Cómo CrushBank convirtió los datos heredados en sistemas preparados para la IA con IBM Bob

La mayoría de los proyectos de IA empresarial finalmente se encuentran con el mismo enigma: los datos más útiles suelen ser los más difíciles de alcanzar.

Para muchas empresas, el conocimiento empresarial crítico se encuentra dentro de aplicaciones heredadas, bases de datos on premises y almacenes de documentos que nunca se diseñaron para la IA. Algunos sistemas no tienen API modernas. Algunos se ejecutan dentro de un armario de datos local. Algunos tienen años de contexto operativo, pero lo exponen solo a través de pantallas antiguas, procedimientos almacenados o exportaciones manuales.

CrushBank ha trabajado en ese problema en el soporte de TI durante varios años. La empresa ayuda a los equipos de soporte a encontrar respuestas más rápido, resolver tickets de manera más constante y mejorar la satisfacción del cliente a través de la priorización impulsada por IA. Ahora CrushBank está aplicando ese mismo enfoque que prioriza los datos a casos de uso empresariales más amplios con la ayuda de IBM® Bob.

CrushBank ya sabía cómo convertir los datos operativos desordenados en respuestas útiles. Sin embargo, IBM Bob dio a los desarrolladores de la empresa el poder para aprovechar ese patrón a través de sistemas heredados, fuentes de datos e industrias. Este enfoque ofrecía la oportunidad de ampliar su mercado accesible.

IBM Bob ayuda a los desarrolladores de CrushBank a analizar sistemas heredados, inspeccionar esquemas y generar código de ingesta. Pueden crear pruebas y construir servidores MCP que conecten datos empresariales a modelos como Claude, ChatGPT, Llama y otros sistemas de IA. En esta publicación, explicaremos cómo CrushBank utiliza IBM Bob para convertir el descubrimiento de datos heredados en un proceso de ingeniería repetible para datos y aplicaciones preparados para la IA.