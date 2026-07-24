Cómo los clientes se asocian con IBM Bob para convertir el trabajo de modernización en una ventaja de desarrollo de software agéntico

En los despliegues de los clientes, IBM® Bob ayuda a los equipos a comprimir ciclos de modernización, fortalecer los flujos de trabajo de revisión y convertir la experiencia ganada con esfuerzo en patrones de entrega reutilizables.
Desde que IBM Bob estuvo disponible para el público en general, su base de usuarios superó los 100 000 usuarios en tan solo tres meses. Desde su lanzamiento, Bob se ha convertido en mucho más que un asistente de programación impulsado por IA. Los clientes que han construido con él lo describen como un socio de desarrollo de software agéntico que ayuda a planificar, ejecutar, validar, asegurar y operar el software a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC).
Las entrevistas con cuatro de los primeros clientes de IBM Bob (Blue Pearl, Novadoc, Novacomp y CrushBank) revelaron desafíos técnicos. Estos desafíos iban desde la modernización de Java y la gestión de la configuración de FileNet hasta el descubrimiento de datos heredados y la preparación de datos para la ingesta de IA. Todas estas empresas compartían problemas comunes: los equipos necesitaban inspeccionar sistemas complejos, preservar la lógica empresarial, reducir el riesgo y avanzar más rápido de lo que normalmente permite el trabajo de modernización tradicional.
Muchos equipos pasan semanas rastreando dependencias, documentando comportamientos no documentados, creando cobertura de pruebas y decidiendo qué cambios son seguros de implementar. IBM Bob ayuda a comprimir ese trabajo en un ciclo de desarrollo más estructurado. Puede analizar bases de código, responder preguntas sobre el comportamiento del sistema, generar o actualizar documentación, proponer planes de implementación, refactorizar código y crear pruebas. También admite flujos de trabajo repetibles a través de modos específicos de roles, reglas, automatización de línea de comandos, controles de aprobación e integraciones extensibles.
Las historias de clientes que se detallan a continuación señalan cuatro ventajas prácticas:
Esta publicación analiza los despliegues de clientes de IBM Bob para mostrar cómo aparecen esos patrones en proyectos reales y qué pueden aprender los equipos de ingeniería de ellos.
La consultora de TI y socia de IBM Blue Pearl utilizó IBM Bob para modernizar Blue App, su plataforma insignia de búsqueda de talentos. La aplicación conecta aproximadamente a 26 000 consultores y freelancers con clientes empresariales, pero la base de código Java 11 contenía dependencias y llamadas a API obsoletas, vulnerabilidades de seguridad y ninguna cobertura formal de pruebas automatizadas.
Un proyecto de modernización tradicional como este habría requerido más de 30 días-persona de trabajo y conllevaría un riesgo de regresión significativo. Con Bob, el equipo actualizó de Java 11 a Java 21 en tres días y resolvió 127 llamadas a API obsoletas. También estableció una cobertura de pruebas automatizada del 92 % desde una base de prueba cero y se desplegó a 26 000 usuarios sin problemas de producción.
El enfoque de Blue Pearl muestra por qué el contexto es importante. El equipo proporcionó a Bob diagramas de arquitectura, definiciones de endpoint, mapas de flujo de datos y descripciones de cómo los clientes y consultores utilizaban la plataforma. Esta información ayudó a Bob a mapear dependencias, sacar a la luz API obsoletas, resaltar bibliotecas obsoletas y exponer puntos de integración no documentados.
El resultado no fue solo una mejora más rápida. Era un sistema más claro con límites de servicio más limpios, lógica de autenticación y autorización más sólida, mejor validación de entrada y nueva observabilidad a través del registro y el rastreo distribuido. Eso refleja una de las fortalezas centrales de Bob: permitir que los equipos de alto rendimiento se muevan más allá del desarrollo aislado hacia una entrega coordinada y consciente del sistema.
