Brighthive desarrolló un “equipo de datos agénticos” gobernado para la empresa (automatizando el trabajo de ingesta, calidad, gobernanza, ingeniería, análisis y visualización que hace que los datos empresariales desordenados sean utilizables para flujos de trabajo agénticos) con IBM watsonx Orchestrate que permite el despliegue a escala.
La IA generativa y el analytics agéntico son fáciles de poner a prueba y difíciles de poner en funcionamiento. La selección de modelos y el diseño de instrucciones pueden plantear desafíos, pero los obstáculos más comunes son la gobernanza y la preparación de datos: conjuntos de datos de baja calidad, fuentes fragmentadas, definiciones incongruentes y brechas de gobernanza que hacen que los resultados de la IA sean poco confiables.
Brighthive, con sede en Chicago, se propuso resolver el desafío de la preparación de datos. Su propuesta de valor es simple: Brighthive ofrece a las organizaciones el equivalente a un equipo de datos agénticos gobernado y siempre activo que trabaja en toda la pila de datos. De este modo, los equipos de datos humanos pueden dedicar menos tiempo a la fontanería y más tiempo al análisis, la estrategia y la IA.
La empresa creó una plataforma autónoma de inteligencia de datos, impulsada por una arquitectura multiagente especialmente diseñada, que transforma la manera en que las organizaciones gestionan, gobiernan y analizan los datos a lo largo de todo el ciclo de vida.
En el centro de la plataforma se encuentra BrightAgent, un agente supervisor que coordina un equipo de agentes de IA especializados. Permite a las empresas pasar de datos sin procesar, desorganizados y dispersos a conjuntos de datos gobernados y preparados para la IA, sin necesidad de un gran equipo interno de ingeniería de datos. BrightAgent coordina el trabajo en temas de ingestión, calidad, gobernanza, ingeniería, análisis y visualización.
BrightAgent admite más de 600 conectores de datos predefinidos a través de Airbyte, y está dirigido a entornos de datos empresariales heterogéneos del mundo real (Salesforce, HubSpot, NetSuite, Gainsight y cientos más) y a los desafíos de integración que conllevan.
Su integración con IBM® watsonx Orchestrate permite aplicar la gobernanza y la observabilidad a los flujos de trabajo de agentes empresariales, lo que cumple con una serie de requisitos fundamentales que ayudan a que la IA pase de la fase piloto a la producción. En conjunto, Brighthive e IBM ayudan a abordar dos partes clave del problema de la IA empresarial: Brighthive crea y mantiene la base de datos confiable, mientras que watsonx Orchestrate ayuda a las empresas a desplegar, gobernar y escalar los flujos de trabajo agénticos que dependen de esa base.
La mayoría de las empresas se enfrentan a los mismos obstáculos en cuanto a la preparación de los datos: los datos críticos están desorganizados y fragmentados entre distintos sistemas, con esquemas incompatibles y definiciones incongruentes, mientras que la gobernanza y la limpieza siguen siendo procesos lentos y manuales debido a la limitada capacidad de ingeniería de datos. Como resultado, los equipos de datos dedican demasiado tiempo a la integración repetitiva, los controles de calidad, la aplicación de políticas y el mantenimiento de pipelines. Los programas de IA se estancan a la espera de una base limpia y gobernada que no llega lo suficientemente rápido.
Además, la IA de propósito general introduce un riesgo de cumplimiento cuando los datos operativos deben extraerse y enviarse a API externas, lo que a menudo es inaceptable en entornos regulados. Mientras tanto, muchas herramientas de analytics agénticos asumen entradas limpias y bien gobernadas y operan solo con datos previamente modelados, por lo que cuando los datos del mundo real no cumplen esas suposiciones, la precisión se degrada y los flujos de trabajo se vuelven frágiles.
BrightAgent aborda esta situación integrando datos en todos los sistemas, aplicando reglas de gobernanza mediante programación, mejorando la calidad continuamente y generando esquemas que mantienen la coherencia de los pipelines. También muestra análisis y visualizaciones para que los usuarios empresariales puedan actuar sobre los resultados, todo dentro del propio entorno de datos gobernado del cliente. Los datos no salen de la infraestructura del cliente: cada acción se realiza con los permisos correspondientes, se registra y es verificable. Además, los cambios se pueden organizar para su revisión humana antes de comprometerse.
