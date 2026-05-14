Cómo Cogniware creó una plataforma de lucha contra los delitos financieros asistida por IA con IBM watsonx

Los investigadores de delitos financieros rara vez comienzan con un expediente en blanco. En cambio, se enfrentan a una avalancha de informes de transacciones y actividades sospechosas que se acumulan más rápido de lo que la mayoría de los equipos pueden revisar manualmente. A medida que aumentan los volúmenes de datos, se dedica más tiempo a clasificar, filtrar y organizar los datos, dejando menos tiempo para el trabajo de investigación de seguimiento del financiamiento ilícito.

Cogniware creó la plataforma Argos para abordar ese problema. La solución de la empresa con sede en Praga aporta grandes volúmenes de datos financieros a un entorno de datos gobernado impulsado por IBM watsonx.data. A continuación, relaciona a las personas, cuentas, transacciones y ubicaciones sospechosas en un grafo y analiza dicho grafo en busca de patrones, como circuitos de lavado de dinero y cadenas de financiamiento ilícito.

Con IBM watsonx.ai, los investigadores pueden consultar los resultados en lenguaje natural, generar resúmenes, detectar anomalías y producir informes más rápido, mientras que la detección central permanece basada en el análisis de grafos y patrones en lugar de la automatización de cajas negras.

El resultado es una plataforma segura que ayuda a los investigadores a pasar de la sobrecarga de datos a clientes potenciales priorizados un 60 % más rápido. Logra esta mejora sin eliminar a los humanos del ciclo de decisión. Esto permite a los equipos de investigación financiera hacer frente al creciente volumen de casos sin tener que aumentar el personal al mismo ritmo. En ciertos casos, permitió a los equipos reabrir investigaciones que se estancaron por falta de pruebas.