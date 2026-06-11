Claims Connection Group creó la aplicación Lexxari en IBM para convertir pólizas de seguro complejas en inteligencia estructurada y con capacidad de búsqueda, ayudando a las agencias a reemplazar los ciclos lentos y manuales de revisión de pólizas con respuestas fundamentadas en minutos.
La revisión de pólizas de seguros es un problema de recuperación de información de alto riesgo. Un propietario puede llamar a una agencia de seguros después de un incendio, una tormenta de granizo, una fuga de agua o un árbol caído y hacer una pregunta simple: “¿Tengo cobertura?”. Detrás de esa pregunta se encuentra un extenso documento de póliza con límites de cobertura, exclusiones, condiciones y excepciones distribuidos en docenas de páginas. Lexaari obtiene respuestas precisas rápidamente.
Claims Connection Group trabaja en el ecosistema de reclamaciones de seguros de propiedad y automóviles, ayudando a conectar a los asegurados con contratistas de reparación calificados y coordinando entre todas las partes involucradas. En ese flujo de trabajo, una aseguradora es la compañía de seguros, un agente o corredor ayuda al titular de la póliza a gestionar la cobertura y un ajustador evalúa la reclamación. El titular de la póliza solo necesita una orientación clara y un siguiente paso seguro.
Claims Connection Group creó Lexxari para reducir el tiempo que lleva comprender el lenguaje de la póliza y tomar la medida correcta. La aplicación convierte las pólizas de seguro en información estructurada y que se puede buscar a través de hojas inteligentes (resúmenes específicos de daños que extraen información clave de cobertura, límites y exclusiones). Lo hace a través de AskLexxari, una interfaz conversacional para preguntas que no se ajustan a una lista de verificación predefinida.
IBM® watsonx.ai, IBM watsonx Orchestrate, IBM Code Engine e IBM Verify proporcionan a Claims Connection Group y Lexxari una base modular para el análisis de políticas basado en la fuente, el acceso seguro de los usuarios y el despliegue escalable. Esa pila de IBM también le da a Lexxari espacio para crecer a medida que cambian el volumen de reclamaciones o los requisitos de los clientes, al tiempo que preserva los controles que requiere un flujo de trabajo de seguros.
Esta publicación recorre el caso de uso de seguros, la arquitectura IBM® watsonx detrás de Lexxari y las opciones de diseño que ayudan a la aplicación a escalar sin perder la trazabilidad.
El caso de uso principal es la interpretación de políticas durante un reclamo. Por ejemplo, cuando se cae un árbol, es posible que el asegurado necesite saber si la cobertura cubre la remoción de árboles, la limpieza de escombros o la reparación del techo. Un contratista necesita la misma información antes de comenzar el trabajo para que este se mantenga dentro de los límites de cobertura de la póliza.
El desafío crece durante un evento catastrófico. En una tormenta masiva de Minnesota en 2025 (un “derecho” o línea de tormentas eléctricas intensas que se desplazaba a gran velocidad), vientos de 130 a 145 millas por hora derribaron aproximadamente 9 millones de árboles.
Algunos asegurados tenían docenas de árboles caídos en su propiedad, los agentes se enfrentaban a un gran volumen de llamadas urgentes y el lenguaje sutil de la póliza cambiaba la respuesta para cada situación. Una cláusula que parecía permitir los costos de remoción de árboles podría aplicarse solo cuando el árbol estaba en llamas, no cuando el viento lo derribaba, por ejemplo.
Ese tipo de excepción es donde la revisión manual falla bajo presión. Un revisor experto puede encontrar la respuesta, pero puede tardar hasta 45 minutos. Lexxari está diseñado para agilizar ese proceso mediante la carga de la póliza, la selección de un tipo de daño y la generación de un resumen respaldado por fuentes que un usuario capacitado pueda revisar antes de asesorar al asegurado.
El valor para los usuarios finales no es solo la velocidad. Los agentes obtienen respuestas más coherentes, los ajustadores y contratistas obtienen orientación preparada para el reclamo y los asegurados obtienen los siguientes pasos más claros antes de presentar un reclamo. Este enfoque también puede reducir las reclamaciones innecesarias sin pago (que no están cubiertas).