Con el nuevo Bob Premium Package for Java Modernization, los equipos pueden modernizar y mantener aplicaciones Java empresariales mediante flujos de trabajo guiados y repetibles. Estos flujos de trabajo admiten actualizaciones de versiones, modernización del tiempo de ejecución, transformación de la interfaz de usuario (IU), pruebas y corrección de seguridad en aplicaciones complejas. (Recientemente se introdujeron varias capacidades nuevas y paquetes premium de Bob para ayudar a las organizaciones a modernizar, gobernar y optimizar la ingeniería de software impulsada por IA a escala. Leer más aquí.)
Obtenga los detalles técnicos sobre el uso de IBM Bob por parte de Blue Pearl.
Novacomp se enfrentó a un problema de descubrimiento similar, pero en un contexto de modernización diferente. Su proyecto se centró en una API REST de Java crítica para el negocio con versiones de infraestructura anteriores, árboles de dependencia heredados y requisitos estrictos para preservar la lógica empresarial y los contratos de API.
Bob analizó el servicio Java en capas, identificó anotaciones obsoletas, explicó los cambios importantes, inspeccionó los conflictos de dependencia y propuso cambios fundamentados en la base de código existente. Sus modos específicos de rol ayudaron a separar la planificación, la implementación y la revisión, lo que le dio al arquitecto una manera más limpia de pasar del análisis del sistema a los cambios de código sin contraer cada paso en una sola instrucción.
Esa capacidad de razonar desde el repositorio es importante porque la modernización rara vez falla solo con la sintaxis. Falla cuando los equipos pasan por alto dependencias sutiles, rompen contratos posteriores o subestiman los cambios de configuración. El uso de Bob por parte de Novacomp muestra cómo un entorno de desarrollo de IA puede ayudar a los equipos a reemplazar las actualizaciones de prueba y error con una ruta con revisión que abarca el análisis del sistema, la implementación, la validación y la revisión arquitectónica previa a la fusión.
Obtenga los detalles técnicos sobre el uso que hace Novacomp de IBM Bob.
Los despliegues de clientes también muestran que la velocidad solo ayuda cuando los equipos pueden confiar en el trabajo. La modernización de Blue Pearl fortaleció la seguridad y las operaciones como parte del mismo ciclo de desarrollo. Bob ayudó a marcar dependencias obsoletas, recomendar rutas de modernización, mejorar la lógica de autenticación y autorización e introducir el registro estructurado, los hooks de rastreo y las comprobaciones de estado.
La base de código modernizada es robusta. Además de agregar cobertura de pruebas unitarias para el 92 % del código base, la aplicación se movió a través del despliegue sin quejas de los clientes ni problemas posteriores al despliegue. Ese resultado es la versión práctica de la seguridad shift left por diseño: está integrada en cada etapa del ciclo de vida. Desde la generación de código hasta el despliegue, Bob aplica la gobernanza, el cumplimiento y los controles de riesgo de forma predeterminada, lo que garantiza una protección de nivel empresarial sin ralentizar a los equipos.
La experiencia de Novacomp refuerza este punto. El valor de Bob vino de la orientación contextual, no de la automatización a ciegas. Revisó la estructura del código, la configuración y las dependencias, y luego propuso actualizaciones para Java, Spring Boot, Maven, Gradle y herramientas relacionadas. El flujo de trabajo incluyó compilaciones limpias, resolución de conflictos de dependencia, documentación actualizada y pruebas renovadas. Eso hizo que la modernización fuera más rápida, pero también más explicable. El equipo pudo ver por qué se recomendaba un cambio y dónde encajaba en la ruta de migración más amplia.
CrushBank aplica este mismo modelo de control a datos heredados y trabajo de despliegue de IA. IBM Bob ayudó a CrushBank a ampliar su negocio de soporte de TI impulsado por IA a un negocio de habilitación de datos más amplio.
