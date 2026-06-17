Cómo Careerforce Pro convierte los eventos de contratación en señales de IA gobernadas

Careerforce Pro utiliza IBM watsonx.ai e IBM watsonx.governance para ayudar a los equipos de contratación a reducir el tiempo de contratación en casi un 96 %, marcar las incoherencias de los candidatos y mantener a los reclutadores en control de las decisiones finales.
En la contratación de atención médica, la velocidad es crítica. Los puestos que permanecen vacantes durante tan solo tres semanas pueden contribuir a la escasez de personal, la presión de las horas extra, el agotamiento y el retraso en la atención al paciente. Mientras tanto, para los reclutadores, el cuello de botella a menudo comienza antes de la primera conversación significativa: comentarios del currículo, selección inicial, programación y filtrado de candidatos que no deberían haber llegado al pipeline.
Careerforce Pro creó su plataforma de adquisición de talento impulsada por IA para abordar las fricciones en las primeras etapas y ofrecer una cartera de candidatos adecuados. La empresa con sede en Walnut Creek, California se centra en flujos de trabajo de contratación de gran volumen en los que los reclutadores necesitan señales más rápidas, no solo automatización.
Careerforce Pro utiliza IBM® watsonx.ai e IBM watsonx.governance para impulsar la selección automatizada, las entrevistas estructuradas, la coincidencia contextual de candidatos y la inteligencia de contratación gobernada en una amplia gama de industrias con alta rotación de empleos.
En lugar de reemplazar el juicio del reclutador, la plataforma aporta estructura al proceso de contratación al organizar la evidencia de currículos, entrevistas e interacciones con los candidatos en señales explicables.
Los reclutadores pueden revisar, cuestionar y actuar sobre estos insights con confianza. El resultado es una plataforma diseñada para ayudar a los equipos de contratación a moverse más rápido mientras mantiene a las personas en control de las decisiones finales.
Careerforce Pro se creó en torno a un desafío práctico que enfrentan muchos equipos de reclutamiento: los reclutadores dedican demasiado tiempo a candidatos que no están calificados o son difíciles de evaluar en un pipeline de contratación fragmentado. La plataforma ayuda a agilizar la selección temprana, verificar las calificaciones y habilidades, realizar entrevistas estructuradas asistidas por IA y hacer coincidir a los candidatos con los puestos en función del contexto en lugar de solo la coincidencia de palabras clave.
El impacto es más visible en la experiencia del reclutador. Los equipos de contratación ahora pueden responder antes a los candidatos fuertes, reducir el tiempo dedicado al trabajo administrativo y revisar insights estructurados en lugar de reunir manualmente currículos, notas de llamadas, respuestas en video y registros de programación. En funciones de atención médica como enfermería, clínicas y puestos de atención adyacentes, la plataforma puede ayudar a reducir los plazos de contratación hasta en un 50 %.
Careerforce Pro también aborda un riesgo emergente de contratación: la tergiversación de los candidatos. Las herramientas de IA han permitido que los solicitantes fraudulentos sean más difíciles de identificar. Según Gartner, para 2028, uno de cada cuatro perfiles de candidatos a un puesto de trabajo será falso. La plataforma hace referencias cruzadas a reclamaciones de currículos, respuestas de entrevistas en audio y respuestas de entrevistas en video para marcar discrepancias antes de tomar una decisión de contratación. Esta capacidad se vuelve más importante a medida que la contratación remota, los currículos generados por IA y las respuestas asesoradas hacen que la validación de candidatos en etapas iniciales sea más compleja.
Es importante tener en cuenta que la plataforma no toma las decisiones finales de contratación. Estructura la evidencia, saca a la luz las señales y pone al reclutador o al líder de recursos humanos al tanto de la situación.
El siguiente diagrama cuenta la historia de izquierda a derecha: los datos de contratación sin procesar ingresan desde el entorno del cliente, las tecnologías de IBM potencian la capa de inteligencia y los insights auditados fluyen a los equipos de contratación.
En el lado izquierdo, Careerforce Pro ingiere datos de contratación de múltiples canales: currículos, pantallas de voz, entrevistas en video y códigos QR capturados por los solicitantes en ferias de empleo, escaparates o sitios de trabajo. El broker de mensajería y streaming RabbitMQ admite el pipeline de eventos asíncrono.
Esa elección de diseño es importante para la contratación de un gran volumen porque la actividad de los candidatos puede aumentar rápidamente después de una oferta de trabajo, especialmente en puestos de atención médica o de campo. Al desacoplar la ingesta del procesamiento descendente, Careerforce Pro puede manejar ráfagas sin forzar cada evento a través de una ruta frágil en tiempo real.
La base de la aplicación se ejecuta en una pila nativa de la nube (parte inferior del diagrama). La capa de presentación utiliza una interfaz basada en React que se ejecuta en AWS EKS, con AWS Certificate Manager y Web Application Firewall (WAF) que admiten el acceso seguro. La API y la capa de autenticación incluyen Spring Cloud Gateway, descubrimiento de servicios a través del código abierto Netflix Eureka y autenticación basada en JWT.
La capa de aplicación utiliza EKS, ECR y GitHub Actions, con Java Spring Boot que admite la orquestación del flujo de trabajo empresarial y Python FastAPI que admite la inferencia de IA, los servicios de PLN y una iteración más rápida de las características de IA.
La capa de datos está diseñada para separar el almacenamiento por carga de trabajo. PostgreSQL en Amazon RDS maneja datos transaccionales estructurados. Redis y Amazon ElastiCache admiten interacciones de baja latencia. Amazon S3 almacena currículos, grabaciones y artefactos. Amazon EFS proporciona persistencia de archivos compartidos. CloudWatch, Grafana y Prometheus proporcionan visibilidad del estado del sistema, la latencia, el comportamiento de escalado y la confiabilidad del flujo de trabajo.