La arquitectura de Lexxari comienza con una interfaz de usuario basada en navegador que se ejecuta en IBM® Cloud Code Engine, el tiempo de ejecución sin servidor de IBM Cloud para aplicaciones y trabajos en contenedores. Esta arquitectura ayuda al equipo a desplegar servicios sin gestionar servidores directamente. La interfaz (descrita en el cuadro superior del diagrama) permite a los usuarios (agentes de seguros, por ejemplo) cargar un PDF de la póliza y seleccionar un tipo de daño. Pueden generar una hoja inteligente o hacer una pregunta a través de AskLexxari.
La autenticación se ejecuta a través de IBM Verify mediante OpenID Connect u OIDC, un protocolo de inicio de sesión estándar que permite que una aplicación verifique la identidad de un usuario con un proveedor de identidad. Los controles de acceso basados en roles garantizan que un usuario vea solo las políticas y resultados autorizados.
Después de la carga, la aplicación verifica si el texto del PDF se puede leer directamente. Algunas políticas se generan digitalmente y son fáciles de analizar. Otros llegan como escaneos, imágenes u otros formatos incongruentes. Cuando el documento necesita un procesamiento adicional, Lexxari utiliza el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) con capacidades de visión en watsonx.ai.
Un backend FastAPI que se ejecuta en Cloud Code Engine coordina el procesamiento (recuadro azul claro en la parte superior izquierda del diagrama). Aquí, el backend valida la necesidad de OCR, extrae el texto de la póliza, enruta las instrucciones a IBM watsonx.ai, genera hojas inteligentes y registra eventos de uso. También expone el endpoint de recuperación utilizado por AskLexxari.
Para flujos de trabajo predefinidos, el usuario selecciona un tipo de daño, como incendio, viento o granizo. Luego, Lexxari ejecuta una cuadrícula de preguntas contra el texto extraído de la póliza. Cada tipo de daño puede incluir aproximadamente entre 16 y 20 preguntas sobre la póliza (por ejemplo, “¿Cuál es el deducible por incendio?” o “¿Cuáles son los límites de la póliza?”). El modelo extrae respuestas, como límites de cobertura, fechas de pólizas, deducibles, exclusiones y otros metadatos, y luego las devuelve en una hoja inteligente estructurada.
Para las preguntas abiertas, AskLexxari utiliza la generación aumentada por recuperación, o RAG, que limita la entrada a la evidencia específica de la política. Este enfoque también permite mantener un registro de auditoría para que el agente humano pueda verificar rápidamente la respuesta. Watsonx Orchestrate conecta la experiencia conversacional con el resto del flujo de trabajo (en el recuadro azul claro, parte superior derecha del diagrama).
En lugar de tratar el chatbot como la aplicación, Lexxari utiliza Orchestrate para enrutar el proceso de preguntas y respuestas a través de los datos correctos de pólizas, los servicios de backend y los pasos de fundamentación de fuentes. Esa separación es importante: los pasos deterministas, como la carga, la validación de OCR y la generación de hojas inteligentes, siguen siendo deterministas, mientras que el componente de IA maneja la extracción de lenguaje pesado y las preguntas y respuestas.
La arquitectura también deja espacio para la elección de modelos. La configuración del modelo se puede gestionar a través de los ajustes de despliegue, por lo que la aplicación no está limitada a una sola familia de modelos. Eso le da al equipo una forma práctica de probar la precisión, el costo, la latencia y el ajuste de los modelos sin reescribir todo el flujo de trabajo.
La capa de analytics utiliza Elasticsearch para almacenar resultados de hojas inteligentes, actividad de preguntas y respuestas, feedback y datos de uso (recuadro en la parte inferior derecha). Elasticsearch es un motor de búsqueda y analytics diseñado para indexar datos estructurados y no estructurados. En Lexxari, admite el monitoreo de uso, el análisis de feedback y futuras mejoras a las preguntas de las hojas inteligentes. La aplicación puede rastrear qué tipos de daños seleccionan los usuarios, qué preguntas hacen y dónde las respuestas reciben feedback positivo o negativo.
Los principales requisitos de diseño eran modularidad, precisión, explicabilidad, revisión humana, seguridad y escalabilidad.
