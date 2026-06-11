La autenticación se ejecuta a través de IBM Verify mediante OpenID Connect u OIDC, un protocolo de inicio de sesión estándar que permite que una aplicación verifique la identidad de un usuario con un proveedor de identidad. Los controles de acceso basados en roles garantizan que un usuario vea solo las políticas y resultados autorizados.

Después de la carga, la aplicación verifica si el texto del PDF se puede leer directamente. Algunas políticas se generan digitalmente y son fáciles de analizar. Otros llegan como escaneos, imágenes u otros formatos incongruentes. Cuando el documento necesita un procesamiento adicional, Lexxari utiliza el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) con capacidades de visión en watsonx.ai.

Un backend FastAPI que se ejecuta en Cloud Code Engine coordina el procesamiento (recuadro azul claro en la parte superior izquierda del diagrama). Aquí, el backend valida la necesidad de OCR, extrae el texto de la póliza, enruta las instrucciones a IBM watsonx.ai, genera hojas inteligentes y registra eventos de uso. También expone el endpoint de recuperación utilizado por AskLexxari.

Para flujos de trabajo predefinidos, el usuario selecciona un tipo de daño, como incendio, viento o granizo. Luego, Lexxari ejecuta una cuadrícula de preguntas contra el texto extraído de la póliza. Cada tipo de daño puede incluir aproximadamente entre 16 y 20 preguntas sobre la póliza (por ejemplo, “¿Cuál es el deducible por incendio?” o “¿Cuáles son los límites de la póliza?”). El modelo extrae respuestas, como límites de cobertura, fechas de pólizas, deducibles, exclusiones y otros metadatos, y luego las devuelve en una hoja inteligente estructurada.

Para las preguntas abiertas, AskLexxari utiliza la generación aumentada por recuperación, o RAG, que limita la entrada a la evidencia específica de la política. Este enfoque también permite mantener un registro de auditoría para que el agente humano pueda verificar rápidamente la respuesta. Watsonx Orchestrate conecta la experiencia conversacional con el resto del flujo de trabajo (en el recuadro azul claro, parte superior derecha del diagrama).

En lugar de tratar el chatbot como la aplicación, Lexxari utiliza Orchestrate para enrutar el proceso de preguntas y respuestas a través de los datos correctos de pólizas, los servicios de backend y los pasos de fundamentación de fuentes. Esa separación es importante: los pasos deterministas, como la carga, la validación de OCR y la generación de hojas inteligentes, siguen siendo deterministas, mientras que el componente de IA maneja la extracción de lenguaje pesado y las preguntas y respuestas.

La arquitectura también deja espacio para la elección de modelos. La configuración del modelo se puede gestionar a través de los ajustes de despliegue, por lo que la aplicación no está limitada a una sola familia de modelos. Eso le da al equipo una forma práctica de probar la precisión, el costo, la latencia y el ajuste de los modelos sin reescribir todo el flujo de trabajo.

La capa de analytics utiliza Elasticsearch para almacenar resultados de hojas inteligentes, actividad de preguntas y respuestas, feedback y datos de uso (recuadro en la parte inferior derecha). Elasticsearch es un motor de búsqueda y analytics diseñado para indexar datos estructurados y no estructurados. En Lexxari, admite el monitoreo de uso, el análisis de feedback y futuras mejoras a las preguntas de las hojas inteligentes. La aplicación puede rastrear qué tipos de daños seleccionan los usuarios, qué preguntas hacen y dónde las respuestas reciben feedback positivo o negativo.