Cómo Dynamiq creó un flujo de trabajo de investigación legal consciente de los costos con IBM watsonx

Se espera que los equipos legales ofrezcan respuestas rápidas y defendibles en materia de contratos, políticas y preocupaciones de cumplimiento. Sin embargo, el volumen de documentos sigue creciendo, mientras que la empresa espera cada vez más tiempos de respuesta casi inmediatos. Este fue el principal problema para un cliente de seguros europeo que trabajaba con el socio de IBM Dynamiq.

Para afrontar el desafío, el IBM Partner Dynamiq usó IBM® watsonx para proporcionar una solución técnica a un problema relacionado con numerosos datos no estructurados, traspasos y mucho esfuerzo manual para la revisión. Dynamiq implementó un sistema para respaldar la síntesis de contratos de múltiples documentos, preguntas y respuestas sobre políticas, análisis competitivo y verificaciones de cumplimiento en todas las jurisdicciones.

La arquitectura resultante combinó orquestación, clasificación de consultas de bajo costo e investigación profunda, lo que redujo el tiempo de revisión de contratos de 90 minutos a 45 y redujo el tiempo de respuesta a consultas comerciales de dos días a una hora. Además, aceleró la identificación de cláusulas (el proceso de localizar y extraer disposiciones, obligaciones o condiciones específicas ocultas en contratos largos) de 20 minutos a dos.

En las operaciones legales, esa velocidad es importante. Esto es importante porque una sola cláusula que se pase por alto puede alterar la responsabilidad, las condiciones de pago o las obligaciones de cumplimiento, y los abogados a menudo tienen que comparar docenas de cláusulas en múltiples contratos con plazos muy ajustados.