Modularidad
La modularidad significa que cada parte de la arquitectura puede cambiar sin forzar una reconstrucción completa. Este requisito es importante porque Claims Connection Group atiende a diferentes usuarios, desde agencias más pequeñas hasta operadores más grandes, cada uno con diferentes sistemas, necesidades de cumplimiento y preferencias de despliegue.
Exactitud
La precisión comienza con la fundamentación de las políticas. Lexxari indica al modelo que responda desde el lenguaje de la política, no desde el conocimiento general. Para las hojas inteligentes generadas, las respuestas se vinculan a la información de origen a nivel de página. Para las preguntas y respuestas conversacionales, el flujo de trabajo de RAG proporciona una base de fuentes más granular para que los usuarios puedan inspeccionar de dónde proviene la respuesta.
Explicabilidad
La explicabilidad significa que el usuario puede entender por qué la aplicación produjo una respuesta específica. En el ámbito de los seguros, esto es crítico, ya que una respuesta sobre la cobertura puede influir en que un asegurado presente una reclamación, en que un contratista comience a trabajar o en que un cliente tenga que asumir un gasto de su propio bolsillo. Una respuesta respaldada por la fuente permite a un revisor profesional comparar la respuesta con el lenguaje de la póliza antes de actuar.
Los seres humanos mantienen la autoridad
Lexxari ayuda a los agentes de seguros, ajustadores y personal de Claims Connection Group, pero no reemplaza el juicio profesional. Los usuarios pueden validar la respuesta, inspeccionar la fuente, dar feedback y tomar la decisión final. Esa elección de diseño mantiene clara la responsabilidad y, al mismo tiempo, reduce la carga de búsqueda manual.
Seguridad
La seguridad también tuvo que diseñarse en la arquitectura desde el principio porque Lexxari trabaja con información de identificación personal (PII) en documentos de políticas, contexto de reclamaciones y datos específicos del usuario. IBM Verify proporciona gestión de identidad y acceso a través de OIDC, mientras que los controles basados en roles ayudan a mantener a los usuarios limitados a las políticas y resultados a los que están autorizados a acceder.
Escalabilidad
La escalabilidad era igual de importante porque la demanda de seguros no es lineal. Un día normal puede implicar una cantidad manejable de preguntas sobre políticas, mientras que una tormenta importante puede crear un aumento repentino en las llamadas, cargas y verificaciones de cobertura. Ejecutar la interfaz de usuario (IU) y el backend de FastAPI en IBM Code Engine ayuda a que la aplicación se adapte a esos picos de tráfico. El diseño modular permite a Claims Connection Group agregar nuevos tipos de daños, entornos de clientes e integraciones sin reconstruir el flujo de trabajo central.
La lección más importante que nos deja Lexxari es que la IA empresarial no siempre requiere más agentes ni una lógica de modelos más compleja. En muchos despliegues, el diseño previsible de flujos de trabajo es lo que más importa. La arquitectura de Lexxari utiliza pasos deterministas en los que se conoce el proceso, como la carga de documentos, la validación OCR, la selección del tipo de daño y el registro. Utiliza IA donde la comprensión del lenguaje crea valor, como extraer detalles de cobertura y responder preguntas basadas en fuentes.
Ese diseño hace que la aplicación sea más fácil de ampliar. Claims Connection Group puede agregar tipos de daños, formularios de pólizas, líneas de seguros, flujos de trabajo de clasificación de cotizaciones, puntos de entrada al centro de atención telefónica o integraciones más profundas de transportistas sin reconstruir la base. El mismo modelo también puede adaptarse a diferentes entornos de despliegue a medida que cambian los requisitos de los clientes empresariales.
Para los usuarios finales, las opciones técnicas se manifiestan como respuestas más rápidas, una comunicación más clara y menos errores evitables en las reclamaciones. Para Claims Connection Group, la pila de IBM admite una aplicación que puede comenzar con un flujo de trabajo de seguros urgente y convertirse en un negocio de inteligencia de políticas más amplio. Al crear Lexxari en IBM, Claims Connection Group obtiene una base modular para escalar la IA en todo el trabajo de reclamaciones, manteniendo la evidencia de origen, la seguridad y el juicio humano en el centro.