Bob aceleró el trabajo necesario para analizar sistemas heredados, mapear esquemas, generar rutas de ingesta y crear capas de acceso gobernadas. Como resultado, es práctico para CrushBank buscar clientes cuyo principal desafío no sea la resolución de tickets, sino desbloquear sistemas de datos empresariales para búsqueda, analytics e IA.
Muchos de esos sistemas fuente no fueron diseñados para la IA. Algunos carecen de API modernas, algunos se ejecutan on premises y otros exponen conocimientos críticos solo a través de pantallas antiguas o exportaciones manuales. IBM Bob ayuda a los desarrolladores de CrushBank a analizar esos sistemas, inspeccionar esquemas, generar código de ingesta, crear pruebas y construir servidores MCP que conectan los datos empresariales con las experiencias de IA.
Bob no elimina el control humano del trabajo con datos confidenciales. En un ejemplo de CrushBank que involucraba una aplicación de SQL Server on premises, Bob no consultó directamente los datos de producción. Sugirió consultas y exportaciones de muestra, luego un desarrollador las revisó y ejecutó. Eso mantiene el juicio humano en el bucle donde pertenece: decisiones de acceso, sensibilidad de datos, interpretación de esquemas y preparación para la producción. Ese modelo de gobernanza es especialmente importante cuando el trabajo de desarrollo toca datos de clientes, flujos de trabajo regulados o patrones de acceso a producción.
Obtenga los detalles técnicos sobre el uso de IBM Bob por parte de CrushBank.
El valor para el cliente de IBM Bob también aparece en los artefactos creados en torno al código. Blue Pearl pasó de no tener una cobertura formal de pruebas automatizadas a una cobertura de pruebas de regresión del 92 %. Novacomp generó documentación y casos de prueba renovados como parte de su modernización. Novadoc utilizó a Bob para analizar el código heredado orientado a FileNet, crear nueva documentación y definir un marco parcialmente formado en una aplicación desplegable.
En cada caso, el resultado útil no se limitó al código fuente. Incluía el material de apoyo necesario para revisar, mantener y ampliar el sistema. En este contexto, el enfoque de programación alfabetizada de Bob se vuelve útil: los equipos pueden describir la intención en lenguaje natural y luego convertir ese contexto en detalles de implementación, pruebas y documentación que se mantienen cerca del código.
La historia de Novadoc es especialmente útil para los equipos que gestionan plataformas empresariales complejas. La empresa necesitaba una forma más segura y repetible de mover los cambios de configuración de IBM FileNet en los entornos de desarrollo, prueba y producción. Muchos patrimonios de FileNet todavía dependen de la recreación manual de configuraciones, la comparación manual entre entornos y el juicio manual sobre qué diferencias importan. Eso crea riesgos en torno a la desviación de la configuración, los errores de producción y la planificación de reversiones incompletas.
Un ingeniero de Novadoc tardó un fin de semana en crear una aplicación que funcionara con IBM Bob. Una demostración aproximada normalmente habría tomado al menos dos semanas. La solución de gestión de configuración de FileNet resultante ofrece a los administradores una ruta estructurada para extraer el estado actual, comparar los entornos de origen y destino, obtener una vista previa de los cambios, aprobar el despliegue y revertir cuando sea necesario. Bob ayudó a modernizar la aplicación, mejorar la documentación, adaptar una base de API y refinar las interacciones de frontend y backend.
Ese ejemplo destaca un cambio práctico de ingeniería. La documentación, los diagramas, las comparaciones, la lógica de aprobación y el diseño de retroceso a menudo se tratan como un desarrollo independiente del “real”. En entornos regulados o con gran cantidad de documentos, son parte del producto. Bob ayudó a Novadoc a convertir el conocimiento operativo en un flujo de trabajo gobernado que puede apoyar a los administradores interactivos a través de una interfaz de usuario (IU) y equipos orientados a la automatización a través de una CLI.
