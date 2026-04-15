Cómo Dynamiq creó un flujo de trabajo de investigación legal consciente de los costos con IBM watsonx

IBM® watsonx Orchestrate convirtió un flujo de trabajo independiente de múltiples agentes en una capacidad para toda la empresa, lo que ayudó a reducir a la mitad el tiempo de revisión de contratos legales.
Se espera que los equipos legales ofrezcan respuestas rápidas y defendibles en materia de contratos, políticas y preocupaciones de cumplimiento. Sin embargo, el volumen de documentos sigue creciendo, mientras que la empresa espera cada vez más tiempos de respuesta casi inmediatos. Este fue el principal problema para un cliente de seguros europeo que trabajaba con el socio de IBM Dynamiq.
Para afrontar el desafío, el IBM Partner Dynamiq usó IBM® watsonx para proporcionar una solución técnica a un problema relacionado con numerosos datos no estructurados, traspasos y mucho esfuerzo manual para la revisión. Dynamiq implementó un sistema para respaldar la síntesis de contratos de múltiples documentos, preguntas y respuestas sobre políticas, análisis competitivo y verificaciones de cumplimiento en todas las jurisdicciones.
La arquitectura resultante combinó orquestación, clasificación de consultas de bajo costo e investigación profunda, lo que redujo el tiempo de revisión de contratos de 90 minutos a 45 y redujo el tiempo de respuesta a consultas comerciales de dos días a una hora. Además, aceleró la identificación de cláusulas (el proceso de localizar y extraer disposiciones, obligaciones o condiciones específicas ocultas en contratos largos) de 20 minutos a dos.
En las operaciones legales, esa velocidad es importante. Esto es importante porque una sola cláusula que se pase por alto puede alterar la responsabilidad, las condiciones de pago o las obligaciones de cumplimiento, y los abogados a menudo tienen que comparar docenas de cláusulas en múltiples contratos con plazos muy ajustados.
El cliente necesitaba un flujo de trabajo para cubrir los trabajos legales que generalmente se extienden a través de herramientas desconectadas y revisión manual. Tenía que resumir múltiples contratos, responder preguntas de política contra acuerdos internos, comparar el lenguaje contractual interno con fuentes externas y ejecutar verificaciones de cumplimiento en múltiples jurisdicciones. El objetivo final era sencillo: ayudar a los equipos legales a entregar decisiones más rápidas y mejor informadas al negocio sin aumentar los costos.
Lo que complicó aún más el reto fue un conjunto de requisitos funcionales muy estrictos. El sistema tenía que mantener una estrecha optimización de costos. Tenía que enrutar el trabajo a través de un flujo agéntico, aunque parcialmente determinista, lo cual exigía que el agente de clasificación categorizara todas las consultas (ver diagrama) y mantuviera la trazabilidad completa en cada paso del razonamiento y de la herramienta. También tenía que integrarse con la infraestructura de búsqueda y documentos existente y completar la ejecución de consultas en menos de cuatro minutos.
El sistema también tenía que funcionar con almacenes de documentos legales patentados, investigación legal externa a través de EXA y controles de acceso alineados con los requisitos de SOC 2. Abordar esa combinación de limitaciones es lo que convierte una demostración en un desafío de producción.
Para los usuarios finales, el valor proporcionado por la solución de Dynamiq fue inmediato. Los abogados pueden pasar de la búsqueda manual de cláusulas y la comparación entre documentos a resultados guiados y con referencias. Los stakeholders del negocio podrían obtener respuestas más rápido. Desde la perspectiva del costo total de propiedad (CTP), el cambio importante es que el razonamiento costoso se reserva para las preguntas que lo necesitan, en lugar de aplicarse de manera uniforme a cada solicitud.
En el centro del diseño se encuentra un sistema de tres partes: un orquestador, un agente de clasificación de consultas legales de bajo costo y un agente de investigación legal avanzado. Cada componente tiene una función y un perfil de costos distintos, que es lo que permite que el flujo de trabajo general siga siendo práctico y escalable.
El orquestador ayuda a garantizar que se elija el agente de menor costo. El clasificador ofrece una clasificación rápida y rentable, enrutamiento recomendado y respuesta a consultas simples. El agente de investigación se centra en la investigación legal avanzada, pero solo si lo recomienda el agente clasificador.
Dynamiq creó un agente de orquestación que aplica una ruta, decide y sintetiza patrones. Envía cada solicitud al clasificador antes de responder directamente y decide si la ruta de menor costo es suficiente o si la solicitud debe derivarse a un nivel superior. También monitorea el consumo de tokens a lo largo de la ejecución y aplica controles presupuestarios de dos maneras.
Primero, pide al agente investigador que confirme las suposiciones cuando el clasificador detecta una solicitud de inferencia de baja confianza y alto costo. Luego, limita los tokens de los investigadores por paso cuando los costos se incrementan, devolviendo un resumen restringido y un control “¿continuar?” cuando sea necesario. El orquestador también predice frases como “nuestros términos”, “mis contratos” y “políticas internas” a las consultas internas.
Al determinar el mejor modelo para el orquestador, el equipo descubrió que Claude 4 Sonnet y GPT-5 eran relativamente capaces, pero también más lentos y con un costo de inferencia relativamente alto. El equipo eligió Grok-4-fast porque ofrecía el equilibrio necesario de velocidad, costo y calidad en relación con las opciones de mayor costo.
