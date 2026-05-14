Cómo Cogniware creó una plataforma de lucha contra los delitos financieros asistida por IA con IBM watsonx

IBM® watsonx.data y watsonx.ai, el análisis basado en grafos y un conjunto modular de API ayudan a los investigadores a examinar conjuntos de datos complejos y descubrir pistas de financiamiento ilícito y lavado de dinero un 60 % más rápido.
Los investigadores de delitos financieros rara vez comienzan con un expediente en blanco. En cambio, se enfrentan a una avalancha de informes de transacciones y actividades sospechosas que se acumulan más rápido de lo que la mayoría de los equipos pueden revisar manualmente. A medida que aumentan los volúmenes de datos, se dedica más tiempo a clasificar, filtrar y organizar los datos, dejando menos tiempo para el trabajo de investigación de seguimiento del financiamiento ilícito.
Cogniware creó la plataforma Argos para abordar ese problema. La solución de la empresa con sede en Praga aporta grandes volúmenes de datos financieros a un entorno de datos gobernado impulsado por IBM watsonx.data. A continuación, relaciona a las personas, cuentas, transacciones y ubicaciones sospechosas en un grafo y analiza dicho grafo en busca de patrones, como circuitos de lavado de dinero y cadenas de financiamiento ilícito.
Con IBM watsonx.ai, los investigadores pueden consultar los resultados en lenguaje natural, generar resúmenes, detectar anomalías y producir informes más rápido, mientras que la detección central permanece basada en el análisis de grafos y patrones en lugar de la automatización de cajas negras.
El resultado es una plataforma segura que ayuda a los investigadores a pasar de la sobrecarga de datos a clientes potenciales priorizados un 60 % más rápido. Logra esta mejora sin eliminar a los humanos del ciclo de decisión. Esto permite a los equipos de investigación financiera hacer frente al creciente volumen de casos sin tener que aumentar el personal al mismo ritmo. En ciertos casos, permitió a los equipos reabrir investigaciones que se estancaron por falta de pruebas.
El caso de uso comienza con un problema empresarial familiar: demasiados datos, falta de señal. A medida que las instituciones financieras envían grandes volúmenes de informes de transacciones y actividades sospechosas, los investigadores pierden un tiempo valioso clasificando, filtrando y organizando registros en lugar de analizarlos.
Los usuarios objetivo de Cogniware son unidades de inteligencia financiera y equipos de aplicación de la ley que intentan detectar patrones en cómo se mueve el dinero, especialmente señales asociadas con el lavado de dinero y el financiamiento ilícito. Los investigadores ven paneles que resumen el caso, luego pasan a una vista de análisis de enlaces basada en grafos que hace visibles las relaciones entre personas, cuentas, transacciones y ubicaciones.
El grafo es donde surgen los patrones. El lavado puede aparecer como un bucle, ya que quien lo hace recibe los fondos después de haber sido “limpiados”. El financiamiento ilícito, por el contrario, puede aparecer como una cadena que lleva los fondos hacia fines dañinos.
La interfaz de usuario de Argos ilustra, en la parte inferior izquierda, una representación visual del grafo. Este ejemplo muestra un bucle de dinero, que podría indicar lavado de dinero. Este reconocimiento de patrones ayuda a los investigadores a detectar transacciones ilícitas.
Los equipos pueden configurar decenas de patrones para puntuar y señalar comportamientos sospechosos a escala. Eso significa menos búsqueda manual entre registros desconectados y más tiempo dedicado a decidir si un caso merece una acción más profunda.
El primer principio de diseño es que todos estos sistemas deben poder desplegarse tanto on premises como en la nube. Los clientes tienen pautas de despliegue extremadamente estrictas, por lo que Cogniware necesita desplegar donde el usuario lo requiera. Esta flexibilidad es crítica y es una de las razones clave por las que Cogniware eligió una solución de IBM.
La arquitectura técnica sigue una secuencia pragmática. Los datos entran a través de pipelines ETL en un lakehouse construido en IBM watsonx.data, elegido para la escalabilidad y su capacidad para gestionar datos estructurados y no estructurados, y en almacenamiento de objetos. Allí, los registros se preparan para su análisis (en el cuadro de la izquierda del diagrama).