El centro del diagrama muestra dónde aparece la pila de IBM. IBM watsonx.ai impulsa la evaluación de candidatos con soporte de IA, incluyendo el análisis de currículos, la extracción de datos estructurados, la correspondencia contextual entre candidatos y puestos, y los flujos de trabajo de entrevistas asistidas por IA a través de Agent Iris, un agente de entrevistas autónomo desarrollado por Careerforce. La arquitectura se basa en los modelos fundacionales Llama 3.3 70B y Llama Maverick para las tareas de detección, coincidencia y evaluación. El agente Iris realiza entrevistas de voz estructuradas, captura las respuestas de los candidatos y devuelve las transcripciones al flujo de trabajo de evaluación.
AWS Transcribe y AWS Translate admiten las partes de voz, video y multilingüe del flujo. AWS Transcribe convierte la voz en texto y separa a los hablantes, lo que permite al sistema distinguir entre el entrevistador de IA y el candidato. Esas transcripciones alimentan el análisis de sentimientos, las comprobaciones de coherencia y la revisión estructurada. AWS Translate admite flujos de trabajo multilingües, incluidas entrevistas en español.
IBM watsonx.governance se encuentra debajo de la capa de evaluación de IA. Admite el monitoreo a nivel de decisión, la explicabilidad y la detección de sesgos entre atributos protegidos, rastreos de auditoría, monitoreo del rendimiento del modelo y monitoreo de deriva. Para la contratación, esta capa de gobernanza es crítica. Ayuda a los reclutadores y líderes de recursos humanos a comprender por qué un candidato recibió una puntuación, qué evidencia influyó en la recomendación y si el sistema se está comportando según lo previsto en todos los grupos.
En el lado derecho del diagrama, Careerforce Pro ofrece insights de contratación auditados a los equipos de contratación. Los reclutadores pueden revisar resúmenes estructurados de candidatos, señales de coincidencia, banderas de incongruencia e inteligencia de entrevistas dentro del portal Careerforce Pro.
La hoja de ruta extiende esos resultados a capacidades más amplias de inteligencia de la fuerza laboral, incluidas las revisiones culturales (encuestas que proporcionan información para mejorar la moral) y las entrevistas de salida. También incluye la evaluación comparativa “similar a la contratación” (donde las contrataciones de alto rendimiento crean puntos de referencia para otros candidatos), entrevistas en video basadas en avatares y flujos de trabajo de verificación de antecedentes.
La lección más contundente de la compilación de Careerforce Pro es que la velocidad por sí sola no es suficiente. Los equipos de contratación también necesitan transparencia, explicabilidad, compatibilidad de flujos de trabajo y supervisión humana. Con watsonx.ai y watsonx.governance, Careerforce Pro puede combinar la automatización impulsada por IA con los controles necesarios para la contratación.
La plataforma está diseñada para reducir la fricción en la adopción. En lugar de requerir que los equipos de contratación reemplacen los sistemas existentes, Careerforce Pro puede trabajar junto con las herramientas que ya utilizan. Este proceso permite a las organizaciones introducir flujos de trabajo asistidos por IA en procesos de reclutamiento familiares sin llevar a cabo una migración completa del sistema.
El impacto es claro: los reclutadores pueden mover a los candidatos calificados a través del embudo más rápido, dedicar menos tiempo a la selección y coordinación de bajo valor y centrar más tiempo en las conversaciones donde el juicio humano es más importante. Los resultados operativos son impresionantes: tiempo de contratación hasta un 96 % más rápido, evaluación continua de candidatos, entrevistas multilingües y menos señales de tergiversación de los candidatos.
La plataforma de contratación se está ampliando en su función: la misma arquitectura admite una hoja de ruta de inteligencia de talento más amplia.
La coincidencia “similar a la contratación” es un ejemplo de ello. Los empleados de alto rendimiento pueden servir como puntos de referencia para futuras evaluaciones de candidatos. A medida que los solicitantes se mueven a través de las revisiones de currículos, entrevistas asistidas por IA y evaluaciones de video, la plataforma puede comparar sus señales con perfiles comprobados de empleados que han tenido éxito en roles similares. Eso brinda a los equipos de contratación otra forma de identificar candidatos que no solo cumplan con los requisitos del puesto, sino que demuestren características asociadas con un sólido rendimiento en el campo.
La agrupación de candidatos es otro ejemplo. No todos los candidatos calificados encajan en el puesto, el momento o la ubicación actuales. La hoja de ruta de Careerforce Pro incluye formas de enrutar a esos candidatos a un grupo más amplio donde podrían coincidir con futuras vacantes u otros empleadores. Eso cambia el flujo de trabajo de contratación de un filtro único a una red de talento reutilizable.
Al basarse en watsonx.ai y watsonx.governance, Careerforce Pro ha convertido un proceso de reclutamiento de alta fricción en una plataforma de contratación escalable habilitada para IA.
La pila de IBM proporciona a la empresa la capa de inteligencia para la selección y la comparación, y la capa de gobernanza para la explicabilidad y la auditabilidad. También sienta las bases para extenderse a una inteligencia más amplia de la fuerza laboral, sin reconstruir la plataforma para cada nuevo caso de uso. Para los reclutadores y gerentes de contratación, significa decisiones más rápidas, señales más fuertes y más tiempo enfocado en los candidatos con más probabilidades de tener éxito.