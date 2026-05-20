Como se muestra en el diagrama anterior, la arquitectura se organiza en cuatro capas verticales, además de dos componentes de middleware. IBM Identity and Access Management autentica cada llamada en la pila a través de la capa de autenticación, y el motor de políticas de Brighthive maneja la capa de gobernanza:

1. La capa de aplicación:

Es el área de superficie expuesta a los usuarios finales y las plataformas de host. BrightAgent se distribuye dentro de IBM watsonx Orchestrate, por lo que los usuarios empresariales acceden a este a través de la misma consola de Orchestrate que ya utilizan para sus otros agentes, sin una interfaz de usuario (IU) separada que adoptar. El aprovisionamiento se ejecuta sobre la API IBM® Cloud Open Service Broker (OSB v2.12). Este proceso permite a Orchestrate lanzar un inquilino de Brighthive, y crear usuarios y una URL de panel firmada exactamente de la misma manera que despliega cualquier otro servicio catalogado. IBM Identity and Access Management (IAM) se sitúa delante de cada llamada OSB como capa de autenticación. Una vez aprovisionada, la capa maneja la ingesta de más de 600 conectores de origen (tablas estructuradas y archivos no estructurados por igual) y expone un catálogo de datos gobernados a los agentes posteriores. También aloja el hub de interfaz de los agentes donde los humanos configuran, aprueban e inspeccionan las ejecuciones.

2. La capa de datos:

Esta capa agrupa datos que se encuentran dispersos en distintos silos de la organización sin necesidad de realizar una migración. El diseño es una malla de datos descentralizada: cada equipo de dominio posee sus propios conjuntos de datos, esquemas y controles de calidad. Mientras tanto, el tejido de malla proporciona elementos básicos en toda la organización (aplicación de RBAC/ABAC, linaje y puertas de calidad) para que la gobernanza se aplique una vez en el tejido en lugar de volver a implementarse por pipeline. AWS es la columna vertebral de almacén y seguridad aquí: S3 y Redshift para almacenamiento y computación, Lake Formation para control de acceso detallado y KMS/IAM para gestión de claves e identidad. Los controles de calidad se llevan a cabo a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. Para cuando un agente lee un conjunto de datos, este ya se ha validado según las reglas de esquema, actualidad y confidencialidad, y no se somete a una comprobación de coherencia ad hoc en el momento de la inferencia.

3. La capa de agentes:

Aquí es donde ocurre el trabajo agéntico. LangChain proporciona los elementos básicos de orquestación (herramientas, cadenas, grafos e interfaces de memoria) y AWS Bedrock aloja los modelos fundacionales que esas orquestaciones llaman. Además de ese tiempo de ejecución, BrightAgent compone agentes específicos de roles (recuperación, generación de SQL, visualización, resumen y monitores en segundo plano) en flujos de trabajo orientados al usuario y trabajos en segundo plano proactivos que se ejecutan en horarios o activadores. La división entre primer y segundo plano es deliberada. Durante el tiempo que los agentes sincrónicos responden a las preguntas de los usuarios en el bucle de chat, los agentes en segundo plano calculan previamente las señales de actualidad, las alertas de anomalías y el contexto estabilizado. De este modo, los agentes en primer plano pueden aprovechar este contexto sin tener que pagar el costo de latencia en el momento de la solicitud.

4. La capa de contexto:

La calidad de los agentes depende del contexto que reciban, por lo que esta capa posee el sustrato de recuperación y memoria. Incluye una arquitectura de incorporación ajustada para recuperaciones complejas sobre corpus estructurados y no estructurados mixtos y bases de conocimiento interconectadas con un modelo dedicado por alcance e intención. De esta manera, una consulta de generación SQL no se recupera en el mismo índice que una consulta de visualización. También incluye un contexto de restricciones explícitas que se antepone a cada inferencia. Una base de datos de grafos respalda el razonamiento relacional sobre entidades, políticas, aristas de linaje y topología del espacio de trabajo. Mientras tanto, la infraestructura de Brighthive gestiona la memoria a largo y corto plazo en todas las sesiones, presupuesta el costo de los tokens por prioridad y realiza un seguimiento de la procedencia para que cada resultado de agente sea rastreable hasta sus fuentes.