A partir de ahí, el sistema mueve los datos a una capa operativa (el cuadro central del diagrama) que hace que los datos sean utilizables para la investigación a través del almacenamiento de grafos, índices y componentes del flujo de trabajo. La base de datos de grafos de la plataforma, ArangoDB, constituye el núcleo, ya que la verdadera unidad de análisis es la relación entre las entidades a lo largo del caso. Es crítico, por ejemplo, que la persona adecuada esté conectada a la cuenta financiera correcta.
Un conjunto de API modulares, por ejemplo, una API que envía alertas a la interfaz de usuario (IU) y otra que maneja todos los datos en tiempo real, conecta las capas de almacenamiento y grafos a la lógica de investigación. Estas API se activan cuando el sistema detecta la necesidad de que el usuario responda de inmediato. La capa de procesamiento de negocio e investigación (en el recuadro derecho del diagrama) incluye:
La arquitectura también incluye componentes de almacén de vectores (Milvus) y almacén de anotaciones para la búsqueda impulsada por IA y la revisión con intervención humana, además de un catálogo de gobernanza de datos y una API de data lakehouse basada en SQL y Presto. Es un diseño modular. Se pueden insertar nuevos modelos, nuevos flujos de trabajo y nuevas fuentes sin reescribir toda la plataforma.
Así es como funciona el flujo de solicitudes de principio a fin. Un usuario hace una pregunta o activa un análisis en Argos y la solicitud se mueve a través de las API de Argos. A continuación, los datos se recuperan y se evalúan en el grafo, se analizan los patrones, se generan alertas o insights y los resultados se muestran en la interfaz de usuario.
La capa de IA generativa permite consultas en lenguaje natural, machine learning y analytics avanzados para mejorar la forma en que los usuarios interactúan con el sistema. Esta parte de la plataforma Argos también es modular:
Es una clara separación de preocupaciones: ingerir y gobernar los datos en una capa, razonar sobre las relaciones en otra y luego exponer la IA de asistencia a través de servicios de alcance limitado en lugar de una caja negra monolítica.
Las tecnologías de IBM proporcionan un manejo escalable de datos y una asistencia de IA bien limitada. Watsonx.data proporciona la base del lakehouse para grandes volúmenes de datos no estructurados. Watsonx.ai agrega capacidades de procesamiento de lenguaje natural, machine learning e IA generativa que ayudan a que el sistema sea más fácil de usar para los investigadores no técnicos. La modularidad de la plataforma fue un factor importante para Cogniware. El equipo pudo elegir diferentes modelos en idiomas específicos y cambiarlos cuando era necesario.
El componente de IA de la plataforma Argos ayuda con la resolución de entidades, la detección de anomalías y patrones, el resumen, la generación de informes, la respuesta a preguntas y el cumplimiento guiado de los procedimientos internos.
La arquitectura también utiliza protocolos de seguridad, contextualización y mecanismos de verificación de datos para reducir el riesgo de alucinaciones y garantizar que los resultados sean pertinentes al contexto del caso. Estos factores son importantes en un flujo de trabajo donde las malas respuestas pueden distorsionar una investigación.
La decisión real de que se ha producido un comportamiento sospechoso permanece anclada en la estructura gráfica, la lógica de patrones y la revisión humana. Esa elección protege la confianza del usuario y ayuda a gestionar el costo total de propiedad. Los investigadores obtienen un aumento de la productividad. Evitan el riesgo operativo de permitir que un modelo estocástico determine al final el comportamiento sospechoso.
El impacto que la plataforma Argos tiene en las investigaciones es claro. En el marco de una investigación financiera, el volumen de datos que había que revisar se duplicó en dos años, pero se gestionó sin problemas y sin necesidad de contratar a más investigadores. En otro ejemplo, un caso que previamente se pospuso y cerró por falta de pruebas se resolvió en minutos una vez que se aplicaron Argos y sus herramientas de IA.
El resultado más amplio es investigaciones más rápidas, análisis de autoservicio más fáciles para usuarios no técnicos y tiempos de ciclo más cortos de meses a días en casos de fraude complejos.
Al aprovechar la pila de datos e IA de IBM, Cogniware convirtió un flujo de trabajo de alta presión contra delitos financieros en una plataforma escalable de investigación. Puede procesar más datos e identificar más patrones sin dejar de mantener a los analistas plenamente informados.