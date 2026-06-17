Cómo Careerforce Pro convierte los eventos de contratación en señales de IA gobernadas

En el lado izquierdo, Careerforce Pro ingiere datos de contratación de múltiples canales: currículos, pantallas de voz, entrevistas en video y códigos QR capturados por los solicitantes en ferias de empleo, escaparates o sitios de trabajo. El broker de mensajería y streaming RabbitMQ admite el pipeline de eventos asíncrono.

Esa elección de diseño es importante para la contratación de un gran volumen porque la actividad de los candidatos puede aumentar rápidamente después de una oferta de trabajo, especialmente en puestos de atención médica o de campo. Al desacoplar la ingesta del procesamiento descendente, Careerforce Pro puede manejar ráfagas sin forzar cada evento a través de una ruta frágil en tiempo real.

La base de la aplicación se ejecuta en una pila nativa de la nube (parte inferior del diagrama). La capa de presentación utiliza una interfaz basada en React que se ejecuta en AWS EKS, con AWS Certificate Manager y Web Application Firewall (WAF) que admiten el acceso seguro. La API y la capa de autenticación incluyen Spring Cloud Gateway, descubrimiento de servicios a través del código abierto Netflix Eureka y autenticación basada en JWT.

La capa de aplicación utiliza EKS, ECR y GitHub Actions, con Java Spring Boot que admite la orquestación del flujo de trabajo empresarial y Python FastAPI que admite la inferencia de IA, los servicios de PLN y una iteración más rápida de las características de IA.

La capa de datos está diseñada para separar el almacenamiento por carga de trabajo. PostgreSQL en Amazon RDS maneja datos transaccionales estructurados. Redis y Amazon ElastiCache admiten interacciones de baja latencia. Amazon S3 almacena currículos, grabaciones y artefactos. Amazon EFS proporciona persistencia de archivos compartidos. CloudWatch, Grafana y Prometheus proporcionan visibilidad del estado del sistema, la latencia, el comportamiento de escalado y la confiabilidad del flujo de trabajo.

El centro del diagrama muestra dónde aparece la pila de IBM. IBM watsonx.ai impulsa la evaluación de candidatos con soporte de IA, incluyendo el análisis de currículos, la extracción de datos estructurados, la correspondencia contextual entre candidatos y puestos, y los flujos de trabajo de entrevistas asistidas por IA a través de Agent Iris, un agente de entrevistas autónomo desarrollado por Careerforce. La arquitectura se basa en los modelos fundacionales Llama 3.3 70B y Llama Maverick para las tareas de detección, coincidencia y evaluación. El agente Iris realiza entrevistas de voz estructuradas, captura las respuestas de los candidatos y devuelve las transcripciones al flujo de trabajo de evaluación.

AWS Transcribe y AWS Translate admiten las partes de voz, video y multilingüe del flujo. AWS Transcribe convierte la voz en texto y separa a los hablantes, lo que permite al sistema distinguir entre el entrevistador de IA y el candidato. Esas transcripciones alimentan el análisis de sentimientos, las comprobaciones de coherencia y la revisión estructurada. AWS Translate admite flujos de trabajo multilingües, incluidas entrevistas en español.

IBM watsonx.governance se encuentra debajo de la capa de evaluación de IA. Admite el monitoreo a nivel de decisión, la explicabilidad y la detección de sesgos entre atributos protegidos, rastreos de auditoría, monitoreo del rendimiento del modelo y monitoreo de deriva. Para la contratación, esta capa de gobernanza es crítica. Ayuda a los reclutadores y líderes de recursos humanos a comprender por qué un candidato recibió una puntuación, qué evidencia influyó en la recomendación y si el sistema se está comportando según lo previsto en todos los grupos.

En el lado derecho del diagrama, Careerforce Pro ofrece insights de contratación auditados a los equipos de contratación. Los reclutadores pueden revisar resúmenes estructurados de candidatos, señales de coincidencia, banderas de incongruencia e inteligencia de entrevistas dentro del portal Careerforce Pro.

La hoja de ruta extiende esos resultados a capacidades más amplias de inteligencia de la fuerza laboral, incluidas las revisiones culturales (encuestas que proporcionan información para mejorar la moral) y las entrevistas de salida. También incluye la evaluación comparativa “similar a la contratación” (donde las contrataciones de alto rendimiento crean puntos de referencia para otros candidatos), entrevistas en video basadas en avatares y flujos de trabajo de verificación de antecedentes.