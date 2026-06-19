Cómo CrushBank convirtió los datos heredados en sistemas preparados para la IA con IBM Bob

Con IBM Bob, CrushBank ayuda a los clientes a pasar de aplicaciones desconectadas y bases de datos a datos gobernados que impulsan la búsqueda, los asistentes, la recuperación de conocimientos y los analytics. IBM Bob ha permitido a la empresa ampliar un negocio de soporte de TI a soluciones de datos e IA que abarcan toda la empresa.
La mayoría de los proyectos de IA empresarial finalmente se encuentran con el mismo enigma: los datos más útiles suelen ser los más difíciles de alcanzar.
Para muchas empresas, el conocimiento empresarial crítico se encuentra dentro de aplicaciones heredadas, bases de datos on premises y almacenes de documentos que nunca se diseñaron para la IA. Algunos sistemas no tienen API modernas. Algunos se ejecutan dentro de un armario de datos local. Algunos tienen años de contexto operativo, pero lo exponen solo a través de pantallas antiguas, procedimientos almacenados o exportaciones manuales.
CrushBank ha trabajado en ese problema en el soporte de TI durante varios años. La empresa ayuda a los equipos de soporte a encontrar respuestas más rápido, resolver tickets de manera más constante y mejorar la satisfacción del cliente a través de la priorización impulsada por IA. Ahora CrushBank está aplicando ese mismo enfoque que prioriza los datos a casos de uso empresariales más amplios con la ayuda de IBM® Bob.
CrushBank ya sabía cómo convertir los datos operativos desordenados en respuestas útiles. Sin embargo, IBM Bob dio a los desarrolladores de la empresa el poder para aprovechar ese patrón a través de sistemas heredados, fuentes de datos e industrias. Este enfoque ofrecía la oportunidad de ampliar su mercado accesible.
IBM Bob ayuda a los desarrolladores de CrushBank a analizar sistemas heredados, inspeccionar esquemas y generar código de ingesta. Pueden crear pruebas y construir servidores MCP que conecten datos empresariales a modelos como Claude, ChatGPT, Llama y otros sistemas de IA. En esta publicación, explicaremos cómo CrushBank utiliza IBM Bob para convertir el descubrimiento de datos heredados en un proceso de ingeniería repetible para datos y aplicaciones preparados para la IA.
Muchas organizaciones quieren utilizar la IA, pero no ven un camino claro hacia el retorno de la inversión (ROI) empresarial. Sus datos pueden ser valiosos, pero están dispersos en aplicaciones, bases de datos y documentos de línea de negocio antiguos.
Un lakehouse de datos puede ayudar una vez que los datos llegan allí. Combina un almacenamiento flexible con capacidades de consulta similares a las de un almacén, lo que permite a los equipos analizar datos estructurados, como registros de clientes, junto con datos no estructurados, como documentos y notas. Pero el mayor desafío es buscar los datos heredados, comprender lo que significan y remodelarlos para la IA.
Ahí es donde IBM Bob cambia las reglas. Para superar el desafío descrito anteriormente, se necesitaría un equipo desplegado y avanzado compuesto por un ingeniero, un representante de cuentas y un científico de datos. Necesitarían semanas para completar una prueba de concepto (PoC), mostrar valor y cerrar el trato.
Ahora, CrushBank puede emparejar a un desarrollador con Bob y crear la PoC en una tarde. Con IBM Bob, un proyecto completo que normalmente le tomaría a un equipo de CrushBank de cuatro personas hasta seis semanas se puede realizar en la mitad del tiempo y con uno o dos desarrolladores.
Con Bob, un solo desarrollador ahora puede recorrer bases de datos, realizar ingeniería inversa de esquemas, escribir código de ingesta y crear pruebas desde cero. El desarrollador mantiene el control, mientras que Bob acelera el trabajo repetitivo necesario para inspeccionar sistemas, proponer esquemas, generar código y documentar la implementación.
El tiempo que lleva pasar de la PoC al despliegue se ha reducido a alrededor de dos semanas. Ahora, cualquier proyecto posterior a la PoC se aborda con un solo desarrollador, un poco de ayuda de un especialista en datos e IBM Bob.