Obtenga los detalles técnicos sobre el uso que hace Novadoc de IBM Bob.
Un tema final transversal a los cuatro despliegues: IBM Bob ayuda a los equipos a reutilizar lo que aprenden. Ese apoyo es importante para consultoras como Blue Pearl, Novadoc y Novacomp, donde cada interacción con el cliente puede parecer única incluso cuando el problema subyacente se repite. También es importante para CrushBank y su expansión de la IA de soporte de TI a una habilitación de datos empresariales más amplia.
El trabajo de FileNet de Novadoc muestra la comercialización en la práctica. Lo que comenzó como una solución para el desafío de gobernanza de la configuración de un cliente se convirtió en un acelerador reutilizable para entornos FileNet similares. En lugar de resolver el mismo problema de despliegue manualmente para cada cliente, Novadoc puede aplicar una aplicación modular que captura su experiencia en FileNet. Bob aceleró la primera construcción, pero el mayor valor es que el trabajo se convirtió en un activo escalable.
CrushBank extiende este patrón a los datos y la IA. Un compromiso típico que antes requería un equipo de cuatro personas durante cuatro a seis semanas ahora se puede completar en aproximadamente la mitad del tiempo con uno o dos desarrolladores. El trabajo de prueba de concepto que antes tomaba semanas puede avanzar más rápido y la ruta de despliegue posterior al POC ahora está más cerca de dos semanas.
El patrón repetible es coherente en todos los entornos del cliente: descubra el sistema de origen, asigne el esquema, cree la ingesta, estructure los datos en IBM watsonx.data, exponga el acceso gobernado a través de servidores MCP y conecte el resultado a la experiencia de IA que los usuarios necesitan. Ese modelo también da a los clientes espacio para la agilidad de múltiples modelos: la base de datos y la capa de acceso pueden admitir el modelo o la experiencia de IA que mejor se adapte a la carga de trabajo, los requisitos de las políticas y el entorno del usuario.
La repetibilidad también permite el control de costos. Cuando los equipos pueden codificar las mejores prácticas, reutilizar modos y reglas, automatizar partes del flujo de trabajo y medir dónde está ayudando la asistencia de IA, pueden reducir el esfuerzo de entrega sin debilitar la disciplina de ingeniería.
Las historias de clientes más sólidas de IBM Bob comparten la misma lección: el desarrollo asistido por IA funciona mejor cuando fortalece el proceso de ingeniería más allá de la asistencia de codificación, ya que Bob está diseñado para operar en todo el SLDC.
Blue Pearl utilizó a Bob para modernizar una plataforma Java muy utilizada con pruebas, seguridad y observabilidad más sólidas. Novacomp utilizó Bob para convertir una arriesgada actualización de Java y Spring Boot en una modernización controlada de dos días. Novadoc utilizó Bob para convertir la experiencia en despliegue de FileNet en una aplicación de gestión de configuración reutilizable. CrushBank usa Bob para convertir datos empresariales existentes en sistemas gobernados y preparados para la IA.
IBM Bob no facilita la modernización. Los equipos aún necesitan juicio de arquitectura, patrones de acceso seguro, disciplina de prueba y revisión de producción. Lo que muestran los despliegues de clientes es que Bob puede mover esas prácticas antes en el flujo de trabajo y aplicarlas más rápido. Aquí es donde el beneficio se multiplica: menos tiempo dedicado a conjeturas, más tiempo dedicado a validar y un camino más claro desde la complejidad heredada hacia sistemas que los equipos pueden mantener y ampliar y en los que pueden confiar.
En el lenguaje del ciclo de vida del desarrollo de software, Bob ayuda a los equipos a habilitar una ingeniería coherente, escalar la entrega entre equipos, optimizar el esfuerzo y cambiar la seguridad. Al mismo tiempo, mantiene a los desarrolladores en control del trabajo que llega a producción.
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