Ese es el diferenciador central de Brighthive: no se limita a “chatear con datos” después de que alguien más los haya limpiado y gobernado. Ayuda a crear, gobernar y mantener la base de datos en sí misma, comenzando con la ingesta y extendiéndose a través de analytics, para que los sistemas agénticos puedan producir resultados confiables en la producción.
BrightAgent está diseñado para organizaciones sin el ancho de banda o la capacidad para gobernar y mantener la base de datos. También:
La interfaz de BrighAgent está diseñada para usuarios no técnicos, que pueden hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas basadas en sus datos reales, calibradas según su función y nivel de acceso. Un analista de reclamaciones y un director financiero que formulen la misma pregunta recibirán respuestas adecuadamente diferentes, siempre dentro de los límites establecidos por las normas de gobernanza.
La arquitectura de BrightAgent vincula una amplia conectividad con controles continuos de calidad y gobernanza, de modo que los conjuntos de datos sean lo suficientemente estables para analytics y acciones de agentes posteriores. En términos generales, está diseñada para reducir el trabajo de integración personalizado, estandarizar esquemas y mantener las políticas aplicadas a medida que las fuentes y definiciones cambian con el tiempo.
Como se muestra en el diagrama anterior, la arquitectura se organiza en cuatro capas verticales, además de dos componentes de middleware. IBM Identity and Access Management autentica cada llamada en la pila a través de la capa de autenticación, y el motor de políticas de Brighthive maneja la capa de gobernanza:
1. La capa de aplicación:
Es el área de superficie expuesta a los usuarios finales y las plataformas de host. BrightAgent se distribuye dentro de IBM watsonx Orchestrate, por lo que los usuarios empresariales acceden a este a través de la misma consola de Orchestrate que ya utilizan para sus otros agentes, sin una interfaz de usuario (IU) separada que adoptar. El aprovisionamiento se ejecuta sobre la API IBM® Cloud Open Service Broker (OSB v2.12). Este proceso permite a Orchestrate lanzar un inquilino de Brighthive, y crear usuarios y una URL de panel firmada exactamente de la misma manera que despliega cualquier otro servicio catalogado. IBM Identity and Access Management (IAM) se sitúa delante de cada llamada OSB como capa de autenticación. Una vez aprovisionada, la capa maneja la ingesta de más de 600 conectores de origen (tablas estructuradas y archivos no estructurados por igual) y expone un catálogo de datos gobernados a los agentes posteriores. También aloja el hub de interfaz de los agentes donde los humanos configuran, aprueban e inspeccionan las ejecuciones.
2. La capa de datos:
Esta capa agrupa datos que se encuentran dispersos en distintos silos de la organización sin necesidad de realizar una migración. El diseño es una malla de datos descentralizada: cada equipo de dominio posee sus propios conjuntos de datos, esquemas y controles de calidad. Mientras tanto, el tejido de malla proporciona elementos básicos en toda la organización (aplicación de RBAC/ABAC, linaje y puertas de calidad) para que la gobernanza se aplique una vez en el tejido en lugar de volver a implementarse por pipeline. AWS es la columna vertebral de almacén y seguridad aquí: S3 y Redshift para almacenamiento y computación, Lake Formation para control de acceso detallado y KMS/IAM para gestión de claves e identidad. Los controles de calidad se llevan a cabo a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. Para cuando un agente lee un conjunto de datos, este ya se ha validado según las reglas de esquema, actualidad y confidencialidad, y no se somete a una comprobación de coherencia ad hoc en el momento de la inferencia.