El resultado: los usuarios pueden buscar entre conocimientos previamente desconectados, preguntar a un asistente sobre datos operativos, recuperar documentos relevantes o ejecutar analytics que combinan múltiples sistemas. Para la organización del cliente, este método crea un camino más corto desde los datos heredados hasta el valor de la IA sin reemplazar primero todas las aplicaciones.
Al observar el diagrama, el proceso comienza con la agregación de datos heredados. El desarrollador e IBM Bob revisan los datos y validan su estructura para garantizar la preparación para la IA. Este enfoque permite a los servidores MCP consultar los datos para su uso con modelos y aplicaciones de IA. Aquí hay una guía paso a paso:
En la capa de datos empresariales heredada, CrushBank comienza con aplicaciones, bases de datos y documentos que podrían no exponer puntos de integración limpios. Un ejemplo real fue el de una empresa de ingeniería eléctrica que utilizaba una aplicación de SQL Server on premises para gestionar su negocio.
Los datos eran útiles, pero la aplicación no tenía una ruta de acceso externa simple. Antes de que cualquier aplicación de IA pudiera utilizar esos datos, el equipo tuvo que comprender la base de datos, identificar las tablas adecuadas, definir un método de extracción, normalizar los datos y proteger el acceso.
La siguiente parte del diagrama es donde IBM Bob entra en escena. Bob ayuda a los desarrolladores con el análisis de sistemas, el descubrimiento de datos, la creación de esquemas, el desarrollo de pipelines de ingesta, la modernización de Java a Python y la generación de pruebas.
Bob funciona dentro del flujo de trabajo de desarrollo, no como una capa de chat separada. Los desarrolladores pueden utilizar interacciones orientadas a la planificación para preguntar qué necesita el sistema, a qué preguntas quiere responder la empresa y qué estructuras de bases de datos parecen relevantes antes de pasar a la implementación.
Ese flujo de trabajo requiere la intervención del juicio humano. En el ejemplo de SQL Server, Bob no consultó directamente los datos de producción. Más bien, sugirió consultas de muestra y exportaciones. Un desarrollador revisó las solicitudes, ejecutó las consultas y devolvió los resultados.
La intervención humana significa que una persona revisa los planes, el código, las consultas o los pasos de acceso generados antes de que pasen a formar parte del sistema de trabajo. Para el trabajo de datos heredados, esa revisión protege contra más que errores: ayuda a prevenir patrones de acceso inseguros, suposiciones incorrectas y exposición de registros confidenciales.
La tercera sección trata sobre los datos preparados para la IA. Bob ayudó a generar un mapeo de base de datos y un esquema de Apache Iceberg. Bob también ayudó a generar el código de Python y Airflow Dags necesarios para mover datos de SQL Server a watsonx.data. Un Airflow Dag (grafo acíclico dirigido) es una definición de pipeline que controla qué tareas ETL de datos se ejecutan y en qué orden.
El entorno de datos de CrushBank funciona en IBM® Cloud e incluye watsonx.data, Iceberg, la base de datos vectorial Milvus (para apoyar la búsqueda y recuperación semántica), Presto y Spark. Esa arquitectura permite a los clientes usar una capa de datos de nivel empresarial sin tener que operar la pila completa por sí mismos.
La cuarta sección del diagrama es la capa del servidor MCP. CrushBank utiliza servidores MCP para proporcionar acceso seguro, conectividad de modelos y gobernanza. Bob también ayuda a construir esta capa. Una vez que los datos estructurados están disponibles en Iceberg y el contenido no estructurado está representado en Milvus, Bob puede ayudar a planificar el servidor MCP. Puede generar un código de acceso y crear archivos de instrucciones que le indiquen al sistema de IA cómo utilizar el servidor.
Los desarrolladores de CrushBank proporcionan el juicio del dominio, decidiendo qué cuestiones empresariales importan, qué datos son sensibles y qué patrones de acceso son aceptables. Bob se encarga de las tareas de ingeniería repetitivas relacionadas con las API, el código del servidor, las instrucciones y las pruebas.
