con IBM® watsonx.ai en IBM Cloud.

El despliegue se movió rápido. La activación de Kate Barton para la Semana de la Moda de Nueva York y el comercio electrónico tardó unos cinco días en desarrollarse, y luego se necesitaron unos dos días más para integrarla en la tienda de Shopify de la marca. En menos de dos meses de uso del comercio electrónico, más de 2500 clientes interactuaron con la experiencia de prueba virtual.