3. La capa de agentes:
Aquí es donde ocurre el trabajo agéntico. LangChain proporciona los elementos básicos de orquestación (herramientas, cadenas, grafos e interfaces de memoria) y AWS Bedrock aloja los modelos fundacionales que esas orquestaciones llaman. Además de ese tiempo de ejecución, BrightAgent compone agentes específicos de roles (recuperación, generación de SQL, visualización, resumen y monitores en segundo plano) en flujos de trabajo orientados al usuario y trabajos en segundo plano proactivos que se ejecutan en horarios o activadores. La división entre primer y segundo plano es deliberada. Durante el tiempo que los agentes sincrónicos responden a las preguntas de los usuarios en el bucle de chat, los agentes en segundo plano calculan previamente las señales de actualidad, las alertas de anomalías y el contexto estabilizado. De este modo, los agentes en primer plano pueden aprovechar este contexto sin tener que pagar el costo de latencia en el momento de la solicitud.
4. La capa de contexto:
La calidad de los agentes depende del contexto que reciban, por lo que esta capa posee el sustrato de recuperación y memoria. Incluye una arquitectura de incorporación ajustada para recuperaciones complejas sobre corpus estructurados y no estructurados mixtos y bases de conocimiento interconectadas con un modelo dedicado por alcance e intención. De esta manera, una consulta de generación SQL no se recupera en el mismo índice que una consulta de visualización. También incluye un contexto de restricciones explícitas que se antepone a cada inferencia. Una base de datos de grafos respalda el razonamiento relacional sobre entidades, políticas, aristas de linaje y topología del espacio de trabajo. Mientras tanto, la infraestructura de Brighthive gestiona la memoria a largo y corto plazo en todas las sesiones, presupuesta el costo de los tokens por prioridad y realiza un seguimiento de la procedencia para que cada resultado de agente sea rastreable hasta sus fuentes.
BrightAgent coordina seis agentes especializados que trabajan juntos en la ingesta a través de paneles, por lo que cada etapa hereda el contexto y entrega los resultados validados a la siguiente. El resultado es un flujo de trabajo integral en el que la calidad y la gobernanza se aplican en las etapas iniciales y luego se reutilizan en las etapas posteriores para el análisis y la visualización.
La inclusión de BrightAgent en el catálogo de agentes de watsonx Orchestrate, que contiene una gama de agentes predefinidos, permite a las empresas desplegarlo fácilmente en sus flujos de trabajo. Estas empresas también se benefician de la gobernanza y la seguridad proporcionadas por Orchestrate.
Esto convierte la preparación de los datos en una capacidad reutilizable dentro de una capa de orquestación más amplia en lugar de un proyecto único vinculado a un único caso de uso.
La combinación es poderosa: Brighthive resuelve el problema de la base de datos (haciendo que los datos empresariales estén limpios, gobernados y listos para la IA) mientras que IBM watsonx Orchestrate resuelve el problema de despliegue y orquestación, haciendo que los flujos de trabajo agénticos sean escalables, observables y de nivel empresarial. En conjunto, cierran la brecha que ha estancado muchas iniciativas empresariales de IA: la distancia entre “tenemos herramientas de IA” y “nuestras herramientas de IA producen resultados confiables en la producción”.
BrightAgent es una herramienta de gestión de datos empresariales que permite que los flujos de trabajo regulados y de alta calidad ganen autonomía con el tiempo. Su arquitectura trata la gobernanza como infraestructura: cada resultado hereda la postura de cumplimiento de la plataforma y las cinco capas de contexto de la plataforma (grafo de conocimiento, motor de metadatos, contexto del espacio de trabajo, memoria a nivel de usuario y compactación inteligente) se vuelven más inteligentes con cada interacción.
Para las empresas, este enfoque resuelve el problema del “factor bus”. Cuando el único analista sénior que conoce los datos se va, el conocimiento institucional no se va con este, sino que está integrado en la plataforma. Y cuando llega el siguiente caso de uso, la base de datos gobernada ya está establecida.
Al integrarse con la pila de datos, IA y orquestación de IBM, BrightAgent convierte la preparación de los datos en una capacidad escalable en lugar de un impuesto recurrente. Admite una ruta en la que se pueden agregar nuevas fuentes y nuevos casos de uso sin rehacer la base cada vez, mientras se mantiene la gobernanza y la observabilidad necesarias para un uso empresarial confiable.
La plataforma se puede configurar en horas, no en semanas, y no requiere que las organizaciones contraten un equipo de ingeniería de datos o reemplacen su pila de datos existente para lograrlo.