Una vez que se ingieren los datos y los servidores MCP están listos para funcionar, es momento de crear la capa de analytics e IA. La quinta etapa es la elección del modelo. La arquitectura de analytics de CrushBank no está vinculada a un único modelo. Un cliente puede conectar sus datos a Claude, ChatGPT, Llama u otro modelo que admita el patrón de integración requerido. Esa flexibilidad es importante porque muchos clientes ya cuentan con asistentes de IA preferidos.
La etapa final es la aplicación de la IA. CrushBank puede admitir búsquedas, asistentes, recuperación de conocimientos y analytics. La misma base puede impulsar la propia interfaz de CrushBank, un asistente dentro del entorno de modelo preferido del cliente o un flujo de trabajo con agentes creado con Langflow de IBM. Para los clientes que necesitan orquestación gestionada, CrushBank también puede utilizar productos de IBM, como watsonx Orchestrate, donde la orquestación se adapta al despliegue.
El valor de IBM Bob no radica simplemente en que escriba código. La mayor ventaja es que ayuda a convertir trabajos de descubrimiento desordenados en artefactos que los ingenieros pueden revisar, probar y reutilizar.
El impacto en la entrega puede ser significativo. El trabajo que antes requería un equipo más grande de estilo de consultoría puede cambiar hacia un equipo más pequeño: a menudo se trata de un desarrollador emparejado con Bob, respaldado por una experiencia en datos enfocada. En algunos proyectos, el proceso de descubrimiento, que antes llevaba semanas, ahora puede reducirse a unos pocos días.
En un caso de uso intensivo en analytics, CrushBank combinó datos de sistemas de proyectos, datos de ERP y datos de CRM para crear un modelo de predicción de abandono. El modelo utilizó ejemplos históricos de abandono para identificar futuros clientes en riesgo, dando a la empresa la oportunidad de intervenir antes. Bob ayudó a identificar patrones, a construir la ruta de ingesta y a crear una interfaz Streamlit sencilla.
CrushBank logró este resultado entrenando a Bob con principios de programación, estándares y las mejores prácticas documentadas de CrushBank. Ese contexto ayuda a Bob a generar trabajo que se ajuste a las convenciones del equipo en lugar de producir código genérico que necesita una gran cantidad de reelaboración. Los modos y reglas personalizados de Bob separan la planificación, la programación y la revisión. Los desarrolladores pueden analizar la arquitectura, pasar a la implementación y luego revisar los cambios generados sin salir del flujo de trabajo.
La IA no lleva código a producción sin extensos sistemas de pruebas y revisión humana por pares. CrushBank no aprueba automáticamente el código generado. Las revisiones de código, el escaneo de datos confidenciales y la revisión humana mantienen los resultados de Bob dentro del ciclo de vida del desarrollo de software. Esa disciplina es especialmente importante cuando el trabajo involucra datos heredados, registros de clientes o sistemas mal documentados.
El uso de IBM Bob por parte de CrushBank muestra cómo el desarrollo asistido por IA puede acelerar la automatización y mantener la disciplina de ingeniería en el proceso. La arquitectura aún depende de la revisión humana, el acceso seguro, el modelado de datos y las buenas prácticas de despliegue. Bob ayuda a aplicar esas prácticas más rápido en más entornos de clientes.
Esa repetibilidad es la ventaja de escalar. Cada cliente puede traer diferentes aplicaciones, bases de datos y documentos heredados, pero el patrón sigue siendo constante: descubrir el sistema, mapear el esquema, crear la ingesta, estructurar los datos, exponerlos a través de servidores MCP gobernados y conectarlos a la experiencia de IA que se adapte a las necesidades de los usuarios.
Los productos de IBM admiten cada capa de ese patrón. IBM Bob acelera la planificación, el desarrollo, la generación de pruebas y la revisión: watsonx.data proporciona la capa de datos gobernada. IBM Cloud proporciona la base de la infraestructura. watsonx Orchestrate puede admitir la orquestación gestionada donde los clientes la necesiten.
Para CrushBank, prácticamente cualquier empresa que busque aprovechar sus datos empresariales para la IA se ha convertido en un prospecto. Al construir con IBM Bob y los productos de datos e IA de IBM, la empresa pasó de un negocio de IA y soporte de TI a un negocio de habilitación de datos más amplio.