El agente de clasificación de consultas legales (etiquetado como “agente 1” en el diagrama) está diseñado para una clasificación rápida y de bajo costo. Utiliza IBM® Granite 4 Small como primer punto para cada solicitud y produce resultados estructurados en seis campos: complejidad, fuentes de datos, tipo de tarea, razonamiento, recomendación y confianza.
Ese resultado determina si el sistema permanece en el ámbito local, se remite al agente de investigación o sigue una vía híbrida. También determina si se permiten llamadas externas. Si el clasificador marca una solicitud como “INTERNAL_ONLY”, el acceso a EXA está deshabilitado.
El enrutamiento determinista brinda a los equipos una manera predecible de separar el trabajo económico del trabajo más costoso antes de que el flujo de trabajo comience a consumir más tokens.
Las consultas simples abarcan definiciones legales, preguntas sencillas sobre políticas y consultas de estado. Las consultas moderadamente complejas pueden requerir que el agente de investigación proporcione explicaciones de los términos del contrato, análisis de un solo documento y verificaciones básicas de cumplimiento. Las consultas complejas requieren escalamiento para el análisis comparativo de documentos, la puntuación de cumplimiento a nivel de cláusula, la investigación legal de múltiples fuentes y tareas de razonamiento legal más complicadas.
En efecto, el clasificador se convierte tanto en una capa de enrutamiento como en una capa de control de gastos. Granite 4 Small ofreció aproximadamente 3 veces mejor relación precio-rendimiento y rentabilidad que el modelo Grok-4-fast utilizado en otras partes del sistema.
El agente de investigación legal avanzada (etiquetado como “agente 2” en el diagrama anterior) maneja el trabajo semántico más pesado y se activa solo cuando el clasificador recomienda una ruta EXTERNAL_ONLY o HYBRID. Impulsado por Grok, el agente de investigación maneja búsquedas con múltiples herramientas y razonamientos más exigentes. Se conecta a un subsistema de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) basado en Milvus para los documentos legales de propiedad del cliente. Para el contexto sobre derecho público y jurisprudencial, el subagente se conecta a EXA.
El agente investigador ofrece cuatro resultados principales:
Cada respuesta incluye un resumen ejecutivo, un análisis detallado, recomendaciones, citas de fuentes y una evaluación de riesgos que puede señalar ambigüedades, conflictos, referencias obsoletas y brechas de cobertura. Cuando el sistema detecta hechos contradictorios, muestra el conflicto con comillas lado a lado. Cuando las recuperaciones iniciales en Milvus y EXA son débiles, el agente vuelve a las incorporaciones más amplias o consultas curadas y registra un indicador coverage_gap.
Para cumplir con el requisito del cliente de trazabilidad completa, el tiempo de ejecución utiliza un modo de inferencia ReAct con patrón XML para mantener el razonamiento, la acción y el bucle de observación uniformes y capaces de depurarse. Esa estructura crea registros de pasos detallados y con marca temporal de cada decisión de razonamiento, llamada a herramienta y respuesta del modelo que ocurre durante una única ejecución de flujo de trabajo. También crea análisis postmortem más claros entre el administrador, los agentes, las herramientas y los modelos fundacionales.
También preserva la visibilidad de cómo el sistema multiagente intercambia instrucciones y respuestas con watsonx Orchestrate cuando el flujo de trabajo se activa a través de la API. Para la auditabilidad, las versiones de modelo e incorporación se almacenan junto a cada pista.
Cuando se creó el sistema multiagente, Dynamiq lo importó a IBM watsonx Orchestrate como agente externo a través de la API mediante un token de portador y una URL de instancia de servicio generada por la plataforma Dynamiq.
El equipo eligió watsonx Orchestrate porque convierte un flujo de trabajo independiente de múltiples agentes en una capacidad para toda la empresa. En lugar de limitar el acceso a una única interfaz, Orchestrate permite que cada usuario autorizado invoque al agente de investigación legal a través del chat. Además, los usuarios pueden coordinarlo junto con agentes conectados a sistemas como SAP, Salesforce y ServiceNow.
También proporciona un catálogo gobernado donde el agente aparece como una herramienta de primera clase, lo que significa que los equipos de TI y cumplimiento mantienen su visibilidad. Los equipos pueden ver qué se está ejecutando, quién lo está usando y cómo se conecta con el resto de la pila empresarial, sin necesidad de que Dynamiq reconstruya ninguna lógica de integración.
La solución aborda tres retos clave relacionados con el mantenimiento y la ampliación de los agentes de IA. En primer lugar, el sistema multiagente optimiza los costos con IBM Granite 4 Small. La clasificación legal rutinaria no consume recursos de razonamiento de mayor costo. En segundo lugar, el equipo legal de toda la organización puede aprovechar el sistema de agentes con la interfaz de usuario que elija con IBM watsonx Orchestrate.
Por último, la arquitectura general del sistema de agentes proporciona la flexibilidad necesaria para desplegar en la nube y on-prem mientras se mueve a producción.
El caso de uso no se trata solo de responder preguntas legales más rápido. Se trata de hacer que esas respuestas sean más confiables y menos costosas de operar a escala. El flujo de trabajo preserva los límites de citas entre fuentes internas y externas, registra los pasos de razonamiento para la auditabilidad y registra la incertidumbre en lugar de ocultarla.
En operaciones legales, ese tipo de transparencia influye directamente en la confianza de los usuarios finales. Una respuesta más rápida es útil, pero una respuesta más rápida con conexión a tierra de origen, indicadores de riesgo visibles y un perfil de costos predecible es mucho más fácil de poner en marcha.